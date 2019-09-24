«Барселона» - «Вильярреал»: прогноз от БК Pinnacle

вчера, 07:05

«Барселона»

Без Лионеля Месси очень трудно каталонцам демонстрировать свой реальный уровень игры. На текущий момент времени аргентинец близок к тому, чтобы вернуться в основной состав команды. Эрнесто Вальверде сейчас находится под давлением. «Барселона» проиграла уже в 2 из 5 матчах в Ла Лиги. Учитывая такое качество игры претендовать на защиту титула в этом сезоне будет действительно непросто.

В составе команды сейчас травмированы – Альба, Умтити и Дембеле.

«Вильярреал»

В составе команды сейчас феерит Морено. У него уже пять забитых мячей в Ла Лиге. На шестом месте расположилась «желтая субмарина». Чувствуется, что в этом году команда нацелена реабилитироваться за четырнадцатую позицию добытую в прошлом сезоне в Ла Лиге.

«Вильярреал» опережает в турнирной таблице своего ближайшего соперника. Этим нужно попробовать воспользоваться, проявив свои лучшие игровые качества. На текущий момент времени стоит признать, что рассчитывать на реальные предпосылки к выигрышу будет тяжело – возвращается Месси в основной состав «Барселоны».

Котировки БК Pinnacle на матч Барселона - Вильярреал:

Победа Барселоны – 1,31

Ничья – 6,31

Победа Вильярреала – 9,20

Интересные факты

«Барселона» победила в 1 из 4 последних поединков

«Вильярреал» выиграл два последних матча

«Желтая субмарина» последний раз выигрывала у каталонцев в 2008 году

Прогноз

Возвращение Лионеля Месси в старт «Барселоны» должно помочь хозяевам одержать уверенную победу. Эрнесто Вальверде должен уже давать результат, вне зависимости от уровня игры команды. Ожидаем, что сумеют каталонцы в очередной раз переиграть «Вильярреал». Играем победу хозяев с разницей в два и более мячей. В букмекерской конторе Pinnacle сыграть победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1,72.