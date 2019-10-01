Первый европейский трофей «матрасников»

сегодня, 19:53

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о славных страницах мадридского «Атлетико». Сегодня вы узнаете, как соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов выиграл первый европейский трофей.

Вы уже читали, как молодой тренер Эленио Эррера дважды сделал «Атлетико» чемпионом Испании. Выиграть титул в третий раз подряд у «Мага» не получилось, а через полтора года пути тренера и клуба разошлись навсегда. НН потом стал великим в «Барселоне» и «Интере».

В испанском футболе установилось двоевластие. Чемпионом становился кто-то из пары - «Реал» - «Барселона». Только один раз в сезоне 1955/56 в их компанию вклинился «Атлетико». Но не мадридский, а из Бильбао. В очередной раз напомним, что баскский клуб в те годы имел лишнюю букву «о» в названии. Клуб из Мадрида нередко занимал второе место, но покорить вершину не мог. В 1959 году президент Хавьер Барросо решил пригласить на пост главного тренера Хосе Вильялонгу - триумфатора двух первых розыгрышей Кубка чемпионов.

Маленькие реванши Вильялонги

Вильялонга ушёл из «Реала» с тяжёлым сердцем и теперь хотел если не отомстить, то хотя бы доказать бывшему другу президенту «сливочных» Сантьяго Бернабеу, что тот был не прав. Первую попытку отставной подполковник предпринял в «Севилье», которой предстояло сыграть с «Реалом» в четвертьфинале третьего розыгрыша Кубка чемпионов. «Реал» уничтожил «Севилью» со счётом 8:0, и Вильялонга ушёл в отставку. Ненадолго. В 1959 году он принял мадридский «Атлетико». Не сразу, по ходу сезона, заменив другого квалифицированного тренера словака Фердинандо Даучика, который дважды выигрывал чемпионат с «Барселоной» и один раз с «Атлетиком» из Бильбао. Это не считая пяти Кубков Генералиссимуса и Кубка Эвы Дуарте (Суперкубка Испании). В 1957-м Даучик пришёл в мадридский «Атлетико» и в первом же сезоне вывел «матрасников» на второе место. А оно давало право сыграть в Кубке чемпионов. «Реал» участвовал как победитель предыдущего розыгрыша, а вторая квота досталась «Атлетико». Два клуба из столицы Испании пересеклись в полуфинале. «Реал» выиграл на «Сантьяго Бернабеу» 2:1, «Атлетико» был сильнее на «Метрополитано» 1:0. Гол, забитый на чужом поле, ещё не давал преимущества. Соперники встретились ещё раз в Сарагосе. «Реал» снова оказался сильнее 2:1. Он потом в четвёртый раз подряд взял Кубок чемпионов. «Матрасники» же финишировали пятыми.

В новом сезоне 1959/60 «Атлетико» взял слабый старт - три поражения в шести турах. Домашний проигрыш «Гранаде» обернулся отставкой Даучика. Тут-то и пришёл Вильялонга, который несколько поправил дела. В чемпионате всё то же пятое место. Зато Кубок Генералиссимуса достался «матрасникам». В финале со счётом 3:1 был обыгран «Реал». Ференц Пушкаш на 20 минуте вывел сильнейший клуб Европы вперёд. Но после перерыва Энрике Кольяр, Мигель Хонес и Хоакин Пейро трижды заставили «Реал» начать с центра поля.

Тем временем возник ещё один общеевропейский клубный турнир - Кубок обладателей кубков. Вряд ли нужно уточнять, кто мог участвовать в его розыгрыше. Но испанцы скептически отнеслись к новорожденному соревнованию и проигнорировали его первый розыгрыш. Трофей достался итальянской «Фиорентине». Но «Атлетико», который должен был представлять Испанию в турнире, вряд ли сильно огорчился. Команда Вильялонги провела отличный сезон. Второе место в чемпионате (правда, с отставанием от «Реала» в 12 очков) и Кубок Генералиссимуса. И снова в финале был обыгран «Реал». На этот раз со счётом 3:2. Эта победа снова открыла «Атлетико» дорогу в Кубок кубков. На этот раз «матрасники» не собирались пропускать европейский турнир. Более того, намеревались побороться за победу.

Выбор Вава

А теперь познакомимся с составом «Атлетико». Команда лишилась своей главной звезды конца пятидесятых - бразильца Эдвалдо Изидио Нето, более известного, как Вава. Чемпион мира 1958 года пришёл в команду летом 1958-го, как раз после триумфа сборной Бразилии на полях Швеции. Высочайший класс бразильца проявился сразу. В первом сезоне Вава забил 16 мячей, потом 10, потом 5, но в чемпионате 1960/61 он отыграл только первый круг. Вава посчитал, что шансы попасть в сборную из бразильского клуба куда выше, поэтому предпочёл вернуться на родину. Там он пополнил ряды «Палмейраса». В 1962 году он во второй раз выиграл чемпионат мира. Наверное, Вава был прав, сделав выбор в пользу Золотой богини.

Мануэль Пасос, защищавший ворота «Атлетико» на протяжении шесть лет, проиграл борьбу за место в воротах аргентинцу Эдгардо Мадинабейтии, который затем вошел в историю клуба, как один из лучших вратарей. Пасос бы недоволен своей ссылкой в запас, но пришлось терпеть.

Основную четвёрку защитников составляли Фелисиано Ривилья, Исакио Кальеха, его почти однофамилец Альберто Кальехо и аргентинец Хорхе Гриффа. Также мог выйти на поле Хосе Родригес. Если использовались три защитника, то Гриффа оставался в резерве. Оборонительный полузащитник - Хесус Глария. Иногда с ним в паре выходил бразилец Рамиро Родригес. Атакующие хавбеки - Аделардо Родригес и Хоакин Пейро. Запасные - Хосе Ривес, Антонио Домингес и Амадор Кортес. В нападении выделялся цветом кожи и не только Мигель Хонес. Уроженец Экваториальной Гвинеи, испанец по материнской линии. Со стороны отца в роду у него были англичане, ибо Хонес — измененная на испанский манер фамилия Джонс. Сам футболист вырос в Басконии. В сборную Испании Мигеля не брали. Скорее всего, из-за темного цвета кожи. От его услуг отказался и «Атлетик» из Бильбао. Не баск - до свидания. Но Мигель нашёл достойное применение своим силам в мадридском «Атлетико». Своей игрой этот нападающий заставил заткнуться расистов. Хонес играл оттянутого форварда, а вперёд были выдвинуты смуглый уроженец Анголы Жозе Мендонса и воспитанник клуба Энрике Кольяр. Усилить атаку или подменить травмированных могли Висенте Медина, Хосе Антонио Гаска и Мануэль Поло.

Любопытно, но в том сезоне с «Атлетико» работали сразу два старших тренера. Помимо Вильялонги командой формально руководил бывший защитник времён Эрреры Тинте - он же Рафаэль Гарсия Репульо.

В стартовом матче чемпионата «матрасники» удовлетворились нулевой ничьей в Овьедо. Потом скромно обыграли «Бетис» и включились в европейскую кампанию. Первым на пути возник французский «Седан». К перерыву мадридцы вели 3:0 за счёт голов Кольяра, Аделардо и Мендонсы. Но во втором тайме расслабились и пропустили два мяча. А потом ещё три в матче с «Осасуной». Болельщики негодовали. Пришлось извиняться. Четыре победы подряд. Одна из них в ответной игре с «Седаном» 4:1. «Атлетико» вышел в 1/8 финала Кубка кубков, а также поднялся на второе место в таблице испанского чемпионата. Выше были только соседи с «Сантьяго Бернабеу».

С «Лестером» пришлось потрудиться. В Англии мадридцы чуть не проиграли. Мендонса забил Гордону Бенксу за полторы минуты до конца. Перед матчем в Мадриде команда Вильялонги приберегла силы и без сопротивления проиграла «Барселоне» 1:5. В ответной игре испанцы выложились, но сломали сопротивление англичан. Хонес заработал пенальти, который реализовал Кольяр, а потом сам поразил ворота будущей легенды английского футбола.

В чемпионате «матрасники» шли вторыми. Но «Реал» убежал вперёд. Поэтому нужно было думать не о погоне, а как бы удержаться на второй позиции. Стабильностью игра мадридцев не отличалась. Особенно за пределами родного стадиона.

Первый четвертьфинальный матч с «Вердером» пришёлся на середину января. Теплолюбивые испанцы промёрзли до костей в холодном Бремене. Но столь нужной ничьей удалось добиться - 1:1. Гол на счету Хонеса. Через три недели «Атлетико» был заметно сильнее клуба из Западной Германии - 3:1. Вот и полуфинал, а там другие немцы. Восточные. А именно «Мотор» из Йены.

Ради европейской кампании «Атлетико» принёс в жертву и Кубок Генералиссимуса, и чемпионат. За первое место столичный клуб уже не боролся, да и на второе место пропустил «Барселону». Победа над «Реалом» в предпоследнем туре помогла занять третье место. С одной стороны шаг назад, а с учётом вылета из Кубка - даже два. Но оставался Кубок кубков.

Двухфазный финал

Начинавший, как физрук, Вильялонга сумел подвести команду к решающим матчам в наилучшем состоянии. С «Мотором» справились не прикладывая титанических усилий - гол Пейро принес победу в гостях. В Мадриде же «Мотору» забили четыре безответных мяча - по дублю сотворили Хонес и Мендонса. Путь в финал был открыт. Вторым участником стала «Фиорентина», защищавшая свой титул.

Финал был назначен на 10 мая в Глазго. Хоакин Пейро распечатал ворота «фиалок» на 11 минуте. Но флорентийцы недолго оставались в долгу. Курт Хамрин восстановил равенство через 16 минут. И больше голов не было. Ничья 1:1, а стало быть Кубок остался неразыгранным. Потребовалась переигровка. Стороны очень долго согласовывали место и время встречи. Так прошло лето. Только 5 сентября почти через четыре месяца «Атлетико» и «Фиорентина» встретились вновь. На этот раз в Штутгарте. Тут уж мадридцы постарались. Уже на восьмой минуте Мигель Хонес принимал поздравления. Грубо ошибся вратарь «фиалок» Энрике Альбертози, выронивший мяч на ногу темнокожему испанцу. В середине тайма Жозе Мендонса во второй раз заставил Альбертози вытащить мяч из сетки. Снова голкипер сплоховал, тормознув на выходе. Когда на исходе первого часа игрового времени Хоакин Пейро забил третий мяч, даже самым отчаянным тиффози «Фиорентины» стало ясно - Кубок придётся отдать.

«Атлетико» вернулся домой с Кубком кубков - новым для Испании трофеем. Хосе Вильялонга сосредоточился на работе со сборной Испании, которую в 1964 году сделал чемпионом Европы. А Тинте стал единоличным тренером родного клуба, но за полтора года работы больших высот не достиг. Следующий трофей - Кубок Генералиссимуса будет выигран под руководством бразильца Отто Бумбела.