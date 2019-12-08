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Загадочный провал «Манчестер Сити»

вчера, 10:02

Гвардиола честно признался – не понимает, что происходит. «Соккер.ру» оценивает неудачи «горожан» со стороны. 

Испанец не просто успешный тренер, а одержимый футболом человек. Как и Клопп, живет игрой. Поэтому и признает, что причина невероятного отрыва «Ливерпуля» - мастерство соперника. Но одновременно сам Гвардиола изнутри раздевалки «горожан» не понимает, почему его команда так часто проигрывает? 

Допускает, что упускает важный момент. Точно знаем, что дело не в футбольных качествах игроков. «Горожане» были и остаются невероятно мощной командой. Кризис не футбольный, поскольку чаще всего ведут игру и создают явные моменты. Но не могут их реализовать, когда нужно. И отдельные соперники – как «Ливерпуль» или МЮ, ломали чемпиона по ходу матча. 

Команда Сульшера была увереннее во втором тайме, когда у фаворита дерби было время для камбэка. Но если по ударам разница 22:11, но по точным – 5:7, то выигрывает тот, кто конкретнее. Современный «Манчестер Сити» не смог обыграть «Аталанту» в гостях, не смог вынести «Шахтер» дома. Не забил больше, чем «Ньюкасл». А теперь уступил «Манчестер Юнайтед», хотя «Тоттенхэм» показал, как играть против команды Сульшера не стоит. 

Пожалуй, причина неудач МС скорее в психологии. Ведь рядом с плохими матчами есть стандартные – вынесли «Бернли», победили в первых играх и «Шахтер», и «Аталанту». В начале сезона для «Манчестер Сити» даже ничья против «Тоттенхэма» была ужасным результатом, но затем их сломал «Норвич». Веселая команда сыграла смело, выиграла 3:2. Все соперники увидели, что «горожане» спустились с чемпионского небосвода. 

Скорее всего, дело в личностях футболистов и их человеческих качествах. Например, Алиссон очень уважает Эдерсона, но вратарь «Ливерпуля» задвинул голкипера «Манчестер Сити» в глубокий запас сборной Бразилии. Два невероятных вратаря, но тот, что у Гвардиолы – слабее морально. Зинченко хвалил Уокера за то, как Кайл ведет себя вне поля, но у Хосепа таких людей мало, а конкретный защитник – не лучший на поле.  

Тот же Де Брюйне – капризный человек, говорят – со сложным характером. Даже с тренером общаются лично не так уж часто. Кевин – невероятный ассистент, сказочный мастер, однако каков человек? Говорили, хотел уйти в «Реал». Допускаем, что работать с Де Брюйне крайне сложно, не покладистый. Но у палки два конца, есть слишком сложные и слишком простые. Стоунз, Родри, Давид Силва или Фернандиньо - обреченные флегматики. Все – мастера, а вожаков - нет.  

Даже Агуэро сложно назвать примерным лидером. Получает ли удовольствие в золотой клетке? Тот же Иньеста – скромный человек, зажатый, но какой боевитый на поле! У МС собрались другие люди. Менди с травмой отдыхал по всему миру, чем удивлял Гвардиолу. Рядом со скромными парнями уживаются нагловатые и пафосные. Например, странно ведет себя после комплиментов тренера и победы в Лиге Наций португалец Бернанду. Дело не в том, что пошутил о друге Менди, за что получил бан и обвинение в расизме – португалец троллил близкого человека.  

Но у Бернарду Силвы есть несколько других эпизодов, когда ведет себя, как поймавший звезду ботаник, которого перестали бить в школе, поскольку вдруг стал популярным. И заявление Мареза, что потерял два года из-за «Лестера» удивило наглостью, ведь прямо сейчас алжирцу порой не хватает школы футбола для игры в основе «Манчестер Сити». Гюндоган, Жезус, Канселу, Анхелиньо, Фоден – собрались самые нечемпионские чемпионы, каких можно представить. Морально эта команда не пример для подражания.  

А еще одна причина провала «Манчестер Сити» - у них нет сказочных фанатов, как у «Ливерпуля». Невозможно создать Стамбул или камбэк против «Барселоны», если на трибунах нет особой магии. У «горожан» шумные поющие ультрас? Отчасти, как у всех клубов АПЛ. Но как дела на центральных трибунах? Не собирает ли арена глорихантеров? Свист слышали, уход с трибун до финального свистка – видели, пустые места на матчах Лиги чемпионов – аналогично. У «Манчестер Сити» на фоне конкурента слабые фанаты.  

Когда все у команды замечательно – поддержка трибун не так важна, могут все сделать сами. Но в Лиге чемпионов и на сложных отрезках АПЛ нужен двенадцатый игрок, а его нет. Впрочем, это только часть общей картины, а ключевой элемент поражений тот же, кто был отцом побед – Хосеп Гвардиола. Вот кто не предупредил кризис. Недавно испанец получил награду на съезде элитных тренеров, но выступать пришлось после Клоппа. Немец зажег, как обычно – классический стенд-ап, а вот Хосеп выступил хуже и сразу сказал: «Как же тяжело толкать речи после Юргена».  

А команде из Манчестера тяжело верить в себя, если твой тренер не знает, что сказать, чтобы мяч снова начал залетать в сетку. Гвардиола бегает за судьями с обидчивым сарказмом, если заявляет на весь футбольный мир, что чемпионская борьба в АПЛ завершена. И поскольку проблема как раз в психологии, то Хосеп сам подтолкнул к кризису тем, что включил режим меланхолика. Да, констатирует факты, но любой в составе МС понимает, что 14 пунктов отрыва от «Ливерпуля» - пропасть.  

Команда нуждалась в ободряющих словах и в тренере, который зарядит на подвиги! Хосеп признал поражение, а поскольку самый умный в «Манчестер Сити», если говорим о понимании футбола, то за кем коллектив должен пойти? За бывшим игроком «Арсенала» Артетой? Микель одиннадцать лет играл в АПЛ, и ни разу в жизни не был чемпионом престижной лиги. Как и «Ливерпуль», которому упрощают путь к историческому достижению. Поскольку «Манчестер Сити» сам сдается – «красные» получают фору. 

Четырнадцать пунктов при такой разнице в психологической готовности могут стать фатальными для Гвардиолы. «Красные» - рвут, «голубые» - поплыли. Хотя чисто в футбольном смысле «Манчестер Сити» по-прежнему невероятная команда, как и «Ливерпуль». Но этого мало для чемпионства. Причем Хосеп играет с огнем – признание поражение в АПЛ может сказаться на ЛЧ. За огромные деньги сколотили звездный состав, но хватило травм Зинченко и Ляпорта, чтобы защита поплыла. 

Александр даже не игрок обороны, а переученный хавбек, но у парня менталитет чемпиона. И таких людей остро не хватает! Дополните промахами у чужих ворот – вот и причина, почему МЮ достаточно уверенно, невзирая на традиционную разницу в статистических показателях в пользу МС, победил в дерби. В итоге считают только голы. «Реал» в ЛЧ давно научил, что выигрывает тот, кто верит в себя, невзирая на слабый футбол или явные ошибки. А «Манчестер Сити» - из другого теста.  

Такому коллективу, построенному на автоматизме без должной искренности – оказывается, не случайно слезно реагировали на уход Компани, являлся важным дядькой в раздевалке, будет сложно собраться. Особенно в плей-офф ЛЧ, где каждый соперник знает – МС проигрывал середнякам АПЛ и Робин Гуду из Норвегии, который отбирает очки у богатых, чтобы позже раздать бедным.  

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Ron09
Ron09
вчера в 19:33
Может все пошло не так со времен когда появилась фирменная радуга и фирменная выездная форма ягодки.
112910415
112910415
   45 / 1015
вчера в 17:04
утратили свежесть ... прижухли ... выхода не видно
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   186 / 1015
вчера в 16:35
Хосеп скорее всего устал... Всё таки тяжело быть на вершине практически с одним коллективом,а к тому же коллектив наполовину разобран. Жезус это не форвард,а слюнтяй,который едва ли не плачет,от не реализованных моментов, всё таки Кун это действительно железо.он добивается своей цели. Если бы не Эдерсон,то вообще в защите некому латать дыры,а впереди динамики придаёт Стерлинг.
Возможно,что зарядить на новое чемпионство станогвится сложно и единственно на что способен Гварди - на ЛЧ,но опять же,если попадётся клуб типа Баварии,РБ-Лейпцига,то будет точно не легко. Создаётся впечатление,что МС прошли свой пик.
Roger Young
Roger Young
   485 / 1015
вчера в 15:41
Все равно желаю удачи Сити. В этом году еще можно взять какой-нибудь трофей.
lobsterdam
lobsterdam
   307 / 1015
вчера в 15:32
непонятно, почему столько слов о "провале" МС? Рядовое поражение в рядовом календарном матче, а сколько пафоса! У этих игроков произошло просто перенасыщение футболом, игра для них перестала быть любимой работой, которой наслаждаются и стала обыденной повседневной обязанностью. Короче, мотивация исчезла!
Ruslan3132
Ruslan3132
   135 / 1015
вчера в 14:29
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола с иронией прокомментировал 5-очковое отставание от «Ливерпуля» после поражения от «Норвича» в матче 5-го тура АПЛ.

Поздравляю, «Ливерпуль». Ты чемпион… Сейчас сентябрь, и что? Мы оправимся, потренируемся и вновь выйдем на поле.
Мы потеряли пять очков. Сейчас нам нужно точно знать, что делать дальше.

Интересно, сейчас он тоже ироничен? )))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   157 / 1015
вчера в 14:26
Сити провел очень плохой матч в атаке. А Ютд сыграл наверное лучший матч в обороне чуть ли не в сезоне, полностью перекрыли проход через центр, Шоу и Биссака закрывали фланги, особенно хорош был Биссака который закрыл Стерлинга. Прострелы и навесы снимали ЦЗ, поэтому единственный гол пришел со стандарта, возможно единственная ошибка обороны в расположении игроков при угловом. Многие фанаты Сити в твитере говорят, что нужно сосредоточится на лч, но понятно, что Пеп просто так не сдаться, а неудачные матчи у всех бывают.
dimagas2
dimagas2
   129 / 1015
вчера в 13:16
По хорошему игра у ситюков есть и приличная,по всем показателям нагибают всех,но не хватает лидеров на поле.
Roman73
Roman73
   320 / 1015
вчера в 13:13
Про Гвардьолу.
Хотите поставить команде игру--зовите Гвардьолу.
Хотите с этой игрой взять титул --гоните его в шею.
(шутка).
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 1015
вчера в 11:40
Обороны у сити пепа нет. Компани не хватает.Ну и центр форвард нужен топ.
Пенальти у Сити отняли железобетонный.
Единственный гол с углового, пеп тут ни при чем
Groove000
Groove000
   39 / 1015
вчера в 11:40
Пепу валить оттуда надо, да побыстрее. Кризис еще в сентябре начался и до сих пор продолжается, приближаясь к своему апогею
Roman73
Roman73
   320 / 1015
вчера в 11:34
(Эпиграф : Результат матча складывается из игрового превосходства, досадных случайностей, судейских ошибок. )
Три фактора ведущие к победе.
- Мастерство исполнителей, Барселона выигрывает большинство матчей за счёт мастерства своих звёзд.
- Тактическое превосходство. АЯКС прошлого сезона показал превосходную свежую атакующую тактику.
- Самоотдача, предельная концентрация ( порядок бьёт класс ).
Лестер 2016 стал чемпионом за счёт самоотдачи игроков , прежде всего.
Победу в большом матче можно одержать или совокупностью этих трёх факторов , или явным , большим превосходством в чём-нибудь одном.
Сколько игроков СИТИ вошли в недавний список 30 претендентов на Золотой Мяч ? В команде всего 2-3 футболиста мирового уровня, Де-Брюне и две Сильвы.
В прошлых двух сезонах было огромное преимущество Сити в тактике и этого хватило для двух чемпионств в премьер-лиге. Теперь пошли травмы , вечные гвардьоловские эксперименты в защитной линии , соперники не дремлют и разбираются. Тактического превосходства уже не хватает, чтобы покрыть , недостаток самоотдачи, не концентрацию, разгильдяйство.
Стерлинг и Агуэро возомнили себя звёздами, им далеко до собранности Варди, например, играют разгильдяйски. Думают одной левой обыграть Ливерпуль или МЮ.
Проблема Гвардьолы .
Хосеб --Моцарт , днём и ночью сочиняет новую футбольную музыку. Но Гвардьола не Сталин не умеет послать миллионы людей на подвиг. И если Хосеб взял два Кубка Чемпионов , это за счёт превосходства тики-тактики и превосходства великих маэстро .
В этом сезоне для Сити предел места в английской четвёрке и европейской восьмёрке.
Если , конечно не случится чуда в январе, СИТИ резко прибавит, игроки поумнеют и Хосеб Гвардьола докажет, что он не перестал быть гением.
Алексей Миллер
Алексей Миллер
   295 / 1015
вчера в 10:43
Где фанат Пепа с ником да да да?
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил RomM84
   654 / 1015
вчера в 10:28
Зинченко хватил Уокера за то За что, за что хватал Зинченко???
Исправили, спасибо!
RomM84
RomM84
   413 / 1015
вчера в 10:20
Зинченко хватил Уокера за то

За что, за что хватал Зинченко???
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