Легенды, которые в детстве болели за врагов 

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Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал «Милан», но потом «поумнел». «Соккер.ру» об известных футболистах, болевших против нынешних команд.

Джорджо Кьеллини (Италия) - «Ювентус» и «Милан»

Кьеллини — легенда и капитан «Ювентуса», «бьянконери» с почти 15-летним стажем и безупречной репутацией, но Джорджо вытряхнул из своего шкафа «жирный» скелет:

Я сожалею, но должен признаться, что в юности я болел за «Милан», во многом из-за Мальдини, который был моим кумиром. Мне нечего сказать в свое оправдание, но клянусь: я полностью выздоровел. Нужно было всего лишь повзрослеть и поумнеть немного. Мой брат-близнец Клаудио всегда был фанатом «Юве», мы всегда спорили, поэтому мне просто пришлось выбрать «Милан» наперекор ему. Это был самый счастливый человек на земле, когда я перешел в «Ювентус». Да я и сам сразу влюбился в клуб, как только сюда попал.

Watch: Chiellini was a Milan fan as a kid, here is the proof... https://t.co/lqPjyGrq6e pic.twitter.com/hcen9FwPrO — Napoli Insider (@NapoliInsider) 12 ноября 2019 г.

Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия) — МЮ и «Ливерпуль»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и нынешний главный тренер «красных дьяволов» в детстве был без ума от «Ливерпуля». В биографии Оле-Гуннара «Убийца с лицом младенца» целая глава посвящена детским восторгам Сульшера, вызванным успехами «Ливерпуля» в 80-е годы. Сейчас Оле-Гуннар технично уходит от вопросов, честные ответы на которые могут покоробить болельщиков МЮ :

Век живи — век учись. Вот все, что я могу сказать об этом (о написанном в своей книге). Я болельщик «Манчестер Юнайтед» до мозга костей. У меня даже кровь красная!

Но тролли не дают спуска Сульшеру: «Красная? Ха-ха. Именно такого ответа я ждал от фаната „Ливерпуля“».

Ole Gunnar Solskjær, Manchester United manager and Liverpool fan 👏 pic.twitter.com/fnPp3x89QY — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) 20 декабря 2018 г.

Джейми Каррагер (Англия) - «Ливерпуль» и «Эвертон»

На каждого Сульшера найдется свой Каррагер, ведь не все «красные» чистых кровей. Джейми провел всю карьеру в «Ливерпуле», стал вторым в списке гвардейцев клуба с 700+ матчей, но в детстве Карра неистово топил за «Эвертон» и ненавидел красный цвет:

Это правда. В детстве я был большим фанатом «Эвертона», но откуда я тогда мог знать, что буду играть за «Ливерпуль», и сколько этот клуб сделает для меня и моей семьи? Мое сердце осталось на «Энфилде», я больше никогда не смогу поддерживать «Эвертон».

Рауль (Испания) - «Реал» и «Атлетико»

Сложно в сформировавшемся сознании отделить образ Рауля от образа «Королевского клуба». Рауль и «Реал» - какие узы могут быть прочнее? В успешные вечера форварда фанаты скандировали: «Рауль Мадрид», - на ходу «переименовывая» любимый клуб во имя кумира. Но сам Рауль из семьи страстных поклонников «Атлетико», до 15-ти лет форвард занимался в системе «матрасников» и мечтал прославиться в полосатой футболке. Судьба распорядилась иначе.

TODA la familia de #Raul era hincha del Atlético de Madrid. Su padre desde chico lo llevaba al Vicente Calderón: pic.twitter.com/92UBDXlDKj — Juez Central (@Juezcentral) 9 декабря 2013 г.

El padre de #Raul lo inscribió en las inferiores del Atlético de Madrid, su equipo del alma, a sus 13 años: pic.twitter.com/raI9MN63Vk — Juez Central (@Juezcentral) 9 декабря 2013 г.

Паоло Мальдини (Италия) - «Милан» и «Ювентус»

Забавная получается история: Джорджо Кьеллини вдохновлялся Паоло Мальдини и болел в детстве за «Милан», а сам обладатель награды «Человек одного клуба» однажды признался, что в детстве симпатизировал «Старушенции» из Турина. Вот такое переплетение судеб легенд и капитанов на севере Италии.

Андрес Иньеста (Испания) - «Барселона» и «Реал»

Иньеста — первый и пока единственный футболист, подписавший пожизненный контракт с «Барселоной», Андреса невозможно представить в другом испанском клубе, а уж тем более в команде-антиподе «Барсы» - мадридском «Реале». Но именно белоснежные одежды мечтал носить в детстве «Каспер», появившийся на свет неподалеку от Толедо, столицы древних испанских королей. Признание малыша Андреса попало на видео, которое не представляло никакой ценности, пока Иньеста не вырос в гиганта футбольной мысли, одного из сильнейших полузащитников планеты и символ «Барселоны».

Джон Терри (Англия) - «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Джон Терри почти всю профессиональную карьеру провел в «Челси», не считая короткой отлучки в «Ноттингем Форест» по юности и прощального сезона в «Астон Вилле». Еще в «Спартак» собирался приехать, но легендой «красно-белых» стал, не сыграв ни одного матча. А ведь мог поиграть в красной футболке раньше и больше. В 2006 году Терри, уже будучи капитаном «Челси», заявил:

Когда я рос, я был фанатом «красных дьяволов». Мне нечего стыдиться: я был мальчиком, а в детском возрасте хочется болеть за тех, кто успешен и всегда выигрывает. Тогда таким клубом был «Манчестер Юнайтед». Я мог перейти туда, ведь еще юношей во время каникул я проводил в Манчестере по две недели, чтобы тренироваться с тамошними парнями. Тогда же ко мне подошел сэр Алекс Фергюсон, было очень волнительно познакомиться с ним. Но в первый же день в «Челси» я понял, что этот тот самый клуб, в котором я хотел оказаться.

P. S. По следам горячего соперничества «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» кажется актуальным тот факт, что Кевин Де Брюйне в детстве поддерживал «красных».