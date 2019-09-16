10 лучших футболистов Англии 50-х годов

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Кто входил в когорту топ-игроков Англии в середине ХХ века - в рассказе «Соккер.ру».

10. Берт Траутманн («Манчестер Сити»). Это сегодня немецких вратарей ассоциируют с такими глыбами, как Оливер Кан, Мануэль Нойер, Йенс Леманн, однако в 50-х годах на Туманном Альбионе играл совсем другой представитель этой школы, легендарный вратарь в истории «горожан» Берт Траутманн. Хотя поначалу в Англии его ненавидели из-за его прошлого, связанного со Второй мировой войной. И лишь постепенно к нему приходит любовь местной публики: все благодаря финалу Кубка Англии 1956 года. Тогда в игре «Манчестер Сити» и «Бирмингема» Траутманн получил травму шеи, но доиграл матч до конца, итогом стала победа со счетом 3:1. Это был самоотверженный вратарь, который играл до конца и олицетворял собой немецкую вратарскую школу.

9. Томми Тейлор и Дункан Эдвардс («Манчестер Юнайтед»). Тейлор был физически крепким и высоким нападающим, что делало его превосходным бомбардиром, а лучше всего он играл на втором этаже. Он был величайшим футболистом своей эпохи. Также он считается одним из наиболее недооценённых игроков всех времён, а его голевые показатели являются выдающимися для любого бомбардира среди всех англичан. За «Малышей Басби» он забивал в среднем 2 гола в 3 матчах или 1 гол за каждые два часа игры на поле. Однако о его бомбардирских способностях и о самом футболисте сегодня мало кто знает и помнит, конечно, если только вы не фанат «Манчестер Юнайтед». Эдвардс обладал физической мощью, атлетизмом, прекрасным владением мяча обеими ногами, мощнейшим ударом, а в первую очередь он был известен своим высоким уровнем выносливости.

К сожалению, судьба распорядилась по-своему, и эти два великолепных футболиста не пережили авиакатастрофу в Мюнхене в 1958 году.

8. Дэнни Бланчфлауер («Тоттенхэм»). Был хорошим футболистом своего времени, в начале 50-х играл в составе «Астон Виллы», но не смог добиться чего-то значимого, и ему нужен был новый вызов. За футболистом выстроилась очередь из лондонских команд, претендентами были два непримиримых клуба: «Тоттенхэм» и «Арсенал». Борьбу за футболиста выиграли «шпоры», предложив чуть больше. Бланчфлауер стал символом клуба в 50-х, однако долго не мог победить с новой командой, и только в начале 60-х годов его клуб стал по-настоящему править в Англии.

Оформили золотой дубль в 61-м, привезли еврокубок в 63-м, хотя это уже были последние годы Бланчфлауера в составе «Тотенхэма». Он умел бить, пасовать, навешивать, но делал это не при помощи силы, а творчески и с умом. Он был организатором, мотором, креативщиком атак команды. Он мог предугадать заранее развитие событий и оказывался в нужном месте в нужное время. Он мог диктовать темп игры, как никто другой в ту эпоху. Он знал, что надо делать для достижения результата, и обладал достаточными лидерскими качествами и харизмой, чтобы вести команду за собой. Вот поэтому он и стал главной движущей силой в команде Билла Николсона.

7. Артур Роули («Лестер Сити»). Легендарный игрок в составе «лис», выходец из футбольной семьи. Хоть клуб не всегда играл в высшем дивизионе, однако этот футболист удостоен звания одного из лучших нападающих в истории английского футбола, является обладателем рекорда по наибольшему количеству голов в Лиге, забив 434 мяча в 619 матчах за 19 сезонов выступлений во всех четырех дивизионах первенства Англии. Он был левшой, обладал мощным ударом, всегда был нацелен на ворота, также лучше всех забивал с пенальти: 41 точный выстрел. Роули бил просто, но сильно, очень сильно. Он несколько раз помогал скромному клубу с «Филбирт Стрит» подняться в Первый дивизион, но «лисы» не обладали характером бойца, чтобы надолго там задержатся. Многие утверждают, что игра Роули за скромные команды мешала его вызову в состав национальной сборной, хотя он одну игру все же сыграл и забил один гол.

6. Нэт Лофтхаус («Болтон»). «Венский лев», такого прозвища футболист был удостоен за свою игру против сборной Австрии. Лучший бомбардир клуба в 50-х годах, его голы помогали «Болтону» играть в высшем дивизионе, а также регулярно доходить до финала Кубка Англии. Так, в 53-м году, добравшись с командой до финала, он забил на всех стадиях турнира. А один из кубков, 58 года, он все-таки поднял над головой.

Лофтхаус - один из лучших стрелков в составе сборной Англии: 30 голов в 33 матчах. Лофтхаус был хорош в воздухе, он мог выиграть воздушную дуэль у любого защитника. Также его коронкой была высокая скорость и отличный поставленный удар с обеих ног, особенно с левой. Одним словом, легенда и символ «странников».

5. Билли Райт («Вулверхэмптон»). Идеальный центральный защитник, всю свою карьеру посвятил только «волкам», был неотъемлемой частью успешной команды Стэна Каллиса, а в составе сборной 13 лет носил капитанскую повязку, первый футболист в истории футбола, сыгравший 100 матчей за национальную команду.

Райт был удостоен прозвища «Снежок» за цвет своих волос. Поначалу в него никто не верил, так как обладал, по мнению, например, тогдашнего тренера «Вулверхэмптона» Майора Бакли, не очень высоким ростом. Однако Райт сломал этот стереотип. Он был мастером жесткого отбора, прилично играл на втором этаже. Он мог поднять себя выше любого соперника в игре, словно зависая в воздухе, как Майкл Джордан. Также он здорово читал игру, будто знал заранее, что его соперник предпримет в следующую секунду.

4. Альф Рэмзи («Тоттенхэм»). Лучший правый защитник своего времени. Был игроком медлительным, но умным, грамотно выбирающим позицию, жёстким, физически сильным, хорошо играющим в пас. Начал играть за «Саутгемптон», а в 50-х выступал в составе «Тоттенхэма», с которым выиграл титул Первого дивизиона в 1951 году. Будучи наставником, к золотым медалям приводил «Ипсвич Таун» и сборную Англии на чемпионате мира 1966 года и к бронзе на Евро-68.

3. Джеки Милберн («Ньюкасл Юнайтед»). Легендарный футболист в истории «сорок», это его до Ширера называли «английским супербомбардиром». У него был сумасшедший темп и смертельный удар с любой ноги. Особенно всем запомнилась его умение выходить из трудных ситуаций, когда вроде бы, казалось, идти некуда, а он находил лазейку и продолжал игру. У него была невероятная скорость, большая энергия, он хорошо реализовал свои шансы у чужих ворот. Милберн был суперигроком, самое главное в нем - это его умение играть на команду, а не только на свою статистику. Он всегда работал как машина, преследовал защитников и пытался отобрать мяч. У него был потрясающий напор, и он всегда выцарапывал мяч из-под любого игрока обороны и легко обходил их.

2. Джон Чарльз («Лидс Юнайтед»). Был величайшим валлийским игроком, получил прозвище «Великан». Он был в равной степени искусным центрфорвардом, а также хорошим центральным защитником. Игроком обороны Чарльз являлся до 51 года, а затем из-за нехватки игроков нападения его перевели в атаку. И как показала такая смена амплуа, она пошла футболисту на пользу, да и клубу тоже. Он начал регулярно забивать много голов. За все время Чарльз наколотил 150 голов. Так, в сезоне 1953/1954 он забил 42 мяча в 39 играх сезона. Чарльз назван одним из лучших европейских футболистов, а также он лучший игрок национальной команды в ХХ веке. В Англии он играл за «Лидс», позже перебрался в Италию в стан «Ювентуса», с которым выиграл Скудетто, там же стал первым неитальянским футболистом, удостоившимся звания лучшего игрока чемпионата.

1. Стенли Мэттьюз («Блэкпул»). Волшебник дриблинга и маг, за его игру многие называли его именно так. Также известен своим джентльменским поведением на поле, за всю свою спортивную карьеру не получил ни одного предупреждения, и это даже несмотря на то, что против него часто играли грубо и провоцировали. Его главный успех - это финал Кубка Англии 1953 года, который получил прозвище «финал Мэттьюза». Сам же футболист говорил, что большую долю успеха в этой игре сделал его партнер Стен Мортенсен, оформивший хет-трик в ворота «Болтона». Тот матч завершился победой «мандаринов» - 4:3. Однако именно прекрасные проходы Мэттьюза, навесы стали залогом тех голов и общекомандного успеха. Как футболист он здорово владел мячом даже на большой скорости, а также его сильными сторонами были навесы и разные комбинации по доставлению мяча в штрафную соперников. Мэттьюз следил за собой, не курил, не пил, контролировал питание и образ жизни. Это позволяло ему играть на высоком уровне до сорока с лишним лет. А в 1956 году Стенли Мэттьюз стал первым обладателем «Золотого мяча».

Бонус

Тренер Стэн Каллис («Вулверхэмптон»). Лучший тренер в истории «волков». Вместе с ними завоевал три титула Первого дивизиона в 50-х годах, а также Кубок Англии. Именно он был одним из тех, кто стоял у истоков организации Кубка европейских чемпионов, а в 54 году создал команду, которая получила звание «лучший клуб мира».