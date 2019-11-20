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Дебюты сборной и злой Дзюба

сегодня, 01:16
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Шунин Антон
Шунин Антон
Вратарь
Комличенко Николай
Комличенко Николай
Нападающий

Сборная России завершила отбор Евро-2020, который получился ярким. «Соккер.ру» - о последнем матче цикла, в котором волноваться ни о чем не приходилось.

К заключительному туру отборочного цикла чемпионата Европы сборная России сняла все интриги. Даже не было какого-то привычного волнения. Обычно российская команда до последнего терзает нервы своих болельщиков, оставляя интриги и держась на волоске. А тут вышли на чемпионат Европы досрочно, за тур до конца осознали, что место России – второе, причем Бельгия не оставила в этом никаких сомнений.

А точку ставить поехала команда Станислава Черчесова в Сан-Марино, где интриги можно было только притягивать за уши. Например, Артем Дзюба имел до игры девять мячей и вполне мог побороться за звание лучшего бомбардира цикла, но им стал Харри Кейн с 12 голами, а Дзюба, который сыграл против Сан-Марино для своего уровня и уровня соперника весьма посредственно, не смог забить и пропустил вперед в списке бомбардиров еще и Эрана Захави с Криштиану Роналду (по 11 голов), и Александра Митровича с Теему Пукки (по 10 голов).

Вообще, для Дзюбы игра получилась нервной и какой-то неуютной. Почему-то почти всем игроки сборной Сан-Марино давали достаточно пространства, а вот Дзюба всегда оказывался в плотном окружении. Но даже такое «укутывание» форварда не мешало ему наносить удары. Тогда в дело включались другие факторы. Артему просто не везло с точностью, даже в убойных эпизодах, а таких в матчах с Сан-Марино много у каждой команды.

Либо же блестяще себя проявлял вратарь хозяев Альдо Симончини. Он вообще, вероятно, самый уникальный вратарь в мире сборных. Потому что только такой голкипер сборной Сан-Марино может становиться лучшим игроком команды чаще остальных, пропуская при этом по пять мячей и больше. Команда дает ему возможность проявлять героизм, даже если получается не всегда. А вот вратарю сборной России Антону Шунину, который дебютировал в свои 32 года в сборной России именно не в товарищеском матче, работать почти не приходилось. Только на 85-й минуте встречи сборная Сан-Марино нанесла удар в створ ворот российской команды и вообще толком подобралась к ним.

К слову, о дебютах. Их было немало – вот чем может запомниться этот в целом-то проходной матч. В частности, в обороне дебютировал Максим Беляев, который составил пару с Георгием Джикией в центре защиты. И неплохо отыграл – даже мог забить, приходя на стандарты. Голевые дебюты в сборной тоже были. И не один. Мы не увидели привычных голов от Дзюбы, зато свой первый мяч в составе российской национальной команды забил Далер Кузяев. Причем он открыл счет уже на третьей минуте.

Через 16 минут отличился защитник «Краснодара» Сергей Петров – для него тоже гол стал первым в сборной России. Причем Петров вообще очень воодушевленно сыграл, создал массу опасных моментов и отдал еще две голевые передачи. Дебютный мяч за сборную забил и Николай Комличенко, который в ней совсем недавно. Он на 65-й минуте сменил Алексея Миранчука, автора третьего гола россиян, а через 13 минут забил сам, поставив точку в разгроме.

Возвращаясь к нереализованным интригам, как раз можно сказать о счете, о том, что можно было надеяться в таком ярком отборочном цикле на еще один рекорд. Например, по размеру гостевой победы. Сборная России крупнее 7:0 никого не обыгрывала на выезде. Верилось, что эта команда Черчесова сможет в игре с этой командой Сан-Марино даже такой рекорд побить – не хватило реализации. Да и игра Симончини не позволила состояться рекорду. А ведь первый матч с Сан-Марино стал рекордным – 9:0.

Не хватило немного и для общего рекорда результативности в отборочном цикле. Но тут судить сложно – разное количество соперников, а также очень сильно варьируется уровень самых слабых сборных в группе. И любая команда, имея в своей компании Сан-Марино, автоматически причисляется к числу потенциальных рекордсменов.

Так что главными итогами встречи можно назвать все голевые и кадровые описанные выше дебюты, а также удивительно невнятная игра Дзюбы. Повторюсь – на фоне соперника и ожиданий от игры Артема. Хотя один классик уже высказывался по поводу ожиданий. Очевидно, что и самого Дзюбу раздражало то, что он не похож на себя.

В конце матча он явно нервничал, а после окончания встречи не пошел благодарить болельщиков к трибунам, как это сделали остальные футболисты. Но тут может быть и другая причина – выкрики публики. На камерном стадионе в Сан-Марино российских фанатов было очень хорошо слышно. И если часть из них кричала «Дзюба – лучший!», то другая, причем немалая, доля публики позволяла себе оскорбительные выкрики в адрес Артема. Вероятно, он и сам это слышал, поэтому так себя повел после окончания встречи – его можно понять.

Что же касается общего итога отборочного цикла, то он приятный в целом выдался. Россия впервые за два тура до финиша отбора обеспечила себе выход на Евро. Установила свой рекорд, одержав семь побед подряд: от Бельгии до Бельгии. Забивала в каждом матче неизменно. И вообще наколотила 33 гола в десяти матчах. Набрала 24 очка и стала абсолютно лучшей командой среди тех, которые в своих группах стали вторыми. Просто у нас еще рядом работал непоколебимый бельгийский титан с его разницей мячей 40:3 и десятью победами в десяти матчах. Но с Бельгией нас судьба свела и в финальной части Евро-2020.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   232 / 845
сегодня в 15:02
Теперь будем сражаться только за вторую строчку в групповом этапе
yasukuni
yasukuni
   251 / 845
сегодня в 10:51
    Брулин
    Брулин
       61 / 845
    сегодня в 09:19
    Позор России не болельщики, а вот такие журналюшки, сделавшие из 77 героя
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Гавриленко
       49 / 845
    сегодня в 08:46
    Вашего промеса (хотя он давно не ваш) размотаем. 2008. Можем повторить.
    Mi6
    Mi6
       371 / 845
    сегодня в 08:39
    С карликами мы умеем. Жаль их на чемпионатах не бывает. Дзюрё злость с Бельгией нужно было показывать, а так игра на публику. Посредственность
    karnager
    karnager
       177 / 845
    сегодня в 07:26
    Так сильно хотел забить Дзюба, что в очередной раз об..76ся. Вывод - надо играть в удовольствие, а не за деньги и стату!
    Denis Miganov
    Denis Miganov
       584 / 845
    сегодня в 07:20
    Дания и Бельгия уже в группе - нас спасет только чудо причем не йогурт ..
    Leningrad 84
    Leningrad 84
       118 / 845
    сегодня в 07:11
    Похоже, Дзюба приберег голевую удачу до 1 декабря...
    Байкал-38
    Байкал-38
       48 / 845
    сегодня в 06:38
    А за, что благодарить свиней, которые его оскорбляли? А остальные нормальные болельщики должны понять его!
    112910415
    112910415
       97 / 845
    сегодня в 05:10
    весь пар ушёл в гудок - голубой лев забыл дома вставные клыки
    An Jo
    An Jo
    сегодня в 05:08
    Дзюбиньё и тут не смог.
    Гавриленко
    Гавриленко ответил spartach n1
       12 / 845
    сегодня в 01:58
    И игаря!
    spartach n1
    spartach n1
       3 / 845
    сегодня в 01:56
    Шунина и дзюбу с сухарём !
    Гавриленко
    Гавриленко
       12 / 845
    сегодня в 01:52
    На самом деле даже лазурно-снежно-аквамариновые против _ _ ю _ ы. Вся Россия единодушно против иуд и предателей.
    Гавриленко
    Гавриленко
       12 / 845
    сегодня в 01:45
    Оффтоп

    Польша вынесла Словению с мевлей и бийолом. И тут конибомжи сборную подставили. Словения в группе на 4 месте, в лучших традициях цска и зенита.
    spartach n1
    spartach n1
       3 / 845
    сегодня в 01:43
    Словами зюба-лев Толстой ,
    А с сан Марино ... простой .
    Гавриленко
    Гавриленко
       12 / 845
    сегодня в 01:41
    При петухееве было смешнее, он хоть в свои ворота забивал!)))))
    spartach n1
    spartach n1 ответил Расул Манаев
       3 / 845
    сегодня в 01:40
    Где голы львишки болтунишки?))))))))
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       29 / 845
    сегодня в 01:37
    Вот игра с таким соперником вообще ни какой пользы не несёт: состав опробовать, схемы игровые, рекорд поставить - все это с соперником уровня Шотландии уже не катит. А ещё игра с Молдовой при подготовке к ЧЕ, хотя в соперники нужны команды которые будут выступать на этом Евро, либо с Латинской Америки кто нибудь. Быть беде с такой подготовкой.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
       356 / 845
    сегодня в 01:35
    Где голы львишки болтунишки?))))))))
    Гавриленко
    Гавриленко
       12 / 845
    сегодня в 01:29
    Всё правильно про _ _ ю _ у кричали. Так ему и надо.
    d_fincher
    d_fincher
       21 / 845
    сегодня в 01:18
    Газпромовский лев пощадил Сан-Марино.
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