Хоть святых выноси

сегодня, 10:01

«Соккер.ру» рассказывает о безумном провале «Саутгемптона».

То, что уверенный в себе «Лестер» выиграет у разболтанного «Саутгемптона», было вполне предсказуемо. Даже с учётом того, что «лисицы» играли в гостях. «Святые» неудачно играют на «Сент-Мэри». Но счёт 9:0 в пользу гостей… Сразу пало несколько рекордов.

Одержана самая крупная гостевая победа в высшем дивизионе, причём не только в формате Премьер-Лиги. Раньше гости побеждали только с разницей в 8 мячей. Такое случалось трижды – в 1893, 1905 и 1955 годах. Забей «Лестер» ещё один мяч, повторился бы абсолютный рекорд Англии для всех дивизионов от 1892 года. Зато «лисицы» повторили достижение «Манчестер Юнайтед» от 4 марта 1995 года – самый крупный счёт в Премьер-Лиге. Но «красные дьяволы» громили «Ипсвич» дома, а «Лестер» глумился над «Саутгемптоном» в гостях. «Саутгемптон» же обновил клубный антирекорд – потерпел самое крупное поражение в истории и впервые пропустил дома больше шести мячей.

Оборона… Все полевые игроки «Саутгемптона» смотрели, как соперники забивали мяч за мячом в ворота несчастного Ангуса Ганна. Который тоже не выручил. Только махал руками и матерился после каждого пропущенного гола. Можно вспомнить недобрым словом VAR , с подачи которого защитнику хозяев Райану Бертранду жёлтую карточку поменяли на красную уже на 12-й минуте. Проливной дождь. Или тренера «святых» Ральфа Хазенхюттля, тянувшего с заменами до перерыва. Австрийский специалист принялся латать прореху в защите при счёте 0:5. Но причины кризиса «Саутгемптона» куда глубже. Их нельзя объяснить несчастными случаями или чьей-то халатностью. Тут системный сбой.

«Саутгемптон» безобразно проводит этот чемпионат. В десяти матчах шесть поражений. Обе победы одержаны в гостях. В пяти последних встречах одна ничья. Проблемы во всех линиях. Что в обороне, что в средней линии, что в атаке. И предпосылок для изменений к лучшему пока не видно. Если «святые» позволяют «Лестеру» так издеваться над собой, то страшно подумать, что же будет в следующем туре, когда южане отправятся в Манчестер, в гости к чемпиону. Ещё один рекорд не устоит?

Тренер Ральф Хазенхюттль взял всю вину на себя. Но в отставку пока не подавал, хотя судьба австрийского тренера выглядит решённой. Если учесть, что Хазенхюттля в «Саутгемптон» заманил ещё прежний руководитель Ральф Крюгер, то тем более. Какой смысл новому руководству держаться за австрийца? Его не увольняют лишь потому, что нет замены. Как только таковая появится на горизонте, тогда и отпустят на все четыре стороны первого австрийского тренера в английской Премьер-Лиге. Доверять команду первому встречному сейчас - усугубить ситуацию.

Хазенхюттль, в прошлом довольно успешный тренер «РБ Лейпциг» (это при нём соперник «Зенита» обжился в Бундеслиге), возглавил «святых» в декабре. Под его руководством южане пришли на финиш шестнадцатыми. Но его не стали трогать, посчитав, что рано. В предсезонных матчах «Саутгемптон» обыгрывал всех подряд. Но начался чемпионат и, как говорится, глаза бы не видели.

А ведь в середине нынешнего десятилетия «Саутгемптон» был очень неплох. И при Рональде Кумане, и при Клоде Пюэле. Южане занимали восьмое, седьмое, шестое, снова седьмое места. Команда выглядела очень перспективной. Но сохранить состав не удалось. Один только «Ливерпуль» наведывался на «Сент-Мэри», как в свою кладовую. Вытащил не только своих звёзд первой величины - Садио Мане и Вирджила ван Дейка, а также Адама Лаллану, Деяна Ловрена, возрастного нападающего Рикки Ламберта и вечно травмированного Натаниэля Клайна. «Манчестер Юнайтед» увёл Люка Шоу и Моргана Шнайдерлена, «Тоттенхэм» – Тоби Алдервейрелда, а «Арсенал» – Калума Чамберса. Кандидат в сборную Англии Джек Корк транзитом через «Суонси» перебрался в «Бёрнли». Там же в итоге оказался и Джей Родригес. Грациано Пелле и Жозе Фонте уехали в Китай, Душан Тадич вернулся в Голландию, где стал капитаном «Аякса». Почти целая команда набирается. А ещё раньше покинул портовый город Тео Уолкотт, Алекс Окслейд-Чемберлен, Гарет Бэйл. Конечно, уходили они не бесплатно, но обеспечить им адекватную замену не получилось. Да и среди ушедших не нашлось нового Мэтта Ле Тисье, хранившему верность «святым» и тащившему команду на себе в девяностые. Так на то он и Ле Тисье. Или «Le God» – «Бог», как прозвали Мэтта болельщики.

Уже при новых хозяевах отданы в аренду Марио Лемина («Галатасарай»), Уэсли Худт («Антверпен») и бывший вратарь сборной Англии Фрейзер Форстер («Селтик»), ушли Чарли Остин («Вест Бромвич») и Стивен Дэвис («Рейнджерс»). От того «Саутгемптона» остались только защитники Мая Йосида, Райан Бертранд, Седрик Соареш, полузащитники Ориоль Ромеу и Джеймс Уорд-Праус, да нападающий Шейн Лонг.

Но даже с учётом столь внушительных потерь «Саутгемптон» обладает далеко не слабейшим составом. Добавьте к перечисленным выше футболистам защитников Яна Валери, Яна Беднарека и Янника Вестергарда, полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга, нападающих Натана Редмонда и Дэнни Ингса, вратаря Ангуса Ганна. Вполне боевая по именам команда, которая не должна проигрывать дома с редким даже для хоккея счётом. Да и в гостях тоже.

Немножко о Ганне, который и пропустил все эти девять мячей. Ангус – сын известного шотландского вратаря Брайана Ганна, воспитанника «Манчестер Сити». Но поиграть в родном клубе не довелось, и он набирался опыта в клубе своего отца «Норвиче». В прошлом году был приобретён «святыми» за 13 с половиной миллионов фунтов. За молодого вратаря спорили футбольные Англия и Шотландия. Ангус, несмотря на свое шотландское имя, играл за английскую молодёжку. Основным вратарём «Саутгемптона» он стал при Хазенхюттле, который усадил на лавку запасного голкипера сборной Англии, обладателя шотландской фамилии Алекса МакКарти. Интересно, вспомнят ли про Ганна первые национальные команды двух частей Британии, после того, как Ангус пропустил девять штук?

Крупное поражение – самое время напомнить о себе новому хозяину клуба – китайскому бизнесмену Гао Чжишену, который приобрёл «Саутгемптон» зимой за 240 миллионов евро. Гао Чжишен пытался купить «святых» ещё в 2017-м, но лига заблокировала сделку из-за, скажем так, специфической репутации потенциального хозяина. Он нередко вступал в противоречия с законом, несмотря на свой статус юриста. Пока хозяин запомнился лишь громкой фразой: «Футбольный клуб – это не свинья, которую откармливают для того, чтоб забить. Это ребёнок. Я его выращу и поставлю на правильный путь». Но пока на любящего отца мистер Гао не очень похож. Может после позора на «Сент-Мэри» он вспомнит, возьмёт ремень, да как… поставит на правильный путь. Если ничего не предпринять, то можно доиграться и до вылета. Предыдущее расставание с Премьер-Лигой было очень болезненным. Южане долетели аж до Лиги 1.

А пока ситуация выглядит весьма печальной. Как говорится: хоть святых выноси.