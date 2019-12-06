Не Куртуа единым

вчера, 17:04

«Соккер.ру» знакомится с вратарями сборной Бельгии - соперника российской команды на чемпионате Европы.

Нашей сборной снова предстоит сыграть со сборной Бельгии. Но уже не в отборочном турнире Евро-2020, а в групповом турнире первенства Европы. Давайте же познакомимся со стражами ворот наших соперников, среди которых обладатель «золотых перчаток» последнего чемпионата мира - Тибо Куртуа.

Как известно, коренное население Бельгии состоит из двух больших этнических групп - фламандцев и валлонов. Говорящие на голландском языке фламандцы проживают в северных регионах страны, франкоговорящие валлоны на юге. Представителей двух групп можно различить по фамилиям. Естественно, что среди футбольных вратарей всегда были, есть и будут представители обоих народов. Однако имеется такой нюанс. Лучшими вратарями традиционно считаются валлоны. Конечно, и среди фламандцев были и есть сильные голкиперы. Но сборная Бельгии добивалась наибольших успехов, когда её ворота защищал валлон.

Бронзовые награды домашнего чемпионата Европы 1972 года «красные дьяволы» завоевали, когда их ворота защищал Кристиан Пио, считавшийся лучшим вратарём страны, пока не взошла звезда другого валлона - Жана-Мари Пфаффа. С Пффафом бельгийцы взяли серебро на Евро-80 и вернулись с бронзовыми медалями (4 место) с мексиканского чемпионата мира. С Мишелем Прюдоммом сборная Бельгии не становилась призёром крупных турниров, однако заставляла с собой считаться. Да и сам Мишель был одним из сильнейших голкиперов своего времени, признавался ФИФА лучшим вратарём года.

Уход Прюдомма совпал не только с появлением в воротах сборной фламандцев, но и с общим спадом в игре «красных дьяволов». Нет, вина Филиппа Де Вилде, Данни Верлиндена, Герта Де Влигера и Филиппа Ванде Валле в неудачах бельгийской команды минимальна, даже ничтожна. Но сама тенденция... В первом десятилетии нового века, когда сборная Бельгии стала заурядным середняком, европейского футбола пост номер один занимали фламандцы - Де Влигер, Франки Вандердрисхе, Фредерик Херпул, Стёйн Стёйнен, этнический итальянец Сильвио Прото, только в 2007 заиграл не самый выдающийся валлон Жан-Франсуа Жийе. Добротные голкиперы, но не более того. Бельгийцы же проваливали один отборочный турнир за другим и ждали, когда же в их футболе появится сильный вратарь с французским именем. Поэтому на Логана Байи из «Генка» смотрели, как на мессию.

Байи очень прилично смотрелся в чемпионате Бельгии, хорошо играл за молодёжку и олимпийскую команду. Но сгубил переход в мёнхенгладбахскую «Боруссию», где Логан откровенно «поплыл». Потерял место в основе и клуба, и сборной. Ошибки Байи в матчах со сборными Турции и Австрии стоили уже растущей сборной Бельгии потерей очков, и как следствие пропуском чемпионата Европы 2012. Но его место занял другой валлон - Симон Миньоле.

Симон рано - в 18 лет заиграл в «Синт-Трёйдене». К 22 годам он успел сыграть сотню матчей за родной клуб, после чего уехал в английский «Сандерленд». Некогда титулованный, но не самый сильный клуб. Миньоле имел постоянную практику, немало пропускал, но запомнился своей игрой, а именно умением выручать в сложных ситуациях. Вскоре он обосновался в воротах первой сборной. А через три года он перешёл из «Сандерленда» в славный «Ливерпуль» и ... потерял первый номер в сборной Бельгии.

Тибо Куртуа наряду с Ромелу Лукаку и Эденом Азаром по праву считается одним из трёх футболистов, благодаря которым сборная Бельгии вновь обрела своё лицо, стала призёром чемпионата мира и первой в рейтинге ФИФА . Будучи моложе Миньоле на четыре года Куртуа вытеснил старшего товарища из ворот, едва в них появившись. С 2011 года Тибо остаётся первым номером «красных дьяволов».

Возможно Куртуа небезупречен и не всегда выручает при ударах низом. Тибо набил немало шишек ещё в «Атлетико», ошибался будучи стражем ворот «Челси», тяжело вписывался в состав «Реала». Но в сборной Тибо всегда был хорош, как бы не складывались его дела на основной работе. И не случайно, именно ему достались «золотые перчатки» - приз лучшему вратарю чемпионата мира 2018. Он прекрасно сыграл в отборочном турнире Европы, пропустив лишь два мяча, и оба от наших. И на чемпионате Европы играть будет он - длинный, худой, носатый. Тибо всего 27 лет, самый вратарский возраст. Если, конечно, позволит здоровье. А с ним иногда случаются проблемы. Например, грубейшие ошибки в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» голкипер объяснил обострением хронического гастрита. Но будем надеяться, что всё будет хорошо. И присутствие в воротах «красных дьяволов» её сильнейшего вратаря не помешает сборной России взять реванш за все обиды.

Симон Миньоле, так и не заигравший толком в «Ливерпуле», хотя шансы ему предоставлялись неоднократно, вернулся домой и обосновался в воротах «Брюгге». Валлон в традиционно фламандском клубе. Но для того, чтоб сохранить за собой должность второго вратаря сборной, Миньоле нужна была практика. И он её получил. Скорее всего, для 33-летнего Симона найдётся место в окончательной заявке.

А вот за роль третьего вратаря предстоит интересный спор. Претендентов немало, даже много. И среди них есть и фламандцы, и валлоны. Причём фламандцев даже больше. С них и начнём.

Ровесник Куртуа Кун Кастелс сначала стал основным в «Вольфсбурге», а потом и третьим в национальной сборной. Побывал уже на трёх турнирах, в том числе и на чемпионате мира, где получил бронзовую медаль. Но травма, полученная в начале сезона, выбила Куна из строя на продолжительный срок. Он уже восстановился, но сборная в осенних встречах обходилась без Кастелса. И не факт, что он там появится.

В настоящее время третьим голкипером считается 27-летний Матц Селс. Фламандец, но воспитанник франкоязычного «Лирса». Матц заявил о себе в воротах «Гента», потом отправился покорять Англию. Но в «Ньюкасле» не заиграл. Побывал в «Андерлехте», а потом нашёл свою команду в лице французского «Страсбура». Пребывает на хорошем счету в Лиге 1, однако случаются и неудачи. Например, недавняя игра с «Брестом», в которой Селс пропустил пять штук. Матц входил в расширенную заявку сборной Бельгии на ЧМ -2018, но в Россию поехал Кастелс. Теперь Селс постарается сделать всё, чтоб увидеть своё имя в окончательном списке Роберто Мартинеса.

На матч со сборной России Мартинес привозил четырёх вратарей. Четвёртый - это 26-летний Хендрик ван Кромбрюгге. С такой фамилией следовало бы играть в «Брюгге» или «Сёркль Брюгге», но Хендрик с недавних пор футболист «Андерлехта». Ранее он отработал шесть сезонов в воротах «Юпена», где получил хорошую практику. Ван Кромбрюгге пришёл в столичный клуб не в лучшие времена перемен, играет пока небезупречно, но тем не менее входит в обойму сборной страны.

На матч со сборной Казахстана в сборную был вызван 21-летний Йенс Тёункенс из «Антверпена». Но был аванс. Молодому стражу ворот сделали подарок и намекнули, что пора становиться основным в своём клубе. А там играет турок Синан Болат.

Среди молодых валлонов тоже интересные персонажи. Очень хороший сезон проводит в воротах «Стандарда» 21-летний потомственный вратарь Арно Бодар, сын бронзового призёра ЧМ -86 Жильбера Бодара. Арно очень талантлив, но ему пока не хватает опыта. Хотя именно он может стать в перспективе преемником Куртуа в сборной страны.

Несколько лет назад вторым Куртуа называли Гийома Юбера. И не только из-за внешнего сходства. Гийом уверенно дебютировал в воротах «Стандарда», но потом что-то пошло не так. Юбер потерял место в основе «красных». Не помог, а наоборот усугубил проблему переход в «Брюгге». Всего четыре матча за два года. Сейчас 25-летний Юбер пытается перезапустить карьеру, находясь в аренде у «Сёркль Брюгге». Пока всё идёт очень непросто.

Вратарь «Генка» Гаэтан Куке очень много пропускает в Лиге чемпионов, уже 16 мячей в пяти встречах. Да и дома чемпион Бельгии выглядит пока неважно. Но 21-летний голкипер уже выиграл борьбу у опытного Данни Вуковича и прогрессирует. Не исключено, что к концу сезона Куке станет тем битым, за которого двух небитых дают.

Сборная Бельгии - одна из самых пёстрых в этническом плане команд Европы. Однако должность вратаря делят представители двух общин. Исключение составлял итальянец Сильвио Прото, который ещё остаётся действующим футболистом. Второй вратарь «Лацио» в настоящее время. Есть ли среди бельгийских голкиперов другие не фламандцы и не валлоны? Среди многочисленных афробельгийцев приличных стражей ворот нет. Был когда-то Ив Макабу-Макаламбай, привлекавшийся в олимпийскую сборную и числившийся в «Челси». Но потом он остановился в росте и не проходил в сборную Конго.

Однако в нынешнем сезоне хорошую игру показывает 27-летний вратарь «Гента» Томас Камински, он же этнический поляк Томаш Каминьский. Рано заявив о себе в «Жерминаль Беерсхоте» и «Лёвене» Камински получил приглашение в «Андерлехт», но не смог там заиграть. Однако рук не опустил, поиграл на Кипре и Дании, где привёл себя в порядок. Вернулся в Бельгию, неплохо проявил себя в воротах «Кортрейка», а сейчас служит «бизонам» из Гента. Томас хочет играть за сборную. Можно снова стать Каминьским и предложить свои услуги сборной Польши. Но там своих брамкаржей (вратарь по-польски) хоть отбавляй. Поэтому сын известного волейболиста Яцека Каминьского будет стремиться в сборную Бельгии, кандидатом в которую он когда-то был. Надо сказать, что в молодёжке Камински смотрелся сильнее Куртуа и Кастелса.