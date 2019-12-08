Загадочный провал «Манчестер Сити»

вчера, 10:02

Гвардиола честно признался – не понимает, что происходит. «Соккер.ру» оценивает неудачи «горожан» со стороны.

Испанец не просто успешный тренер, а одержимый футболом человек. Как и Клопп, живет игрой. Поэтому и признает, что причина невероятного отрыва «Ливерпуля» - мастерство соперника. Но одновременно сам Гвардиола изнутри раздевалки «горожан» не понимает, почему его команда так часто проигрывает?

Допускает, что упускает важный момент. Точно знаем, что дело не в футбольных качествах игроков. «Горожане» были и остаются невероятно мощной командой. Кризис не футбольный, поскольку чаще всего ведут игру и создают явные моменты. Но не могут их реализовать, когда нужно. И отдельные соперники – как «Ливерпуль» или МЮ , ломали чемпиона по ходу матча.

Команда Сульшера была увереннее во втором тайме, когда у фаворита дерби было время для камбэка. Но если по ударам разница 22:11, но по точным – 5:7, то выигрывает тот, кто конкретнее. Современный «Манчестер Сити» не смог обыграть «Аталанту» в гостях, не смог вынести «Шахтер» дома. Не забил больше, чем «Ньюкасл». А теперь уступил «Манчестер Юнайтед», хотя «Тоттенхэм» показал, как играть против команды Сульшера не стоит.

Пожалуй, причина неудач МС скорее в психологии. Ведь рядом с плохими матчами есть стандартные – вынесли «Бернли», победили в первых играх и «Шахтер», и «Аталанту». В начале сезона для «Манчестер Сити» даже ничья против «Тоттенхэма» была ужасным результатом, но затем их сломал «Норвич». Веселая команда сыграла смело, выиграла 3:2. Все соперники увидели, что «горожане» спустились с чемпионского небосвода.

Скорее всего, дело в личностях футболистов и их человеческих качествах. Например, Алиссон очень уважает Эдерсона, но вратарь «Ливерпуля» задвинул голкипера «Манчестер Сити» в глубокий запас сборной Бразилии. Два невероятных вратаря, но тот, что у Гвардиолы – слабее морально. Зинченко хвалил Уокера за то, как Кайл ведет себя вне поля, но у Хосепа таких людей мало, а конкретный защитник – не лучший на поле.

Тот же Де Брюйне – капризный человек, говорят – со сложным характером. Даже с тренером общаются лично не так уж часто. Кевин – невероятный ассистент, сказочный мастер, однако каков человек? Говорили, хотел уйти в «Реал». Допускаем, что работать с Де Брюйне крайне сложно, не покладистый. Но у палки два конца, есть слишком сложные и слишком простые. Стоунз, Родри, Давид Силва или Фернандиньо - обреченные флегматики. Все – мастера, а вожаков - нет.

Даже Агуэро сложно назвать примерным лидером. Получает ли удовольствие в золотой клетке? Тот же Иньеста – скромный человек, зажатый, но какой боевитый на поле! У МС собрались другие люди. Менди с травмой отдыхал по всему миру, чем удивлял Гвардиолу. Рядом со скромными парнями уживаются нагловатые и пафосные. Например, странно ведет себя после комплиментов тренера и победы в Лиге Наций португалец Бернанду. Дело не в том, что пошутил о друге Менди, за что получил бан и обвинение в расизме – португалец троллил близкого человека.

Но у Бернарду Силвы есть несколько других эпизодов, когда ведет себя, как поймавший звезду ботаник, которого перестали бить в школе, поскольку вдруг стал популярным. И заявление Мареза, что потерял два года из-за «Лестера» удивило наглостью, ведь прямо сейчас алжирцу порой не хватает школы футбола для игры в основе «Манчестер Сити». Гюндоган, Жезус, Канселу, Анхелиньо, Фоден – собрались самые нечемпионские чемпионы, каких можно представить. Морально эта команда не пример для подражания.

А еще одна причина провала «Манчестер Сити» - у них нет сказочных фанатов, как у «Ливерпуля». Невозможно создать Стамбул или камбэк против «Барселоны», если на трибунах нет особой магии. У «горожан» шумные поющие ультрас? Отчасти, как у всех клубов АПЛ . Но как дела на центральных трибунах? Не собирает ли арена глорихантеров? Свист слышали, уход с трибун до финального свистка – видели, пустые места на матчах Лиги чемпионов – аналогично. У «Манчестер Сити» на фоне конкурента слабые фанаты.

Когда все у команды замечательно – поддержка трибун не так важна, могут все сделать сами. Но в Лиге чемпионов и на сложных отрезках АПЛ нужен двенадцатый игрок, а его нет. Впрочем, это только часть общей картины, а ключевой элемент поражений тот же, кто был отцом побед – Хосеп Гвардиола. Вот кто не предупредил кризис. Недавно испанец получил награду на съезде элитных тренеров, но выступать пришлось после Клоппа. Немец зажег, как обычно – классический стенд-ап, а вот Хосеп выступил хуже и сразу сказал: «Как же тяжело толкать речи после Юргена».

А команде из Манчестера тяжело верить в себя, если твой тренер не знает, что сказать, чтобы мяч снова начал залетать в сетку. Гвардиола бегает за судьями с обидчивым сарказмом, если заявляет на весь футбольный мир, что чемпионская борьба в АПЛ завершена. И поскольку проблема как раз в психологии, то Хосеп сам подтолкнул к кризису тем, что включил режим меланхолика. Да, констатирует факты, но любой в составе МС понимает, что 14 пунктов отрыва от «Ливерпуля» - пропасть.

Команда нуждалась в ободряющих словах и в тренере, который зарядит на подвиги! Хосеп признал поражение, а поскольку самый умный в «Манчестер Сити», если говорим о понимании футбола, то за кем коллектив должен пойти? За бывшим игроком «Арсенала» Артетой? Микель одиннадцать лет играл в АПЛ , и ни разу в жизни не был чемпионом престижной лиги. Как и «Ливерпуль», которому упрощают путь к историческому достижению. Поскольку «Манчестер Сити» сам сдается – «красные» получают фору.

Четырнадцать пунктов при такой разнице в психологической готовности могут стать фатальными для Гвардиолы. «Красные» - рвут, «голубые» - поплыли. Хотя чисто в футбольном смысле «Манчестер Сити» по-прежнему невероятная команда, как и «Ливерпуль». Но этого мало для чемпионства. Причем Хосеп играет с огнем – признание поражение в АПЛ может сказаться на ЛЧ . За огромные деньги сколотили звездный состав, но хватило травм Зинченко и Ляпорта, чтобы защита поплыла.

Александр даже не игрок обороны, а переученный хавбек, но у парня менталитет чемпиона. И таких людей остро не хватает! Дополните промахами у чужих ворот – вот и причина, почему МЮ достаточно уверенно, невзирая на традиционную разницу в статистических показателях в пользу МС , победил в дерби. В итоге считают только голы. «Реал» в ЛЧ давно научил, что выигрывает тот, кто верит в себя, невзирая на слабый футбол или явные ошибки. А «Манчестер Сити» - из другого теста.