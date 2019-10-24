ЦСКА - «Ференцварош»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:40

ЦСКА

Подопечные Виктора Гончаренко вряд ли могут быть довольными текущим положением дел в этом сезоне. Команда находится всего лишь на пятой позиции в РПЛ . В теории конечно же, еще все можно исправить, так как отставание не является критичным от лидера «Локомотива».

ЦСКА в двух встречах Лиги Европы провалились. Последовало поражение от «Лудогорца» 1:5 и «Эспаньола» 0:2.

«Ференцварош»

Подопечные Сергея Реброва расположились на второй позиции в чемпионате Венгрии. Хотя, безусловно команда является претендентом на золотые медали. «Ференцварош» в первом туре ЛЕ сумел избежать поражения от «Эспаньола» 1:1. Далее последовало поражение от «Лудогорца» 0:3. Учитывая это стоит сказать о том, что поединок ЦСКА и «Ференцвароша» это встреча аутсайдеров квартета Лиги Европы.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа ЦСКА – 1,52

Ничья – 4,41

Победа Ференцвароша – 6,24

Интересные факты об игре

ЦСКА забивал в 11 из 12 последних поединках

забивал в 11 из 12 последних поединках «Ференцварош» пропустил четыре гола в двух последних встречах

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