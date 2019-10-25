Оправданий нет! Клубы РПЛ разочаровали в Европе

сегодня, 12:50

Не впервой и не все вместе, но многие и часто. «Соккер.ру» разбивает слабые объяснения еврокубковых поражений.

«Подводит уровень РПЛ »

Крайне популярный и никчемный аргумент. Российские команды недавно проигрывали в еврокубках клубам из Азербайджана, Греции, Швейцарии, Болгарии и Венгрии. Еще из Чехии, Беларуси, Австрии, Молдовы и Сербии. Где там богатые и мощные чемпионаты?

Никто не спорит, что в РПЛ уровень подготовки огорчает, если сравнить с Испанией или Англией, но отставание давно стало нормой. Например, космическую отрасль утопили в Днепре и калифорнийском бассейне Маска. Даже когда речь о жизни и смерти – не шевелятся. От силы 3-4 выпускника медицинских ВУЗов наберут 70 % правильных ответов в международном тесте для молодого врача. Как вам такое, Илон Маск? У остальных показатель будет в районе 30% - с таким баллом в Великобритании на работу не возьмут, а в Израиле уборщиком устроят. Потому не используют для оценки международные тесты, а богатые не лечатся на родине – знают положение дел. Но аргумент о низкой средней подготовке в футболе подходит только для матчей против грандов, вроде «Баварии», «Сити» или «Ювентуса».

Середнякам Ла Лиги уже нельзя проигрывать в футбол, используя кривой аргумент, что якобы в РПЛ невозможно подготовиться к победе над «Хетафе». Можно! Конечно, с топами задача простая - испортить им игру, как «Локомотив» сделал с «Ювентусом». Но с остальными нужно играть на победу, а не получается с болгарами и швейцарцами! О каком низком уровне РПЛ тогда речь? Особенно с учетом, что как раз напряженность чемпионата любят использовать как оправдание.

«Сказывается усталость»

Старая байка, потому именно ветеран чаще других жалуется, что не успели восстановиться, и был бы рад переносу матчей. Значит, неправильно готовятся, если почти всех хватает на один сильный тайм – первый или второй, о чем ночью говорил . Причем учтите, что ЦСКА , «Спартак», «Краснодар» - молодые по составу команды.

Если в молодости нет сил, то стоит ли удивляться выездной болезни старого «Зенита», или тому, что «Локомотив» два года в ЛЧ играет отрезками? Ладно, «Ювентус» и «Атлетико» попались. Но раньше-то были «Галатасарай», «Порту» и «Шальке» - им тоже сливали. Добротные соперники, но не на пике формы. О какой усталости речь, если «Спартак» вылетел от «Браги» на старте сезона?

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» 3:0 в гостях первого августа 2019 года из-за смертельной усталости и насыщенности сезона? Где российские клубы успели набегаться в год без Евро и ЧМ , что начали с того, что подставили Россию в таблице коэффициентов? Иногда в Голландии, не говоря об Англии с Испанией, футболист может сыграть 56 матчей за клуб, как в прошлом сезоне.

А у было 37 игр. Федор на десять лет моложе, чем Тадич, а часто играет, словно перед матчем вагоны разгружал. Также непрофессиональное отношение – единственная причина, почему защитники ЦСКА , особенно с учетом, что в центре 7 человек – никто не успел наскучить Акинфееву, уступают в скорости футболистам великого «Ференцвароша». Или великого «Эспаньола» - 19-й команде сезона в Ла Лиге.

«На западе платят больше»

Может, им денег мало? Нет, тут на орехи должны получить 99.9 % тренеров и футболистов РПЛ . Нигде в Европе, кроме России, у наставников Мусаева, Кононова, Черевченко и Ганчаренко не будет такой зарплаты, как от представителей России в еврокубках этого сезона. И деньги не отрабатывают.

Даже «Хатафе», «Базель» и «Трабзонспор» беднее, чем «Краснодар». У всех соперников клуба Галицкого в последнее годы были финансовые проблемы, а турки потратили летом 4 миллиона, ведь имеют ограничения от УЕФА . Почему упоминаем «Трабзонспор», если «быки» их обыграли? «Краснодар» сыграл так же плохо, как соперник, но собрался и немножко повезло. Понадобилось два с половиной матча ЛЕ , чтобы проснуться!

В ведущих клубах РПЛ зарплата в два раза выше среднего оклада в турецкой Суперлиге, у «Зенита» и «Спартака» - в три. А если говорим о ЦСКА и «Ференцвароше», то для венгров 300 тысяч евро в год – большое предложение для новичка. У запасные вратари, которые мячи подают, зарабатывают больше, чем почти все в команде у Реброва! Болгары, швейцарцы и португальцы тоже получают меньше.

Фактически Гинер, Галицкий, Миллер, Федун и РЖД выдают огромные деньги тем, кто их не отрабатывает в Европе. В РПЛ за сезон один чемпион, и в сто раз больше игроков, которые не отработали зарплаты. Проигрывать болгарам, когда тебе отстегивают миллионы – позорно. Ладно, уступить китайцу из «Эспаньола» - испанский клуб по финансам равен ЦСКА , но влетать дома венграм? Это как «Спартак» и «Брага» - нищие разнесли доходягу-принца.

«Слабые составы команд»

Еще один бред, у «Сочи» состав лучше, чем у некоторых соперников из Европы. Например, годовой бюджет «Нефтчи» всего 6.5 млн евро – зарплата Малкома. А вот «Арсеналу» только Усманов пожертвовал почти столько же. Бюджет туляков под ЛЕ составляет 29.5 млн евро, это в 4.5 раза выше, чем у «Нефтчи» - клуба, что дважды обыграл туляков.

Деньги на футболистов есть, да и составы не всегда ужасные. У «Спартака» тоже никаких оправданий. Слово одному из руководителей «Браги»:

Наш бюджет на трансферы несравним с русскими клубами. Мы потратили 6-7 млн евро, и это для нас много.

Андре Виана не врет – за 5 лет португальцы потратили на новичков 26 млн евро. Для сравнения - Леонид Федун выдал этим летом сразу 42 миллиона.

«Красно-белые» не располагают более слабым составом, но не использовали потенциал команды. И у ЦСКА ребята не хуже, чем в «Лудогорце» и «Ференцвароше» - хотя бы потому, что любого игрока этих клубов москвичи могут себе позволить, если вправду круче, а не сыграл 1-2 сильных матча в жизни. И «Зенит» по составу часто был выше тех клубов ЛЕ , которым в итоге влетал.

Петербуржцев обычно спасает жребий – с «Баварией» и «Манчестер Сити», «Атлетико» и «Ювентусом» в одной группе не играют, но давайте считать. Если взять соперников российских клубов в еврокубках за два сезона, и разделить команды, которые по составам были мощнее, и те, что уступали фаворитам РПЛ , то получите перевес слабых - 26:16. Причем в 16 включены и те, кто равен по составам, грандов в списке куда меньше.

За безобразие придется платить

Поражения в Европе стали отражением системной болезни, завязанной на всем – бездумном государственном финансировании клубов, судействе, лимите и отношении игроков к работе, системе воспитания футболистов, выдачи лицензий тренерам и так далее, и тому подобное.

Главная претензия к клубам из РПЛ в Европе ровно та же, что была много лет ключевой по отношению к сборной – не используют базовые возможности. Команда намного слабее, чем Бельгия, Германия, Франция или Бразилия. Но уже стабильно побеждают Кипр, Шотландию и Казахстан, нет разгромных поражений от Хорватии или Швеции.

Так что любовь публики клубы РПЛ получат, если раз в пять-десять лет будут обыгрывать «Барселону», «Манчестер Сити» или «Реал», но перестанут стабильно влетать в Европе слабым соперникам. Потеря третьей путевки в ЛЧ завязана на неудачах с теми, кто мог разве мечтать о победах над богатыми клубами из России. Мечтал и победил!

Иногда слышим, зачем «Спартаку» и ЦСКА участие в ЛЧ ? Зачем «Краснодару» эта ЛЕ ? Чтобы понять, ради чего в мире играют в футбол. В России - чтобы миллиардеры похлопали и выдали новые миллионы. А вообще игра для того, чтобы менеджеры, тренеры и футболисты себя реализовали. Пока фавориты РПЛ сливают всем подряд – демонстрируют полное непонимание сути своей работы.

Изучать соперников и свои ошибки, прогрессировать, побеждать и зарабатывать – задачи всех футбольных команд. Российские же клубы в Европе в основном разочаровывают, причем как раз против тех, кто ничего в итоге не показывает ни в ЛЧ , ни в ЛЕ . Футболисты не врачи, в их руках нет жизни беременной или ребенка, поэтому игроки, как опорники ЦСКА , могут проваливать важный международный экзамен?

Нет, не могут, ведь огорчатся те, кто инвестировал в «Спартак» или ЦСКА свое бесценное время. У российских клубов нулевая ответственность перед фанатами. Последние сезоны убедили, что гранды РПЛ – неудачники еврокубков, и расплата нашла героев – пропустили вперед португальцев, практически гарантировав всего одну прямую путевку в ЛЧ в 2021 году.

Все ваши «Спартаки» окажутся в ЛЕ , где снова недооценят соперников, и круг получится замкнутым. Привычка не выжимать свой нормальный вес – никто и не просит заходить в полуфиналы ЛЧ , стала результатом имитации реформирования российского футбола под европейские стандарты. Потратили миллиарды, а получили поражения от венгров, болгар и швейцарцев.