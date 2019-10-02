сегодня, 18:00

«Соккер.ру» рассказывает об одном из лучших вратарей в истории «Бенфики».

Конечно, титул «Его Воздушество» чаще употреблялся в отношении Майкла Джордана. Однако великий баскетболист вряд ли будет против, если так называть почти его тёзку, вратаря Мишеля Прюдомма. Ибо бельгиец запомнился своими роскошными прыжками. Казалось, что какая-то неведомая сила помогала ему преодолевать закон всемирного тяготения.

Красный свет перед тбилисским «Динамо»

Без каких-то заметных усилий Прюдомм отрывался от земли и летел в углы ворот. И оказывался там раньше, чем мяч. Вытянувшись в струнку, Мишель спасал свои ворота, когда футболист соперника уже победно вскидывал руки, предвкушая гол. Нет. Мяч натыкался, в откуда не возьмись, появившийся кулак. Сколько раз Прюдомм мгновенно вскакивал на ноги и не позволял сопернику добить мяч в сетку. Бельгиец всегда боролся до последнего, пытаясь спасти свою команду от гола, порою казавшегося неминуемым.

«Если верить, что ты не можешь отбить какой-то удар, то лучше вообще не становиться в ворота. В мире немало других профессий, в том числе и футбольных. Неверие в собственные силы никуда не скроешь. Если вратарь сдался до удара, то чего ждать от полевых игроков. Поэтому я всегда бился до конца. И даже если появлялся маленький шанс, то старался его использовать», - говорил Мишель Прюдомм уже в конце своей славной карьеры.

Многие из наших любителей футбола услышали фамилию Прюдомм в апреле 1982 года. Тбилисское «Динамо» защищало свой титул обладателя Кубка кубков. Команда из столицы советской Грузии дошла до полуфинала, где на её пути встретился «Стандард» из Льежа. Тбилисцы, обладавшие отличной атакой, должны были проходить бельгийский клуб. И, конечно же, побеждать в первом матче, проходившем в Тбилиси. Но Рамаз Шенгелия, Владимир Гуцаев, ещё игравший Давид Кипиани и их товарищи оказались бессильны против вратаря гостей. Худой, несколько сутулый брюнет, с длинными волнистыми волосами не позволил им отличиться. Нельзя сказать, что у динамовцев было много моментов. Оборона «Стандарда», беспрекословно слушавшаяся 22-летнего голкипера, действовала безупречно. Но и сам Мишель, когда ему доводилось вступать в игру, показывал сопернику - «не в этот раз ребята». Свои моменты тбилисцы не реализовали, «Стандард» же использовал один из редких шансов и победил на выезде. А потом через две недели с тем же счётом 1:0 выиграл дома, преградив советской команде путь в финал. Работы у молодого вратаря соперника было немного. Но когда нужно было выручать, он выручил. «Он вообще умеет пропускать?», - гадали примкнувшие к телевизорам советские любители футбола, желавшие успеха команде Нодара Ахалкаци.

Умеет. Это доказала в финале турнира «Барселона», дважды заставившая капитулировать Прюдомма в финальном матче. Но голы эти дались каталонцам с огромным трудом. Во многом благодаря игре вратаря «Стандарда».

Любители футбола были вправе рассчитывать продолжить знакомство с Прюдоммом на чемпионате мира, который вскоре стартовал в Испании. Но в заявке сборной Бельгии вратаря «Стандарда» не оказалось. Почему тренер Ги Тис отказался от его услуг? Ведь на чемпионате Европы 1980 года, на котором сборная Бельгии дошла до финала, 21-летний Прюдомм присутствовал. А через два года, уже более опытный, прошедший закалку еврокубками Мишель не поехал.

Отвергнутый «дьяволами»

Есть версия, что Тис прислушался к мнению другого голкипера - Жана-Мари Пфаффа, основного на тот момент стража ворот «красных дьяволов». Пфафф, который был и старше, и опытнее Прюдомма, был более авторитетен на тот момент. И Жан-Мари не хотел столкнуться в сборной с конкуренцией со стороны молодого коллеги. Тис тоже посчитал, что спор за право носить первый номер на свитере, может расколоть команду. Вот Мишель и не поехал в Испанию. Пфафф там проявил отлично (как и двумя годами ранее на Евро). Особенно в матче-открытии против чемпиона мира сборной Аргентины. Но по ходу турнира Жан-Мари получил травму и уже был не в состоянии помочь бельгийцам на втором этапе. В игре с поляками Тис доверил ворота Тео Кюстерсу, который наделал ошибок, пропустил три мяча и перевёл сборную Бельгии в разряд статистов. В матче с нашей сборной играл уже третий вратарь - Жаки Мунарон. И сыграл неплохо, удар Хорена Оганесяна отбить было нельзя. Но это уже не имело значения.

Из Испании Пфафф вернулся вратарём «Баварии» и оставался таким на протяжении многих лет. И ворота «красных дьяволов» на провальном для них Евро-84, и на удачном для бельгийцев чемпионате мира 1986 (четвёртое место, принесшее бронзовые медали) защищал Пфафф. Ни там, ни там Прюдомма в заявке не было. Куда же пропал этот прыгучий брюнет, когда-то помешавший тбилисцам повторить свой европейский триумф?

Малиновый звон

Мишель же по-прежнему выступал в «Стандарде», играл хорошо, но понимал, что пока в сборной для него места нет. Да и нужно ли ему было место на лавочке. В середине 80-х в бельгийском футболе грянул скандал, связанный с договорняками. Оказался замешан и «Стандард». Несколько футболистов, в том числе и Мишель, были дисквалифицированы. Когда Прюдомм отбыл свой срок, то обнаружил ворота «красных» занятыми Жильбером Бодаром, дублёром Пфаффа в сборной Бельгии. Мишель даже хотел завершить карьеру. Но тут ему в руки угодил счастливый билет - приглашение в «Мехелен».

«Сокккер.ру» уже писал, как тренер Ад де Мос создал в городе, знаменитом своими колоколами, отличную команду, «мини-„Аякс“, как тогда писали. „Мехелен“ взорвал бельгийский, да и европейский футбол. Выиграл Кубок кубков, Суперкубок Европы, да потом и чемпионат Бельгии. Ворота „Мехелена“ защищал Прюдомм. Всё такой же лёгкий, прыгучий, надёжный. Ему всего 29 лет. Самый расцвет для вратаря.

Тем временем Пфафф постепенно превращался из вратаря в шоумена. Он ушёл и из „Баварии“, и из сборной. Двери в национальную команду распахнулись для Прюдомма. Но это уже были уже не те „красные дьяволы“, что в начале восьмидесятых. Многие из героев ещё оставались в строю. Тот же Энцо Шифо переживал пик карьеры. Но сама сборная Бельгии сдала позиции.

Изменился и европейский футбол. Он стал более открытым, более международным, если так можно сказать. Бельгийский чемпионат в свою очередь стал периферийным, второстепенным. Прюдомм по-прежнему верой и правдой служил „Мехелену“, но команда Ада Де Моса уже разбежалась. И у её благодетеля Джона Кордье деньги иссякли.

Святой Мигел

В 1994 году 35-летний Прюдомм раздумывал о завершении карьеры. Чемпионат мира в США и всё. Но неожиданно ветерана пригласили в „Бенфику“. Возможно, и португальские „орлы“ в тот момент были не те, что раньше. Однако репутация самого титулованного клуба Португалии по-прежнему была высокой. Клуб регулярно играл в еврокубках, причём не был там статистом. И Мишель решил задержаться в футболе на годик-другой. Тем более что в 1994 году ФИФА признала бельгийца лучшим вратарём мира и вручила ему приз, получивший имя Льва Ивановича Яшина.

Годик-другой обернулся пятью сезонами в воротах „Бенфики“. Немолодой Прюдомм играл, как в молодости. Всё так же надёжно и красиво. Также летал в воротах. Болельщики „Бенфики“, знающие толк в футболе, его обожали, считали лучшим вратарём в истории клуба. Святой Мигел - так называли Мишеля в Лиссабоне. Набожные португальцы просто так к лику святых не причислят. Даром, что „Бенфика“ выиграл с ним всего ничего - Кубок Португалии, песчинка, на фоне многочисленных трофеев „орлов“.

Конечно, „Бенфика“ искала преемника для немолодого вратаря. Пробовался и наш Сергей Овчинников. Вряд ли у кого-то есть сомнения в высокой квалификации Сергея Ивановича. Однако ветеран выиграл конкуренцию у более молодого коллеги.

Прюдомм играл до сорока лет. По собственному признанию, мог играть ещё лет пять. Но в какой-то момент почувствовал пресыщение, которое у других наступает раньше. Святого Мигела провожали десятки тысяч болельщиков „Бенфики“. Ему и должность в клубе предложили - директор по международным связям. Но знаменитый вратарь недолго пробыл свадебным генералом. Через год он стал тренером. И остаётся им. Причём довольно успешным. Приводил „Стандард“ и „Брюгге“ к победам в чемпионате Бельгии. Подумать только, валлонец Прюдомм и фламандский „Брюгге“. Брал Кубок Бельгии с „Гентом“ и Кубок Голландии с „Твенте“. Трижды признавался лучшим тренером родной страны и однажды был удостоен такой же чести в соседних Нидерландах. Сейчас 60-летняя легенда „Бенфики“ снова руководит родным „Стандардом“.

А ещё в бытность директором по международным связям „Бенфики“ Мишель Прюдомм убедил бывшего переводчика Жозе Моуриньо попробовать себя в роли тренера. Что из этого получилось, вы все знаете.