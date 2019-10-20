Дзюба: «Будем стараться и дальше не сбавлять обороты»

Нападающий «Зенита» обратился к болельщикам после победы над «Ростовом» (6:1) в матче 13-го тура РПЛ .

Всем доброй ночи! Хотел поблагодарить вас за эти эмоции, за поздравления. Столько всего доброго и теплого. Спасибо вам огромное. Я безумно вам благодарен. Не подумайте, что зазнался, просто не в состоянии всем ответить. Спасибо, правда. Когда возвращались со сборной после игры с Кипром, и в Москве, и в Питере в аэропорту столько людей подходило, столько всего говорили. Это безумно приятно, что вы смотрите с семьями и друзьями. Это реально круто!

Сегодняшний вечер с «Ростовом» я не забуду, потому что не всегда такое получается. Три забить, два отдать… Всем спасибо! Будем стараться и дальше не сбавлять обороты.