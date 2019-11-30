Слуцкий ушел. Такой вот «Херенвен»

вчера, 09:05

Леонид Викторович подал в отставку – «Соккер.ру» сообщает о развязке футбольного кризиса в «Витессе».

Вот и всё. Леонид Викторович Слуцкий больше не хочет тренировать «орлов» из Арнема. Подкачали «орлы» бывшего тренера сборной России. Проиграли в пятый раз подряд. Леонид Викторович понял, что пора уходить. Вырулить не получится.

Перед игрой в Херенвене капитан «Витесса» Брайан Линссен сказал, что команда едина как никогда. Футболисты готовы биться за своего тренера. И первый тайм подтвердил, что капитан не бросал слов на ветер. На девятой минуте роскошную комбинацию гостей завершил точным ударом Тим Матавж. А в середине тайма Линссен получил пас от своего вратаря Ремко Пасвера, вышел один на один с Варнером Ханом, перебросил оного и положил второй мяч в сетку. И это в Херенвене, где играть всегда тяжело. Фризы не любят сорить очками. Особенно на стадионе, носящем имя великого Абе Ленстры, первой звезды в истории нидерландского (сказать «голландского» было бы не вполне вежливо, Ленстра был фризом) футбола.

Не смутил команду Слуцкого и пенальти в конце первого тайма. Конечно, защитник «орлов» Юлиан Леливелд действовал в своей штрафной площадке, как медведь. И Пасвер прыгнул не в тот угол, куда пробил Хихам Файк. Но всё равно «Витесс» впереди. Ещё тайм и всё. А там выход из лабиринта.

В первом тайме «Витесс» напоминал команду, выдавшую лучший старт за последнее время. После перерыва на поле присутствовала рыхлая команда. Такая же, как в четырёх предыдущих неудачных встречах. Пропустили мяч и всё, уверенности как не бывало. И фризы это почувствовали. Ещё полтайма «Витесс» вытерпел, а потом поплыл. Макс Кларк поленился бежать за Митчеллом ван Бергеном. Получите 2:2. А через пять минут здоровяк Данило Духи проспал в штрафной Йенса Одгора. Удар датчанина с пяти метров отбить было нельзя. Спасибо VAR , избавившему гостей от второго пенальти. Видеоповтор показал, что Леливелд не касался мяча рукой, только грудной мускулатурой. Да какая разница – 2:3 или 2:4.

И что толку от стараний Кейсуке Хонды, бившегося за своего давнего знакомого, от усилий Линссена, от неуступчивости Рихедли Базура, от спасений Пасвера. От самоотдачи словенца Тима Матавжа и словака Матуша Беро. Не только они носят футболки с двуглавым, чёрно-жёлтым орлом. Есть и другие футболисты. Один недобежал, второй недопрыгнул, третий невпопад расставил руки и ноги в штрафной. Леонид Слуцкий ещё до финального свистка понял, что пора уходить.

«Любой тренер в мире на моем месте поступил бы так же. У клуба не все получается. Думаю, что это повод уходить. Это самые печальные минуты в моей жизни. Я никогда не проигрывал так часто. А если не получается это изменить, то надо уходить. Мы снова проиграли. Я должен взять на себя ответственность. Я уйду», - сказал Леонид Слуцкий сразу после игры в Херенвене. Мужественный поступок.

А ведь 19 октября «Витесс» уступал всего три очка «Аяксу». Который, кстати, еле унёс ноги из Арнема в первом туре. «Орлы» выдали рекордный старт. Даже 0:5 от ПСВ воспринималось как «неприятность эту мы переживём». Продажа Вячеслава Караваева в «Зенит» прошла безболезненно. Слуцкий на первых полосах, экранах и «мордах» интернет-сайтов. Ему предлагают новый контракт с улучшенными условиями. Всё идёт как нельзя лучше, как в сказке, как в сладком сне.

И тут началась вокруг «Витесса» какая-то возня. То невесть откуда взявшийся слух о возможном приходе Слуцкого в «Монако». То конфликт на ровном месте с Базуром. Потом обоим участникам – и тренеру, и игроку – пришлось сделать шаги навстречу. Ложки нашлись, а осадочек остался. Не будем забывать, что Базур – неформальный лидер вест-индских игроков «Витесса». Конфликт с ним, возможно, нарушил контакты с этой частью команды. С игроками, которые не сливали наставника, но и особо не упирались. Как тот же Духи в игре с «Херенвеном». Внедрение в состав Кейсуке Хонды, которого Слуцкий знал по работе с ЦСКА , тоже не способствовало созданию рабочей атмосферы внутри коллектива. Не все игроки были рады приходу японца.

Сам тренер тоже проявил заметную активность. Леонид Викторович рассказал, какие дебилы (выражение самого Слуцкого) работают в «Роторе», о своей непростой жизни в СССР и о своём разводе. Имел полное право. Другое дело, насколько своевременными были его откровения, не имевшие прямого отношения к вверенному коллективу. Глупо видеть причины неудач «Витесса» в излишней публичности его тренера. Но все эти слухи, скандалы, интервью стали не лучшим фоном для команды, переживавшей спад. Который стал следствием головокружения от успехов. Но эти успехи оказались локальными и скоропортящимися. В отличие от спада, переродившегося в кризис. И у болельщиков возникло раздражение тренером, которое стало выплёскиваться в социальные сети и различные чаты. После четвёртого проигрыша многие из тех, кто умилялся рекорду «орлов», уже требовали смены тренера. Превращение в хромую утку шло стремительно. Слуцкий даже не заметил, как это случилось. Неудачу в Херенвене приходится признать закономерной.

Этот «Витесс», отчаянно сражающийся и одновременно беспомощный, вдруг напомнил «Халл Сити», который тоже пытался что-то сделать в Чемпионшипе, пока не завалился на бок. А ещё сборную России образца прошлого чемпионата Европы. И всякий раз команды Слуцкого ломались после необязательно пропущенных мячей. Почему Леонид Слуцкий, тренер квалифицированный и опытный, вдруг в какой-то момент выпускал из рук поводья? Этот вопрос Леонид Викторович должен задать себе. И найти ответ и способ решения этой проблемы. У каждого тренера в карьере случается свой Херенвен. Слуцкий ещё вернётся и попробует ещё раз проявить себя в зарубежном клубе. Только пусть не принимает команду, использующую чёрно-жёлтую цветовую гамму, как «Халл Сити» и «Витесс».

Слуцкий твёрд в своём намерении уйти из «Витесса». Он уже дал несколько интервью, сделал запись в Инстаграм, поблагодарил болельщиков. Поведал, как будет по всем скучать. Напрашивается вывод о сожжённых мостах. Но руководство «Витесса» пока не приняло отставку российского тренера. Этот вопрос будет рассмотрен только в субботу. Вдруг оставят.