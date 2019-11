Легенды, которые в детстве болели за врагов 

Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал «Милан», но потом «поумнел». «Соккер.ру» об известных футболистах, болевших против нынешних команд.

Джорджо Кьеллини (Италия) - «Ювентус» и «Милан»

Кьеллини — легенда и капитан «Ювентуса», «бьянконери» с почти 15-летним стажем и безупречной репутацией, но Джорджо вытряхнул из своего шкафа «жирный» скелет:

Watch: Chiellini was a Milan fan as a kid, here is the proof... https://t.co/lqPjyGrq6e pic.twitter.com/hcen9FwPrO