Дебюты сборной и злой Дзюба

сегодня, 01:16

Сборная России завершила отбор Евро-2020, который получился ярким. «Соккер.ру» - о последнем матче цикла, в котором волноваться ни о чем не приходилось.

К заключительному туру отборочного цикла чемпионата Европы сборная России сняла все интриги. Даже не было какого-то привычного волнения. Обычно российская команда до последнего терзает нервы своих болельщиков, оставляя интриги и держась на волоске. А тут вышли на чемпионат Европы досрочно, за тур до конца осознали, что место России – второе, причем Бельгия не оставила в этом никаких сомнений.

А точку ставить поехала команда Станислава Черчесова в Сан-Марино, где интриги можно было только притягивать за уши. Например, Артем Дзюба имел до игры девять мячей и вполне мог побороться за звание лучшего бомбардира цикла, но им стал Харри Кейн с 12 голами, а Дзюба, который сыграл против Сан-Марино для своего уровня и уровня соперника весьма посредственно, не смог забить и пропустил вперед в списке бомбардиров еще и Эрана Захави с Криштиану Роналду (по 11 голов), и Александра Митровича с Теему Пукки (по 10 голов).

Вообще, для Дзюбы игра получилась нервной и какой-то неуютной. Почему-то почти всем игроки сборной Сан-Марино давали достаточно пространства, а вот Дзюба всегда оказывался в плотном окружении. Но даже такое «укутывание» форварда не мешало ему наносить удары. Тогда в дело включались другие факторы. Артему просто не везло с точностью, даже в убойных эпизодах, а таких в матчах с Сан-Марино много у каждой команды.

Либо же блестяще себя проявлял вратарь хозяев Альдо Симончини. Он вообще, вероятно, самый уникальный вратарь в мире сборных. Потому что только такой голкипер сборной Сан-Марино может становиться лучшим игроком команды чаще остальных, пропуская при этом по пять мячей и больше. Команда дает ему возможность проявлять героизм, даже если получается не всегда. А вот вратарю сборной России Антону Шунину, который дебютировал в свои 32 года в сборной России именно не в товарищеском матче, работать почти не приходилось. Только на 85-й минуте встречи сборная Сан-Марино нанесла удар в створ ворот российской команды и вообще толком подобралась к ним.

К слову, о дебютах. Их было немало – вот чем может запомниться этот в целом-то проходной матч. В частности, в обороне дебютировал Максим Беляев, который составил пару с Георгием Джикией в центре защиты. И неплохо отыграл – даже мог забить, приходя на стандарты. Голевые дебюты в сборной тоже были. И не один. Мы не увидели привычных голов от Дзюбы, зато свой первый мяч в составе российской национальной команды забил Далер Кузяев. Причем он открыл счет уже на третьей минуте.

Через 16 минут отличился защитник «Краснодара» Сергей Петров – для него тоже гол стал первым в сборной России. Причем Петров вообще очень воодушевленно сыграл, создал массу опасных моментов и отдал еще две голевые передачи. Дебютный мяч за сборную забил и Николай Комличенко, который в ней совсем недавно. Он на 65-й минуте сменил Алексея Миранчука, автора третьего гола россиян, а через 13 минут забил сам, поставив точку в разгроме.

Возвращаясь к нереализованным интригам, как раз можно сказать о счете, о том, что можно было надеяться в таком ярком отборочном цикле на еще один рекорд. Например, по размеру гостевой победы. Сборная России крупнее 7:0 никого не обыгрывала на выезде. Верилось, что эта команда Черчесова сможет в игре с этой командой Сан-Марино даже такой рекорд побить – не хватило реализации. Да и игра Симончини не позволила состояться рекорду. А ведь первый матч с Сан-Марино стал рекордным – 9:0.

Не хватило немного и для общего рекорда результативности в отборочном цикле. Но тут судить сложно – разное количество соперников, а также очень сильно варьируется уровень самых слабых сборных в группе. И любая команда, имея в своей компании Сан-Марино, автоматически причисляется к числу потенциальных рекордсменов.

Так что главными итогами встречи можно назвать все голевые и кадровые описанные выше дебюты, а также удивительно невнятная игра Дзюбы. Повторюсь – на фоне соперника и ожиданий от игры Артема. Хотя один классик уже высказывался по поводу ожиданий. Очевидно, что и самого Дзюбу раздражало то, что он не похож на себя.

В конце матча он явно нервничал, а после окончания встречи не пошел благодарить болельщиков к трибунам, как это сделали остальные футболисты. Но тут может быть и другая причина – выкрики публики. На камерном стадионе в Сан-Марино российских фанатов было очень хорошо слышно. И если часть из них кричала «Дзюба – лучший!», то другая, причем немалая, доля публики позволяла себе оскорбительные выкрики в адрес Артема. Вероятно, он и сам это слышал, поэтому так себя повел после окончания встречи – его можно понять.

Что же касается общего итога отборочного цикла, то он приятный в целом выдался. Россия впервые за два тура до финиша отбора обеспечила себе выход на Евро. Установила свой рекорд, одержав семь побед подряд: от Бельгии до Бельгии. Забивала в каждом матче неизменно. И вообще наколотила 33 гола в десяти матчах. Набрала 24 очка и стала абсолютно лучшей командой среди тех, которые в своих группах стали вторыми. Просто у нас еще рядом работал непоколебимый бельгийский титан с его разницей мячей 40:3 и десятью победами в десяти матчах. Но с Бельгией нас судьба свела и в финальной части Евро-2020.