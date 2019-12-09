«Голодные псы» Виллаш-Боаша

вчера, 11:08

Лучшая команда последних недель во Франции – отнюдь не ПСЖ . Лучший – «Марсель». «Соккер.ру» - о серии провансальцев под руководством Андре Виллаш-Боаша.

Нестабильность и неуверенная игра – вот что характеризует всех, кто за спиной ПСЖ пытался в первой части сезона во Франции взвалить на себя ношу второй команды, а по сути, лидера среди прочих и «настоящего» чемпиона, если уж иметь в виду, что ПСЖ – клуб из другого чемпионата. Долгое время складывалась ситуация, когда с десяток команд в Лиге 1 находились в паре очков, поэтому каждый тур все значительно перемешивалось, никто не выделялся из этой серой массы.

Какой-нибудь скромный «Анже» мог держаться высоко, а мощные вроде как «Лилль» и «Лион» - плестись далеко. И вот сейчас постепенно наступает период расслоения и увеличения отрывов. Намечаются тенденции. Как раз к этому времени устаканилась игра «Марселя», который возглавил хорошо нам знакомый Виллаш-Боаш.

Поначалу возникало ощущение, что португалец попал не в свой чемпионат и не в свою команду. Он явно выражал недовольство некоторыми аспектами клубной трансферной политики, он не слишком лестно высказывался о Лиге 1 в целом. Его необъяснимая страсть к Дарио Бенедетто, который стал главным приобретением на рынке, вызывала вопросы, поскольку аргентинец не слишком убеждал в первых матчах. Не убеждали и результаты.

В какой-то момент Виллаш-Боаш достаточно жестко высказывался о своих игроках, что не очень принято в тренерской среде. Но португалец избрал такую прозрачную тактику общения с прессой и оценки работы своих подопечных. Критический пик был достигнут в конце октября. «Марсель» в классическом противостоянии был разбит на «Парк де Пренс» ПСЖ со счетом 0:4, а через несколько дней провансальцы уступили «Монако» (1:2) в Кубке Лиги.

Причем если разгром от парижан Виллаш-Боаш воспринял более или менее спокойно, то проигрыш монегаскам, которые только выкарабкивались тогда из кризиса, его по-настоящему взбесил. Тональность была такой, словно тренер готов порвать и испортить отношения со всеми своими футболистами. Довольно отчаянный жест. К тому времени у «Марселя» была всего одна победа в семи матчах – повод задуматься и для боссов клуба. Но они видели, что все команды в Лиге 1 поочередно спотыкаются и дарят друг другу очки, поэтому даже ужасная серия не отбрасывала «Марсель» далеко от желаемого места в тройке – можно было потерпеть и побороться.

И не зря Виллаш-Боаш после игры в Монако так жестко прошелся по команде. С тех пор «Марсель» не просто ни разу не проиграл, но и ни разу ничьей не допустил. Победная серия марсельцев уже продлилась до шести матчей. Причем подарочным календарь не назовешь. Сразу после «Монако» были игры с «Лиллем» и «Лионом».

В них провансальцы победили со счетом 2:1, пришлось попотеть. Но эти победы как раз и заложили нужную уверенность в игру «Марселя» - они отбрили в очных встречах тех, кого считают их главными конкурентами. Досталось по ходу серии и случайному конкуренту – «Анже», который на какое-то время взгромоздился на второе место, но был обыгран на классе «Марселем» (2:0). Это, кстати, подчеркивает, что именно «Марсель» первым в этой огромной компании дарящих друг другу очки соперников вышел на определенный стабильный уровень.

Ведь как раз «Анже» пользовался долго тем, что все вокруг теряют очки, и под шумок залез в группу лидеров. Ему тут указали на место. А в последнем туре «Марсель» справился и с еще одним потенциальным конкурентом – «Бордо», который тоже подходил ко встрече с беспроигрышной серией из шести матчей. Но кунг-фу «Марселя» оказался сильнее кунг-фу «Бордо».

Аквитанцы выиграли со счетом 1:0 первый тайм, а во втором получили три мяча – за 45 минут «Марсель» нанес 15 ударов по воротам (у «Бордо» три удара за всю игру) и буквально смял гостей «Велодрома». И это даже без любимца Виллаш-Боаша Бенедетто, который раскрылся все-таки по ходу чемпионата и освоился во Франции. Вообще, планомерная работа португальца дала свои плоды не только в виде победной серии, а и в том, как «Марсель» заиграл, как стали ощущать себя футболисты.

Виллаш-Боаш терпеливо подводил их к оптимальной форме, и сейчас те, кого на старте сезона нещадно критиковали или не пускали в стартовый состав, определяют игру и приносят результат: от возвращающегося к идеальному состоянию Димитри Пайета до раскрывающихся по-новому Неманьи Радоньича, Моргана Сансона и Валентена Ронжье.

«Результаты приносят уверенность, - сказал Сансон. – Наш лидер – это главный тренер, который заставляет нас преуспевать во всем. Мы двигаемся в одном направлении, мы – настоящие голодные псы. И это заставляет нас побеждать. У нас нет эйфории. Мы наслаждаемся, потому что шесть побед подряд – это непросто».

Виллаш-Боаш же намерен закрепить свой прогресс переписыванием клубного рекорда по числу побед подряд в Лиге 1. Сейчас рекордная серия составляет восемь матчей. Такие серии трижды были у «Марселя»: в 1937 году, в 1998-м с Ролланом Курбисом и в 2014-м с Марсело Бьельсой. У Виллаш-Боаша шесть побед, но впереди соперники из нижней части таблицы: скромный «Метц» на выезде и переживающий глубокий кризис «Ним» дома.

«Мы должны выполнить свою работу и победить в Метце, - сказал Виллаш-Боаш. – У нас достаточно времени, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться. Надеюсь, что мы выиграем оба матча, которые запланированы до Рождества. В игре с „Бордо“ мы тотально доминировали все время. Хотя в первом тайме не извлекли из этого выгоды. Первый гол дал необходимую уверенность. В итоге имеем идеальный матч».