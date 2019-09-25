Без Рамоса и Марсело! Символическая команда 2019 года

сегодня, 10:30

Выбор «Соккер.ру» не всем придется по душе, но в ФИФА рядом с героями отметили неудачников года. Исправляем эту ошибку.

Рамос, Марсело и Модрич такие же герои текущего футбольного года, как российские арбитры. Разве что со знаком минус. Также, если искать настоящие подвиги, сразу можно отсеять еще двух человек из официальной сборной.

Во-первых, Криштиану Роналду. Португалец не лучший нападающий этого года ни под одним из соусов. Ни крайний, ни центральный. Во-вторых, в сборной года не место Месси. Ему отдали приз за то, что Лионель – футбольный гений, который много забивает.

Но ведь Месси один из главных неудачников года! Капитаны и тренеры слабых сборных голосовали за него, поскольку не смотрели достаточно матчей «Ливерпуля»? Выбирали дилетанты, причем в который раз. Из 17 причин, выдуманных «Барселоной», чтобы закрыть волну хейта в мире, много притянутых за уши.

Насколько Месси был хорош в 2019 году? Настолько, как Роналду – играл на классе, возникал на небосводе эпизодически. Конечно, это легенды футбола, умеют все. Но показывали это редко и проиграли в Лиге чемпионов – важнейшем турнире года. А вот Ла Лигу, когда «Реал» провалился, и Серию А с «Ювентусом» выиграть может кто угодно.

А отдельно хочется удивиться неадекватности самих Лионеля и Криштиану. У первого лучшими тренерами мира в 2019 году стали Гвардиола, Почеттино и Гальярдо. У Роналду в тройке лучших игроков де Лигт, де Йонг и Мбаппе – тут два человека, которые обыграли «Ювентус», а Матийс уже в команде Криштиану.

Зачем выбирать тех, кто не уважает выборы как таковые? Особенно когда настоящие символы футбольного года, которые выделялись, прогрессировали и заслужили место в символической сборной 2019 года сильнее, чем Марсело, Рамос, Модрич, Месси и Роналду.

Вратарь

Алиссон («Ливерпуль»)

Профессиональный рост, надежная игра с редкими ошибками, куда более редкими, чем промахи форвардов из хороших позиций. Странно, что в ФИФА не выбрали вратарем года Куртуа, но тут все по делу. Победитель Кубка Америки и ЛЧ заслужил место в команде.

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Рамос не лучший правый бек года, всем это понятно. Англичанин - самый яркий и главный правый защитник. Карьерный рост был, показатели шикарные – голевые передачи отдавал и отдает снова и снова. Трент также стал автором ключевого голевого паса всего года против «Барселоны». Герой!

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Надеемся, этого кандидата не будут оспаривать? На самом деле голландец отстал от Месси незначительно, если учитывать просто голоса и баллы, а не выдумывать отдельную систему, чтобы людям, не умеющим считать до ста, было легче воспринимать результаты выборов. Ван Дейк – глыба, символ года.

Матийс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»)

Символ года, как и его «Аякс». Де Лигт - игрок года по версии Роналду. Голландец ошибался иногда, зато был настоящим вожаком «Аякса». В девятнадцать лет стал очередным самым дорогим защитником планеты, в двадцать у него уже проблемы с адаптацией в «Ювентусе», однако де Лигт по праву в этой компании – лидер по натуре и большой талант.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Нет в мире левого бека, который смог бы превзойти Робертсона. Решение отметить Марсело, который даже на Кубке Америки не играл, а с «Реалом» проиграл все, что только мог, является глупостью. Тем более, бразильцу уже и сменщика в клубе привезли. А вот решение отметить Робертсона, который знает, как играть слева – логичное. Эндрю прошел большой путь и заслужил признание.

Полузащитники

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

В этом году есть только один клуб сильнее, чем «Ливерпуль» - чемпионы Англии из Манчестера. «Горожане» переигрывали «красных», и хотя зря пошли в открытую войну против «шпор» - поплатились за это в ЛЧ , силу команды Гвардиолы может оспаривать только глупец. Так вот, в самом МС лучшим считают Бернарду. Силва вправду хорош, еще и Лигу Наций выиграл, став лучшим игроком турнира.

Френки де Йонг («Аякс» «Барселона»)

Немножко несправедливо, что у разрушителей из центра поля мало шансов оказаться в команде года. Но что поделать, если есть кандидаты просто из центра поля, которые полностью заслужили место среди героев? Френки – один из них. В «Аяксе» работал шикарно, в «Барселоне» лучше, чем команда и ее тренер сейчас. Де Йонг – умнейший футболист, который заметно вырос.

Эден Азар («Челси» «Реал»)

Возможно, тут мог быть Эриксен – представитель финалиста ЛЧ . Но давайте отметим победителя Лиги Европы. Азар также был одним из лучших, если не лучшим футболистом АПЛ , а именно лиги, которая в 2019 году подарила четверку финалистов еврокубков. Эден сыграл мощно, был крайне важным для «Челси» - выгрыз путевку в ЛЧ и победу в ЛЕ . Азару будет сложно в «Реале», но не потому, что бельгиец - не топ-игрок.

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Не сломался, задержался на вершине! Пожалуй, самый спорный участник состава. Месси как величина крупнее в разы, Мбаппе – талантливее. Вот только Лионель и Килиан - классические футбольные неудачники, которые слили все решающие матчи со сборной (Кубок Америки и Лига Наций) и с клубами (Лига чемпионов). А Салах, хотя прокололся с Египтом на КАН, выиграл главный еврокубок, а потому и Суперкубок УЕФА .

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Можно поставить Кейна, можно сказать, что нельзя исключать Месси, раз «Золотая бутса». Но, если искать именно центрального форварда года, то лучшим стал Фирмино. И Кубок Америки, и Лига чемпионов, и голы в АПЛ , и тактический стиль, которому подражают центральные нападающие. Бобби – герой года, и хотя чаще отмечают Салаха и Мане, у «Ливерпуля» в атаке именно трио.

Садио Мане («Ливерпуль»)

Сенегалец - игрок года по версии Месси. Занял пятое место в официальном опросе, уступив немножко Салаху. Но Мане точно герой года, который со сборной вышел в финал Кубка Африканских Наций, с «Ливерпулем» показал класс в атаке, и вообще вел себя достойно почти целый год, не считая перепалки с Салахом. Зато они так мило помирились, что все сразу забыли о размолвках. Мане – красавец, отличный футболист.

Представляйте свой состав команды года!

Многовато «красных», что не нравится, но мы не виноваты, что «Ливерпуль» - главная команда года. Обвиняйте Месси, Роналду или Мбаппе. Клопп так натаскал своих, что их манеру игры уже копируют в топ-5 и даже в РПЛ . И разрывать работающие связки, вроде атакующего трио, лишь бы напихать в команду года людей с именами Лионель и Криштиану, именно в 2019 году нелогично.

А поместить в основу всех, когда надо выделить всего одиннадцать человек, невозможно. Конечно, в условной «заявке» сборной года были бы и Месси, и Роналду – живые легенды. Но что будет трудно оспорить даже личным фанатам дуэта, так это утверждение: представленный выше состав логичнее и адекватнее, чем тот, где Рамос, Модрич и Марсело.



Гвардиола – не последний человек в мире футбола, считает «Ливерпуль» сильнейшим соперником, с которым имел дело. Многие из состава «красных» выигрывают на своих позициях в конкретном году. Не удивительно для победителя Лиги чемпионов, а также для команды, которая поставила личный рекорд в АПЛ и сейчас лидирует.

Не стоит стесняться, ведь Рамос и Марсело не главные латерали года. И Модрич проваливает год, не герой ни разу. И Мане заслужил место в составе, поскольку сенегалец в 2019 году – красавец. Как и Фирмино, как Бернарду Силва. Не единственные герои года, но данный состав является более гармоничным и обоснованным, чем официальный от ФИФА .

Впрочем, если у вас есть идеи, как его улучшить – представляйте свой вариант в комментариях. Но учтите, что определяете команду года, а не выбираете любимых игроков или отмечаете величайших. Поэтому Роналду и Месси мимо кассы. Им голоса в общем опросе отдавали люди, которые не включали ван Дейка в тройку лучших.

Например, тренеры сборных Габона, Самоа и Вануату. Аналогично поступил наставник Северной Кореи. Юн Чон Су живет в стране, где 28 интернет-сайтов, причем говорят, что четверть из них - нерабочие. Скорее всего, у него есть какой-то доступ к нелегальным трансляциям, но точно нет доступа к новейшей статистике. Все на глаз оценивает!

Да и тройку лучших, скорее всего, выбрал лично Ким Чен Ын – местный диктатор и фанат футбола. Ваше мнение не может быть менее ценным, чем мнение человека, у которого в стране 28 сайтов в 2019 году. Представляйте свои сборные, интересно оценить ваш вкус!