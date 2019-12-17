Класико небывалого накала

вчера, 22:52

Противостояние «Барселоны» и «Реала» обретает новые краски и как никогда налилось политикой. «Соккер.ру» - о битве, к которой готовятся футболисты, фанаты и полиция.

Матчи между «Барселоной» и «Реалом» по умолчанию принято считать очень горячими, принципиальными. Это одно из наиболее напряженных противостояний в футбольной истории. Но с накалом нынешнего Класико не может сравниться ничто. И дело тут не только и не столько в футболе – скорее в антураже. Факторов масса.

Но начнем с наиболее обсуждаемого – политического. Как известно, игра должна была состояться еще раньше, осенью. Но календарь так распорядился, что матч выпадал на один из дней, когда вся Каталония пылала в праведном гневе. Как раз в это время испанский суд вынес более чем суровые приговоры каталонским политикам, которые активно выступали за независимость. Испанское правосудие разобралось с ними жестко, впаяв солидные сроки. Разумеется, без реакции в обществе это не могло остаться.

Вся Каталония вспыхнула протестами разного уровня агрессивности, но одинаково массовыми. В таких условиях проводить еще и матч такого повышенного накала в Барселоне никто не решился. Переносить игру в Мадрид тоже не захотели – уже сами клубы. Так что решили перенести встречу на 18 декабря, полагая, что к тому моменту протестная активность спадет. И расчет оправдался. Запала протестующих хватило на несколько недель максимум – все уже утихло.

Но одна из наиболее массовых и активных группировок, выступающих за независимость Каталонии, пронюхала, что матч на «Камп Ноу» - лучший способ снова разогреть общество и подбросить дровишек в едва тлеющий костер народного возмущения. Поэтому примерно за неделю до уже декабрьского матча стали распространяться заявления и призывы от имени общества Tsunami Democratic. Активисты, имеющие как минимум сотни тысяч сторонников, судя по подписчикам в их социальных сетях, назначили на 18 декабря очередной митинг.

Причем напрямую связали его с матчем. Сборы сторонников отделения Каталонии, которые за время затишья успели подкопить гнева, назначены на время перед игрой и аккурат у стадиона «Камп Ноу». Причем грамотно организовано даже расположение групп протестующих – они должны собраться у углов стадиона, на подходах к нему, что автоматически создаст хаос и помехи для болельщиков, далеко не все из которых вообще интересуются политикой и этой разборкой.

Но очевидно, что из десятков тысяч фанатов есть неравнодушные и к этому вопросу. К тому же матч между столицами Каталонии и Испании, по сути, между угнетенными и угнетателями свобод. При желании и достаточном красноречии можно придумать массу привязок между темой протестов и матчем. Ситуация, учитывая напряженность обоих мероприятий, их массовость и состав, явно взрывоопасная. Поэтому полиция в панике обратилась к Ла Лиге за советом.

А там развели руками – больше нет дат в плотных графиках «Реала» и «Барселоны», куда бы можно было перенести матч. К тому же если пошла такая пьянка, то протестующие будут всегда шантажировать подобным образом власти – при любом удобном случае и матче на «Камп Ноу». Наверняка кто-то в кабинетах уже жалеет, что тогда согласился на перенос.

Ведь проведи команды матч в тот момент, протестующие не обратили бы на него такое внимание. А если перенесли, значит, боятся. Значит, можно шантажировать новыми протестами, теперь уже привязанными к матчу. Дальновиднее было бы проигнорировать политику, дескать, это другой вопрос. Но это легко рассуждать задним числом. Сейчас лига и власти прижаты к стене и уже не намерены отступать – по крайней мере, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

А это будет ясно только непосредственно перед игрой. Пока же делается все для обеспечения безопасности. Около 4 тысяч сотрудников полиции стянуто к «Камп Ноу» - их буквально отовсюду свезли. К тому же обе команды были заселены в одном отеле, который находится менее чем в километре от «Камп Ноу» - путь к арене они проделают вместе на автобусах без опознавательных знаков и в окружении полицейского эскорта. Это реальное сражение на осадном положении. Но оба тренера, надо сказать, спокойно оценивают обстановку. Они говорят только о футболе. Там тоже есть что обсудить.

Бывали сезоны, когда матчи между «Барселоной» и «Реалом» происходили очень часто: примешивались кубковые турниры, еврокубки. Но к этому матчу соперники и болельщики приходят изрядно соскучившимися, поскольку мадридцы и каталонцы не встречались девять месяцев. С тех пор многое изменилось в составах и в раскладах сил. «Реал» при этом не обыгрывал «Барселону» уже шесть матчей подряд, с августа 2017 года и игры за Суперкубок.

Вдобавок к интриге, исходящей из измененных сил, добавляется полное равенство очков в турнирной таблице. «Реал» и «Барселона» буквально идут ноздря в ноздрю, имея по 35 очков после 16 матчей. Даже разница голов схожа примерно: +21 у «Реала» и +23 у «Барселоны». Явно победитель этого Класико получит мощный заряд уверенности даже гандикап небольшой – их отыгрывать в Испании непросто. При этом беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате длится чуть больше – семь матчей против пяти.

А вот что касается составов, то тут больше пострадал «Реал». Если у «Барселоны» в списке потерь значатся только Артур и Дембеле, то у «Реала» это Асенсио, Васкес, Марсело, Хамес, а главное – Эден Азар, который вроде как по статусу должен заменить в противостоянии такую грозную силу, как Криштиану Роналду. Конечно, Месси отметил, что Азар и Роналду совсем разные игроки, но тем не менее – присутствие Эдена значительно сказалось бы на расстановке сил. Тем не менее, встреча обещает быть яркой. И если до игры о политике говорили больше, чем о футболе, то пусть хотя бы после матча речей об игре будет больше, чем о том, что происходило вокруг стадиона.

А в качестве доказательства того, что «класико» - это больше чем матч, оцените иллюстрацию из музея котов. Даже там не смогли пройти мимо такого знакового для футбольного мира события, как игра «Барселоны» и «Реала».