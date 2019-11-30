Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном уходе в «Арсенал»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника «Арсенала».

Я думаю так же, как и всегда: это то, что происходит естественно. Когда ты нормально справляешься, люди хотят лишить тебя того, от чего ты действительно получаешь удовольствие.