10 причин, почему «Ростов» круче «Спартака»

вчера, 15:12

Накануне важнейшего матча «Соккер.ру» обращает внимание на детали, которые позволяют поставить ростовчан выше.

Успешность в чемпионате

Начнем с лобового превосходства – «Ростов» прямо сейчас выше в таблице. Невзирая на вылет из Кубка России как раз от «Спартака» (Карпин поставил второй состав и прогадал), южане в РПЛ , где обе команды мечтают о попадании в еврокубки, опережают москвичей на девять пунктов. Если сегодня выиграют – увеличат отрыв до двенадцати очков. Если проиграют – останется разница в шесть, но на зимний перерыв «Ростов» уйдет, опережая «Спартак».

Тренерская стабильность

Карпин работает в Ростове-на-Дону с декабря 2017 года. За это время «Спартак» использовал пятерых тренеров. Двух временных – Рианчо и Кузнецов, и тройку постоянных – Карреру, Кононова, и теперь Тедеско. Валерий Георгиевич проигрывает всего в 30 % случаев, тогда как Олег Георгиевич уступал с москвичами в 39 % матчей. «Ростов» последовательнее в тренерском вопросе, и ставки удачные – Бердыев завернул в еврокубки, хотя изначально спасал от вылета, а Карпин из середины таблицы поднялся в первую пятерку. Валерий Георгиевич, возможно, даже рассматривался на пост тренера «Спартака» после Кононова, но «сбитый летчик» не напрашивался.

Приверженность зрителей

«Спартак» - народная команда. Еще и в том смысле, что бывшего главного школьного хулигана во взрослой жизни может избить любой клуб из провинции. Поэтому народ всегда приходит посмотреть, как будут лупить бывшего чемпиона. Но если говорим о домашней посещаемости, то в одном из самых больших городов планеты «Спартак» собирает в среднем лишь на 4.5 тысяч человек больше, чем «Ростов» дома. А разница в населении – в десять раз. Также важны отношения, ростовчане с клубом не воюют, а у «красно-белых» все сложно.

Внедрение новых игроков

«Спартак» подписал Широкова – Роман не заиграл. У Попова, Мельгарехо, Граната, Ещенко, Роши, Ханни, Максимовича, Тигиева, Петковича, Пашалича, Ташаева, Гулиева, Еременко, Тиля, Мирзова и Шюррле – у шестнадцати футболистов, бывали разные времена в составе «красно-белых». У «Ростова» заиграли за тот же отрезок времени Дзюба, Бухаров, Новосельцев, Гранат, Азмун, Джанаев и Кудряшов. Еще Нобоа, Навас, Медведев, Ерохин, Могилевец, Мевля, Скопинцев, Ингасон, Шомуродов, Песьяков, Сигурдссон, Норманн, Гулиев, Попов, Еременко, Чернов, Бабурин и Чистяков. Целых 25 человек. Как сказал Карпин с улыбкой, когда спросили о Мамаеве: «Многих уже реанимировали». А «Спартак» - многих угробил.

Умение рекламировать клуб

«Спартак» пытается выбраться из каменного века в информационной сфере, отмечаем некоторые положительные моменты по работе с поклонниками в сети. Но «красно-белые» отстают от того же «Ростова», если говорим о творческой, созидательной составляющей. Южане стилизировали матчи под компьютерные игры и известные сериалы. Подхватили ковер Алладина на трибунах. Еще была самоирония о «сбитом летчике». Плюс шутки, кто живет на дне океана. «Динамо» со второй попытки отомстило за троллинг, но сама работа, даже когда на грани фола – заметная. «Спартак» так пока не умеет, отстает.

Эффективность у чужих ворот

У «Ростова» ужасные результаты в защите, «Спартак» намного круче. Однако есть ведь такое немаловажное понятие, как реализация своих моментов. И здесь у москвичей всего 18 голов после 18 туров – ужасный результат, а у «Ростова» - 30 забитых мячей. Шикарный показатель, только у «Краснодара» и «Зенита» на два и четыре гола больше после восемнадцатых матчей. Команда Карпина работает чисто – без огромного количества явных моментов, за счет постоянного давления и комбинаций собрали больше голов, чем ЦСКА и «Локомотив». Красавцы! Чего не скажешь об атаке «Спартака».

Селекция за разумные деньги

«Спартак» с лета 2015 – сезона, когда «Ростов» заскочил на второе место и сыграл в ЛЧ , потратил на новичков 124 миллиона евро, южный клуб – 20 миллионов, в шесть раз меньше. «Красно-белые» в трех случаях были выше в таблице, но «Ростов» одновременно зарабатывал на продажах, а «Спартак» - чаще и больше терял. Два сезона подряд вынуждены хоть что-то зарабатывать расставаниями. Но если сравнивать покупки, то «Ростов» не уступит по принципу цена-качество. Южане за Азмуна платили 2.3 млн евро, за Мевлю – 700 тысяч, за Норманна – 1.7 млн евро. «Спартак» так не умеет.

Подход к организации фазы атаки

Тедеско выбрал схему, за которую пока держался, но модель «3-5-2» и ее гибриды подразумевают правильную широкую игру в атаке. «Спартаку» отдают мяч, команда чище работает с мячом, чем «Ростов». Но важна не только эффективность, но и характер голевых атак. «Красно-белые», хотя с мячом почти 54 % игрового времени, забили с игры 7 мячей, и это 14-е место в РПЛ из 16. «Ростов», имея меньше подходов как таковых, выжал 23 гола в позиционных атаках – первый результат лиги после 18 туров. Москвичи не умеют играть первым номером на средней скорости, а у Карпина футбол тоньше.

Победы при разных возможностях

У «Ростова» бюджет в лучшем случае равен 2.4 миллиардам рублей, а у «Спартака» - в четыре с половиной раза больше, около 11 миллиардов. Одни отдают долги и оплачивают аренду стадиона, а вторые вкладывают в себя несоразмерно больше десятилетиями. А что на поле? «Ростов» дома в пяти последних матчах одержал три победы над «Спартаком» и еще два раза видели ничьи 2:2. В гостях чаще проигрывает, но вспомните, с чего начинали – южане именно на команду тратят в раз пять меньше, если помнить о раздаче долгов, а в пяти последних играх РПЛ у «Спартака» против «Ростова» одна победа, в десяти – всего три.

Мастерство развития футболистов

Если отправить в «Спартак» футболистов «Ростова», то ничего толкового не увидите. «Зенит» пробовал сделать лоботомию ростовскими мозгами – не получилось. И «Спартак» не справился с теми же кадрами, только в обратном порядке. Еременко в «красно-белой» Москве и «жёлто-синем» Ростове-на-Дону – словно два разных футболиста. И Гулиев, и Паршивлюк, и Попов – разные. Не факт, что у «Спартака» хватило бы терпения для работы с Шомуродовым. Нынешние Ионов, Байрамян, Попов, Чистяков, Сигурдссон, Норманн или Чернов могли в Москве играть хуже. У «Ростова» не только шикарная селекция, но и мастерство выжимать из игроков их максимум. А у «красно-белых» такого таланта нет, спросите у Тиля и Шюррле - подтвердят.

«Спартаку» должно быть стыдно, что «Ростов» выше?

«Красно-белые» и могут, и должны выигрывать, у Карпина далеко не идеальная команда. Рядом с атакой есть примитивная игра на отбой в защите. Пропускают неоправданно много, выиграли один из последних шести матчей РПЛ . Вот только «Спартак» и после черной серии соперника ниже в таблице!

Если суммировать, чего добилась одна команда и чего не достиг записной фаворит, то вывод не напрашивается, а складывается из фактов. ФК «Ростов» работает круче, чем ФК «Спартак». На юге эффективнее трансферная политика, ведь в Москве чемпион мира Шюррле играет намного хуже, чем Ионов – у Карпина.

На юге лучше выстроены отношения с тренером. К ростовчанам положительнее относится местная публика. «Спартаку» должно быть стыдно, а чтобы стало чуточку легко – нужно выиграть. Последняя гостевая победа москвичей в Ростове-на-Дону случилась в 2013 году, но дома «Спартак» выиграл пять из шести последних матчей против «Ростова» во всех турнирах.

Но прошлое или Кубок не имеют отношения к новому чемпионату. В первом круге была ничья 2:2, и на зимний перерыв «Ростов» уйдет командой, которая выше в таблице. С учетом, что для двух соперников это последний матч 2020 года, ждем яркий футбол.