Отмена монополии

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«Соккер.ру» рассказывает, как отец нынешнего спартаковца помог «Селтику» стать чемпионом Шотландии.

Девять лет безвременья

Выиграв в 1988 году и чемпионский титул, и Кубок Шотландии, «Селтик» на девять лет отошёл в тень. В шотландском футболе воцарились монополия «Рейнджерс». «Джерс», ведомые сначала Грэмом Сунессом, а потом Уолтером Смитом, неизменно становились чемпионами, брали большинство домашних Кубков, представляли, причём достойно, Шотландию в еврокубках, служили базовым клубом сборной. «Селтик» же и вторым редко становился. Третий, четвёртый, а то и пятый. «Кельты» добыли два Кубка Шотландии – в 1989 году на инерции предыдущего успеха и в 1995-м. Даже такая на сегодняшний взгляд безделица, как Кубок лиги никак не могла попасть в руки «полосатых». «Старые фирмы», как правило, также завершались победами «светло-синих».

Некие признаки выздоровления наметились во второй половине 90-х, когда в «Селтике» сменились хозяева. Бывший капитан «кельтов» Томми Бёрнс приобрёл хороший опыт в «Килмарноке», а именно – вывел «киллиз» в Премьер-лигу. Причём Томми оставался играющим тренером. В 1994 году Бёрнса позвали на выручку родному клубу, переживавшему уже упомянутый кризис. «Килмарнок» очень не хотел расставаться с Бёрнсом и отпустил его только тогда, когда Томми завершил карьеру футболиста.

Спасатели из Нидерландов

Бёрнс и выиграл с «Селтиком» тот второй Кубок Шотландии. Он же и вернул «хупс» на второе место в Премьер-лиге. При нём зелёно-полосатые футболки примерили Доржи Кадете, Пьер Ван Хойдонк и Паоло Ди Канио. С их приходом мощь атак «Селтика» заметно выросла. Но сбросить соседей с вершины команда Бёрнса не смогла. И весной 1997 года председатель правления Фергюс Маккан отправил тренера в отставку. А в Глазго прибыл невысокий голландец по имени Вим Янсен. В прошлом отличный полузащитник, дважды позолоченный призёр чемпионатов мира, легенда «Фейеноорда», но и не чужой «Аяксу» человек. В качестве тренера Вим довольно успешно трудился в «Фейе». Чемпионами роттердамцев сделать не смог, но Кубки брал. И вообще, это при нём в девяностые на «Де Кёйп» сложилась интересная и боевая компания, заводилами в которой были парни с дредлоками. Два совсем чёрных – потомки выходцев из Суринама Реджи Блинкер и Гастон Таумент носились по флангам, а третий, с более светлым цветом кожи забивал немало мячей. Вы уже догадались, что это был не кто иной, как Хенрик Ларссон.

Отцом Хенрика был темнокожий португальский моряк по имени Франсишку Роша, и мальчик носил его фамилию. Но когда родители расстались, Хенрик решил, что в Швеции лучше оставаться Ларссоном. Отцовские гены, конечно, наложили отпечаток, и при вполне европейской внешности Хенрик был слегка темнокожим. Не таким, как Блинкер с Таументом, и даже не таким, как товарищ по сборной Мартин Далин. Но было видно, что он не самый классический скандинав. К 1997 году Ларссон вместе с тем же Далином успел выиграть бронзовые медали чемпионата мира. В «Фейеноорде» ему наскучило, и поэтому предложение бывшего тренера Янсена помочь шотландскому клубу он воспринял с радостью. Цена вопроса составила 650 тысяч фунтов, и летом девяносто седьмого Ларссон примерил бело-зелёную футболку с цветком клевера.

К тому времени ушли в английские клубы и Кадете с Ван Хойдонком, и Ди Канио. Сидел на чемоданах немецкий, ещё гэдээровский ветеран Андреас Том. Поэтому Ларрсону предстояло стать ударной силой шотландского клуба. Наряду с другим новичком «хупс» норвежцем Харальдом Браттбаком, пришедшим из «Русенборга». Чтобы Ларссону не было скучно в Глазго, «Селтик» подписал Реджи Блинкера. Очень важным выглядело приобретение опорного полузащитника Пола Ламберта, побеждавшего в составе «Боруссии» в Лиге чемпионов. Также приехал из «Челси» полузащитник Крейг Бёрли. Оборону укрепил опытный француз Стефан Маэ.

Вратарь Джонатан Гоулд вытеснил с поста номер один его многолетнего стража Пэта Боннера. Молодой Гордон Маршалл пока довольствовался ролью запасного. Справа в обороне Джеки Макнамара или Малки Маккей, слева – Стефан Маэ либо Тош Маккинли. В центре напарником капитана Томми Бойда мог быть итальянец Энрико Аннони, или англичанин Алан Стаббс. Два датских «гренадёра» ростом за метр девяносто – Марк Рипер и Мортен Вигхорст действовали в обороне и в опорной зоне соответственно. Но чаще начинали матчи на скамейке. В центре поля ключевые роли отводились Полу Ламберту и Крейгу Бёрли, Саймон Доннелли играл на правой бровке, Реджи Блинкер – на левой. Могли усилить среднюю линию Дэвид Хэннах, Брайан Маклафлин и Фил О’Доннелл. В атаке обычно выходила пара Хенрик Ларссон - Харальд Браттбак, но норвежца могли подменить Томми Джонсон, Даррен Джексон и Андреас Том, пока он не уехал в «Герту».

Для начала Кубок лиги

Начало выдалось не просто неудачным – обескураживающим. «Селтик» проиграл в двух стартовых турах «Хиберниану» в Эдинбурге и «Данфермлайну» дома с одинаковым счётом 1:2. А в промежутке между этими встречами «кельты» уступили в Инбруке «Тиролю» в матче Кубка УЕФА . Тоже 1:2. Карьера Янсена в Глазго могла завершиться, едва начавшись. Проиграй команда в Перте «Сент-Джонстону», и всё. Но Ларссон в той игре забил сам, а затем помог отличиться Томми Джонсону. Затем в ответной игре с «Тиролем» глазвегианцы «угостили» австрийцев шестью голами – 6:3. Справедливости ради нужно сказать, что на 19-й минуте при счёте 0:0 получил травму вратарь гостей Станислав Черчесов. Все шесть мячей пришлись на долю сменщика. Ларссон в той игре забил один мяч. Причём ... в собственные ворота.

Но потом «Селтик» поймал попутный ветер в бело-зелёные паруса и стал одерживать победу за победой. Только с Кубком УЕФА не сложилось – «хупс» выбыли в 1/32 финала после встреч с «Ливерпулем». Оба матча завершились вничью – 2:2 в Шотландии и 0:0 в Англии. Дальше пошли «красные». Но главным для «кельтов» была победа в чемпионате. Нельзя было позволить «Рейнджерс» выиграть десять титулов подряд. «Джерс» же «захромали» в октябре, одна ничья, другая, проигрыш «Данди Юнайтед». К первой в сезоне «старой фирме» лидером пришёл именно «Селтик». Но на «Айброксе» победили хозяева, единственный мяч в составе которых забил капитан Ричард Гаф. Проиграв в дерби, «кельты» ещё и «Мазервеллу» дома уступили 0:2. В результате чего отошли на третье место, а на первую строчку выскочил «Хартс». Во втором глазвегианском дерби была зафиксирована ничья 1:1, причём Стаббс спас «кельтов» на 90-й минуте.

Зато хорошо шли дела в Кубке лиги. «Селтик» добрался до финала, где его ждал «Данди Юнайтед», выбивший из розыгрыша «Рейнджерс». Подопечные Янсена провели прекрасный матч, забив три безответных мяча – Рипер, Ларссон и Бёрли. Трофей, долгое время остававшийся недоступным, отправился на «Селтик Парк».

Мы вас больше не боимся

«Хартс» продолжал возглавлять чемпионскую гонку и в декабре, опережая «джерс» на очко, а «хупс» на два. Но чемпион разгромил беглеца в столице 5:2, сразу вернув «сердца» на более привычную им третью позицию. «Ренйджерс» постепенно стал сам наращивать отрыв. Многое решала третья встреча двух гигантов, запланированная на 2 января на «Селтик Парк». Бёрли и Ламберт своими голами подтвердили превосходство «полосатых». Отставание уменьшилось до одного очка. А «джерс» почувствовали, что «Селтик» теперь иной, не то что в прежние годы. Он больше не боялся чемпионов.

Вплоть до 12 апреля, три с половиной месяца «Селтик» побеждал. На худой конец играл вничью. Ларссон забивал едва ли не в каждой игре, став кумиром местной публики. Активно продавались парики «под Хенрика». Удалось опередить «Рейнджерс» и слегка убежать – на три очка. Правда, пришлось пожертвовать Кубком. В полуфинале «Селтик» дома проиграл своему главному сопернику – 1:2.

И вот настало 12 апреля. Два сильнейших клуба Шотландии в четвёртый раз встречались в чемпионате. Огромный «Айброкс» пришёл поддержать «светло-синих». Только победа позволяла «джерс» остаться в борьбе за чемпионство. И они её добились. Голы Йонса Тёрна и Йорга Альберца принесли три очка команде Уолтера Смита. За четыре тура до финиша у претендентов было по 66 очков.

Руку помощи «кельтам» протянул «Абердин», обыгравший чемпиона на «Питтодри» 1:0. «Селтик» же разбил «Мазервелл» 4:1 благодаря дублям Бёрли и Доннелли, за счёт чего вырвался вперёд на три очка. Но в следующем туре «кельты» не смогли взломать оборону вылетавшего «Хиберниана» - 0:0. А «Рейнджерс» в гостях разобрался с куда более крепким представителем столицы «Хартс» – 3:0. Между претендентами одно очко, а до финиша два тура. «Селтик» снова не смог обыграть аутсайдера, на этот раз «Данфермлайн» – 1:1. Но на «Айброксе» сенсация – скромный «Килмарнок» выиграл 1:0. И за тур до финиша «хупс» опережали «джерс» на два очка.

И вот решающий матч с «Сент-Джонстоном». Уже на третьей минуте Хенрик Ларссон заставил тысячи зрителей вскочить с мест. Швед вывел хозяев поля вперёд. А после перерыва Харальд Браттбак забил второй мяч, после чего стало ясно – их не догонят. «Селтик» не позволил соседям взять десять титулов подряд и сам стал первым. «Рейнджерс» отстал на два очка, оставшись без трофеев. Кубок Шотландии взял «Хартс». Утешением стал приз лучшему бомбардиру лиги, доставшийся Марко Негри. Итальянец наколотил аж 32 гола.

Хенрик Ларссон забил 16 мячей, что позволило ему стать самым метким в рядах чемпиона. В два раза меньше, чем у Негри. Но швед потом наверстал упущенное. Он провёл в Глазго семь славных лет и выиграл кучу трофеев. Командных и личных. Но первый сезон, наверно, остался самым памятным и тяжёлым. Не все верили, что Ларссон заиграет в Шотландии. В первых матчах он не сильно впечатлял. Но потом оказалось, что именно в бело-зелёной футболке с листком клевера Ларссон провёл свои лучшие годы. Кто знает, может, Джордан Ларссон повторит судьбу своего великого отца, но уже в «Спартаке».