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Дзюба: «Будем стараться и дальше не сбавлять обороты»

сегодня, 10:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура РПЛ.

Всем доброй ночи! Хотел поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Я безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Спасибо, правда. Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями и друзьями. Это реально круто!

Сегодняшний вечер с «Ростовом» я не забуду, потому что не всегда такое получается. Три забить, два отдать… Всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский ответил Azu-Killah37
   17 / 871
сегодня в 10:44
Забыл про 2 позорные голевые)
Голевые - это он молодец.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил Морозовский
   181 / 871
сегодня в 10:42
ПОЗОРНЫЙ хет-трик: первый гол с левого пендаля, второй головой с нарушением правил, ну а третий вообще позорище!
Забыл про 2 позорные голевые)
Ладожский
Ладожский
   166 / 871
сегодня в 10:40
Свиней 7-0 сделать во втором круге.
Морозовский
Морозовский
   17 / 871
сегодня в 10:18
ПОЗОРНЫЙ хет-трик: первый гол с левого пендаля, второй головой с нарушением правил, ну а третий вообще позорище!
andre_can
andre_can
   616 / 871
сегодня в 10:07
С заслуженной победой!!! Даже если все пендали отменить- это для завистников :), Ростов МЫ разорвали!!!
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