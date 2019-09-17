Львиное равенство. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов!

вчера, 23:23

И «Зенит» не проиграл на старте, хотя выездные еврокубковые матчи — извечная проблема «сине-бело-голубых». «Соккер.ру» резюмирует встречу в Лионе.

Кадровый и тактический выбор Семака

Состав на игру и вытекающая из него тактическая схема дали обильную пищу для размышлений еще за час до стартового свистка на «Стад де Лион». В старте «Зенита» нашлось место для шести номинальных защитников и опорного полузащитника, а к группе атаки можно было отнести без оговорок только Дриусси, Азмуна и Дзюбу. Нужно сказать, что в последний раз «Зенит» использовал схему с тремя защитниками в матче против «Ростова» в 29-м туре прошлого сезона и проиграл 0:1. Так игра не несла в себе турнирного смысла, ведь петербуржцы приехали на берега Дона в статусе чемпиона. До этого Сергей Семак выставлял троицу оборонцев в мартовском матче Лиги Европы против «Вильярреала», где тоже уступил 1:2.

За более ранними примерами придется отправляться в прошлый год, и там тоже поражения: от «Арсенала», «Рубина» и от «Славии». Одним словом, не у Семака в «Зените» эта схема не шла, в нынешнем сезоне все 10 матчей, включая битву с «Локомотивом» за Суперкубок, «сине-бело-голубые» провели по тактике 4-4-2, так что нужно было иметь определенную смелость и уверенность, чтобы в Лионе вдруг перестроить команду столь разительным образом, одновременно добавив в состав двух дебютантов — Караваева и Осорио. Венесуэлец занял место в тройке центребеков, а Вячеслав был определен на правую бровку, хотя Смольников против «Арсенала» сыграл весьма и весьма достойно, впрочем, ротация на этой позиции, вероятно, была заложена в план заранее.

Сработал ли план Семака? Ну, раз «Зенит» не проиграл, значит, в той или иной мере сработал. Лига чемпионов — это не поле для экспериментов, а витрина достижений, поэтому и решения Сергея Богдановича нужно воспринимать сквозь эту призму. Тренерский штаб «Зенита» посчитал, что схема с тремя защитниками позволит в матче с «Лионом» добиться правильного игрового баланса и, в конце концов, положительного результата. Ничья на выезде — результат позитивный, что же касается игры, то были отрезки, когда «Зенит» терялся под прессингом, сиротливо атаковал двумя-тремя игроками, в общем, осторожничал сверх меры.

И ведь «Лион» не выглядел априори и не показался по ходу матча командой, от которой нужно прятаться и с которой опасно играть на равных. Впрочем, никто не знает, стало бы хуже или лучше, сыграй «Зенит» смелее. А так была хорошая позиционная оборона, характер и понимание внятного плана на игру. У Семака не самая изобретательная команда, но, в отличие от предыдущих версий «Зенита», эти ребята не носят корону, знают свои плюсы и минусы, готовы терпеть и драться за результат. Если говорить не о классе и звездности, а об уровне коллективной осознанности и ответственности, такой команды в Санкт-Петербурге не было с 2007-2008 года.

Ключевой эпизод встречи для «Зенита». Незамена Азмуна

В концовке первого тайма случился неприятный эпизод: Сердар Азмун нарушил правила ценой желтой карточки, да еще и неудачно подвернул ногу. Голеностоп «сыграл» чрезвычайно неприятно, повторы дали возможность это оценить. Кто подворачивал ногу, приземляясь на нее своим весом, знает, что это такое. Сразу боль невыносимая, а на восстановление нужно несколько недель. Сердар упал на газон и показал замену, к выходу на поле стал готовиться Магомед Оздоев, однако Азмун в последний момент поменял решение и доиграл тайм на заморозке. И не зря! Иранец разыграл стеночку с Дзюбой, ворвался в штрафную площадь «Лиона» и нанес неотразимый удар.

Азмун даже вышел на 45 секунд после перерыва, чтобы тут же, хромая на больную ногу, уйти на замену. Вряд ли в раздевалке не смогли оценить степень повреждения, скорее это было сделано для введения соперника в заблуждение. Символично, что вышедший-таки на замену Оздоев тоже поучаствовал в голе: Магомед свалил в штрафной площади Мемфиса Депая, и сам пострадавший реализовал пенальти, установив счет, который до финального свистка так и не изменился.

Статистика

Удары (в створ): 20 (7) — 12 (2)

Гордиться особенно нечем: всего два удара в створ у «Зенита», оба на счету Азмуна, оба из первого тайма. Один стал голом — да, но сопоставимых моментов гости больше не создали. «Лион» свой гол забил с пенальти, но были и другие шансы, самый запоминающийся уже при счете 1:1 упустил Рен-Аделед.

Владение мячом: 59.3% - 40.7%

Точность передач: 88% - 81%

«Лион» если и не доминировал, то играл ярко выраженным первым номером, у «Зенита» были трудности с переходом из фазы обороны в фазу атаки, которые, по сути, так и не удалось решить.

Дриблинг: 19 — 7

Показатель, по которому наши команды в Европе очень часто уступают. Один Депай совершил удачных обводок, как весь «Зенит».

Резюме. Хороший результат при не самой яркой игре

Ничья на выезде против «Лиона» - однозначно хороший результат, это факт. А что касается методов достижения цели… Тут все зависит от точки зрения и футбольного мировоззрения. В глобальном смысле любой футбол, который приносит результат, хорош. По этому лекалу «Зенит» в почете. Понравилась команда Семака и тем, что не было ни дрожи в коленях, ни шапкозакидательских настроений — этих двух крайностей. Вышли, показали, на что способны. С другой стороны, футбол — игра созидания, и его «Зениту» сегодня не хватило. Впрочем, о недостатке фантазии мы предупреждали, не думаю, что стоит ждать феерий от «сине-бело-голубых» в следующих матчах Лиги чемпионов. Будут играть так же осторожно и надежно, ждать ошибок соперников и выжимать очки, сводя риски к минимуму.

Кстати, спрогнозировать исход матчей с участием «Зенита» и не только вы можете в новом сезоне «Соккермании», который стартовал вместе с Лигой чемпионов. Не упустите свой шанс!