Большая игра! «Локо» мечтает остановить «Зенит»

сегодня, 10:00

Семак рвется ко второму титулу подряд, а «Соккер.ру» оценивает шансы Сёмина снова обыграть молодого коллегу в футбол.

Сергей Богданович мог заменить Юрия Павловича на посту тренера «Локомотива». Не слухи, а исторический факт – Геркус рассказал, что Семака рассматривали в качестве потенциального сменщика для ветерана, с которым у бывшего босса москвичей были разногласия.

Сейчас – после победы в Суперкубке России над «Зенитом», или успеха с «Байером», новое руководство «Локомотива» против Сёмина не настроить. Юрий Павлович вылетел от «Балтики» из Кубка России, но по делу остается главным тренером «железнодорожников». И наставником, от которого зависит чемпионская интрига.

Если позволить «Зениту» оторваться до зимней паузы – когда нагрузка в Кубке и ЛЧ , то потом весной их уже не поймать. Не часто «зимние чемпионы» в РПЛ теряют первое место, так что сегодня большой матч, как сказал Жоау Мариу. Причем «Локомотиву» стоит настраиваться на победу, ничья скорее в пользу «Зенита».

Составы команд и тактика

Травмы братьев Миранчуков и явные ошибки в защите заставили Сёмина изменить тактический подход. Если в прошлом сезоне неудачно экспериментировали с тройкой в центре обороны, то сейчас поступили хитрее. Мурильо пошел в опорную зону, Баринов и Крыховяк играют чуть выше, чем раньше, но при этом появился общий баланс.

Жемалетдинов и Мариу хороши в роли тех, кто резко убегает к чужим воротам. И хотя на флангах обороны «Локомотива» по-прежнему есть ошибки, Гильерме пачками не пропускает. Без Алексея и Антона не балуют голевой феерией у чужих ворот – даже с пенальти против «Балтики» забил лишь Мурильо, но и жаловаться грех.

Не готов Смолов – сыграет Эдер, не готов португалец – Джорджевич дожидается своего шанса. Но против «Зенита» скорее сыграет Федор, а схема, если Алексей Миранчук не готов выйти на поле, будет «4-1-4-1». Нормальная модель, если учесть, что у «Зенита» готовность Дриусси и Азмуна определят в день матча, и Семак может использовать схему «4-4-1-1».

Хотя аргентинец и иранец – игроки основы, а Малком мечтает таковым стать, Шатов, Кузяев и Сутормин – не последние футболисты в РПЛ . Но пока шансом пользуется только Алексей. Футболист за 50 000 рублей сначала сделал дубль в ворота бывшего клуба – «Рубина», а потом в Кубке России реализовал пенальти, разрушив мечту фаната «Енисея» на секс.

Девушка в комментариях пошутила, что если чемпион вылетит из Кубка России, то согласится на близость. Но «Зенит» сохранил честь своей фанатки. У Семака серия из пяти матчей без поражений подряд, но вспомните выезд в Уфу. «Локомотив» не слабее, чем команда Евсеева, такой же упрямый, а наличие Крыховяка и не последних игроков РПЛ позволяет увидеть в команде Сёмина угрозу для чемпионов.

«Зенит» в нормальной форме, но дома им играть куда удобнее. А в гостях всякое может случиться, особенно при правильном прессинге. Жаль, что травмы мешают Антону Миранчуку (в отличие от брата, шансов сыграть нет), Малкому, Азмуну и Дриусси, но у «Локомотива» и «Зенита» хватает людей, чтобы показать яркий футбол. А чемпион и на выезде опасен.

Наличие Кузяева, Ерохина, Шатова, Сутормина, Мамманы, Караваева и Жиркова, которые фактически являются игроками ротации, если основные на их позициях могут выйти на поле, лишний раз подсказывает, что «Зенит» под присмотром Рибалты собрал достойный состав. Даже без Малкома, Дриусси и Азмуна, хотя двое уже на подходе к основе.

Ориентировочные составы

«Локомотив» (4-1-4-1): Гильерме – Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус – Мурильо - Жемалетдинов (Ал. Миранчук), Крыховяк, Баринов, Мариу – Смолов.

«Зенит» (4-4-1-1): Лунев – Смольников, Иванович, Ракицкий, Сантос (Жирков) – Кузяев, Оздоев, Барриос, Шатов (Дриусси) – Сутормин (Дзюба) – Дзюба (Азмун).

Интересные факты накануне матча

- «Зенит» открыл сезон в ранге чемпиона России поражением от «Локомотива». Играли на новом стадионе «Динамо» в Москве, команда Сёмина показал волю к победе – выиграла 2:3, уступая к 78-й минуте 2:1;

- у Семака всего два поражения в этом сезоне, но сразу 7 побед. У «Локомотива» ситуация похожая – уступали только ЦСКА и «Ростову». По пенальти проиграли «Балтике», зато одержали 8 побед, на одну больше, чем соперник;

- к слову, о сериях. У «Зенита» лишь 2 поражения в 23 последних матчах РПЛ . «Уфа» Евсеева и «Ростов» Карпина забрали у Семака в 2019 году очки в рамках чемпионата, а больше поражений не было. Осечки допускают крайне редко;

- похоже, «Зениту» и «Локомотиву» надоело играть «низовые» матчи. После 5:3 в прошлом сезоне был Суперкубок – 5 голов за вечер. Теперь в 10 последних матчах средняя результативность 2.8 гола за игру, довольно высокая для этой пары;

- воспитанник «Локомотива» и форвард «Зенита» Кокорин, даже будь готов функционально, не сможет сыграть за петербуржцев. Хотя контракт с Александром подписали, заявить его после выхода из тюрьмы не сумели. Формально все по закону, но скорее нашлись добрые люди, которые подсказали, что спешить Александру на поле не стоит;

- «Локомотив» выиграл у «Зенита» три раза на отрезке в десять официальных поединков. Столько же побед у петербуржцев, а остальные матчи – ничьи. Хотя разок речь шла о финале Суперкубка 2015 года, и тогда по пенальти выиграл «Зенит». Семак сыграет против неудобного соперника;

- на неделе у «Локомотива» домашний матч против «Атлетико», а у «Зенита» - игра в Санкт-Петербурге против «Бенфики». Впрочем, если учесть, что между соперниками в РПЛ всего три пункта, то Сёмин не может мечтать о журавле в небе в ЛЧ , а должен воевать за синицу в чемпионате. «Локомотиву» нужно сыграть на победу;

- Семак в тренерской карьере чаще всего играл именно против Юрия Павловича. Теперь у Сёмина 3 победы и 2 ничьих, а проигрывал он Сергею Богдановичу также 2 раза. Опытный тренер вышел вперед, но сегодня новый раунд дуэли, а молодой тренер мечтает сравнять счет.

Прогноз «Соккер.ру»: победа «Локомотива» закрутит чемпионскую интригу? Да, но не исключаем, что накануне матчей в Лиге чемпионов Сёмин и Семак согласятся, что с них хватит мировой, но с разменом голами. Не похожи защитные линии команд на непробиваемые, пусть «Зенит» и мало пропускает. Ждем голы, нулевая ничья будет лишней в поединке с такой шикарной вывеской.