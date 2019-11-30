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Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном уходе в «Арсенал»

сегодня, 08:28

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника «Арсенала».

Я думаю так же, как и всегда: это то, что происходит естественно. Когда ты нормально справляешься, люди хотят лишить тебя того, от чего ты действительно получаешь удовольствие.

Напомним, что «Арсенал» накануне уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Помимо Роджерса, претендентами на должность наставника «канониров» считаются два итальянских специалистаКарло Анчелотти и Массимилиано Аллегри.

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Василий 50
Василий 50
   449 / 957
сегодня в 09:25
Слухов много.
cska plus
cska plus
   10 / 957
сегодня в 08:59
Лестер не хуже клуб чем Арсенал.
Foxes
Foxes
   359 / 957
сегодня в 08:47
Правильно Роджерс!
Не надо никого слушать!
И не надо обращаться внимание на всякие там слухи!
Работай в своё удовольствие и все будет так как будет!
🦊
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   257 / 957
сегодня в 08:46
Правильно сказал.
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