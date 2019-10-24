ЦСКА - «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

ЦСКА
Подопечные Виктора Гончаренко вряд ли могут быть довольными текущим положением дел в этом сезоне. Команда находится всего лишь на пятой позиции в РПЛ. В теории конечно же, еще все можно исправить, так как отставание не является критичным от лидера «Локомотива».
ЦСКА в двух встречах Лиги Европы провалились. Последовало поражение от «Лудогорца» 1:5 и «Эспаньола» 0:2.
«Ференцварош»
Подопечные Сергея Реброва расположились на второй позиции в чемпионате Венгрии. Хотя, безусловно команда является претендентом на золотые медали. «Ференцварош» в первом туре ЛЕ сумел избежать поражения от «Эспаньола» 1:1. Далее последовало поражение от «Лудогорца» 0:3. Учитывая это стоит сказать о том, что поединок ЦСКА и «Ференцвароша» это встреча аутсайдеров квартета Лиги Европы.
Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:
Победа ЦСКА – 1,52
Ничья – 4,41
Победа Ференцвароша – 6,24
Интересные факты об игре
- ЦСКА забивал в 11 из 12 последних поединках
- «Ференцварош» пропустил четыре гола в двух последних встречах
Прогноз
ЦСКА должен брать три очка в ближайшем поединке, иначе рассчитывать на выход в следующий раунд Лиги Европы будет практически невозможно. На текущий момент времени очень сложно будет армейцам, так как «Ференцварош» очень опасен в контратакующей игре. Учитывая качество игры обоих команд ждем открытой игре, так как поражение в этой встрече для любой из команд означает практически продолжение борьбы за выход в следующий раунд соревнований. Играем тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,77 в букмекерской конторе Pinnacle.