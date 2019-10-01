Антисборная 11-го тура: «Спартак», «Динамо», Глушаков

сегодня, 18:00

«Спартак» проиграл четвертый матч подряд в РПЛ , «Динамо» в затяжном пике, а Глушаков поспособствовал отставке Рахимова. Вам понравится антисборная «Соккер.ру»!

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо»)

По три мяча в 11-м туре пропустили Лещук и Баклов из «Урала», причем Олег допустил результативную ошибку, за которую извинился отраженным пенальти — выиграл дуэль у Федора Чалова. К Лещуку есть вопросы по двум голам: от Шомуродова пропустил с острого угла под мышкой, хотя к защитникам по этому эпизоду вопросов не меньше, а в концовке матча не прочитал эпизод, в котором мог спокойно сыграть на выходе и опередить Зайнутдинова. Вместо этого замешкался, еле-еле вышел из ворот на полусогнутых ногах и позволил полузащитнику «Ростова» нанести результативный удар. Антон Шунин, возвращайся в основу!

Тройка центральных защитников

Гиа Григалава («Арсенал»)

Большой грузинский дядька, под ноги которому обычно лучше не попадаться — может раздавить, в Краснодаре представил себя большой плюшевой игрушкой. В основном «казним» Григалаву за потерю мяча в собственной штрафной площади, приведшую ко второму голу. Гиа замешался, а Шапи проскочил у него между ног и организовал голевой момент. Результативная ошибка опытного защитника.

Илья Кутепов («Спартак»)

Досадно за Илью, ведь чуть больше года назад Кутепов рядом с Игнашевичем играл в основном составе сборной России, которая была в шаге от попадания в полуфинал чемпионата мира. После этого были травмы и проигранная конкуренцию, сейчас Илья мало чем напоминает защитника, который может быть интересен сборной России. В матче с «Оренбургом» не мог играть Жиго, Кутепов получил еще один шанс в стартовом составе. И сыграл катастрофически: позиционные ошибки, бесконечный брак, полнейшее отсутствие первого паса. Печальное зрелище.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Но Кутепов хотя бы был похож на защитника — пусть на плохого, но защитника. О динамовце Евгеньеве трудно сказать то же самое. Роман стабильно был нигде и не держал никого. Просто фантастически выглядит его игра в эпизоде с голом Шомуродова: Евгеньев мог и должен был помешать форварду нанести удар по воротам, но вместо этого он решил поковыряться в носу и посмотреть с ВИП-позиции гол в ворота своей команды. Во втором тайме тоже напортачил, когда не держал линию перед голом Зайнутдинова. Не думаю, что у динамовских болельщиков есть цензурные слова для этого парня.

Правый латераль

Николай Рассказов («Спартак»)

Может быть, следующий тренер реанимирует молодого защитника, но в последнее время Рассказов играет в футбол, с которым трудно конкурировать на уровне РПЛ . Это комплексная оценка: в обороне ноль цепкости и тактической грамотности, в атаке — пустое место, хотя на молодежном уровне Николай славился качественными подключениями в атаку. Куда все это пропало?

Левый латераль

Заурбек Плиев («Динамо»)

Еще один динамовец, которого хочется просто взять и выставить из команды с «волчьим билетом». Плиев покинул поле в середине второго тайма, когда у «Динамо» еще были призрачные шансы вырвать положительный результат. Первую желтую карточку Заурбек получил за ненужные препирательства с судьей, вторую — за то, что наступил Байрамяну на ногу возле углового флажка. Причем Байрамян на этот самый флажок смотрел. П — профессионал.

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»)

Характерная запись в анамнезе «Спартака» Кононова: игру в центре поля пытается вести Гулиев. Обычно это выглядит так: Аяз берет мяч и таскает его и таскает, крутясь вокруг своей оси, отдает и отдает чудесные обостряющие передачи поперек поля, иногда даже бьет по воротам там, что тушинские воробьи хватаются за сердце. У Гулиева есть определенные качества, чтобы приносить пользу «Спартака», но в существовавшей системе координат он выглядел нелепо. Как будто грузчика с перебинтованными пальцами усадили за рояль и попросили сыграть шедевры классической музыки.

Денис Глушаков («Ахмат»)

Игра Глушакова — это просто смех сквозь слезы. Человек ушел что-то доказывать в «Ахмат», но от стиля «курица без головы» отказывать не хочет. Или уже не может. Глушаков — это бесполезная суета в центре поля. Глушаков — это потерянные оппоненты при стандартах. Глушаков — это заметная часть очередного поражения «Ахмата» и отставки Рахимова.

Артур Юсупов («Динамо»)

«Динамо» и в защите, и в центре поля — это цирк на колесиках. Каборе и Юсупов напоминали двух ленивцев, до которых слишком долго доходит, а Артур еще едва не стал автором результативной ошибки, когда подарил мяч Алексею Ионову в первом тайме.

Форварды

Сердар Азмун («Зенит»)

Если Дзюба старался, потел, лез в единоборства и пытался вести игру «Зенита», то Азмун быстро сдался в матче с «Локомотивом». Нулевой матч для Сердара — и в плане, и в разрезе борьбы, и по точности действий. Возможно, не очень здорово себя чувствует после травмы, но раз вышел в стартовом составе, это не может служить оправданием.

Владимир Ильин («Урал»)

Атака «Урала» выглядела бледной и тощей в матчей против ЦСКА , а Ильин еще и проиграл важнейшее единоборство в собственной штрафной площади, когда позволил Магнуссону нанести точный удар и открыть счет.

Тренер

Олег Кононов («Спартак») и Дмитрий Хохлов («Динамо»)

По-человечески жаль Олега Георгиевича, ведь такой поток ненависти любого смоет, но как тренер Кононов провалился в «Спартаке» тотально: и по результатам, и по обещаниям, и по игре, которая способна была вызвать только кровавые слезы. У «Спартака» не было ни хребта, ни тактики, вот и Владимир Федотов признался, что «красно-белые» не были для него загадкой. Но вместе с Кононовым нельзя не отметить и Хохлова, чье «Динамо» развалилось на куске в Ростове-на-Дону. Не пора ли Дмитрию Валерьевичу вслед за Олегом Георгиевичем?

Российским арбитрам не помогает даже VAR