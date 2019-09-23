Антисборная 10-го тура на базе «Спартака» и «Рубина»

сегодня, 15:06

Команды Кононова и Шаронова стали постоянными поставщиками кадров для антисборной. «Соккер.ру» хладнокровно отобрал худших футболистов и тренера юбилейного тура РПЛ .

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Дюпин — шальной вратарь, иногда может на кураже творить чудеса и выигрывать матчи для своих команд, но в «не свои дни» лепит горбатого на зависть Жеглову с Шараповым. На «Газпром-Арене» Юрий пропустил восемь мячей, три из них остались вне протокола благодаря безупречной работе VAR и арбитров на линии, но уже первый отмененный гол мог стать следствием курьезной ошибки вратаря, который не заметил своего партнера Башкирова и криво ввел мяч в игру с рук. Впрочем, свою миссию Дюпин все-таки исполнил: первый гол «Зенит» забил после его ошибки на выходе. А дальше Юрий пропустил еще несколько раз, «Рубин» проиграл 0:5, и кандидата в антисборную лучше не найти.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

10-й тур получился результативным, а обилие голов говорит об ошибках защитников, так что конкуренция в обороне действительно была знатная. На правый фланг претендовал и Данченко из «Рубина», и Живоглядов, который никак не может найти себя в «Локомотиве», но мы выделим Рассказова. Спартаковские болельщики горько шутят: «Все хотят отставки Кононова, но никто ничего не делает, а Коля поднял зад с дивана, вышел на поле и забил в свои ворота. Респект!» Действительно, автогол Рассказова помог «Спартаку» проиграть в четвертый раз подряд, но свергнуть Кононова это не помогло.

Виталий Шахов («Оренбург»)

Трудно проигнорировать защитника, который в каждом из трех пропущенных мячей сделал что-то не так. Сначала глупо прижался к воротам, когда должен был встречать набегавшего Баринова, на которого пошла подача, потом заработал пенальти, наконец, неловко сыграл против Эдера. «Оренбург» бесстрашно сыграл против «Локомотива», а беспечность Виталия перечеркнула все труды партнеров.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

В концовке первого тайма ничто не предвещало беды, центральный защитник «Ростова» владел мячом в центре поля и собирался начать атаку, но вместо этого на ровном месте совершил потерю и подарил Мелкадзе шикарную возможность забить свой первый гол в РПЛ . Георгий этот шанс не упустил, а «Ростов» покатился по наклонной в Саранске после ошибки Чистякова.

Айртон («Спартак»)

Безусловно, игрок одаренный, но бразилец в классическом смысле ни разу не защитник. Названный в честь великого автогонщика футболист на высокой скорости мчит в атаку, оставляя за собой свободную зону, которую противники «Спартака» караулят, зная об особенностях игры Айртона. И наказывают, наказывают, наказывают. Однажды тренеры-аналитики из штаба Кононова это поймут и доложат Олегу Георгиевичу о проблеме. Может быть. Айртона нужно обучать, каждодневно работая с ним над тактикой, нужно выстраивать игру команды с учетом остроатакующего защитника. В «Спартаке» рассчитывают на авось, поэтому собрали уже авоську голов, пришедших с левого фланга обороны.

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»)

Предполагалось, что Гулиев заменит в «Спартаке» Глушакова, и Аяз заменяет, причем в самом прямом из возможных смыслов: как и Денис поздних образцов, играет в стиле «курицы без головы». Вроде бы много носится, пытается везде успеть, получает дежурные желтые карточки, но все это как-то бессмысленно и бессистемно.

Игорь Коновалов («Рубин»)

«Рубин» играет по схеме 4-1-4-1, «единичка» между двумя «четверками» - системообразующий игрок, опорный полузащитник с функциями архитектора и метронома. По идее. Я даже не знаю, как охарактеризовать игру Коновалова на ключевой позиции в матче с «Зенитом». Ни мастерства, ни желания я не увидел. Увидел полузащитника с поперечными передачами и нулем отборов, выигранных единоборств, перехватов. Игорь играл так, будто ему вообще не интересно, но пришлось, потому что пацаны позвали, так как им одного не хватало.

Павел Могилевец («Рубин»)

Хотя, это вообще спорный вопрос, сколько человек в составе «Рубина» сыграли на уровне хотя бы в смысле борьбы. Могилевец — еще один пассажир, сдавшийся задолго до финального свистка. Если у человека есть достаточная физическая подготовка, чтобы выдержать тем футбольного матча на протяжении 90 минут, это еще не делает его футболистом. Всего лишь легкоатлетом. Вот Павел в игре с «Зенитом» был таким спортсменом.

Ивелин Попов («Ростов»)

Попова нельзя обвинить, как ребят из «Рубина», в том, что он был манекеном. Да и никогда было нельзя, не помню Ивелина безучастным в игре, а вот ошибки — это да, это он умеет. По факту Попов допустил две результативных оплошности в матче с «Тамбовом»: за первую его простил Костюков, не реализовавший пенальти, заработанный болгарином, а второй Ивелин отобрал гол у «Ростова», не забив в пусты ворота с пяти метров. Счет мог стать 2:0, и игра была бы другой.

Дмитрий Скопинцев («Краснодар»)

Многие недоумевали, почему Скопинцев, так здорово смотревшийся в «Ростове», почти не играет в «Краснодаре». Дмитрий получил полноценный шанс в матче с ЦСКА и выступил катастрофически. Мало того, что привез пенальти, расставив руки в своей штрафной площади, но в целом совершил кучу потерь, отдал 56% точных передач и выглядел «бычком» из плюша.

Нападающий

Андре Шюррле («Спартак»)

Который матч подряд чемпион мира просто никакой. Куда-то пропали рывки Шюррле, его мастерские обостряющие передачи, даже ударами по воротам перестал злоупотреблять. Андре просто растворился в серой красно-белой массе, принимает мяч стоя, отдает передачи с места, не стесняется играть поперек поля. Такой чемпион мира нам не нужен! Верните августовского Шюррле!

Тренер

Роман Шаронов («Рубин»)

При всем уважении к попыткам Кононова и Хохлова попасть в антисборную, на этот раз их обошел Шаронов. Откровенно говоря, тут можно было выставлять «Рубин» в полном составе, а раз так — ищите вину тренера. Матч против «Зенита» казанцы провалили не только по-футбольному, они играли как будто через силу. И не три-четыре футболиста, а вся команда. Роман Сергеевич, что это было?