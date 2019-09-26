ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

За решеткой. Средневековье окружает футбол в России

сегодня, 15:15

«Соккер.ру» сожалеет, что кубковые матчи не обошлись без происшествий: в Набережных Челнах фанатов «Спартака» заперли в клетку. Хорошо, что орудия пыток не подвезли.

Засните на 100 лет, проснитесь и без погружения в новую эпоху будете точно знать, что в российском футболе по-прежнему обсуждают судейство, даже если оно уже полностью роботизировано, а болельщиков не считают за людей. Это, конечно, в той счастливой временной линии, где российский футбол через 100 лет существует хоть в каком-нибудь виде, потому что сейчас многое делается ради того, чтобы истребить его. И пусть сейчас эти действия могут показаться мелочью, через век они, глядишь, приведут к полному вырождению футбольной культуры.

Шутка из кулуаров РФС: «Болельщик — главное достояние футбола»

Когда этот справедливый лозунг произносится на большую аудиторию людьми в дорогих пиджаках и с высокой социальной ответственностью, в том числе с ответственностью за российский футбол, их сообщники-единомышленники тут же готовы наполнить своды любого помещения громкими аплодисментами и криками «Браво!» Но я думаю, когда такой «костюмчик» произносит эту же фразу с ослабленным галстуком и стаканчиком чего-нибудь среди себе подобных, они ржут в голос и похлопывают себя по коленям в избытке веселого возбуждения.

Господа хорошие, если бы болельщик был важен по-настоящему, ему уже давно были бы гарантированы безопасность и комфорт на трибунах российских стадионов. К сожалению, у организаторов матчей на местах весьма искаженное понимание этих простых вроде бы вещей, но, поверьте, номенклатурщики-исполнители очень быстро учатся, если давать им правильные методички, поэтому глупо все валить на низы, оставляя «заказчиков» белыми и пушистыми. РФС, как минимум, не имеет жесткой позиции против издевок над болельщиками, как максимум — негласно поощряет «жесткие меры».

Иначе как объяснить, что мы из сезона в сезон кипятимся и рассекаем воздух кулаками то из-за ОМОНа, который натравливают на фанатов, то из-за садистского досмотра в минусовую температуру, когда людей заставляют становиться босиком на промерзший бетон, то из-за других драконовских мер, противоречащих закону и здравому смыслу. Если даже считать все позорные эпизоды с болельщиками на футболе следствием неправильных действий организаторов, то совокупность происшествий и то обстоятельство, что они не прекращаются, указывает на конечную вину головного органа — РФС. Другой логики у меня для вас нет.

Что произошло в Набережных Челнах?

 В Набережных Челнах, где «Спартак» вымучил победу над КАМАЗом из ПФЛ, особо одаренные организаторы матча посадили людей в клетку. Фанатскую трибуну окружили забором, а несколько калиток запирались на ключ во время игры. Мало того, что это незаконное лишение свободы, так еще и наплевательское отношение к элементарным мерам безопасности. Слава Богу, все прошло нормально, люди спокойно зашли и вышли через любезно оставленные в решетке порталы, а если ЧП? Об этом не думали? Даже представлять не хочется, каких масштабов трагедия может случиться из-за таких идиотских «мер безопасности», которые на самом деле создают дополнительные факторы опасности.

Конечно, метеориты на фанатскую трибуну не каждый день падают, и ЧП не обязательно будет носить глобальный характер. Но если кому-то в клетке станет плохо, потребуется помощь врачей, а ключник отойдет покурить или просто не обратит должного внимания на призыв? Мне очень, очень, очень и еще раз очень трудно понять, как господа, придумавшие и утвердившие схему содержания болельщиков «Спартака» на футбольном матче в Набережных Челнах, могут занимать какие-то заметные должности и осуществлять планирование, особенно, если затрагивается безопасность людей.

Власть пострадавших

Футбольные ведомства собирают информацию и ждут разъяснений от принимающей стороны. РФС обязательно сделает заявление. Очередное бла-бла-бла. Ситуация не сдвинется с мертвой точки, даже если будут приняты единичные меры, чтобы успокоить волнения. Нужно, чтобы организаторы футбольных матчей чувствовали на своих плечах груз ответственности не только перед своими начальниками, но и перед людьми, а для этого болельщики должны бороться за свои права любыми законными способами. И не по одному, а коллективно.

Для этого, конечно, нужно кардинально менять свой менталитет. Во-первых, убрать из лексикона гнилое словечко «мусорнуться», во-вторых, быть уверенными в своих правах и идти до конца. Но ведь получается, что после любого инцидента пострадавшие болельщики быстро остывают: одни рады, что их «пронесло», подумаешь, получил дубинкой вскользь, даже голову не разбили, другие боятся идти против системы, третьи не верят, что из этого что-то получится, кроме бессмысленной траты времени и денег. И всех их можно понять.

И сразу же признать, что так ничего не изменится. Если пострадавшие и дальше будут брезговать отстаиванием своих прав, если не будут обивать пороги судов и создавать прецеденты, их снова и снова будут разувать на холодном бетоне, поливать ледяной водой, бить дубинками и загонять в загоны, как скот. Стадионы так и останутся зонами, где действуют свои законы, часто противоречащие Уголовному Кодексу и Конституции России, а организаторы будут бодро рапортовать о «тактичной работе правоохранительных органов» (это когда ОМОН лупит всех без разбора дубинками) и о «теплом приеме» (это когда запирают в клетке).

Поделиться
Другие материалы по теме
В МВД опровергли инцидент с запертыми болельщиками «Спартака» в Челнах
Сегодня, 14:42 Комментарии5
Диаби подозревают в краже часов у Дольберга
Сегодня, 14:36 Комментарии11
Египет потребовал у ФИФА объяснить пропажу голосов за Салаха
Сегодня, 14:23 Комментарии25
РФС выступил с заявлением по поводу запертых болельщиков «Спартака»
Сегодня, 11:46 Комментарии4
«КАМАЗ» готовит заявление в связи с инцидентом с болельщиками «Спартака»
Сегодня, 11:39 Комментарии6
Баррера заявил, что не голосовал за Месси. Но это противоречит отчёту ФИФА
Сегодня, 01:50 Комментарии71
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Aris
Aris
   722 / 954
сегодня в 16:50
А зачем засыпать то??? Это Россия, она и не выходила из ГУЛАГа! Позор! И кто-то еще что-то доказывает! Не нужно! Позор, он всюду позор!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
   564 / 954
сегодня в 16:49
ну хоть кандалы не одели
Antonchik
Antonchik
   386 / 954
сегодня в 16:36
Какие громкие слова, покуда свиньи есть в футболе, по другому не получится.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   304 / 954
сегодня в 15:51
Видимо организаторы в курсе как ведут себя фанаты Спартака, вот и обеспечены меры безопасности, все здоровы, все свободны
Беланов
Беланов
   471 / 954
сегодня в 15:37
Средневековье заперли в клетке
Зейский
Зейский
   124 / 954
сегодня в 15:25
Опять свиная истерия, замучали и заточили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100