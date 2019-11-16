Бельгийский Геркулес

вчера, 09:00

«Соккер.ру» рассказывает о лидере сборной Бельгии.

Санкт-Петербург. Тёплый и ласковый вечер. Несмотря на то, что на календаре 15 ноября. Два года назад, когда сборная России принимала в Питере испанцев, тут стояли слякоть и собачий холод. Нынче погода располагает к большому футболу. И хотя обе сборные решили свои главные задачи, матч сборных России и Бельгии обещает не быть товарищеским. Это будет славная охота.

Я почти не сомневался, что от игроков сборной Бельгии выступит Ромелу Лукаку. Что Роберто Мартинес приведёт в пресс-центр того, кто вытащил «красных дьяволов» из небытия, которое могло стать долгим и даже постоянным. При всём уважении к Кевину Де Брюйне и Эдену Азару, лицо сборной Бельгии - Ромелу Лукаку. Сборная Бельгии до Лукаку и после него – две разные команды. С этого здоровяка и началось возрождение бельгийской сборной. Практически за десять лет «красные дьяволята» превратились в сущих дьяволов. В бронзовых призёров чемпионата мира и первых в рейтинге ФИФА . Который, при всей его высосанности из пальца, в данном случае объективный показатель. Бельгийцы сильны и вторая бронза чемпионатов мира для них не предел.

У меня накопилось немало вопросов к Ромелу, но задать получилось только два. Первый. Вы провели немало матчей против сборной России, которую тренировали разные тренеры, да и состав существенно изменился. Какая из версий российской сборной видится Лукаку наиболее сильной? И второй вопрос – не хотел бы сам Ромелу когда-нибудь поиграть в РПЛ ?

Лукаку сказал, что играть против сборной России всегда было непросто, отметив, что наша команда прогрессирует. Вряд ли бельгийский нападающий в курсе процессов, происходящих со сборной России. Да и не нужно ему этого. Что касается ответа на второй вопрос, то он получился несколько неожиданным.

Мой друг голландец Квинси Промес много рассказывал мне и о «Спартаке», и российском чемпионате, и о вашей стране. И говорил он только хорошее. Сейчас я футболист «Интера», куда я перешёл совсем недавно. Но в будущем я не исключаю своего появления в чемпионате России. Мне было бы интересно.

Небольшое отступление. Семнадцать лет назад после матча молодёжных сборных России и Германии я задал такой же вопрос нападающему гостей Кевину Кураньи. Кевин (в то время футболист «Штутгарта») ответил примерно так же.

Интересная идея. Может быть, когда-нибудь я и приеду в Россию.

Приехал, причём играл на совесть, а не доигрывал. И остался одним из сильнейших легионеров в истории столичного «Динамо».

Лукаку вспомнил, как в Санкт-Петербурге сборная Бельгии обыграла англичан и выиграла бронзовые медали. А также пообещал, что в субботу его команда будет играть на победу. Посетовал на расистов Италии. Отвечал на трёх языках – голландском, французском и английском. Не стал хвастаться, что за лето овладел итальянским. Он и русский быстро выучит. Когда возникнет необходимость.

Мне Лукаку напоминает Геркулеса - героя романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». Помните, один из спасённых рабов, ставший потом верным помощником Дика Сенда и спасший самого Дика. Миссис Уэлдон, её сына и кузена Бенедикта от работорговца Негоро. Сильный, умелый, мастеровитый, хладнокровный. И никогда не опускающий рук. Бельгийский Геркулес тоже познал невзгоды. Отец Роже Лукаку хоть и был профессиональным футболистом, поигравшим во многих бельгийских клубах, но зарабатывал немного. И большую часть денег приходилось отправлять на родину в Конго, чтобы поддержать многочисленных родственников. Мать тоже сменила немало работ. Была уборщицей, посудомойкой, служанкой. Иногда семье элементарно было нечего есть. Но родители смогли дать Ромелу и его младшему брату Джордану образование. Не только футбольное.

Ромелу очень рано заявил о себе как о незаурядном нападающем. Выделялся среди сверстников не только габаритами, но и тем, что много забивал. Больше гола за игру. И вскоре весть о том, что в академии «Андерлехта» есть чудесный парнишка, покинула Брюссель и пошла гулять по свету. Посмотреть на юный талант приезжали посланцы многих стран. Представители элитных клубов ждали, когда же он вырастет и достигнет совершеннолетия. Ждал и «Андерлехт», в котором понимали, что Ромелу недолго будет играть за родной клуб. Зато его можно выгодно продать и пополнить бюджет. Так оно и вышло. Лукаку провел в Брюсселе два полных и два неполных сезона, после чего был продан в лондонский «Челси» за 20 миллионов евро.

Но единственным достоинством этого перехода стало то, что он открыл бельгийцу дорогу в АПЛ . В «Челси» Ромелу не заиграл. Не он первый. Такая же участь постигла, например, Андрея Шевченко или Фернандо Торреса. Но Лукаку не заиграл от слова совсем. После полутора лет томления в резерве молодой нападающий вырвался на свободу – в аренду в «Вест Бромвич Альбион», где сразу принялся штамповать голы. Заодно и напомнив лондонцам, что негоже гнобить в резерве такой талант.

«Вест Бромвич» не мог выкупить контракт форварда, возвращаться на «Стэмфорд Бридж» не хотел уже сам Ромелу. Поэтому был найден вариант с арендой в «Эвертоне». И снова бельгиец раскрылся во всей красе. «Ириски» потом приобрели футболиста, а вместе с ним и лидера атак. За четыре сезона, проведенных на «Гудисон Парк», Ромелу только в одном забил менее 20 голов – шестнадцать.

А потом он последовал по дорожке, протоптанной Уэйном Руни и Маруаном Феллайни – на «Олд Траффорд». Устоять перед суммой 90 миллионов евро «Эвертон» не мог. Нельзя сказать, что этот переход себя не оправдал. Ромелу много забивал и в красной футболке, даром что пережил период из 12 матчей без голов. Он попал в Манчестер в смутное для «Юнайтед» время, поэтому не смог реализовать себя в полной мере. И переход в «Интер» стал способом выбраться из этой неразберихи. А заодно и возможностью проявить себя в новом турнире – итальянской Серии А. Где Лукаку нравится всё, кроме расистов.

В Италии уже давно играет младший брат Ромелу Джордан. Играет - громко сказано, потому что в двух последних сезонах Джордан изредка выходит на поле в составе «Лацио». В сборную Бельгии левый защитник римлян тоже перестал вызываться. Мало быть братом Лукаку, нужно ещё соответствовать критериям сборной. А они в команде Роберто Мартинеса высоки. Джордан Лукаку моложе Ромелу на год и у него есть шанс перезапустить карьеру. И вернуться в сборную Бельгии. Играть за сборную Конго он уже не может. В отличие от их двоюродного брата Боли Болинголи-Мбомбо, пока не заигранного ни за одну из национальных команд. 24-летний Боли тоже левый защитник. Начинал в «Брюгге», недружественном для «Андерлехта» клубе. Потом выступал за венский «Рапид», а с недавних пор выступает за «Селтик». Шансы оказаться в сборной Бельгии у Болинголи невелики, зато сборной Демократической Республики Конго двоюродный брат Геркулеса мог бы принести пользу. Да и дядя Роже (отыгравший несколько лет за команду большой африканской страны) был бы доволен.