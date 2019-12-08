Младший брат Карима. Идеальный форвард для «Реала»

вчера, 21:04

Зидан зимой вряд ли заполучит Погба, но может пригласить другого уроженца Франции. О футбольных комбинациях – на «Соккер.ру».

Нет смысла оставаться в Лондоне

Футболист, если он выше определенного уровня, не может позволить себе годами выступать в клубе, который должен претендовать на ЛЧ , но проваливается. «Арсенал» с учетом худшей за 42 года серии – без побед в 9 играх разных турниров, теперь не входит в круг фаворитов в борьбе за четверку.

«Канониры» так ужасно не играли с 1978 года, когда родился их новый тренер – Фредди Юнгберг. Тридцатилетний Обамеянг слишком стар, чтобы ждать ЛЧ до осени 2021 года. Зачем оставаться так долго в команде, которая в худшем случае останется даже без Лиги Европы? Пьер-Эмерик попытался выиграть этот еврокубок весной – не получилось. Пора ставить точку.

Бензема не может тащить вечно

Карим Бензема – легенда «Реала». Один из самых результативных нападающих в истории клуба, один из самых успешных снайперов в Лиге чемпионов. В этом сезоне за «сливочных» отличился 14 раз, причем забивал не только середнякам, но и приличным командам в важных матчах. Например, сделал дубль в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов.

Но Бензема нужна адекватная поддержка, а ему приходится ставить скорее на себя самого, форму и опыт, чем на идеальную игру всех напарников. Карим правильно открывается, поэтому получает немало моментов в Ла Лиге, но одновременно пасует на других – только в чемпионате четыре ассиста. Но на весь «Реал» два футболиста, помимо Карима, радуют последним пасом – Карвахаль и Кроос, то есть не игроки линии атаки.

Обамеянг – классический братан

Переходим к вопросу адаптации, ведь «Реал» - сложная команда. Воспитанный в семье бывшего футболиста и владелицы модного бутика в Милане – на «россонери» отец футболиста работал в качестве скаута, уроженец Франции Пьер-Эмерик вырос в компанейского парня. Его братья пробовали заиграть в школе «Милана», как и сам будущий звездный форвард, но теперь один из них читает рэп.

А вот форвард Обамеянг футбол не бросил. После скитаний по французским середнякам попал в Дортмунд, где раскрылся в центре штрафной и впечатлил скорострельностью. При этом Пьер-Эмерик всегда был окружен властными людьми – и отец, и мать, и французская жена Алиша, мать двух деток, оставляют впечатление очень уверенных в себе. Обамеянг нуждается и привык к поддержке. И вне семьи – тоже. В Дортмунде дружил с Ройсом, в Лондоне – с Ляказеттом.

«Сливочным» необходим снайпер

Обамеянг не всегда демонстрирует железную волю. А «Реал» обжигался, когда связывался с людьми без веры в успех. Например, Мората не стал вторым Раулем. Но Зидан спорному Васкесу годами доверяет и доверяет. И чем испанский форвард для команды, которая может играть и «4-3-3», и «4-4-2», круче, чем Пьер-Эмерик? Лукасу, к слову, уже двадцать восемь лет, всего на два года младше, чем Обамеянг.

Опытный нападающий «Арсенала» нужен еще и потому, что Бэйл окончательно заигрался в Джокера – на футбольных тренировках машет руками, имитируя удары в гольфе, а Йович – форвард, выбранный Пересом, не оправдал надежд и не является идеальным напарником для Бензема. Кариму нужен не только старший брат в лице Зидана, но и младший. И найти кандидата лучше, чем Пьер-Эмерик, сейчас сложно.

Зидан и Перес придумали крутой ход?

Во-первых, Обамеянг может настоять на уходе из «Арсенала» зимой, на что не все потенциальные новички в своих клубах решаться. Во-вторых, не играл в ЛЧ – можно заявить на плей-офф турнира. В-третьих, в ужасном для «Арсенала» сезоне забил 12 мячей. В-четвертых, родной язык – французский, как у Зидана и Бензема, все родились на территории одной страны. В-пятых, мать Пьер-Эмерика – Маргарита Креспо, является испанкой, из этой страны у футболиста дедушка и бабушка.

Жена лондонские бутики изучила (у всей семьи спорный вкус «Гуччи-Прада»), согласится на мадридские. Особенно, если «Реал» выдаст мужу больше денег, чем «Арсенал». В составе середняка АПЛ настолько крутого футболиста надолго не удержать. Пока Обамеянг сбежал с поля на пару минут по ходу матча в туалет, но скоро уйдет и не вернется. «Ливерпуль» в прошлом был куда успешнее, чем сейчас «Арсенал», но даже для «красных» той поры Луис Суарес был слишком сильным футболистом, его уход в «Барселону» был правильным шагом для игрока.

Та же история была у Анри – выиграл ЛЧ , как мечтал, в «Барселоне». А Обамеянг может уйти в «Реал», где ждали его бывшего врага Левандовски, но не дождались. Пьер-Эмерик – хорошая альтернатива. Не очень давно в Лондоне, но забил 53 гола и отдал 12 ассистов в 83 играх. Дайте такой голевой машине более сильных напарников – Бензема, Азара, Крооса, Карвахаля, Марсело и Модрича, и у Зидана появится возможность использовать любимый «даймонд». У Эдена не получается слева в схеме «4-3-3»? Зато может получиться в роли «десятки» в схеме «4-4-2» с ромбом. Но для такой модели нужен еще один нападающий, ведь Бэйл - не Роналду, чтобы играть в паре с Бензема.

У «Реала» есть Хамес, Иско и сам Гарет – три футболиста, с которыми готовы проститься, и Родригес может заинтересовать «Арсенал». Перес узнает планы Погба и ван де Бека, но в цепочке не хватает констатации, что «Реалу» в борьбе с «Барселоной» и в плей-офф ЛЧ может не хватить человека с большим количеством голов. Все справедливо нахваливают Бензема за 14 мячей в составе «сливочных», но Обамеянг с десятой командой английской лиги в провальном сезоне почти повторил результат Карима – 12 мячей. Пьер-Эмерик – сильный нападающий, по формату может подойти «Реалу» и Бензема в напарники.

Многие форварды очень эгоистичные, но Карим годами доказывал, что его сложно контролировать вне поля – там француз творил разное, однако подчинялся интересам Роналду. Сейчас ощутил свободу, но не ощущает поддержку. У «Реала» вторым по суммарному качеству голевых моментов является Серхио Рамос! Родриго и Винисиус не настолько стабильные и опытные, Бэйл – недостаточно мотивированный, Йович – не готов тащить, не вписался в игру, может уйти в аренду. Азар привык к братьям, Бензема называл братом Зидана, им всем нужен человек, с которым будут говорить на одном языке.

Обамеянг с учетом, что с тем же Ляказеттом близко подружился, а не враждовал за место в основе, как и с другим напарником по атаке в бывшем клубе – Ройсом, может не испортить атмосферу в раздевалке «Реала». И одновременно добавит Зидану вариантов. Ненормально, что в клубе галактического уровня больше минут на поле в Примере, чем стомиллионный Азар, получил Гарет Бэйл, который оскорбил «сливочных» глупой надписью на флаге Уэльса. Еще одного ингредиента в атакующем блюде шеф-повара Зидана определенно не хватает.

Не исключено, что именно Обамеянга – габоно-испанца по происхождению. Легкого в ногах, умеющего подстроиться и сместиться на фланги нападающего. Против «Норвича» габонец отпахал справа и сделал дубль. И хотя в «Арсенале» предпочитает играть в центре, если зовет «Реал» - можно рассмотреть различные позиции и варианты. Для Пьер-Эмерика переход из десятой команды в АПЛ в состав претендента на первое место в Ла Лиге – шаг вперед в карьере. Перед Эль Класико «Реал» набрал столько же пунктов, как «Барселона», но весной им нужен новый козырь.

Хорошо бы освежить центр поля, заполучив ван де Бека, но и проблемы в атаке остаются. Бензема исправился, набрал блестящую форму, но Кариму нужен напарник, чтобы «Реал» стал еще результативнее и стабильнее.