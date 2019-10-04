Концерт на «Энфилде», разгром «Тоттенхэма». Топ-10 событий евронедели

сегодня, 12:02

«Бавария» прошлась катком по финалисту ЛЧ , «Реал» еле унес ноги от «Брюгге», а Роналду поставил очередной рекорд. «Соккер.ру» - с дайджестом событий еврокубковой недели.

10. Антирекорд загребского «Динамо»

Многие ждали, что «Динамо» проиграет «Манчестер Сити» с крупным счетом, но хорваты достойно держались в логове чемпионов Англии, первый гол пропустили только на 66-й минуте, а второй в самой концовке матча. Достойно-то достойно, вот только поражения хватило, чтобы отобрать антирекорд Лиги чемпионов у московского «Спартака». «Красно-белые» собрали цепочку из 12 поражений подряд в выездных матчах турнира, «Динамо» в Манчестере проиграло 13-ю кряду гостевую встречу.

9. Вторая кряду разгромная победа «Аякса» в Лиге чемпионов

«Аякс» летом расстался с двумя лидерами — Матийсом де Лигтом и Френки де Йонгом, но это не превратило команду из Амстердама в мальчиков для битья. Парни Эрика тен Хага сделали весомую заявку на выход в плей-офф, одержав вторую подряд победу со счетом 3:0 — после «Лилля» досталось «Валенсии», которая, несмотря на разгромный счет, создала массу моментов. Так или иначе, мячи влетали только в сетку ворот «Лос Чес», как и в первом туре, отметился голом Квинси Промес. Впереди у «Аякса» спаренные матчи с «Челси».

8. Три поражения российских клубов испанским командам

Печаль, печаль, печаль. Это три слова, характеризующие положение российских представителей в Лиге Европы. После двух туров у «Краснодара» и ЦСКА четыре поражения на двоих и одинаковая разница забитых и пропущенных мячей — 1:7. В четверг ЦСКА проиграл на своем поле «Эспаньолу», который находится в зоне вылета испанского чемпионата, а «Хетафе», чье турнирное поражение в Ла Лиге не многим лучше, увез 3 очка из Краснодара. Даже как-то странно приплетать сюда «Локомотив», который тоже проиграл дома испанцам, но это все-таки был сам «Атлетико», но в сумме получается, что все три дуэли между представителями РПЛ и Примеры завершились не в нашу пользу.

7. 0 ударов в створ от «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Сульшер после выездного матча против АЗ жалуется на очередной не назначенный пенальти, видимо, потому что это был единственный шанс «Манчестер Юнайтед» попасть в створ ворот голландского клуба. У «красных дьяволов» 6 ударов за игру и 0 попаданий в створ, эксперты говорят, что это худшая игра МЮ за последнее десятилетие, но Сульшер видел «очень качественный футбол». Окей, Гугл. Свободные тренеры. Исключить из поиска Моуриньо.

6. Победа «Зенита» над «Бенфикой»

В Лиге Европы все грустно, зато в Лиге чемпионов каждую игровую неделю есть повод для радости. В первом туре «Локомотив» обыграл «Байер» на выезде, теперь «Зенит» взял верх над «Бенфикой», что особенно важно в свете борьбы с Португалией за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА . У команды Семака шикарно работал прессинг, в котором особенно преуспели Оздоев и Барриос, Дзюба забил и отдал голевой «no touch pass» на Азмуна, еще один гол создал Караваев. Могли выиграть и крупно, но в концовке пропустили. Впрочем, 3:1 — тоже отличный результат. Поздравляем болельщиков «Зенита»!

5. Успех «Барсы» в матче с «Интером» и дубль Суареса

Матч с одной из самых ярких афиш состоялся на «Камп Ноу», куда пожаловал «Интер». «Нерадзурри» при Антонио Конте с каждой неделей набираются уверенности, в логове «Барселоны» миланцы забили быстрый гол и могли вести крупнее к перерыву, если бы не умница тер Штеген. Во втором тайме «Барселона» прибавила, Суарес дважды забил и принес каталонцам волевую победу, но «Интер» молодцом, может побороться за выход из группы. Определяющими станут матчи с «Боруссией» в 3-м и 4-м турах.

4. Рекорды Криштиану Роналду

Прошедшая еврокубковая неделя, а конкретно матч против «Байера» принес в копилку Роналду очередные индивидуальные рекорды. Во-первых, португальский форвард «Ювентуса» теперь единоличный лидер по количеству побед в Лиге чемпионов: выигрывал 102 раза, оставил позади Икера Касильяса. Во-вторых, «Байер» стал 33-й командой, ворота которой Криштиану поразил в Лиге чемпионов. Это тоже рекорд, правда, пока совместный с Раулем. Теперь Роналду точит зуб на «Локомотив», который может стать 34-й жертвой…

3. Осечка «Реала» в матче с «Брюгге»

Мадридский «Реал» после первых двух туров группового этапа набрал только 1 очко. Уже можно представлять себе непопадание «сливочных» в плей-офф. А что, а вдруг? После разгромного поражения в Париже «Реал» не совладал на своем поле с «Брюгге», причем бельгийцы после первого тайма вели со счетом 2:0, и команда Зидана приложила максимум усилий, чтобы хотя бы не проиграть. Но и 2:2 на «Сантьяго Бернабеу» с «Брюгге» - тоже сенсация.

2. Концерт с семью голами на «Энфилде»

Если бы «Зальцбург» вытащил матч против «Ливерпуля» с 0:3 и добился положительного результата, то это событие оказалось бы на первом месте. «Ред Булл» проиграл, но попытка все равно получилась впечатляющей. Действующий победитель Лиги чемпионов выигрывал 3:0 к перерыву, но лихим австрийцам хватило 15 минут во втором тайме, чтобы сравнять счет. Салах все-таки принес победу «Ливерпулю» - 4:3, однако «Зальцбург» наглядно показал, что намерен бороться за выход из группы. «Наполи» не кажется таким уж фаворитом в предстоящих спаренных матчах с командой Джесси Марша.

1. Разгром «Тоттенхэма» «Баварией» - 2:7, «покер» Гнабри

Из ряда вон выходящее событие случилось в Северном Лондоне, куда пожаловала «Бавария». «Тоттенхэм» забил первым, и хотя к перерыву проигрывал 1:2, ничто не предвещало такого итогового результата. Но «Бавария» выиграла второй тайм 5:1, четыре мяча забил Гнабри, проведший юность в лондонском «Арсенале», о чем не забыл напомнить. Лучшее дерби Северного Лондона Серж провел в составе «Баварии»!

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