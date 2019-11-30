Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном уходе в «Арсенал»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника «Арсенала».
Я думаю так же, как и всегда: это то, что происходит естественно. Когда ты нормально справляешься, люди хотят лишить тебя того, от чего ты действительно получаешь удовольствие.
Напомним, что «Арсенал» накануне уволил Унаи Эмери с поста главного тренера команды. Помимо Роджерса, претендентами на должность наставника «канониров» считаются два итальянских специалиста – Карло Анчелотти и Массимилиано Аллегри.
Не надо никого слушать!
И не надо обращаться внимание на всякие там слухи!
Работай в своё удовольствие и все будет так как будет!
🦊
Не надо никого слушать!
И не надо обращаться внимание на всякие там слухи!
Работай в своё удовольствие и все будет так как будет!
🦊