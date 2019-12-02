Ребята, давайте жить дружно. «Спартак» и «Зенит», вас касается!

вчера, 15:07

Ненависть между спартаковцами и зенитовцами достигла пугающих размеров. Но «Соккер.ру» уверен, что еще не поздно остановиться.

Крепленые футбольные противостояния с повышенным градусом — это отлично. Не имею ничего против. Если относиться философски, то нужно принять как часть шоу взаимные подколы и оскорбления, фанаты так развлекаются во всем мире. В этом контексте можно только сожалеть, что у нас на трибунах не в чести остроумный троллинг, ситуативные кричалки или даже метаоскорбления, по большей части все творчество трибун, направленное против соперника, крутится вокруг половых органов и половых актов. Весьма изобретательно и свежо! Но что поделать, это одно из социальных зеркал нашего общества, огромная прослойка которого удовлетворена таким уровнем культурного развития.

Впрочем, мат и взаимные оскорбления были, есть и будут на футболе в той или иной форме, это один из вечных вопросов. Сейчас хочется конкретно поговорить о противостоянии «Спартака» и «Зенита», которое вследствие последних событий в Санкт-Петербурге грозит превратиться в нечто большее, чем футбольный матч принципиальных соперников. Предпосылки были и до этого, но напряжение начинает расти по экспоненте, когда схватка переходит из сугубо футбольной плоскости в житейскую. Массовые задержания болельщиков «Спартака» в городе на Неве, которые многие зенитовцы встретили злорадным одобрением, могут запустить цепную реакцию, которая сломает немало жизней.

Принципиальные соперничества с песнями, кричалками, даже со взаимными посыланиями друг друга по хорошо известному Дзюбе адресу с дальнейшими горячими обсуждениями на разных площадках — это ничего страшного. Однако фанаты «Спартака» и «Зенита» уже перешли грань, где принципы сменяет ненависть, теперь это уже нездоровая нетерпимость на уровне рефлексов, поэтому не ровен час и внешние аргументы сменятся: с кричалок — на кулаки, с кулаков — на камни, с камней — на ножи. Назовем этот сценарий «турецким», у нас, конечно, может быть по-другому: молодым, горячим и в общем-то неплохим парням, поддавшимся стадному чувству и висящей в воздухе атмосфере ненависти, придется провести некоторое время на курортах. Не факт, что за содеянное, в таких историях лес рубят — щепки летят, достаточно будет оказаться в неправильное время в неправильном месте.

Ведь уже началось, только пока в легкой форме: фанатов «Спартака» вязали в Санкт-Петербурге без разбора, поступило десятки сигналов о том, что достаточной причиной для задержания была атрибутика красно-белого цвета и московская прописка. Сегодня у этих людей суды за административные правонарушения, они пропустили матч, не попали на работу в понедельник, их билеты обратно в Москву наверняка пропали. Не все невиновные, это факт: если ты еле стоишь на ногах в общественном месте и сбиваешь дыханием пролетающих птиц или нарушаешь порядок матерными зарядами — добро пожаловать в спецприемник, основания законны, но описано несколько случаев, когда людей «пасли» у отелей и увозили в участки «на разговор». Это похоже на спланированный геноцид определенной социальной группы. Пока, к счастью, без жертв.

Один из признаков «здоровья» даже самого принципиального соперничества — это когда при всей нетерпимости люди из разных лагерей поддерживают друг друга в тяжелые моменты, выходящие за рамки футбола. И речь не только о трагедиях. Неправомерные действия силовых структур, чрезмерная суровость наказаний по сравнению с проступками, носящая системный характер, - достаточная причина, чтобы выступить совместным фронтом на этом поле. Увы, клин между «Зенитом» и «Спартаком», Санкт-Петербургом и Москвой вбит настолько глубоко, что сочувственные комментарии зенитовцев утонули в тоннах радостного злорадства из-за несчастий москвичей. Хотя, я уверен, активные болельщики «Зенита», которые ходят на «вираж», не порадовалось произошедшему с оппонентами, потому что это плохой прецедент, с ними такое может произойти в Москве или на другом выезде, а вот интернет-бойцы, конечно, всей ватагой были за то, чтобы «город очистили от свиней».

Боюсь, у меня не получится переубедить тех, кто считает, что скандирования «Дзюба, вон! Дзюба — кривоногий» являются достаточным поводом для признания фанатов экстремистами. За эти кричалки нескольких человек вывели с матча дублирующих составов, причем задержания, по словам свидетелей, осуществляли сотрудники центра «Э». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что делалось это под нецензурные скандирования хозяйской трибуны в адрес «Спартака». Получается картинка из кривого зеркала: фанатам в России можно оскорблять клубы друг друга, поносить любых футболистов и тренеров на выбор, хоть своих, хоть чужих, но Дзюбу трогать нельзя. Даже Владимир Быстров обратил внимание: «Про меня поют каждую игру, а здесь сразу поставили глушилки».

Конфликт между «Спартаком» и «Зенитом» на уровне болельщиков катится в ад, и эскалация идет по всем фронтам. Понятно, что у масс нет сознания, коллективный разум неспособен принимать правильные решения, а в интернете хватает провокаторов, которые сталкивают лбами две огромные толпы с определенной целью или бесцельно «ради угара», но печальнее всего, что свою лепту вносит и тот, кто мог бы погасить страсти. Артем Дзюба слишком обижен, чтобы занять положение «над схваткой». Называть матч на «Газпром-Арене» войной было просто не очень умно из-за накаленной обстановки, а спич Дзюбы после игры характеризует мудрого капитана сборной России настолько ярко, насколько это возможно:

Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают. Но это я не всем, а сектантам и фашистам.

Ребята, поддерживающие «Спартак» и «Зенит», не слушайте Артема Дзюбу и ему подобных. Человек, называющий фашистами — очень сильным и табуированным словом в нашей стране, болельщиков, которые оскорбили лично его, не может быть хорошим советчиком. Лучше помните, что у фанатов принципиальных соперников общего намного больше, чем кажется, а разница в клубных цветах — это еще не все. Стиль жизни, одежды, музыки, а также ценности и философия у фанатов «Спартака» и «Зенита» скорее совпадут между собой, чем с обывателями из своих городов.

Глупо оскорблять прекрасные города, тем более в Санкт-Петербурге есть группировка фанатов «Спартака», а в Москве болеют за «Зенит». Глупо наклеивать друг на дружку ярлыки с ценностями «хозяев»: в Петербурге болеют не за «Газпром» и Миллера, а за «Зенит» и «стрелку», как и фанаты «Спартака» верны «ромбику», а не «Лукойлу» и Федуну. Да и не могут фанаты повлиять на властелинов своих клубов, полицию своих городов и поведение своих кумиров, но точно могут не быть дураками, оставаться людьми и остановиться перед чертой, за которой нет ничего хорошего. Всех касается.