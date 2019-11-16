Азар стал хуже. Плохая новость для сборной России

вчера, 17:44

Технарь Эден в «Реале» дебютировал со скрипом. «Соккер.ру» разбирает игру суперзвезды и объясняет причины неудач.

У Мартинеса есть возможность поберечь ряд основных игроков, например, оставив Эдена на скамейке в Санкт-Петербурге. Но какой смысл, если Роберто заявил, что будет настраиваться на игру, как на такой себе финал года? Плюс на Евро-2020 два лидера группы уже вышли, сегодня можно сыграть для души.

У старшего Азара как раз пропала душевность действий. Положительных эмоций в сезоне мало. А если сравнить статистику в «Реале» и в отборе Евро-2020, то понятно, где Эдену удобнее, веселее и легче. Пока на клубном уровне в ЛЧ и Ла Лиге у атакующего полузащитника 11 матчей, но всего 1 забитый мяч и 2 ассиста.

Два результативных действия случились против «Гранады», которую обыграли 4:2. А гостевой ассист против «Галатасарая» в ответном матче с тем же соперником затмил 18-летний Родриго – бразильский вингер сделал хет-трик с турками и отдал один результативный пас. И с результативностью Бензема показатели Азара можно не сравнивать.

Хотя в системе игры Зидана крайний форвард может быть таким же результативным, как Карим – Роналду ведь был, Эден совсем не впечатляет. Конечно, человек с его опытом собирает так называемые «тактико-тактические действия», как говорили в старину, но Азар из «Реала» заметно отличается от себя в «Челси» или сборной Бельгии.

В «Реале» у него даже брак в передачах выше – отчасти потому, что порой играет как вингер, выше обычного. Если раньше для него показатель в 40-50 пасов за игру был привычным, то в испанском клубе скатился до 35 пасов за игру. Только в группе Лиги чемпионов добирает количество передач до обычного уровня. Но разве есть голевой результат?

Азар из Лондона создавал 5-6 моментов в среднем каждые два матча, мадридский – вдвое меньше. Также у Эдена упало количество удачных обводок. И самое главное – почти не бьет по воротам в Ла Лиге. С учетом, что в Испании плотность игры на ближайшей трети поля у команд обычно ниже, чем в АПЛ , вот эти жалкие 0.7 удара за игру в среднем удивляют сильнее всего.

Человек, который собирал 2.5-2.8 удара за матч в Лондоне, в Мадриде перестал бить. По среднему качеству голевых моментов на полный матч Азар сейчас на 15-м месте в «Реале». Выше него Федерико Вальверде, защитники Карвахаль и Менди, не говоря о Рамосе или Каземиро. Эден играет в Ла Лиге, где Месси забивает, не заходя в штрафную площадь. Но даже в «Реале» лишь на 12-м месте по качеству созданных для напарников моментов за матч.

А ведь должен быть первым без вариантов! Но нет, выше Хамес, Родриго, Бензема… Гольфист Бэйл с конфликтом с Зиданом в двух категориях тоже опережает парня, который шел к тренеру Зинедину и годами грезил переходом в «Реал». Бойтесь своей мечты? Если говорить строго, то Азар собирает пасы ближним напарникам. Очень, очень редко пользуется своим умением выпилить дальний вертикальный пас, чтобы разогнать быструю контратаку – а были матчи, где такой талант «Реалу» был нужен.

У Эдена банально не получается быть собой в Испании. Команда не приняла его как нового вожака, наместника Роналду. Сам бельгиец не в такой сказочной физической форме, чтобы все защитники в Ла Лиге перед ним падали на колени. Здесь и сейчас оборонец Одриосола умудрился создать больше опасных моментов, чем Азар, хотя баск с правого фланга играл крайне редко.

Кстати, о времени на фланге. Все левые беки Зидана – пробовал Марсело, Менди, Начо и даже Карвахаля, меняли друг друга. Отсутствие идеальной связки – еще одна причина, почему Азар пробует разную высоту игры, но всюду не впечатляет тренера и публику. Понятно, что когда у «Реала» пошла серия побед со счетом 4:0, 5:0 и 6:0, то у Эдена не может быть таких низких оценок, как на самом старте сезона.

Но у него был матч против «Атлетико» – сыграл бледно в дерби, не напомнил публике, как его предшественник Роналду относился к соседям. Была игра против «Бетиса» – снова ничего не показал, команда потеряла два очка с аутсайдером. Азару нужны сильные матчи с любыми соперниками в клубе и сборной еще и потому, что его первое Эль Класико не за горами – «Реал» и «Барселона» померяются силами 18 декабря.

К тому времени Эден должен набрать крутую форму, чтобы впечатлить требовательных поклонников «сливочных», ведь терпение – не их конек, свист не заставит себя долго ждать. На фанатском веку в Мадриде проваливались и не оправдывали высокие надежды даже обладатели «Золотых мячей» – и Каннаваро, и Оуэн сыграли так себе. Так что Азар никакой не особенный новичок.

Где ступала нога Роналдо и Роналду, там сложно впечатлить. Эдену не стоит переоценивать свою роль в истории клуба Зидана, Рауля и Касильяса. Одновременно мальчик, воспитанный в спортивной семье – даже мама бельгийца была футболисткой, прекрасно понимает, что засчитываются только удачные попытки. Старт в «Реале» у новичка получился сложным.

К традиционным проблемам любителя хорошо поесть – беде с лишним весом, добавились проколы в игре. И хотя в последних матчах даже несчастный Куртуа не горевал, Азар дебютировал тихо и мирно, а стоило громко и бойко. Футболист за 100 миллионов евро, особенно если ему так немало лет, как Эдену, должен играть ураганно.

И не удивительно, что у Азара параллельно сильная статистика в отборе к Евро-2020. У звезды сборной Бельгии 3 гола и 5 ассистов в 6 матчах, ведь в сборной для него созданы все условия, чтобы показывать максимум. А «Реал» на новичка объективно не играет. Но, раз Эден ищет положительные эмоции в сезоне, раз в составе сборной Бельгии старший Азар прилетел в Россию – защите и полузащите команды Черчесова не стоит недооценивать такого соперника.

У Бельгии невероятно опасными остаются и Де Брюйне, и Лукаку, и любой другой. Но капитан у команды один – Эден Азар. Человек, который затянул с переходом в «Реал» – возможно, стоило рисковать раньше, невзирая на наличие Роналду, чтобы застать золотые времена в Лиге чемпионов. Но назад время не отмотать, а впереди у Азара личная дуэль с Фернандесом.

Марио в последнее время нормально атакует, но не стал вторым Дзанетти при игре в защите. И вторым Кафу тоже не стал. Так что опасные моменты от Азара будут, нужно к этому морально и физически подготовиться. Эден не так хорош, как в сезоне, когда заслужил приз лучшему игроку Лиги Европы и был одним из лучших в АПЛ .

Но в этом и опасность – не будет считать матч против России проходным. Вспомните поединок в Бельгии в первом туре отбора. Фаворит обыграл сборную России со счетом 3:1, Азар реализовал пенальти и забил гол в конце матча, окончательно похоронивший шансы на ничью 2:2 на последних секундах. Эден помнит, как сыграл с Россией, и захочет повторения.