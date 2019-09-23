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Антисборная 10-го тура на базе «Спартака» и «Рубина»

сегодня, 15:06

Команды Кононова и Шаронова стали постоянными поставщиками кадров для антисборной. «Соккер.ру» хладнокровно отобрал худших футболистов и тренера юбилейного тура РПЛ.

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин — шальной вратарь, иногда может на кураже творить чудеса и выигрывать матчи для своих команд, но в «не свои дни» лепит горбатого на зависть Жеглову с Шараповым. На «Газпром-Арене» Юрий пропустил восемь мячей, три из них остались вне протокола благодаря безупречной работе VAR и арбитров на линии, но уже первый отмененный гол мог стать следствием курьезной ошибки вратаря, который не заметил своего партнера Башкирова и криво ввел мяч в игру с рук. Впрочем, свою миссию Дюпин все-таки исполнил: первый гол «Зенит» забил после его ошибки на выходе. А дальше Юрий пропустил еще несколько раз, «Рубин» проиграл 0:5, и кандидата в антисборную лучше не найти.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

10-й тур получился результативным, а обилие голов говорит об ошибках защитников, так что конкуренция в обороне действительно была знатная. На правый фланг претендовал и Данченко из «Рубина», и Живоглядов, который никак не может найти себя в «Локомотиве», но мы выделим Рассказова. Спартаковские болельщики горько шутят: «Все хотят отставки Кононова, но никто ничего не делает, а Коля поднял зад с дивана, вышел на поле и забил в свои ворота. Респект!» Действительно, автогол Рассказова помог «Спартаку» проиграть в четвертый раз подряд, но свергнуть Кононова это не помогло.

Виталий Шахов («Оренбург»)

Трудно проигнорировать защитника, который в каждом из трех пропущенных мячей сделал что-то не так. Сначала глупо прижался к воротам, когда должен был встречать набегавшего Баринова, на которого пошла подача, потом заработал пенальти, наконец, неловко сыграл против Эдера. «Оренбург» бесстрашно сыграл против «Локомотива», а беспечность Виталия перечеркнула все труды партнеров.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

В концовке первого тайма ничто не предвещало беды, центральный защитник «Ростова» владел мячом в центре поля и собирался начать атаку, но вместо этого на ровном месте совершил потерю и подарил Мелкадзе шикарную возможность забить свой первый гол в РПЛ. Георгий этот шанс не упустил, а «Ростов» покатился по наклонной в Саранске после ошибки Чистякова.

Айртон («Спартак»)

Безусловно, игрок одаренный, но бразилец в классическом смысле ни разу не защитник. Названный в честь великого автогонщика футболист на высокой скорости мчит в атаку, оставляя за собой свободную зону, которую противники «Спартака» караулят, зная об особенностях игры Айртона. И наказывают, наказывают, наказывают. Однажды тренеры-аналитики из штаба Кононова это поймут и доложат Олегу Георгиевичу о проблеме. Может быть. Айртона нужно обучать, каждодневно работая с ним над тактикой, нужно выстраивать игру команды с учетом остроатакующего защитника. В «Спартаке» рассчитывают на авось, поэтому собрали уже авоську голов, пришедших с левого фланга обороны.

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»)

Предполагалось, что Гулиев заменит в «Спартаке» Глушакова, и Аяз заменяет, причем в самом прямом из возможных смыслов: как и Денис поздних образцов, играет в стиле «курицы без головы». Вроде бы много носится, пытается везде успеть, получает дежурные желтые карточки, но все это как-то бессмысленно и бессистемно.

Игорь Коновалов («Рубин»)

«Рубин» играет по схеме 4-1-4-1, «единичка» между двумя «четверками» - системообразующий игрок, опорный полузащитник с функциями архитектора и метронома. По идее. Я даже не знаю, как охарактеризовать игру Коновалова на ключевой позиции в матче с «Зенитом». Ни мастерства, ни желания я не увидел. Увидел полузащитника с поперечными передачами и нулем отборов, выигранных единоборств, перехватов. Игорь играл так, будто ему вообще не интересно, но пришлось, потому что пацаны позвали, так как им одного не хватало.

Павел Могилевец («Рубин»)

Хотя, это вообще спорный вопрос, сколько человек в составе «Рубина» сыграли на уровне хотя бы в смысле борьбы. Могилевец — еще один пассажир, сдавшийся задолго до финального свистка. Если у человека есть достаточная физическая подготовка, чтобы выдержать тем футбольного матча на протяжении 90 минут, это еще не делает его футболистом. Всего лишь легкоатлетом. Вот Павел в игре с «Зенитом» был таким спортсменом.

Ивелин Попов («Ростов»)

Попова нельзя обвинить, как ребят из «Рубина», в том, что он был манекеном. Да и никогда было нельзя, не помню Ивелина безучастным в игре, а вот ошибки — это да, это он умеет. По факту Попов допустил две результативных оплошности в матче с «Тамбовом»: за первую его простил Костюков, не реализовавший пенальти, заработанный болгарином, а второй Ивелин отобрал гол у «Ростова», не забив в пусты ворота с пяти метров. Счет мог стать 2:0, и игра была бы другой.

Дмитрий Скопинцев («Краснодар»)

Многие недоумевали, почему Скопинцев, так здорово смотревшийся в «Ростове», почти не играет в «Краснодаре». Дмитрий получил полноценный шанс в матче с ЦСКА и выступил катастрофически. Мало того, что привез пенальти, расставив руки в своей штрафной площади, но в целом совершил кучу потерь, отдал 56% точных передач и выглядел «бычком» из плюша.

Нападающий

Андре Шюррле («Спартак»)

Который матч подряд чемпион мира просто никакой. Куда-то пропали рывки Шюррле, его мастерские обостряющие передачи, даже ударами по воротам перестал злоупотреблять. Андре просто растворился в серой красно-белой массе, принимает мяч стоя, отдает передачи с места, не стесняется играть поперек поля. Такой чемпион мира нам не нужен! Верните августовского Шюррле!

Тренер

Роман Шаронов («Рубин»)

При всем уважении к попыткам Кононова и Хохлова попасть в антисборную, на этот раз их обошел Шаронов. Откровенно говоря, тут можно было выставлять «Рубин» в полном составе, а раз так — ищите вину тренера. Матч против «Зенита» казанцы провалили не только по-футбольному, они играли как будто через силу. И не три-четыре футболиста, а вся команда. Роман Сергеевич, что это было?

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   50 / 992
сегодня в 17:23
Свиньи и их казанский филиал прекрасно сочетаются.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил spartach n1
   8 / 992
сегодня в 17:17
Пятёрку с лудогорца,от базеля пятак . И ваших жилах тоже есть огонь, Но писакам журналюгам,ей богу не до вас Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть Спартак !
Ох, как нам радостно теперь,
В Европу нам закрыта дверь!!!
И Ливерпуль нам не грозит,
Семерой от него разит!!!
pam06
pam06 ответил mihaluch
   39 / 992
сегодня в 17:04
Можно было по показателям недели составить две антисборных.
У нас проблемы со сборной бывают (и сейчас не фонтан, но пойдет), а с антисборной хоть три полноценных состава.
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 992
сегодня в 16:59
Свиней мало. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
   117 / 992
сегодня в 16:53
Можно было по показателям недели составить две антисборных.
Конь 666
Конь 666
   395 / 992
сегодня в 16:50
И снова спартак, рубин.. продолжайте в том же духе, товарищи!
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 992
сегодня в 16:34
А где Сафонов???
Союзник противников
Союзник противников ответил spartach n1
   13 / 992
сегодня в 16:26
Пятёрку с лудогорца,от базеля пятак . И ваших жилах тоже есть огонь, Но писакам журналюгам,ей богу не до вас Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть Спартак !
Как часто пыжится "Спартак"
попасть хотя бы в Еврокубки,
но их стремлениям -пятак
цена,и вылет жуткий.

Ещё потешней клуб "Спартак
(и это каждый с детства знает)-
когда соперник не мастак,
то сам себе он забивает.
ekliziast
ekliziast ответил Номер 1 на этом проэкте
   279 / 992
сегодня в 16:21
Они займут эту антисборную в следующем сезоне , когда будут играть в ФНЛ со спартаком - 2 в паре
Рано юродствуете , до весны ещё далеко.Весна покажет , кто , где нагадил.
ekliziast
ekliziast ответил swift stream
   279 / 992
сегодня в 16:19
Почему почти нет свиней, они играли хуже всех, где Зобнин и Понсе?
Понсе не трожь , это наше всё.
Армейская душа
Армейская душа
   41 / 992
сегодня в 16:15
Айртон, Шюррле - топ-трансферы свиней )))
scarp
scarp
сегодня в 16:03
Игорь играл так, будто ему вообще не интересно, но пришлось, потому что пацаны позвали, так как им одного не хватало.
==============


Хорошо быть российским футболистом, зарплата приличная, крутую тачку и отдых на Мальдивах можно себе позволить, опять же, ребята хорошие подобрались, легионеров сократили... Но блин, как чемпионат, так хоть увольняйся! (с) Баш
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил spartach n1
   58 / 992
сегодня в 15:56
Пятёрку с лудогорца,от базеля пятак . И ваших жилах тоже есть огонь, Но писакам журналюгам,ей богу не до вас Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть Спартак !
Браво Сергей ! ...в ваших жилах...
Напомнил мне эпиграмму В.В. Маяковского ( забыл кому):
Не голова у тебя, а седалище.
В твоих жилах моча а не кровь.
Положить бы тебя во 84е
Да начать переделывать вновь.
Ничего личного,
Беда СпаМа, что у него ГОЛОВА Федун. а рыба гниёт с головы.
Чем быстрее он продаст клуб, тем быстрее будут успехи СпаМа. ИМХО.
RomM84
RomM84
   263 / 992
сегодня в 15:45
Пздц это был! Я вам отвечу как полный тезка Шаронова...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил spartach n1
   342 / 992
сегодня в 15:44
Пятёрку с лудогорца,от базеля пятак . И ваших жилах тоже есть огонь, Но писакам журналюгам,ей богу не до вас Пока на белом свете, Пока на белом свете, Пока на белом свете есть Спартак !
Чтож было бы со спартаком если бы играли они против Лудогорца или Базеля )) Хотя нет, они же даже до группы дойти не могут)) Гы гы гы
FROLL 001
FROLL 001
   7 / 992
сегодня в 15:43
Сбитый немецкий лётчик выдохся. Гыгыгы
spartach n1
spartach n1
   6 / 992
сегодня в 15:33
Пятёрку с лудогорца,от базеля пятак .
И ваших жилах тоже есть огонь,
Но писакам журналюгам,ей богу не до вас
Пока на белом свете,
Пока на белом свете,
Пока на белом свете есть Спартак !
swift stream
swift stream
   93 / 992
сегодня в 15:21
Почему почти нет свиней, они играли хуже всех, где Зобнин и Понсе?
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил sihafazatron
   342 / 992
сегодня в 15:19
Мало спартачей. Верю, что скоро тарасовские займут все места в этой сборной)
Они займут эту антисборную в следующем сезоне , когда будут играть в ФНЛ со спартаком - 2 в паре
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 992
сегодня в 15:18
4 из СпаМа, маловато. а остальные, все по делу. Скопинцева зря включили, ему противостоял Супер Марио, поэтому он и выглядел блекло.
mugik1973
mugik1973
   282 / 992
сегодня в 15:13
В место Шаронова надо было ставить физрука Кононова
sihafazatron
sihafazatron
   15 / 992
сегодня в 15:11
Мало спартачей. Верю, что скоро тарасовские займут все места в этой сборной)
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