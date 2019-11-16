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Бельгийский Геркулес

вчера, 09:00

«Соккер.ру» рассказывает о лидере сборной Бельгии.

Санкт-Петербург. Тёплый и ласковый вечер. Несмотря на то, что на календаре 15 ноября. Два года назад, когда сборная России принимала в Питере испанцев, тут стояли слякоть и собачий холод. Нынче погода располагает к большому футболу. И хотя обе сборные решили свои главные задачи, матч сборных России и Бельгии обещает не быть товарищеским. Это будет славная охота.

Я почти не сомневался, что от игроков сборной Бельгии выступит Ромелу Лукаку. Что Роберто Мартинес приведёт в пресс-центр того, кто вытащил «красных дьяволов» из небытия, которое могло стать долгим и даже постоянным. При всём уважении к Кевину Де Брюйне и Эдену Азару, лицо сборной Бельгии - Ромелу Лукаку. Сборная Бельгии до Лукаку и после него – две разные команды. С этого здоровяка и началось возрождение бельгийской сборной. Практически за десять лет «красные дьяволята» превратились в сущих дьяволов. В бронзовых призёров чемпионата мира и первых в рейтинге ФИФА. Который, при всей его высосанности из пальца, в данном случае объективный показатель. Бельгийцы сильны и вторая бронза чемпионатов мира для них не предел.

У меня накопилось немало вопросов к Ромелу, но задать получилось только два. Первый. Вы провели немало матчей против сборной России, которую тренировали разные тренеры, да и состав существенно изменился. Какая из версий российской сборной видится Лукаку наиболее сильной? И второй вопрос – не хотел бы сам Ромелу когда-нибудь поиграть в РПЛ?

Лукаку сказал, что играть против сборной России всегда было непросто, отметив, что наша команда прогрессирует. Вряд ли бельгийский нападающий в курсе процессов, происходящих со сборной России. Да и не нужно ему этого. Что касается ответа на второй вопрос, то он получился несколько неожиданным.

Мой друг голландец Квинси Промес много рассказывал мне и о «Спартаке», и российском чемпионате, и о вашей стране. И говорил он только хорошее. Сейчас я футболист «Интера», куда я перешёл совсем недавно. Но в будущем я не исключаю своего появления в чемпионате России. Мне было бы интересно.

Небольшое отступление. Семнадцать лет назад после матча молодёжных сборных России и Германии я задал такой же вопрос нападающему гостей Кевину Кураньи. Кевин (в то время футболист «Штутгарта») ответил примерно так же.

Интересная идея. Может быть, когда-нибудь я и приеду в Россию.

Приехал, причём играл на совесть, а не доигрывал. И остался одним из сильнейших легионеров в истории столичного «Динамо».

Лукаку вспомнил, как в Санкт-Петербурге сборная Бельгии обыграла англичан и выиграла бронзовые медали. А также пообещал, что в субботу его команда будет играть на победу. Посетовал на расистов Италии. Отвечал на трёх языках – голландском, французском и английском. Не стал хвастаться, что за лето овладел итальянским. Он и русский быстро выучит. Когда возникнет необходимость.

Мне Лукаку напоминает Геркулеса - героя романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Помните, один из спасённых рабов, ставший потом верным помощником Дика Сенда и спасший самого Дика. Миссис Уэлдон, её сына и кузена Бенедикта от работорговца Негоро. Сильный, умелый, мастеровитый, хладнокровный. И никогда не опускающий рук. Бельгийский Геркулес тоже познал невзгоды. Отец Роже Лукаку хоть и был профессиональным футболистом, поигравшим во многих бельгийских клубах, но зарабатывал немного. И большую часть денег приходилось отправлять на родину в Конго, чтобы поддержать многочисленных родственников. Мать тоже сменила немало работ. Была уборщицей, посудомойкой, служанкой. Иногда семье элементарно было нечего есть. Но родители смогли дать Ромелу и его младшему брату Джордану образование. Не только футбольное.

Ромелу очень рано заявил о себе как о незаурядном нападающем. Выделялся среди сверстников не только габаритами, но и тем, что много забивал. Больше гола за игру. И вскоре весть о том, что в академии «Андерлехта» есть чудесный парнишка, покинула Брюссель и пошла гулять по свету. Посмотреть на юный талант приезжали посланцы многих стран. Представители элитных клубов ждали, когда же он вырастет и достигнет совершеннолетия. Ждал и «Андерлехт», в котором понимали, что Ромелу недолго будет играть за родной клуб. Зато его можно выгодно продать и пополнить бюджет. Так оно и вышло. Лукаку провел в Брюсселе два полных и два неполных сезона, после чего был продан в лондонский «Челси» за 20 миллионов евро.

Но единственным достоинством этого перехода стало то, что он открыл бельгийцу дорогу в АПЛ. В «Челси» Ромелу не заиграл. Не он первый. Такая же участь постигла, например, Андрея Шевченко или Фернандо Торреса. Но Лукаку не заиграл от слова совсем. После полутора лет томления в резерве молодой нападающий вырвался на свободу – в аренду в «Вест Бромвич Альбион», где сразу принялся штамповать голы. Заодно и напомнив лондонцам, что негоже гнобить в резерве такой талант.

«Вест Бромвич» не мог выкупить контракт форварда, возвращаться на «Стэмфорд Бридж» не хотел уже сам Ромелу. Поэтому был найден вариант с арендой в «Эвертоне». И снова бельгиец раскрылся во всей красе. «Ириски» потом приобрели футболиста, а вместе с ним и лидера атак. За четыре сезона, проведенных на «Гудисон Парк», Ромелу только в одном забил менее 20 голов – шестнадцать.

А потом он последовал по дорожке, протоптанной Уэйном Руни и Маруаном Феллайни – на «Олд Траффорд». Устоять перед суммой 90 миллионов евро «Эвертон» не мог. Нельзя сказать, что этот переход себя не оправдал. Ромелу много забивал и в красной футболке, даром что пережил период из 12 матчей без голов. Он попал в Манчестер в смутное для «Юнайтед» время, поэтому не смог реализовать себя в полной мере. И переход в «Интер» стал способом выбраться из этой неразберихи. А заодно и возможностью проявить себя в новом турнире – итальянской Серии А. Где Лукаку нравится всё, кроме расистов.

В Италии уже давно играет младший брат Ромелу Джордан. Играет - громко сказано, потому что в двух последних сезонах Джордан изредка выходит на поле в составе «Лацио». В сборную Бельгии левый защитник римлян тоже перестал вызываться. Мало быть братом Лукаку, нужно ещё соответствовать критериям сборной. А они в команде Роберто Мартинеса высоки. Джордан Лукаку моложе Ромелу на год и у него есть шанс перезапустить карьеру. И вернуться в сборную Бельгии. Играть за сборную Конго он уже не может. В отличие от их двоюродного брата Боли Болинголи-Мбомбо, пока не заигранного ни за одну из национальных команд. 24-летний Боли тоже левый защитник. Начинал в «Брюгге», недружественном для «Андерлехта» клубе. Потом выступал за венский «Рапид», а с недавних  пор выступает за «Селтик». Шансы оказаться в сборной Бельгии у Болинголи невелики, зато сборной Демократической Республики Конго двоюродный брат Геркулеса мог бы принести пользу. Да и дядя Роже (отыгравший несколько лет за команду большой африканской страны) был бы доволен.

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Cfgvbhnj Rdtfgyhui
Cfgvbhnj Rdtfgyhui
вчера в 17:16
Монстр
Cfgvbhnj Rdtfgyhui
Cfgvbhnj Rdtfgyhui
вчера в 17:13
Голиаф
RED_BLOOD
RED_BLOOD
   153 / 889
вчера в 11:32
Лукаку: «Мой друг голландец Квинси Промес много рассказывал мне и о «Спартаке», и российском чемпионате, и о вашей стране. И говорил он только хорошее.»
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1150413/lukaku-dzhordan-inter
…………………………
Приятно, что Лукаку, как игрок сборной Бельгии, которая сегодня №1 в ФиФа— знает о Спартаке!
Это вам не какие-то Зениты,Цска и дт))))
Аpбитр
Аpбитр ответил Князь сажал врагов на посох
   326 / 889
вчера в 11:03
Модер, тут товарищ по твоей части. Умышленное создание клона, в целях троллинга другого пользователя. Это перманент. Верно?) https://www.soccer.ru/users/posoh-sazhal-knyazya-na-vragov
Все верно, Спасибо.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 889
вчера в 10:55
Модер, тут товарищ по твоей части.
Умышленное создание клона, в целях троллинга другого пользователя. Это перманент. Верно?)
https://www.soccer.ru/users/posoh-sazhal-knyazya-na-vragov
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   26 / 889
вчера в 09:25
Бельгийский Геркулес и Российский друид. Кто кого? Геркулес залезет на дерево, или дерево, падая, раздавит Геркулеса? Загадка до вечера.
Хорошая статья. Историю становления Лукаку, как фуболиста, интересно было узнать.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   1 / 889
вчера в 09:14
Скорее почерневший красный бес. Аха-ха)
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