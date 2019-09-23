Символическая сборная 10-го тура: футболист за 50 000 рублей и вечный Крыховяк

вчера, 21:00

«Соккер.ру» определил лучших игроков 10-го тура РПЛ , собрал их в одну команду и готов выпустить на поле. Ловите символическую сборную, где сплошь герои и счастливчики!

Вратарь

Гиорги Шелия («Тамбов»)

У вратаря «Тамбова» было много работы, ведь «Ростов» сейчас — атакующая команда, подопечные Карпина 20 раз били в сторону ворот Шелии. В начале матча и при счете 1:0 в пользу «Ростова» Гиорги совершил парочку запоминающихся сэйвов, а впоследствии постоянно был наготове, ведь нужно было играть на выходах, страховать защитников, руководить обороной. Вроде бы и не главный герой, но при менее уверенной игре вратаря «Тамбов» мог и не выиграть.

Защитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Второй тур подряд Смольников в символической сборной и снова скажу о том, что приезд Караваева стал двойным усилением для правого фланга обороны «Зенита»: во-первых, сам Вячеслав — сильный игрок, во-вторых, его появление стало стимулом для Игоря, заскучавшего в последние годы. Понятно, что «Рубин» был ужасен, но это проблемы казанцев, а Смольников снова провел впечатляющий матч с 93% точных передач и несколькими обостряющими пасами, причем у «Зенита» крен был именно на фланг россиянина, в то время как Дуглас Сантос работал в рваном темпе.

Бранислав Иванович («Зенит»)

«Зенит» ведь почти час не мог забить «Рубину», это потом голы посыпались, как из рога изобилия. В таких матчах очень важен фактор первого гола, а его забил капитан, успешно сходивший на стандарт к чужим воротам. Иванович умеет вовремя забить, он и в финале Лиге Европы отметился победным мячом, когда «Челси» и «Бенфика» были близки к овертайму. До гола Бранислава матч для «Зенита» был нервозным, а после стал простым и радостным.

Александр Пуцко («Уфа»)

Безупречно сыграл в обороне против бывшего клуба, снял верховые подачи, не давал развернуться футболистам, оказывавшимся в центре атаки. Пуцко — воспитанник «Спартака», а этим ребятам регулярно удаются матчи против родной команды. В команде, которая не гонится за контролем мяча и кружевными выходами из обороны, Пуцко четко понимает свою роль и органично смотрится в обороне, выстроенной бывшим защитником Евсеевым.

Роберт Бауэр («Арсенал»)

Вот и летний новичок «Арсенала» дал повод говорить о себе в позитивном ключе. Роберт попадает в символическую сборную по большей части из-за двух обстоятельств: во-первых, он забил классный гол дальним ударом, во-вторых, справился на своем фланге с Николаем Димитровым, одним из лучших ассистентов РПЛ .

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Польский полузащитник просто не вылезает из нашей символической сборной. Гжегош, мы все поняли, ты классный игрок! Заканчиваются комплименты в адрес Крыховяка, который из матча в матч играет на фантастическом уровне, по совокупности игрового класса и стабильности это лучший футболист РПЛ прямо сейчас. В игре с «Оренбургом» Гжегош снова выжигал центр поля и не забыл отметиться результативным действием, голевой передачей на Баринова.

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

И да, напарник Крыховяка по «Локомотиву» будет рядом с ним и в символической сборной. Авторы голов в ворота «Байера» в середине прошлой недели не растеряли форму и мотивацию к игре с «Оренбургом». Баринов успешно включался в борьбу, давал объем в центре поля, да еще и счет открыл ударом головой. Отличная работа, будущий капитан «Локо»!

Никола Влашич ( ЦСКА )

Наверное, самый очевидный герой тура, ведь Никола в центральном матче уикенда поучаствовал во всех трех голах ЦСКА , внес максимальный вклад в победу над «Краснодаром» двумя голами и формальным «ассистом» Чалову, хотя гол Федора — это, прежде всего, отменный удар нападающего.

Алексей Сутормин («Зенит»)

Ну, конечно. В каком же матче еще мог Алексей Сутормин открыть голевой счет, как не в игре со своим бывшим клубом, в котором он провел 10 дней? Летом много обсуждали переход Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а потом из «Рубина» в «Зенит», да еще и за 50 тысяч рублей, как выяснилось позже. Для футболиста, купленного за такие скромные деньги, Алексей сыграл шикарно, отметившись дублем в ворота «Рубина». Пожалуй, лучший трансфер в истории «Зенита» по соотношению «цена-качество». Сутормина эти голы точно вдохновили не меньше, чем конкуренция с Дриусси и Малкомом.

Нападающие

Георгий Мелкадзе («Тамбов»)

В своем 43-м матче в РПЛ Мелкадзе, наконец, снял безголевое проклятье, причем сразу забил два мяча и тем самым принес своей команде сенсационную победу над «Ростовом». Оказывается, есть в этом форварде искра, которую Григорян сумел разжечь в отличие от Кононова. «Спартак» еще будет выкупать Георгия зимой обратно из аренды!

Артем Дзюба («Зенит»)

И еще один воспитанник «Спартака», который сейчас тащит «Зенит». Дзюба не сумел легально забить в ворота «Рубина», два его мяча отменили, но Артем по привычке стал главным заводилой и лидером атак, и два «ассиста» служат тому подтверждением.

Тренеры

Вадим Евсеев («Уфа») и Александр Григорян («Тамбов»)