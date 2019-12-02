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Ребята, давайте жить дружно. «Спартак» и «Зенит», вас касается!

вчера, 15:07

Ненависть между спартаковцами и зенитовцами достигла пугающих размеров. Но «Соккер.ру» уверен, что еще не поздно остановиться. 

Крепленые футбольные противостояния с повышенным градусом — это отлично. Не имею ничего против. Если относиться философски, то нужно принять как часть шоу взаимные подколы и оскорбления, фанаты так развлекаются во всем мире. В этом контексте можно только сожалеть, что у нас на трибунах не в чести остроумный троллинг, ситуативные кричалки или даже метаоскорбления, по большей части все творчество трибун, направленное против соперника, крутится вокруг половых органов и половых актов. Весьма изобретательно и свежо! Но что поделать, это одно из социальных зеркал нашего общества, огромная прослойка которого удовлетворена таким уровнем культурного развития. 

Впрочем, мат и взаимные оскорбления были, есть и будут на футболе в той или иной форме, это один из вечных вопросов. Сейчас хочется конкретно поговорить о противостоянии «Спартака» и «Зенита», которое вследствие последних событий в Санкт-Петербурге грозит превратиться в нечто большее, чем футбольный матч принципиальных соперников. Предпосылки были и до этого, но напряжение начинает расти по экспоненте, когда схватка переходит из сугубо футбольной плоскости в житейскую. Массовые задержания болельщиков «Спартака» в городе на Неве, которые многие зенитовцы встретили злорадным одобрением, могут запустить цепную реакцию, которая сломает немало жизней. 

Принципиальные соперничества с песнями, кричалками, даже со взаимными посыланиями друг друга по хорошо известному Дзюбе адресу с дальнейшими горячими обсуждениями на разных площадках — это ничего страшного. Однако фанаты «Спартака» и «Зенита» уже перешли грань, где принципы сменяет ненависть, теперь это уже нездоровая нетерпимость на уровне рефлексов, поэтому не ровен час и внешние аргументы сменятся: с кричалок — на кулаки, с кулаков — на камни, с камней — на ножи. Назовем этот сценарий «турецким», у нас, конечно, может быть по-другому: молодым, горячим и в общем-то неплохим парням, поддавшимся стадному чувству и висящей в воздухе атмосфере ненависти, придется провести некоторое время на курортах. Не факт, что за содеянное, в таких историях лес рубят — щепки летят, достаточно будет оказаться в неправильное время в неправильном месте. 

Ведь уже началось, только пока в легкой форме: фанатов «Спартака» вязали в Санкт-Петербурге без разбора, поступило десятки сигналов о том, что достаточной причиной для задержания была атрибутика красно-белого цвета и московская прописка. Сегодня у этих людей суды за административные правонарушения, они пропустили матч, не попали на работу в понедельник, их билеты обратно в Москву наверняка пропали. Не все невиновные, это факт: если ты еле стоишь на ногах в общественном месте и сбиваешь дыханием пролетающих птиц или нарушаешь порядок матерными зарядами — добро пожаловать в спецприемник, основания законны, но описано несколько случаев, когда людей «пасли» у отелей и увозили в участки «на разговор». Это похоже на спланированный геноцид определенной социальной группы. Пока, к счастью, без жертв. 

Один из признаков «здоровья» даже самого принципиального соперничества — это когда при всей нетерпимости люди из разных лагерей поддерживают друг друга в тяжелые моменты, выходящие за рамки футбола. И речь не только о трагедиях. Неправомерные действия силовых структур, чрезмерная суровость наказаний по сравнению с проступками, носящая системный характер, - достаточная причина, чтобы выступить совместным фронтом на этом поле. Увы, клин между «Зенитом» и «Спартаком», Санкт-Петербургом и Москвой вбит настолько глубоко, что сочувственные комментарии зенитовцев утонули в тоннах радостного злорадства из-за несчастий москвичей. Хотя, я уверен, активные болельщики «Зенита», которые ходят на «вираж», не порадовалось произошедшему с оппонентами, потому что это плохой прецедент, с ними такое может произойти в Москве или на другом выезде, а вот интернет-бойцы, конечно, всей ватагой были за то, чтобы «город очистили от свиней». 

Боюсь, у меня не получится переубедить тех, кто считает, что скандирования «Дзюба, вон! Дзюба — кривоногий» являются достаточным поводом для признания фанатов экстремистами. За эти кричалки нескольких человек вывели с матча дублирующих составов, причем задержания, по словам свидетелей, осуществляли сотрудники центра «Э». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что делалось это под нецензурные скандирования хозяйской трибуны в адрес «Спартака». Получается картинка из кривого зеркала: фанатам в России можно оскорблять клубы друг друга, поносить любых футболистов и тренеров на выбор, хоть своих, хоть чужих, но Дзюбу трогать нельзя. Даже Владимир Быстров обратил внимание: «Про меня поют каждую игру, а здесь сразу поставили глушилки».

Конфликт между «Спартаком» и «Зенитом» на уровне болельщиков катится в ад, и эскалация идет по всем фронтам. Понятно, что у масс нет сознания, коллективный разум неспособен принимать правильные решения, а в интернете хватает провокаторов, которые сталкивают лбами две огромные толпы с определенной целью или бесцельно «ради угара», но печальнее всего, что свою лепту вносит и тот, кто мог бы погасить страсти. Артем Дзюба слишком обижен, чтобы занять положение «над схваткой». Называть матч на «Газпром-Арене» войной было просто не очень умно из-за накаленной обстановки, а спич Дзюбы после игры характеризует мудрого капитана сборной России настолько ярко, насколько это возможно:

Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Но это я не всем, а сектантам и фашистам.

Ребята, поддерживающие «Спартак» и «Зенит», не слушайте Артема Дзюбу и ему подобных. Человек, называющий фашистами — очень сильным и табуированным словом в нашей стране, болельщиков, которые оскорбили лично его, не может быть хорошим советчиком. Лучше помните, что у фанатов принципиальных соперников общего намного больше, чем кажется, а  разница в клубных цветах — это еще не все. Стиль жизни, одежды, музыки, а также ценности и философия у фанатов «Спартака» и «Зенита» скорее совпадут между собой, чем с обывателями из своих городов. 

Глупо оскорблять прекрасные города, тем более в Санкт-Петербурге есть группировка фанатов «Спартака», а в Москве болеют за «Зенит». Глупо наклеивать друг на дружку ярлыки с ценностями «хозяев»: в Петербурге болеют не за «Газпром» и Миллера, а за «Зенит» и «стрелку», как и фанаты «Спартака» верны «ромбику», а не «Лукойлу» и Федуну. Да и не могут фанаты повлиять на властелинов своих клубов, полицию своих городов и поведение своих кумиров, но точно могут не быть дураками, оставаться людьми и остановиться перед чертой, за которой нет ничего хорошего. Всех касается. 

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Все комментарии
dinoel
dinoel
   982 / 1027
сегодня в 13:14
Футбол - отражение жизни в стране. Накалена социальная обстановка - получи скандал в футболе. Власти намеренно подогревают
sn_spb
sn_spb ответил Footbolista
   104 / 1027
сегодня в 13:10
Не вы комплексуете...я написАл, что некоторые из вас...да вы сами комменты ваших "адекватов" почитайте и все станет ясно...все равно спор не имеет смысла...у каждой из сторон по1000 своих аргументов)...
Да вижу я комменты "адекватных" людей ... только таких хватает по обе стороны. И это реалии данного сайта. что на одного нормального, 10 на голову стуканутых.
А по Вашим словам получается что в стане сине-бело-голубых одни отбитые, зато кб все удалые молодцы. Ну бред же.

Ну и по поводу "недостолицы", это не то слово, которое может быть применено к Санкт-Петербургу. Это красивейший город, с великой историей. И столицей он БЫЛ. И слава богу, что сейчас не является.
Grey33
Grey33
   97 / 1027
сегодня в 12:18
В Питере всегда ненавидели и будут ненавидеть этот клуб. Никакие призывы в стиле кота Леопольда этого не изменят. Но это не мешает вменяемым болельщикам КБ приезжать на матчи и при желании общаться с нами. Конечно, если вы в дупель пьяные идёте и скандируете про секс с бoмжами, рискуете оказаться в околотке. Никаких репрессий просто за мясную розу на шее к вам никто применять не будет, это бред.
Питер рулит
Питер рулит
   175 / 1027
сегодня в 05:17
А из за чего кипишь то ?!?
Дзюбу оскорбили,он ответил..
и делов то....
Nick Ch
Nick Ch ответил sn_spb
   160 / 1027
сегодня в 02:12
Из-за него и его особенного статуса (неприкасаемого) и положения этот конфликт и вышел на новый уровень.
post-navigator
post-navigator ответил Stalker-ato
   133 / 1027
вчера в 21:08
Киевское Динамо и Спартак Москва ну никак нельзя назвать дружественными клубами, но когда сына и отца Павличенко приговорили одного к пожизненному заключению а второго к 13 годам, и по миру пошла акция ,,Свободу Честным-Свободу Павличенко,, Спартак.который по идеи должен был быть рад,что закрыли одного из лидеров Киевских Ультрас, один из первых провёл акции на трибунах в поддержку семьи Павличенко,достойный поступок. Сейчас же, полицаи по без пределу хватают болельщиков Спартака,а у фанов зенита,от этого прям оргазм и злорадство, какое тут может быть уважение? Да ещё дзюба подливает масла в огонь,заявлениями, что чуть ли не все болельщики Спартака поголовно фашисты, не ультра-правые а именно фашисты, ну дзюба такими высказываниями ещё раз подтвердил,что его лицо соответствует его интеллекту.
Здесь не майдан. "Иди отсюда, мальчик" :)
tuman960
tuman960
   73 / 1027
вчера в 19:06
всё правильно сказал Дзюба!!!!!Хамство спартачей перешло край-в обезъяник их-им там место!!!!!
Footbolista
Footbolista ответил sn_spb
   4 / 1027
вчера в 18:56
Не вы комплексуете...я написАл, что некоторые из вас...да вы сами комменты ваших "адекватов" почитайте и все станет ясно...все равно спор не имеет смысла...у каждой из сторон по1000 своих аргументов)...
sn_spb
sn_spb ответил Footbolista
   104 / 1027
вчера в 18:13
Т.е. ты меня назвал неадекватом?)...вот и как после этого общаться?...что и требовалось доказать...
Нет, я никак Вас не назвал, я просто высказал свою позицию. Если Вы позиционируете себя как адекватный человек, с которым есть что обсудить, нужно писать адекватные вещи.
А то что вы пишете больше похоже на самоубеждение. Что якобы мы как то комплексуем при виде столицы и одного из клубов этой самой столицы.

Мне лично уже давно все равно на Спартак, и как мне кажется в данный момент он является раздражителем для нас только из за его болел.
МКС
МКС
   50 / 1027
вчера в 18:02
В принципе согласен

Но

Надо просто перестать обращать внимание на проект как таковой

Зенита НЕТ

Есть бизнес проект принадлежащий государству

Живущий за счет государства

Кормящийся за счет государства

То есть за наш с вами счет

Мы же не можем сделать чтоб исчез газпрем, едроссы, Путин в конце концов

Свистуны так и будут свистеть за проект

Они ведь то же люди подневольные

В Руководстве РФС, РПЛ, судейского корпуса сидит КТО?

Вся королевская рать

Так о каком футболе может идти речь

Футбол кончился

Просто бизнес - как говорит старик Миллер
Leningrad 84
Leningrad 84
   48 / 1027
вчера в 17:42
Был на стадионе и около стадиона. Все, что пишет "Спорт-Экспресс" и около-футбольная пресса про задержания спартаковцев, отъем полицией знамен и атрибутики и т.п. - полный бред. Спокойно дошли и сидели на галерке 5.5 тыс. спартачей, орали, что хотели, вывешивали любые баннеры, никто их не трогал. Глушилки, от силы, работали минут двадцать в первом тайме. Так что не зачем нагнетать страсти. Было все, как обычно. И Зенит, как обычно, заслуженно одержал очередную домашнюю победу...
Footbolista
Footbolista ответил sn_spb
   4 / 1027
вчера в 17:26
Т.е. ты меня назвал неадекватом?)...вот и как после этого общаться?...что и требовалось доказать...
sn_spb
sn_spb ответил Footbolista
   104 / 1027
вчера в 17:23
Ущербный комплекс недостолицы в головах некоторых болел зенита и рефлексия по поводу побед Спартака в 90-х и советское время не дает надежду на адекватный диалог...есть вполне адекватные с которыми можно общаться на футбольные темы, но их мало... Неадекваты с сотней клонов образуют численный гы гы гы перевес...
    Армейская душа
    Армейская душа ответил ziborock
       74 / 1027
    вчера в 17:18
    1. А Зенит не кидал по арендам?) 2. Акинфеев с Аршавиным вдвоем на Евро играли? Посчитай сколько там мячей Спартаковцы забили!)) 3. Был случай когда Дзагоев послал Слуцкого а Ганчаренко кричал Мусе: «Ты, *** [голубой], будешь сидеть *** [нафиг] тут до конца жизни, понял, *** [блин]? *** [Офигел] совсем, что ли?»))) Иди лучше смотри как машинки по кругу ездят!
      ziborock
      ziborock ответил Scuderia Ferrari
         2 / 1027
      вчера в 17:07
      1. федун постоянно кидал Дзюбу по арендам, предпочитая ему всяких эменик и веллитонов. 2. Пока Дзюба воспитывался в академии спартака, воспитанники других клубов - Акинфеев, Аршавин и тд - так рушили наш футбол, что аж до бронзы Евро и двух кубков УЕФА дорушили. 3. Был случай, когда фаны спартака оскор6ляли Дзюбу, когда он был у вас.
      1. А Зенит не кидал по арендам?)
      2. Акинфеев с Аршавиным вдвоем на Евро играли? Посчитай сколько там мячей Спартаковцы забили!))
      3. Был случай когда Дзагоев послал Слуцкого а Ганчаренко кричал Мусе: «Ты, *** [голубой], будешь сидеть *** [нафиг] тут до конца жизни, понял, *** [блин]? *** [Офигел] совсем, что ли?»)))
      Иди лучше смотри как машинки по кругу ездят!
      SVON
      SVON
         672 / 1027
      вчера в 17:04
      А в Москве к фанатам Зенита, по их словам, и так вполне хамское отношение.
      sn_spb
      sn_spb ответил Stalker-ato
         104 / 1027
      вчера в 17:04
      Киевское Динамо и Спартак Москва ну никак нельзя назвать дружественными клубами, но когда сына и отца Павличенко приговорили одного к пожизненному заключению а второго к 13 годам, и по миру пошла акция ,,Свободу Честным-Свободу Павличенко,, Спартак.который по идеи должен был быть рад,что закрыли одного из лидеров Киевских Ультрас, один из первых провёл акции на трибунах в поддержку семьи Павличенко,достойный поступок. Сейчас же, полицаи по без пределу хватают болельщиков Спартака,а у фанов зенита,от этого прям оргазм и злорадство, какое тут может быть уважение? Да ещё дзюба подливает масла в огонь,заявлениями, что чуть ли не все болельщики Спартака поголовно фашисты, не ультра-правые а именно фашисты, ну дзюба такими высказываниями ещё раз подтвердил,что его лицо соответствует его интеллекту.
      К чему столько букв?
      Вы были на Вираже и видели как болелы оргазмируют от новости, что кого то там задержали?
      Или может быть мы должны были встать и уйти, в поддержку болельщиков Спартака, которых задержали.
      В чем связь вообще не догоняю.
      Footbolista
      Footbolista
         4 / 1027
      вчера в 17:03
        Detroit_07
        Detroit_07 ответил Stalker-ato
           642 / 1027
        вчера в 16:57
        Киевское Динамо и Спартак Москва ну никак нельзя назвать дружественными клубами, но когда сына и отца Павличенко приговорили одного к пожизненному заключению а второго к 13 годам, и по миру пошла акция ,,Свободу Честным-Свободу Павличенко,, Спартак.который по идеи должен был быть рад,что закрыли одного из лидеров Киевских Ультрас, один из первых провёл акции на трибунах в поддержку семьи Павличенко,достойный поступок. Сейчас же, полицаи по без пределу хватают болельщиков Спартака,а у фанов зенита,от этого прям оргазм и злорадство, какое тут может быть уважение? Да ещё дзюба подливает масла в огонь,заявлениями, что чуть ли не все болельщики Спартака поголовно фашисты, не ультра-правые а именно фашисты, ну дзюба такими высказываниями ещё раз подтвердил,что его лицо соответствует его интеллекту.
        Знаешь, как говориться "в семье не без уродов". Не нужно всех под одну гребёнку мести.
        Автор правильно написал, что это интернет-герои радуются.
        Адекватные фанаты, не взирая на клубные пристрастия, не одобряют действия наших органов. Может мы и соперники, но уважение должно быть.

        А про ситуацию с Дзюбой пора забыть, сами раздуваем эту историю и видим к чему это приводит.
        ioann
        ioann
           574 / 1027
        вчера в 16:41
        люди, футбол - это просто футбол. Да, для многих фанатов это важная часть жизни, но это далеко не главное. Оскорбления - вполне могут быть, но положа руку на сердце, кто из скандирующих оскорбления, неважно в чью сторону, сказал бы это в лицо игроку или даже фанату противоположной команды глаза в глаза? такие оскорбления скорее выпуск эмоций, а не серьезные претензии конкретному человеку.
        Скандал зря раздут, и Дзюба неправ, подливая масла в огонь...понимаю, что ему неприятно, но это футбол и фанаты, это данность с которой ничего не поделать.
        Собственно, к чему я это пишу - не надо переходить рамки закона, но во время футбольного матча выкрики отдельных личностей - это просто эмоции, и надо воспринимать это проще.
        пишу как фанат зенита с 1998 года - во время суппорта многое можно от меня услышать, но с теми же болельщиками Спартака я готов после матча идти в бар и спокойно обсуждать результат без взаимных оскорблений, как человек с человеком, а фанатство остается во времени 90 минут матча
        Stalker-ato
        Stalker-ato
           478 / 1027
        вчера в 16:39
        Киевское Динамо и Спартак Москва ну никак нельзя назвать дружественными клубами, но когда сына и отца Павличенко приговорили одного к пожизненному заключению а второго к 13 годам, и по миру пошла акция ,,Свободу Честным-Свободу Павличенко,, Спартак.который по идеи должен был быть рад,что закрыли одного из лидеров Киевских Ультрас, один из первых провёл акции на трибунах в поддержку семьи Павличенко,достойный поступок.
        Сейчас же, полицаи по без пределу хватают болельщиков Спартака,а у фанов зенита,от этого прям оргазм и злорадство, какое тут может быть уважение?
        Да ещё дзюба подливает масла в огонь,заявлениями, что чуть ли не все болельщики Спартака поголовно фашисты, не ультра-правые а именно фашисты, ну дзюба такими высказываниями ещё раз подтвердил,что его лицо соответствует его интеллекту.
        Рожден в СССР
        Рожден в СССР ответил d_fincher
           353 / 1027
        вчера в 16:39
        Кто вам мешает сказать стоп?
        Армейская душа
        Армейская душа
           74 / 1027
        вчера в 16:37
        Как оказалось - спартачи умеет только травить футболистов. Шлюбы одним словом - правильно Ефремов сказал
        makkie
        makkie
           10 / 1027
        вчера в 16:35
          Рожден в СССР
          Рожден в СССР
             353 / 1027
          вчера в 16:35
          Какая страна, такие взаимоотношения болельщиков
          sn_spb
          sn_spb ответил Nick Ch
             104 / 1027
          вчера в 16:29
          Нормально, тут одно бревно всех критикующих его навыки обзывает "лающими, хрюкающими сектантами-фашистами", но надо жить дружно... Пущай для начала этот обидчивый хам-клептоман извинится, а там видно будет... а до тех пор "Пошёл ** ***, Дзюба!"
          Статья то не о Дзюбе, а о том, что скоро на матчах Зенит - Спартак поножовщина начнется.

          Но Вы видимо в статье только слово "Дзюба" увидели, и поэтому такой вывод.
          sn_spb
          sn_spb ответил d_fincher
             104 / 1027
          вчера в 16:26
          Поведение Дзюбы, равно как и поведение Кокорина - это часть менталитета Зенита. Так же, как и оскорбление судей Семаком. Всё это и есть Зенит. Они чувствуют безнаказанность. Чувствуя её, они прут еще и еще. Семак прошелся по судьям - и вот уже судьи действуют как надо: не замечая фолов в игре с ЦСКА и Спартаком на поле Зенита. Зенит чувствуют, что лига терпит, поэтому создал два фарм-клуба, Сочи и Оренбург, которые отдают ему 12 очков за сезон, их можно прибавлять уже со старта. Чувствуют безнаказанность, и прут напролом. Вот истинная причина того, почему Дзюба называет болельщиков фашистами, хотя это он кинул родной клуб, где его воспитали с пяти лет, чтобы потом Зенит, у которого вообще нет своих воспитанников, подобрал его, банально больше заплатив. Где-то должен быть предел. Кто-то должен сказать Зениту "СТОП". Ведь зенитовский Дюков плюет на всё, что происходит. Сколько еще потоков словоизвержений должен вытерпеть Спартак?
          Вот о таких как ты и написано в статье.
          Мы со Спартака так же получили 6 очков, это говорит что у нас как минимум 3 фарм клуба. так?
          d_fincher
          d_fincher
             38 / 1027
          вчера в 16:14
          Дзюбарасу надо помнить, что король он только в Зените. Половина болельщиков, поддерживающих сборную, это болельщики Спартака. Он скольок угодно может ходить в своей футболке "Дзюба", и махать флагом "Дзюба", но когда дело касается болельщиков, стоит задуматься, не слишком ли много ты болтаешь.

          Ладно. Надоело строчить тут. Всё равно объективности ноль, как я погляжу.
          d_fincher
          d_fincher ответил Scuderia Ferrari
             38 / 1027
          вчера в 16:11
          История пишется на глазах. У Торпедо тоже есть история, и где они сейчас? Сейчас уже и Рубин, Краснодар - клубы с историей. Воспитанники и академия - это сейчас больная тема любого клуба РФПЛ. ☆☆☆☆ Я сам решу, чтО где указывать. Для меня главный вид спорта не футбол, а Формула-1.
          Заметно, что для тебя формула 1 главный спорт. Иначе ты не нес бы такую пургу. Любому слепцу видно, что косяков у Зенита раз в 10 (и это не преувеличение, буквально - в десять) больше, чем у любого клуба РПЛ. Гулиева он мне показал, ага. У Зенита вся команда лет 10 из Гулиевых состоит. Чего они только не делали и не говорили - где твоя объективность? Почему не стыдно тебе, а? За такую нелепицу в постах.
          d_fincher
          d_fincher ответил Литейный 4
             38 / 1027
          вчера в 16:08
          Спартачи зубами скрежещут от безысходности, когда Дзюбинатор в каждом матче им голы пихает. Сотрите хоть до корней, а он своё дело туго знает. Забивает и забивает, забивает и забивает. Гыгыгы
          Ага. Туго знает, еще туже)) Ох уж эти лазуревые мечты, вы их везде суете?)
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