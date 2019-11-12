ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Легенды, которые в детстве болели за врагов 

вчера, 18:58
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Иньеста Андрес
Иньеста Андрес
Полузащитник
Терри Джон
Терри Джон
Защитник
Кьеллини Джорджо
Кьеллини Джорджо
Защитник

Джорджо Кьеллини признался, что в детстве поддерживал «Милан», но потом «поумнел». «Соккер.ру» об известных футболистах, болевших против нынешних команд. 

Джорджо Кьеллини (Италия) - «Ювентус» и «Милан»

Кьеллини — легенда и капитан «Ювентуса», «бьянконери» с почти 15-летним стажем и безупречной репутацией, но Джорджо вытряхнул из своего шкафа «жирный» скелет:

Я сожалею, но должен признаться, что в юности я болел за «Милан», во многом из-за Мальдини, который был моим кумиром. Мне нечего сказать в свое оправдание, но клянусь: я полностью выздоровел. Нужно было всего лишь повзрослеть и поумнеть немного. Мой брат-близнец Клаудио всегда был фанатом «Юве», мы всегда спорили, поэтому мне просто пришлось выбрать «Милан» наперекор ему. Это был самый счастливый человек на земле, когда я перешел в «Ювентус». Да я и сам сразу влюбился в клуб, как только сюда попал. 

Оле-Гуннар Сульшер (Норвегия) — МЮ и «Ливерпуль»

Легенда «Манчестер Юнайтед» и нынешний главный тренер «красных дьяволов» в детстве был без ума от «Ливерпуля». В биографии Оле-Гуннара «Убийца с лицом младенца» целая глава посвящена детским восторгам Сульшера, вызванным успехами «Ливерпуля» в 80-е годы. Сейчас Оле-Гуннар технично уходит от вопросов, честные ответы на которые могут покоробить болельщиков МЮ:

Век живи — век учись. Вот все, что я могу сказать об этом (о написанном в своей книге). Я болельщик «Манчестер Юнайтед» до мозга костей. У меня даже кровь красная! 

Но тролли не дают спуска Сульшеру: «Красная? Ха-ха. Именно такого ответа я ждал от фаната „Ливерпуля“». 

Джейми Каррагер (Англия) - «Ливерпуль» и «Эвертон»

На каждого Сульшера найдется свой Каррагер, ведь не все «красные» чистых кровей. Джейми провел всю карьеру в «Ливерпуле», стал вторым в списке гвардейцев клуба с 700+ матчей, но в детстве Карра неистово топил за «Эвертон» и ненавидел красный цвет:

Это правда. В детстве я был большим фанатом «Эвертона», но откуда я тогда мог знать, что буду играть за «Ливерпуль», и сколько этот клуб сделает для меня и моей семьи? Мое сердце осталось на «Энфилде», я больше никогда не смогу поддерживать «Эвертон».   

Рауль (Испания) - «Реал» и «Атлетико»

Сложно в сформировавшемся сознании отделить образ Рауля от образа «Королевского клуба». Рауль и «Реал» - какие узы могут быть прочнее? В успешные вечера форварда фанаты скандировали: «Рауль Мадрид», - на ходу «переименовывая» любимый клуб во имя кумира. Но сам Рауль из семьи страстных поклонников «Атлетико», до 15-ти лет форвард занимался в системе «матрасников» и мечтал прославиться в полосатой футболке. Судьба распорядилась иначе. 

Паоло Мальдини (Италия) - «Милан» и «Ювентус»

Забавная получается история: Джорджо Кьеллини вдохновлялся Паоло Мальдини и болел в детстве за «Милан», а сам обладатель награды «Человек одного клуба» однажды признался, что в детстве симпатизировал «Старушенции» из Турина. Вот такое переплетение судеб легенд и капитанов на севере Италии. 

Андрес Иньеста (Испания) - «Барселона» и «Реал»

Иньеста — первый и пока единственный футболист, подписавший пожизненный контракт с «Барселоной», Андреса невозможно представить в другом испанском клубе, а уж тем более в команде-антиподе «Барсы» - мадридском «Реале». Но именно белоснежные одежды мечтал носить в детстве «Каспер», появившийся на свет неподалеку от Толедо, столицы древних испанских королей. Признание малыша Андреса попало на видео, которое не представляло никакой ценности, пока Иньеста не вырос в гиганта футбольной мысли, одного из сильнейших полузащитников планеты и символ «Барселоны».

Джон Терри (Англия) - «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Джон Терри почти всю профессиональную карьеру провел в «Челси», не считая короткой отлучки в «Ноттингем Форест» по юности и прощального сезона в «Астон Вилле». Еще в «Спартак» собирался приехать, но легендой «красно-белых» стал, не сыграв ни одного матча. А ведь мог поиграть в красной футболке раньше и больше. В 2006 году Терри, уже будучи капитаном «Челси», заявил:

Когда я рос, я был фанатом «красных дьяволов». Мне нечего стыдиться: я был мальчиком, а в детском возрасте хочется болеть за тех, кто успешен и всегда выигрывает. Тогда таким клубом был «Манчестер Юнайтед». Я мог перейти туда, ведь еще юношей во время каникул я проводил в Манчестере по две недели, чтобы тренироваться с тамошними парнями. Тогда же ко мне подошел сэр Алекс Фергюсон, было очень волнительно познакомиться с ним. Но в первый же день в «Челси» я понял, что этот тот самый клуб, в котором я хотел оказаться. 

P. S. По следам горячего соперничества «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» кажется актуальным тот факт, что Кевин Де Брюйне в детстве поддерживал «красных». 

Поделиться
Другие материалы по теме
Де Лаурентис может продать «Наполи» за 560 млн евро правящей семье Катара
Вчера, 23:11 Комментарии17
«Ювентус» решил не продавать Дибалу
Вчера, 17:04 Комментарии7
Солари вернулся в структуру «Реала»
Вчера, 13:12 Комментарии8
Клопп не возглавил «Манчестер Юнайтед» из-за жены
Вчера, 13:07 Комментарии36
Куртуа: «Никогда не терял уверенности в себе»
Вчера, 10:40 Комментарии8
Роналду оскорбил Сарри, покидая поле во время замены
11 ноября Комментарии51
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён ответил Duda Gigolaev Osetin
   69 / 890
сегодня в 06:43
Он точно станет легендой. За долгие годы в клубе ,в котором получил ЗМ.
RUSTY8
RUSTY8
   643 / 890
вчера в 21:36
Это с каких пор гоббы и биланцы враги. Гоббов по-более недолюбливают ИнтерГранде, бычки, фекалки и если память не изменяет то ли Ливорно, то ли Модена. Даже мусорка больше не ненавидит гоббов, чем биланцы
Ruslan3132
Ruslan3132
   134 / 890
вчера в 20:36
Как заинтересовался футболом, болел за Реал Мадрид, ни разу не менял пристрастия )) близкий друг поддерживал Интер, другой Баварию, поэтому эти клубы недолюбливаю до сих пор, естественно плюс Барса и матрасы )))) соперничество с юных лет, когда рубились в приставки этими клубами ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответил Правдин Семён
   298 / 890
вчера в 20:23
Модрич и Барселона сюда же.
Модрич не легенда Реала
Правдин Семён
Правдин Семён
   69 / 890
вчера в 19:27
Модрич и Барселона сюда же.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
   432 / 890
вчера в 19:25
В раннем детстве я болел за МЮ,и то потому что половина друзей выбрали Реал из-за зубастики и зидана и барсу из-за Роналдиньо,потом мне подарили футболку дель Пьеро,и вот уже почти 15 за Юве и сборную Италию.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100