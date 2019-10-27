Черный октябрь ЦСКА

сегодня, 22:00

ЦСКА и «Динамо» померились кризисами, у кого глубже. Результат сравнения – не в пользу армейцев. «Соккер.ру» - об исходе еще одного московского дерби.

Вероятно, на фоне встречи «Локомотива» и «Спартака» игра между ЦСКА и «Динамо» потеряла в аудитории и пристальности внимания. Однако от этого менее интригующей не становилась. Соперники уже давно решают задачи на разных этажах турнирной таблицы, но к этому матчу подошли оба в кризисном состоянии. Вопрос был только в том, чьи проблемы более основательные, а кто уже на пути к решению.

Оба главных тренера в этой встрече сделали выводы по составу, несколько видоизменив схему по сравнению с предыдущими матчами. Виктор Ганчаренко признавал наличие проблем в центре поля, в организации игры, поэтому перестроил там взаимодействие. А Кирилл Новиков просто старается нащупать в обширном составе «Динамо» тех исполнителей, на которых может опираться.

Вероятно, что в первом тайме сказывался эффект от всех этих перестроений – команды не радовали зрителей чем-то интересным и содержательным. Они неплохо разрушали креативные замыслы друг друга, но в силу скудности последних. Первый тайм завершился с минимумом ударов по воротам в обе стороны и с нулем попаданий в створ. Хотя у ЦСКА был самый надежный шанс попасть в створ – пенальти. На 18-й минуте ВАР помог армейцам.

Защитник «Динамо» Владимир Рыков откровенно подножкой свалил в штрафной форварда ЦСКА Федора Чалова. Но судья продолжил встречу, пока не получил подсказку от видеоассистента. Изучив повтор, Сергей Карасев назначил пенальти, исполнять который отправился Никола Влашич. Но слишком сильно хотел перехитрить Антона Шунина, поэтому пробил рядом со штангой снаружи ворот. Были еще подходы, но факт остается фактом – попаданий в створ не зафиксировано. Более того, их не было до 60-й минуты встречи. Всего же ударов ЦСКА исполнил 11, а «Динамо» - восемь. В створ за матч у армейцев два попадания, а у динамовцев – четыре.

Перелом в игре наступил во втором тайме, как это обычно бывает в матчах ЦСКА . «Динамо» сумело поломать наступательные порывы соперника, избежать критических проблем, а где-то с середины второй половины встречи армейцы начали подседать чисто физически. О накатывающей в конце игры усталости тоже говорилось заранее. Но здесь это было очевидно. ЦСКА не смог до наступления этого критического отрезка обеспечить себе какой-либо задел, а «Динамо» вытерпело и цеплялось за шанс. В концовке встречи Клинтон Н'Жи использовал возможность и принес динамовцам ценнейшую победу.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Если идет черная полоса, то она у всех и во всех эпизодах. И Чалов в каком-то случае не справился с подработкой в выгодной позиции. Такие ситуации бывают, надо их проходить. Когда выигрываешь у «Реала», то взлетаешь так высоко, что надо упасть очень глубоко, чтобы вернуться. Иногда за черной полосой начинается взлетная. Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить. Зрелость приходит, когда такие игры проходишь. Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе». И так почти по каждому. Болельщикам сложно принять ситуацию, но мы идем по своему пути и не намерены сворачивать.

Антон Шунин (вратарь «Динамо»):

Вышли свежие игроки. Они усилили игру, бежали вперед, у нас появились моменты. Когда пять человек в обороне, играть комфортнее. Когда мы атакуем, трое человек остаются сзади. При любой схеме главное понимать механизмы, как нужно действовать и играть правильно. Действительно, не реализовывали очень много возможностей. Надеюсь, что сейчас пойдет эмоциональный подъем, игроки раскрепостятся и будут забивать больше. И сегодня можно было еще забивать. Но главное, что забили и не пропустили.

Яка Бийол (полузащитник ЦСКА ):

Мы не понимаем, почему играем так. Не можем забить. Но так бывает, в такой трудный момент мы должны быть вместе. Надеюсь, что что результат придет. Наверное, мы сейчас в плохой форме, все идет не так. Нам тяжело, поэтому сейчас все так. Иногда футболистом быть трудно. Мы находим что-то хорошее в каждом матче. У нас было много моментов, нужно только забивать. Когда ты ведешь даже 1:0, то уже совсем другая игра, все по-другому. Был бы результат, все было бы легко. В первых таймах мы всегда доминируем, но не можем забить. Это проблема. Надеюсь, получится в следующем матче. У нас уже была похожая ситуация в прошлом сезоне. Когда такие результаты, то даже тренироваться тяжелее. Все ребята понимают, что нужно делать, понимают, что нужно держаться вместе. У нас все еще молодая команда, мы растем. У нас все еще победная ментальность, все в ЦСКА хотят выигрывать. У нас не так много игроков и тяжелый календарь. Мы любим играть, это наша работа. Но мы не побеждаем, поэтому игры не приносят тех эмоций. Но вообще трудно сказать, почему у нас не получаются вторые таймы, наверное, это все же вопрос не ко мне.

Кирилл Новиков (исполняющий обязанности главного тренера «Динамо»):

Тяжелейшая игра. Очень рад, что выиграли. Считаю, что заслужили победу. Взаимодействие улучшается, но всегда хочется больше. Мы можем значительно лучше с учетом потенциала и мастерства. Мы в тяжелой ситуации. Поэтому если выбрать игру или результат, то в данный момент выберу очки. Не считаю, что у ЦСКА в первом тайме было территоритальное преимущество. Чтобы кто-то нас давил — нет. Не поменялось и во втором. Так виделось со скамейки запасных. И мы были близки, и ЦСКА к забитому голу, но сегодня мы забили и выиграли.

Это первая победа «Динамо» с августа – 24-го числа «Динамо» победило «Тамбов» со счетом 2:0. То есть шесть туров с того момента «Динамо» не знало побед. А у ЦСКА после неплохого сентября, когда армейцы даже умудрялись забираться на вершину турнирной таблицы благодаря ее высочайшей плотности, наступил настоящий глубокий кризис. Все пошло прахом в Лиге Европы, где армейцы уступили в трех матчах, причем в двух домашних – в октябре («Эспаньолу» и «Ференцварошу»). В Премьер-Лиге в октябре ЦСКА провел три матча, проиграл «Ростову» (1:3), сыграл вничью с «Уфой» (1:1) и вот теперь уступил «Динамо».