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Символическая сборная 10-го тура: футболист за 50 000 рублей и вечный Крыховяк

вчера, 21:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Иванович Бранислав
Иванович Бранислав
Защитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник

«Соккер.ру» определил лучших игроков 10-го тура РПЛ, собрал их в одну команду и готов выпустить на поле. Ловите символическую сборную, где сплошь герои и счастливчики!

Вратарь

Гиорги Шелия («Тамбов»)

У вратаря «Тамбова» было много работы, ведь «Ростов» сейчас — атакующая команда, подопечные Карпина 20 раз били в сторону ворот Шелии. В начале матча и при счете 1:0 в пользу «Ростова» Гиорги совершил парочку запоминающихся сэйвов, а впоследствии постоянно был наготове, ведь нужно было играть на выходах, страховать защитников, руководить обороной. Вроде бы и не главный герой, но при менее уверенной игре вратаря «Тамбов» мог и не выиграть.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит») 

Второй тур подряд Смольников в символической сборной и снова скажу о том, что приезд Караваева стал двойным усилением для правого фланга обороны «Зенита»: во-первых, сам Вячеслав — сильный игрок, во-вторых, его появление стало стимулом для Игоря, заскучавшего в последние годы. Понятно, что «Рубин» был ужасен, но это проблемы казанцев, а Смольников снова провел впечатляющий матч с 93% точных передач и несколькими обостряющими пасами, причем у «Зенита» крен был именно на фланг россиянина, в то время как Дуглас Сантос работал в рваном темпе.

Бранислав Иванович («Зенит»)

«Зенит» ведь почти час не мог забить «Рубину», это потом голы посыпались, как из рога изобилия. В таких матчах очень важен фактор первого гола, а его забил капитан, успешно сходивший на стандарт к чужим воротам. Иванович умеет вовремя забить, он и в финале Лиге Европы отметился победным мячом, когда «Челси» и «Бенфика» были близки к овертайму. До гола Бранислава матч для «Зенита» был нервозным, а после стал простым и радостным.

Александр Пуцко («Уфа»)

Безупречно сыграл в обороне против бывшего клуба, снял верховые подачи, не давал развернуться футболистам, оказывавшимся в центре атаки. Пуцко — воспитанник «Спартака», а этим ребятам регулярно удаются матчи против родной команды. В команде, которая не гонится за контролем мяча и кружевными выходами из обороны, Пуцко четко понимает свою роль и органично смотрится в обороне, выстроенной бывшим защитником Евсеевым.

Роберт Бауэр («Арсенал»)

Вот и летний новичок «Арсенала» дал повод говорить о себе в позитивном ключе. Роберт попадает в символическую сборную по большей части из-за двух обстоятельств: во-первых, он забил классный гол дальним ударом, во-вторых, справился на своем фланге с Николаем Димитровым, одним из лучших ассистентов РПЛ.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Польский полузащитник просто не вылезает из нашей символической сборной. Гжегош, мы все поняли, ты классный игрок! Заканчиваются комплименты в адрес Крыховяка, который из матча в матч играет на фантастическом уровне, по совокупности игрового класса и стабильности это лучший футболист РПЛ прямо сейчас. В игре с «Оренбургом» Гжегош снова выжигал центр поля и не забыл отметиться результативным действием, голевой передачей на Баринова.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

И да, напарник Крыховяка по «Локомотиву» будет рядом с ним и в символической сборной. Авторы голов в ворота «Байера» в середине прошлой недели не растеряли форму и мотивацию к игре с «Оренбургом». Баринов успешно включался в борьбу, давал объем в центре поля, да еще и счет открыл ударом головой. Отличная работа, будущий капитан «Локо»!

Никола Влашич (ЦСКА)

Наверное, самый очевидный герой тура, ведь Никола в центральном матче уикенда поучаствовал во всех трех голах ЦСКА, внес максимальный вклад в победу над «Краснодаром» двумя голами и формальным «ассистом» Чалову, хотя гол Федора — это, прежде всего, отменный удар нападающего.

Алексей Сутормин («Зенит»)

Ну, конечно. В каком же матче еще мог Алексей Сутормин открыть голевой счет, как не в игре со своим бывшим клубом, в котором он провел 10 дней? Летом много обсуждали переход Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а потом из «Рубина» в «Зенит», да еще и за 50 тысяч рублей, как выяснилось позже. Для футболиста, купленного за такие скромные деньги, Алексей сыграл шикарно, отметившись дублем в ворота «Рубина». Пожалуй, лучший трансфер в истории «Зенита» по соотношению «цена-качество». Сутормина эти голы точно вдохновили не меньше, чем конкуренция с Дриусси и Малкомом.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

В своем 43-м матче в РПЛ Мелкадзе, наконец, снял безголевое проклятье, причем сразу забил два мяча и тем самым принес своей команде сенсационную победу над «Ростовом». Оказывается, есть в этом форварде искра, которую Григорян сумел разжечь в отличие от Кононова. «Спартак» еще будет выкупать Георгия зимой обратно из аренды!

Артем Дзюба («Зенит»)

И еще один воспитанник «Спартака», который сейчас тащит «Зенит». Дзюба не сумел легально забить в ворота «Рубина», два его мяча отменили, но Артем по привычке стал главным заводилой и лидером атак, и два «ассиста» служат тому подтверждением.

Тренеры

Вадим Евсеев («Уфа») и Александр Григорян («Тамбов»)

И снова на тренерском мостике тандем, а ведь могло быть и трио, если рассматривать еще и Точилина, но все же ограничимся двумя специалистами. Вадим Евсеев чистенько переиграл «Спартак» за счет командной работы и дисциплины, а Григорян достаточно смело сыграл с «Ростовом» и исключил команду Карпина из числа лидеров РПЛ.

Символическая сборная 10-го тура: футболист за 50 000 рублей и вечный Крыховяк

 

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mangoх12
mangoх12 ответил alexgurzan
   18 / 991
сегодня в 03:05
Скрыт, как провокация и не более.
Понятно. Ну раз так, тогда я тоже думаю что не стоит обижать "народных", они очень чувствительны, хотя 9 место еще не дно . Только вот Червеченко это не понимает все провоцирует, да Черсесова можно игнорировать если вдруг не поставит народников в сборную .
alexgurzan
alexgurzan ответил mangoх12
   293 / 991
сегодня в 02:43
FROLL 001 Вчера 22:00 Свиней нет значит сборная нормальная. Гыгыгы Скрыть Немного троллинга ================ в чем собственно проблема комментария ? разговор про сборную тура . нет игроков слабой команды - значит сборная нормальная. Разговор чисто про футбол! Что не так ? Можно сказать например "волков нет, сборная нормальная" вы же такое не закроете ? Почему на спартак такая реакция, как на красную тряпку ? Чаще это даже не модеры закрывают а кое кто из работников фанатов КС, а модерам потом приходится искать отмазки
Скрыт, как провокация и не более.
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
   18 / 991
сегодня в 02:38
Тёмные схемы бомжей приносят результат :
Хоть бы год поменял, в 1993 Сутормин даже не родилсяа ахах , везде у тебя проколы ))
mangoх12
mangoх12 ответил spartach n1
   18 / 991
сегодня в 02:35
Самый крутой у коней был свистун,как за такое можно красную не дать ? Понсе в такой же ситуации удалили и 3 матча дисквалификации :
касания то не было ))) если бы было ты бы зафиксировал ахахах
mangoх12
mangoх12
   18 / 991
сегодня в 02:33
FROLL 001
Вчера 22:00
Свиней нет значит сборная нормальная. Гыгыгы
Скрыть
Немного троллинга

================

в чем собственно проблема комментария ? разговор про сборную тура . нет игроков слабой команды - значит сборная нормальная. Разговор чисто про футбол! Что не так ? Можно сказать например "волков нет, сборная нормальная" вы же такое не закроете ? Почему на спартак такая реакция, как на красную тряпку ? Чаще это даже не модеры закрывают а кое кто из работников фанатов КС, а модерам потом приходится искать отмазки
Армейская душа
Армейская душа ответил spartach n1
   35 / 991
сегодня в 00:21
Петухеева с пятерочкой поздравил ?))
Его с семёрочкой уже поздравили после Ливерпуля )))
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил spartach n1
   496 / 991
вчера в 23:52
Понсе попал в грудь вратарю. А тут оба игрока опасно подняли ноги. И Ахметов только коснулся его. Сказки не придумывайте. Лучше наслаждайтесь 9м местом.
Dubliniys
Dubliniys
   379 / 991
вчера в 23:40
Сиволическая сборная получилась субъективная, на мнение автора. А так много кого можно отметить, правда игроков должно быть только одиннадцать. Вот и получилась сборная такая, правда многие действительно заслужили.
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 991
вчера в 23:01
Да и ещё, вместо Смольникова должен быть Рассказов))
Serg3.12
Serg3.12
   9 / 991
вчера в 23:00
Снова выдумки на основе личных симпатий)
Берг где?
Или 2 гола ЦСКА меньшая заслуга, чем 2 "ассиста" лёгшему Рубину?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   58 / 991
вчера в 22:35
А Смолов Где???.…. 😁
Т34
Т34 ответил spartach n1
   62 / 991
вчера в 22:33
Самый крутой у коней был свистун,как за такое можно красную не дать ? Понсе в такой же ситуации удалили и 3 матча дисквалификации :
Коням можно копытами брыкаться.
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   85 / 991
вчера в 22:30
Как думаешь Кононова после КАМАЗа уволят?
Alex-96
Alex-96
   694 / 991
вчера в 22:29
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       85 / 991
    вчера в 22:26
    Как там на 9-ом месте РПЛ?

    Где прятался после Уфы?

    А после Браги?
    Великолепный
    Великолепный ответил spartach n1
       85 / 991
    вчера в 22:25
    Семьлихова поздравлял, Сашку три дырки поздравлял.
    spartach n1
    spartach n1 ответил Великолепный
       5 / 991
    вчера в 22:21
    Антисборная 10-го тура из мясных была лучше составлена и соответствовала действительности.
    Петухеева с пятерочкой поздравил ?))
    Великолепный
    Великолепный ответил Дед за ЦСКА
       85 / 991
    вчера в 22:19
    Антисборная 10-го тура из мясных была лучше составлена и соответствовала действительности.
    spartach n1
    spartach n1
       5 / 991
    вчера в 22:17
    Самый крутой у коней был свистун,как за такое можно красную не дать ?
    Понсе в такой же ситуации удалили и 3 матча дисквалификации :

    FROLL 001
    FROLL 001
       7 / 991
    вчера в 22:00
      spartach n1
      spartach n1
         5 / 991
      вчера в 21:59
      Тёмные схемы бомжей приносят результат :

      дэн котовский
      дэн котовский
         919 / 991
      вчера в 21:56
      автор, подскажи, влашич себе забивал? "внес максимальный вклад в победу над ЦСКА двумя голами и формальным «ассистом» Чалову.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         15 / 991
      вчера в 21:53
      Полностью согласен с Ваней лучшим
      Поверхностный сумбур, очередной от этого автора. Ну какой Дзюба, ну какой Смольников...
      Армейская душа
      Армейская душа ответил Михаил Славнов
         35 / 991
      вчера в 21:51
      Чего здесь делают Бауэр, и тем более Влашич, не совсем понятно.
      Для этого надо смотреть футбол. Или синдром спартача?
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Binger
         90 / 991
      вчера в 21:48
      Нет, нужно было назвать СИЗО-ЦСКА, пятикратно жалобно проржавшее над всей Европой из Болгарии.
      Уважаемый, постарайтесь вникнуть в тему и комментировать строго по теме. Ваши фантазии настолько богаты, что трудно даже представить куда они вас могут завести. Вроде как я сопоставлял заслуги зенита и Тамбова. Надеюсь вы не будете спорить , что Ростов и Рубин - это две большие разницы.
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         61 / 991
      вчера в 21:33
      Чего здесь делают Бауэр, и тем более Влашич, не совсем понятно.
      Binger
      Binger ответил Ваня лучший
         34 / 991
      вчера в 21:25
      Осталось написать сколько Газпром перечислил за включение 4-х зенитовцев за победу над нулевым Рубином.? Надо учитывать игру и силу соперников. Тамбов выиграл у Ростова и это в 5 раз труднее, чем завалить никакой Рубин.
      Нет, нужно было назвать СИЗО-ЦСКА, пятикратно жалобно проржавшее над всей Европой из Болгарии.
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         47 / 991
      вчера в 21:17
      К такой сборной есть уйма вопросов, словом, не удачная.
      Питер Ман
      Питер Ман
         31 / 991
      вчера в 21:16
      Григорян красавец, вторая победа в лиге и вновь победа над злом, обе победы очень порадовали страну!
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         90 / 991
      вчера в 21:06
      Осталось написать сколько Газпром перечислил за включение 4-х зенитовцев за победу над нулевым Рубином.? Надо учитывать игру и силу соперников. Тамбов выиграл у Ростова и это в 5 раз труднее, чем завалить никакой Рубин.
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