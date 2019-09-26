За решеткой. Средневековье окружает футбол в России

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«Соккер.ру» сожалеет, что кубковые матчи не обошлись без происшествий: в Набережных Челнах фанатов «Спартака» заперли в клетку. Хорошо, что орудия пыток не подвезли.

Засните на 100 лет, проснитесь и без погружения в новую эпоху будете точно знать, что в российском футболе по-прежнему обсуждают судейство, даже если оно уже полностью роботизировано, а болельщиков не считают за людей. Это, конечно, в той счастливой временной линии, где российский футбол через 100 лет существует хоть в каком-нибудь виде, потому что сейчас многое делается ради того, чтобы истребить его. И пусть сейчас эти действия могут показаться мелочью, через век они, глядишь, приведут к полному вырождению футбольной культуры.

Шутка из кулуаров РФС : «Болельщик — главное достояние футбола»

Когда этот справедливый лозунг произносится на большую аудиторию людьми в дорогих пиджаках и с высокой социальной ответственностью, в том числе с ответственностью за российский футбол, их сообщники-единомышленники тут же готовы наполнить своды любого помещения громкими аплодисментами и криками «Браво!» Но я думаю, когда такой «костюмчик» произносит эту же фразу с ослабленным галстуком и стаканчиком чего-нибудь среди себе подобных, они ржут в голос и похлопывают себя по коленям в избытке веселого возбуждения.

Господа хорошие, если бы болельщик был важен по-настоящему, ему уже давно были бы гарантированы безопасность и комфорт на трибунах российских стадионов. К сожалению, у организаторов матчей на местах весьма искаженное понимание этих простых вроде бы вещей, но, поверьте, номенклатурщики-исполнители очень быстро учатся, если давать им правильные методички, поэтому глупо все валить на низы, оставляя «заказчиков» белыми и пушистыми. РФС , как минимум, не имеет жесткой позиции против издевок над болельщиками, как максимум — негласно поощряет «жесткие меры».

Иначе как объяснить, что мы из сезона в сезон кипятимся и рассекаем воздух кулаками то из-за ОМОНа, который натравливают на фанатов, то из-за садистского досмотра в минусовую температуру, когда людей заставляют становиться босиком на промерзший бетон, то из-за других драконовских мер, противоречащих закону и здравому смыслу. Если даже считать все позорные эпизоды с болельщиками на футболе следствием неправильных действий организаторов, то совокупность происшествий и то обстоятельство, что они не прекращаются, указывает на конечную вину головного органа — РФС . Другой логики у меня для вас нет.

Что произошло в Набережных Челнах?

В Набережных Челнах, где «Спартак» вымучил победу над КАМАЗом из ПФЛ , особо одаренные организаторы матча посадили людей в клетку. Фанатскую трибуну окружили забором, а несколько калиток запирались на ключ во время игры. Мало того, что это незаконное лишение свободы, так еще и наплевательское отношение к элементарным мерам безопасности. Слава Богу, все прошло нормально, люди спокойно зашли и вышли через любезно оставленные в решетке порталы, а если ЧП ? Об этом не думали? Даже представлять не хочется, каких масштабов трагедия может случиться из-за таких идиотских «мер безопасности», которые на самом деле создают дополнительные факторы опасности.

Кто-то может объяснить, по какой причине людей на трибуне сажают в клетку и запирают на ключ? О безопасности кто-то думал при этом? #камазспартак pic.twitter.com/zalnPGQb2D — Artem Kalinin (@kalininart) September 25, 2019

Конечно, метеориты на фанатскую трибуну не каждый день падают, и ЧП не обязательно будет носить глобальный характер. Но если кому-то в клетке станет плохо, потребуется помощь врачей, а ключник отойдет покурить или просто не обратит должного внимания на призыв? Мне очень, очень, очень и еще раз очень трудно понять, как господа, придумавшие и утвердившие схему содержания болельщиков «Спартака» на футбольном матче в Набережных Челнах, могут занимать какие-то заметные должности и осуществлять планирование, особенно, если затрагивается безопасность людей.

Власть пострадавших

Футбольные ведомства собирают информацию и ждут разъяснений от принимающей стороны. РФС обязательно сделает заявление. Очередное бла-бла-бла. Ситуация не сдвинется с мертвой точки, даже если будут приняты единичные меры, чтобы успокоить волнения. Нужно, чтобы организаторы футбольных матчей чувствовали на своих плечах груз ответственности не только перед своими начальниками, но и перед людьми, а для этого болельщики должны бороться за свои права любыми законными способами. И не по одному, а коллективно.

Для этого, конечно, нужно кардинально менять свой менталитет. Во-первых, убрать из лексикона гнилое словечко «мусорнуться», во-вторых, быть уверенными в своих правах и идти до конца. Но ведь получается, что после любого инцидента пострадавшие болельщики быстро остывают: одни рады, что их «пронесло», подумаешь, получил дубинкой вскользь, даже голову не разбили, другие боятся идти против системы, третьи не верят, что из этого что-то получится, кроме бессмысленной траты времени и денег. И всех их можно понять.

И сразу же признать, что так ничего не изменится. Если пострадавшие и дальше будут брезговать отстаиванием своих прав, если не будут обивать пороги судов и создавать прецеденты, их снова и снова будут разувать на холодном бетоне, поливать ледяной водой, бить дубинками и загонять в загоны, как скот. Стадионы так и останутся зонами, где действуют свои законы, часто противоречащие Уголовному Кодексу и Конституции России, а организаторы будут бодро рапортовать о «тактичной работе правоохранительных органов» (это когда ОМОН лупит всех без разбора дубинками) и о «теплом приеме» (это когда запирают в клетке).