13 унизительных поражений англичан в ЛЧ

сегодня, 12:32

«Соккер.ру» вдогонку антирекорду «Тоттенхэма» вспоминает яркие провалы МЮ , «Арсенала», «Челси» и других клубов АПЛ .

Против слабых соперников поражения богатых английских клубов, особенно разгромные, любят списывать на отношение и статус матчей – в группе одна игра не обязательно ставит крест на сезоне.

Но есть в списке влётов крупные неудачи с опытными европейскими бойцами с континента, и такие поражения ничем не лучше «случайных». Иногда готовятся к большим играм серьезно, но показательно влетают.

«Порту» - «Лестер» - 5:0 ( ЛЧ 2016/17)

Одно из крупнейших поражений англичан в Лиге чемпионов, но редкое в этом списке, где результат можно объяснить отношением к игре, а не к сопернику. Раньери подошел к шестому туру лидером группы – 4 победы и 1 ничья, гарантировал победу в группе. Обыграли дома «Порту» 1:0, вышли в плей-офф с первого места. Поберегли игроков основы – например, позорился Ахмед Муса, и получили пять голов от команды Маркано, Браими и Андре Силвы. Унизительно, но не смертельно.

«Маккаби» Хайфа – «Манчестер Юнайтед» - 3:0 ( ЛЧ 2002/03)

У тебя на поле Фердинанд, братья Невиллы, Скоулз и Сульшер, а ты в гостях в ЛЧ в группе проигрываешь «Маккаби» из Хайфы? У сэра Алекса тоже были свои тяжелые поражения, а главное – объяснимые разве что стараниями соперника и собственными провалами, как психологическими, так и футбольными. «Манчестер Юнайтед» в 2002 году не имел права уступать 3:0 в Израиле, даже с учетом, что в той группе выиграли 5 матчей из 6, а в плей-офф вылетели после великих матчей с «Реалом», когда было 6:5 по сумме двух матчей.

«Спартак» - «Арсенал» - 4:1 ( ЛЧ 2000/2001)

Были яркие времена! Но не самые удачные, ведь «Спартак» в той группе проиграл четыре раза, придумал одну ничью, а из 5 голов в 6 матчах сразу четыре забил именно «Арсеналу». Тем унизительнее для Венгера тот вечер. «Красно-белые» из России усилиями Титова, Робсона и Маркао отреагировали на гол Сильвиньо. «Спартак» получил одну из самых ярких еврокубковых побед, а «Арсенал» продолжил влетать в Восточной Европе – в групповом этапе получили 0:3 от «Шахтера».

«Барселона» - «Челси» - 5:1 ( ЛЧ 1999/2000)

Унизительный влет, поскольку «Челси» не просто прошел два групповых раунда, но и обыграл каталонцев, которые тогда были далеко не так хороши, как через лет шесть-восемь, в первом четвертьфинале - 3:1. Фактически 18 апреля на «Камп Ноу» гостей устраивала и любая ничья, и поражение в один мяч, или в два – если 4:2, например. Но «Барселона» сначала наиграла на овертайм (Ривалдо еще и пенальти не забил), а потом бразилец и Клюйверт оформили разгром. Виалли проиграл Ван Галу и команде, которую позже «Валенсия» Купера разобьет 4:1 в одной игре.

«Црвена Звезда» - «Ливерпуль» - 2:0 ( ЛЧ 2018/19)

«Ливерпуль» в прошлом сезоне со скрипом выходил в плей-офф. Пришлось проигрывать в гостях не только в Неаполе. Причем если у итальянцев был сильный состав и хитрый Анчелотти, то у сербов почти не осталось козырей. Следовательно, если действующий финалист ЛЧ и будущий ее победитель влетает 0:2 в Белграде, рискуя не выйти из группы, то это провал. Клопп научился на такие результаты реагировать, но даже сегодня против «Зальцбурга» нельзя расслабляться – все мечтают сыграть как «Црвена Звезда».

«Челси» - «Бешикташ» - 0:2 ( ЛЧ 2003/04)

Немалую часть поражений в Лиге чемпионов, которые так или иначе унизительные, англичане ловят в групповых этапах. В новое время, когда заметно опережают соперников по возможностям, можно найти в этом искру недооценки. Ведь «Челси» Раньери соединил новичков с проверенными бойцами – Галлас, Терри, Бридж, Десайи, Лэмпард, Макелеле, Верон, Креспо, Хассельбайн и Муту были на поле, а получили 0:2 с турками. Впрочем, это был разовый прокол, из группы вышли с одним поражением.

«Ньюкасл» - «Интер» - 1:4 ( ЛЧ 2002/03)

Почему результат унизительный, если «Ньюкасл» не гранд, а «Интер» - наоборот? Причина простая – англичане были достаточно хороши, чтобы пройти во второй групповой раунд, оставив позади «Динамо» Киев и «Фейеноорд», и даже обыграли парочку раз «Байер» во втором квартете. Но «Барселона» и «Интер» были им не по зубам, 1:4 дома – унизительный результат для представителя АПЛ в Европе. Причем не самого слабого бойца, ведь в Милане сыграли 2:2, а в Англии Морфео, Алмейда, Креспо и Рекоба ранили игровое достоинство обороны Гивена.

«Арсенал» - «Интер» - 0:3 ( ЛЧ 2003/04)

Менее чем через год после удачного вояжа на север Англии, миланцы гостили в Лондоне. Играли против команды Венгера, где в составе хватало будущих финалистов ЛЧ – от Леманна и Кэмпбелла до Жилберто Силвы, Виейры и Анри. Обратите внимание на год – шел сезон, в котором «Арсенал» покорит АПЛ , не проиграв ни разу! И тут приехали парни Эктора Купера и накидали «канонирам» с Бергкампом на поле три мяча. Форменное унижение для будущих чемпионов Англии, еще и Анри пенальти не реализовал. Зато из группы «канониры» вышли с первого места, а в четвертьфинале уступили «Челси» без разгромов.

«Ливерпуль» - «Реал» - 0:3 ( ЛЧ 2014/15)

Год, когда «Ливерпуль» вылетел из группы Лиги чемпионов. Получили три поражения, от «Базеля» и дважды от «Реала». Проигрывать швейцарцам 0:1 тоже было унизительно, но влёт мадридцам 0:3 четко показал, что клуб движется в ошибочном направлении. Позже «красные» вылетят в плей-офф Лиги Европы от «Бешикташа» - по пенальти, а само разгромное поражение Роджерса от «сливочных» на «Энфилде» станет предвестником перемен. Роналду и дубль Бензема намекнут, что уже через год дождутся спасителя в лице Клоппа. «Реалу» продолжат проигрывать, но ЛЧ возьмут!

«Арсенал» - «Бавария» - 1:5 ( ЛЧ 2016/17)

«Бавария» - «Арсенал» - 5:1 ( ЛЧ 2016/17)

«Бавария» - «Арсенал» - 5:1 ( ЛЧ 2015/16)

Объединяем три подряд поражения «канониров», пускай первое и два последующих разделены годом с небольшим. Но впечатляющая стабильность мсье Арсена Венгера в матчах против «Баварии», которая ЛЧ в тех сезонах не выигрывала, лишний раз подчеркнула, как низко пала команда, которая раньше воевала хотя бы на английские титулы. «Арсенал» почти всегда влетал в ЛЧ , но 10:2 по итогам двух матчей в плей-офф – унизительный результат. 1:5 в группе после домашней победы над немцами 2:0 – тоже не повод для гордости.

«Тоттенхэм» - «Бавария» - 2:7 ( ЛЧ 2019/20)

«Арсенал» мюнхенцы вынести не могут – прячутся в Лиге Европы, поэтому переключились на «шпор». Конечно же, это самое крупное домашнее поражение «Тоттенхэма» в еврокубках. Более того – семь раз англичане в еврокубках доселе не пропускали, даже шесть только в древности. Не сказать, что «шпоры» совсем не дергались вчера, скорее у «Баварии» было бразильское настроение, как у сборной в 2014 году – залетело всё, что только могло, ведь 7 голов пришли после 10 ударов в створ. Но сюжет забудут, а счет остается – кошмарная домашняя разница в 5 голов, покер воспитанника Венгера – Сержа Гнабри, и очередная оплеуха «шпорам».

Как показывает практика, если англичане унизительно уступают еще в группах, то частенько позже бывают в плей-офф, но при этом только в случае с «Ливерпулем» нокдаун не стал предвестником нокаута в Лиге чемпионов.