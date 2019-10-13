Универсальный солдат. Метаморфоза Дзюбы

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Как изменился Артем, многие видят на поле, а «Соккер.ру» наглядно демонстрирует разницу до и после смены позиции.

Поскольку Артем рослый и крепкий футболист, то многие тренеры логично ставили его в центр атаки. Это не ошибка, в сборной капитан играет единственного форварда, пока без российского Азмуна перед носом.

Но еще в «Спартаке» в Дзюбе разглядели человека, который может прочитать игру и выполнить объем на позиции, где нужно чаще встречаться с мячом, чем на острие. При этом в Москве не учитывали потребности самого игрока.

Играя под нападающим в столице, Артем должен был накрывать опорника соперника. Фактически «Спартак» сковывал своего футболиста, устраивал размен чужого хавбека на второго форварда, и поэтому страдали показатели и результаты Дзюбы.

Для раскрытия в роли второго форварда всегда нужна свобода. Причем до Семака ее не догадались выдать на руки и в «Зените», ведь вспомните провальный эксперимент с игрой Кокорина и Артема в связке в линию. Или же отчаянную попытку Слуцкого в сборной соединить давних знакомых со Смоловым.

Получалось масло масляное, форварды не понимали, что делать. В клубе Артему было проще. У «Зенита» были на поле Халк, Шатов и Витсель с пасом (Данни залечивал травму в том сезоне), так что таран Дзюба чувствовал себя прекрасно – 23 гола в 40 играх разных турниров, личный рекорд в первом сезоне.

Но после потери статусных легионеров в клубе стало намного сложнее. «Зенит» эксплуатирует габариты и силу Дзюбы, а отдача не радовала. В результате тренерской чехарды Артема накрыл кризис – в «Арсенал» спихнули и из-за Манчини, и после слабой игры. Но богатый опыт феникса в провинции помог возродиться из пепла, а удачное стечение обстоятельств – стать солдатом армии Черчесова.

Причем забавно, как четко цифры отражают перемены в игре и позиции Дзюбы. Сколько передач в среднем отдают центральные форварды? Где-то по 20 штук каждые 90 минут. У Артема и в «Спартаке», и в «Ростове», и в сборной, и потом в «Зените» показатель был выше – 23-28. Но как только Семак придумал для Дзюбы новую роль, то параметр изменился – по 33-48 пасов за игру.

Большая разница, если знать, что у форвардов 25-30 % коротких передач – мимо. Вынуждены рисковать, скидывать мяч головой абы куда. Действовать под давлением и без права на второе касание. Отсюда довольно высокий брак. Но если в первых сезонах в «Зените» Дзюба позволял по 14-17 коротких передач каждые 90 минут, то сейчас речь о 21-25 пасах! А точность – 71.7 %, высокая для форварда.

Когда говорим об Артеме, то нельзя также пройти мимо игры на втором этаже. Например, в «Спартаке» выигрывал по 3.5 единоборства каждые 90 минут, а его средний показатель за карьеру – 3.7. Но сейчас, если речь о серьезных турнирах для «Зенита» и сборной – ЛЧ и Лига Наций, выдал 6.8-7 побед наверху! В чемпионате России собирал по 4.6-5.9, хотя в первых сезонах за «Зенит» выше 2.8 подняться не мог. Ради успехов ушел из штрафной.

Ближе к своим воротам чаще вступает в борьбу за выносы от защитников и вратаря. И прирост впечатляет – между 3.5 и 5.9 разница очень большая. Также очевидно, что Дзюба лишь весной окончательно распробовал профессию диспетчера. Семак ведь собирался подстраховать центр поля связным Маркизио – до прихода Азмуна рассчитывал, что Дзюба будет или на острие, или в связке с Кокориным.

Но обстоятельства подтолкнули к переменам, от которых Артем выиграл. У него сейчас по 2.4 паса под удар каждые 90 минут. Если говорим о суммарном качестве созданных для напарников моментов, то лидер всей РПЛ – Дзюба. Это камень в огород хавбекам, в том числе атакующим, но таковы факты. Артем - самый успешный плеймейкер дивизиона, что отражено и в количестве ассистов – 6 штук в 12 турах.

Год назад Дзюба выиграл в номинации с показателем в 10 голевых передач, причем снова был лучшим по суммарному качеству моментов, опередив Влашича, Классона, Алексея Миранчука, Жоаозиньо и Эль-Кабира. Как видите, Артем окончательно освоился в новой роли, что обязательно поможет сборной. Ионов и Черышев в клубах эпизодически получают опыт Салаха и Мане (выход на ударные позиции, вбегания в штрафную).

У Черчесова остается опция убрать Дзюбу из штрафной по эпизодам. Артем чаще других форвардов РПЛ играет пасами вперед – умеет выбирать направление, и у него на метр-два пасы короче. Что это значит? Дзюба располагается чуточку ближе к Азмуну, чем Миранчук к Смолову, например. Следовательно, Сердару проще забить, ведь обычно чем короче пас – тем точнее. И тем меньше у защиты возможностей среагировать.

Как видите, Артем изменился практически во всех смыслах. Чем полезен ретроспективный взгляд на карьеру Дзюбы? Тем, что сразу видно, как смена роли и позиции влияет на цифровые показатели форварда. Игравший спиной к чужим воротам огромный мужик развернулся лицом к хитрым голевым передачам. При этом в сборной показывает, что навыки игры в штрафной площади не растерял.

Просто Азмун лучше забегает за спины защитникам в «Зените», а Дзюба – поскольку техничнее работает с мячом (деревянным при игре в пас никогда не был), может смещаться на фланги и в глубину поля. Всюду успевает! Ведь 12 из 23 мячей в сборной – половину, капитан забил за последние два календарных года. Отчасти потому, что стал играть чаще, но лишь отчасти.

Средние показатели выросли заметно. До ЧМ -18 работал форвард со средней результативностью 0.5 за игру – неплохая для мира сборных, а теперь в 31 год Артем держит более высокий темп – 0.7 гола за игру за два года. Дзюба стал другим, причем долго тренеры не могли нащупать правильный баланс между игрой на втором этаже, ассистами и ударами, а теперь получается.

Если учесть, что молодой Дзюба исполнял приказы, то награда нашла трудолюбивого героя. Форвард ведь наматывал километры за опорниками соперников «Спартака», даже если те специально уводили его в ненужную зону и ковырялись в носу. Также Артем, в отличие от некоторых российских нападающих, спокойно выступал в маленьких клубах, то есть игровая практика была важной.

И хотя родство со «Спартаком» помогло создать Дзюбе определенную репутацию, а длинный язык усугубил положение, здесь и сейчас Артем и действует намного грамотнее, и глупости городит реже. В мире не так много успешных оттянутых форвардов за девяносто килограммов и ростом под два метра. Именно поэтому для защитников соперника Дзюба так опасен, а для изучения - интересен.

Прекрасно знает, как толкаться, умеет выиграть мяч на втором этаже, а теперь еще и передачи раздает тоньше, чем буквально четыре года назад. Артем не всегда таким был – нет тут истории о непонятом гении. Зато видим, как не самый результативный нападающий – в «Спартаке» выжимал один гол в пяти играх в среднем, что мало даже с учетом экспериментов с позицией, превратился в полезного футболиста.

Грамотного Дзюбу оценивать нужно уже не по количеству голов, как в первых сезонах в «Зените», а по суммарному вкладу в победы. Например, в Лиге чемпионов у Артема голевая передача в день ничьей с «Лионом», а затем гол и умный пропуск мяча в еще одной результативной атаке «Зенита» в день разгрома «Бенфики». И в сборной Дзюба тоже ведет игру – помогал обыгрывать Казахстан, Сан-Марино и Шотландию (дважды).

А остальное время и в «Зените», и в сборной России занимает борьба Артема с защитниками. Стягивает на себя, дерется на втором этаже, выматывает, ищет возможность увидеть напарника на ударной позиции. В российском футболе немного примеров, когда человек в зрелом игровом возрасте так над собой поработал. Отношение к Артему у вас может быть, как вашей душе угодно, но с фактами спорить глупо.

Дзюба не просто изменился, а вырос как футболист. Для форварда плохо, что случилось это не на пять-шесть лет раньше – и сам говорит, что уже вряд ли успеет поиграть в АПЛ . Зато статус главного футболиста в России получил – то, о чем лет шесть назад и мечтать не мог. В 25 лет у форварда было три матча за сборную. А теперь он третий снайпер в истории с отличными шансами обогнать и Бесчастных, и Кержакова. Круто, что в команде Черчесова завелся свой Оливер Бирхофф. Немец дебютировал в сборной Германии в 27 лет, а в итоге забил 37 мячей, играя до тридцати четырех.