Запомните его чемпионом

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«Соккер.ру» вспоминает Анатолия Крутикова.

Не стало чемпиона Европы, чемпиона СССР и двукратного обладателя Кубка страны Анатолия Крутикова. Анатолию Фёдоровичу было восемьдесят шесть лет.

Он редко общался с прессой и ещё реже появлялся на публике. Прессе Крутиков был интересен в первую очередь, как тренер «Спартака» образца 1976 года. Ведь это под его руководством «красно-белые» в первый и единственный раз покинули высшую лигу. И многим хотелось узнать из первых уст, как же всё так вышло. А Крутикову не хотелось об этом говорить, бередить старые раны. Он всегда чувствовал за собой вину за то происшествие, и воспоминать лишний раз было больно. Анатолий Крутиков не хотел, чтоб его запомнили тренером-неудачником. Вот и мы не будем вспоминать тот неприятный для Анатолия Фёдоровича год.

Анатолий Крутиков в первую очередь был прекрасным левым защитником. Одним из лучших в нашем футболе. Который не только превосходно справлялся со своей основной работой, но был чрезвычайно полезен в атаке. Очень быстрый, мог пробежать стометровку за 11 секунд. Выносливый, ибо стометровки от своих ворот до чужих, и стометровки в обратном направлении приходилось преодолевать десятки раз за матч. Умный игрок умевший распорядиться мячом. Да и штрафные пробивал мастерски. В 50-е и 60-е каждый гол защитника был редкостью. Крутиков же забил девять, что достаточно много для игрока его амплуа. Шесть из них пришлись на золотой для «Спартака» 1962 год. Знаменитый журналист Юрий Ваньят называл Крутикова самым опасным спартаковским игроком. «Крутиков играет в „Спартаке“ более „голенаправленно“, чем нападающие Амбарцумян, Севидов и Хусаинов». Анатолий не просто помогал нападению, он был важнейшим элементом в атаке «Спартака» и сборной СССР .

Однако Крутиков в первую очередь был защитником и защитником классным. Слава Метревели, один из сильнейших крайних нападающих тех лет, однажды взмолился, «Толя, ты от меня когда-нибудь отстанешь?» Боялись и уважали Анатолия Фёдоровича и зарубежные футболисты. После матча сборных Италии и СССР осенью 1963 года итальянская пресса высоко оценила не только Льва Яшина. Анатолия называли «Русским Факкетти». На что Анатолий Фёдорович отвечал – «Я не русский Факкетти, я русский Крутиков». Очень высоко ценил Анатолия знаменитый тренер Эленио Эррера, сам в прошлом левый защитник.

А ещё Крутиков был благородным, жёстким, но негрубым игроком, от которого нельзя было ожидать подлых ударов исподтишка или опасных подкатов сзади. Он старался именно переиграть оппонента за счёт своего мастерства, умения выбирать позицию, действовать на опережение. У самого же было три перелома, да и все ноги в шрамах.

А ведь Анатолий Крутиков мог и не стать футболистом. Более того, больше всего на свете он любил бокс. Мог вырасти в сильного боксёра. Но так было угодно судьбе, что Анатолий Фёдорович оказался в футболе. «Так вот и вышло, что футболом всю жизнь занимался, многого в нем добился, кормил он меня, а любил и люблю бокс», признался Крутиков в интервью «Советскому спорту».

В футбол школьника Толю Крутикова занесло волею случая. Пришлось поболеть за друга, а в его команде вдруг не хватило одного игрока. «Выручай, Толя», - крикнул друг. Пришлось в срочном порядке переодеться и выйти на поле. Вышел, забил два гола, после чего оказался зачислен в команду завода «Каучук».

Анатолий начинал в ЦСК МО, возрождённом из ЦДКА . Причём в нападении, на левом фланге. Это потом его перевели в оборону. Но молодой футболист, казался, несколько прямолинейным. И поэтому за четыре года сыграл чуть более тридцати встреч за основной состав. Армейцы довольно легко отпустили Крутикова в «Спартак», видимо, посчитав бесперспективным. Но у «красно-белых» выбыл Михаил Огоньков, и срочно требовалась замена. И за какие-то месяцы бегунок превратился в прекрасного левого защитника. Пригодились и навыки игры в нападении. Через год Анатолий дебютировал в сборной СССР , а ещё через год отправился на розыгрыш первого Кубка Европы.

Старшего тренера Гавриила Качалина сначала упрекали за то, что привлёк в команду Крутикова. Говорили, что двух успешных сезонов мало для того, чтоб защищать честь страны на первом Кубке Европы. Его считали чуть ли ни туристом в заявке. А Анатолий стал одним из героев турнира во Франции. В финале с югославами он едва ли не чаще других угрожал воротам соперника. Не забил, но столько кровушки попил соперникам. А на следующий после победы день фамилия Крутиков угодила на первые полосы всех европейских спортивных газет. «Образцовая игра левого защитника» - писала об Анатолии французская «Экип».

Он рано, слишком рано – в 31 год оставил сборную СССР . Может, Крутикова – с его выносливостью и работоспособностью не хватило нашей команде. В «Спартаке» же Анатолий играл до 35. «Буду играть, пока не надоем», - шутил Анатолий Фёдорович. Хотя вряд ли в тридцать пять он мог надоесть.

Победа на Кубке Европы летом 1960 стала главной высотой в карьере Анатолия Крутикова. Анатолий Фёдорович потом неоднократно бывал в Париже. Приходил в ресторан в Эйфелевой башне, где советской сборной вручали награды. Рассказывал семье о тех незабываемых днях, вспоминал славные матчи, своих товарищей, которых становилось всё меньше и меньше. Вот и Анатолий Крутиков ушёл. Предпоследним из тех великих. Запомните его чемпионом.