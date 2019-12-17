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Класико небывалого накала

вчера, 22:52

Противостояние «Барселоны» и «Реала» обретает новые краски и как никогда налилось политикой. «Соккер.ру» - о битве, к которой готовятся футболисты, фанаты и полиция.

Матчи между «Барселоной» и «Реалом» по умолчанию принято считать очень горячими, принципиальными. Это одно из наиболее напряженных противостояний в футбольной истории. Но с накалом нынешнего Класико не может сравниться ничто. И дело тут не только и не столько в футболе – скорее в антураже. Факторов масса. 

Но начнем с наиболее обсуждаемого – политического. Как известно, игра должна была состояться еще раньше, осенью. Но календарь так распорядился, что матч выпадал на один из дней, когда вся Каталония пылала в праведном гневе. Как раз в это время испанский суд вынес более чем суровые приговоры каталонским политикам, которые активно выступали за независимость. Испанское правосудие разобралось с ними жестко, впаяв солидные сроки. Разумеется, без реакции в обществе это не могло остаться. 

Вся Каталония вспыхнула протестами разного уровня агрессивности, но одинаково массовыми. В таких условиях проводить еще и матч такого повышенного накала в Барселоне никто не решился. Переносить игру в Мадрид тоже не захотели – уже сами клубы. Так что решили перенести встречу на 18 декабря, полагая, что к тому моменту протестная активность спадет. И расчет оправдался. Запала протестующих хватило на несколько недель максимум – все уже утихло. 

Но одна из наиболее массовых и активных группировок, выступающих за независимость Каталонии, пронюхала, что матч на «Камп Ноу» - лучший способ снова разогреть общество и подбросить дровишек в едва тлеющий костер народного возмущения. Поэтому примерно за неделю до уже декабрьского матча стали распространяться заявления и призывы от имени общества Tsunami Democratic. Активисты, имеющие как минимум сотни тысяч сторонников, судя по подписчикам в их социальных сетях, назначили на 18 декабря очередной митинг. 

Причем напрямую связали его с матчем. Сборы сторонников отделения Каталонии, которые за время затишья успели подкопить гнева, назначены на время перед игрой и аккурат у стадиона «Камп Ноу». Причем грамотно организовано даже расположение групп протестующих – они должны собраться у углов стадиона, на подходах к нему, что автоматически создаст хаос и помехи для болельщиков, далеко не все из которых вообще интересуются политикой и этой разборкой. 

Но очевидно, что из десятков тысяч фанатов есть неравнодушные и к этому вопросу. К тому же матч между столицами Каталонии и Испании, по сути, между угнетенными и угнетателями свобод. При желании и достаточном красноречии можно придумать массу привязок между темой протестов и матчем. Ситуация, учитывая напряженность обоих мероприятий, их массовость и состав, явно взрывоопасная. Поэтому полиция в панике обратилась к Ла Лиге за советом. 

А там развели руками – больше нет дат в плотных графиках «Реала» и «Барселоны», куда бы можно было перенести матч. К тому же если пошла такая пьянка, то протестующие будут всегда шантажировать подобным образом власти – при любом удобном случае и матче на «Камп Ноу». Наверняка кто-то в кабинетах уже жалеет, что тогда согласился на перенос. 

Ведь проведи команды матч в тот момент, протестующие не обратили бы на него такое внимание. А если перенесли, значит, боятся. Значит, можно шантажировать новыми протестами, теперь уже привязанными к матчу. Дальновиднее было бы проигнорировать политику, дескать, это другой вопрос. Но это легко рассуждать задним числом. Сейчас лига и власти прижаты к стене и уже не намерены отступать – по крайней мере, пока ситуация не выйдет из-под контроля. 

А это будет ясно только непосредственно перед игрой. Пока же делается все для обеспечения безопасности. Около 4 тысяч сотрудников полиции стянуто к «Камп Ноу» - их буквально отовсюду свезли. К тому же обе команды были заселены в одном отеле, который находится менее чем в километре от «Камп Ноу» - путь к арене они проделают вместе на автобусах без опознавательных знаков и в окружении полицейского эскорта. Это реальное сражение на осадном положении. Но оба тренера, надо сказать, спокойно оценивают обстановку. Они говорят только о футболе. Там тоже есть что обсудить. 

Бывали сезоны, когда матчи между «Барселоной» и «Реалом» происходили очень часто: примешивались кубковые турниры, еврокубки. Но к этому матчу соперники и болельщики приходят изрядно соскучившимися, поскольку мадридцы и каталонцы не встречались девять месяцев. С тех пор многое изменилось в составах и в раскладах сил. «Реал» при этом не обыгрывал «Барселону» уже шесть матчей подряд, с августа 2017 года и игры за Суперкубок. 

Вдобавок к интриге, исходящей из измененных сил, добавляется полное равенство очков в турнирной таблице. «Реал» и «Барселона» буквально идут ноздря в ноздрю, имея по 35 очков после 16 матчей. Даже разница голов схожа примерно: +21 у «Реала» и +23 у «Барселоны». Явно победитель этого Класико получит мощный заряд уверенности даже гандикап небольшой – их отыгрывать в Испании непросто. При этом беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате длится чуть больше – семь матчей против пяти. 

А вот что касается составов, то тут больше пострадал «Реал». Если у «Барселоны» в списке потерь значатся только Артур и Дембеле, то у «Реала» это Асенсио, Васкес, Марсело, Хамес, а главное – Эден Азар, который вроде как по статусу должен заменить в противостоянии такую грозную силу, как Криштиану Роналду. Конечно, Месси отметил, что Азар и Роналду совсем разные игроки, но тем не менее – присутствие Эдена значительно сказалось бы на расстановке сил. Тем не менее, встреча обещает быть яркой. И если до игры о политике говорили больше, чем о футболе, то пусть хотя бы после матча речей об игре будет больше, чем о том, что происходило вокруг стадиона.

А в качестве доказательства того, что «класико» - это больше чем матч, оцените иллюстрацию из музея котов. Даже там не смогли пройти мимо такого знакового для футбольного мира события, как игра «Барселоны» и «Реала».

Класико небывалого накала

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Все комментарии
Zidane510
Zidane510
сегодня в 11:15
Реалу хорошой холоднокровной игры и конешно победы.
Главное что бы игроки сыграли так как задумал Великий Зизу.
Cympak-05
Cympak-05
   642 / 863
сегодня в 10:21
Да команды равные, да и очки поровну. Но мне не кажется, что этот матч даст преимущество в борьбе за чемпионство
амурец
амурец
   153 / 863
сегодня в 09:22
думаю будет довольно интересно, ну если опять не начнут удалять игроков Реала, как это обычно делается
Субъективное мнение
Субъективное мнение ответил Roman73
   437 / 863
сегодня в 08:33
Реал поймал, стабилизировал свою игру, Мадрид тактически разнообразен , не зависит ни от какого одного футболиста и Мадрид ещё прибавляет. Барса не стабильна, у неё нет запаса прочности, переломить ход неудачного поединка ей не удаётся , есть степень сопротивления , который Барса не умеет преодолевать. Тактически Барса очень однообразна, скудна. На этот раз Реал сильнее Реал выиграет это Классико.
Хочется взять Ваш комментарий в кавычки и добавить: - подумал Зидан в ночь перед матчем и лёг спать...
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   103 / 863
сегодня в 07:35
Лайк за котов =)
112910415
112910415
   33 / 863
сегодня в 05:03
у букмекеров есть мнение
рус фан
рус фан
   208 / 863
сегодня в 05:02
Реалу победы.
gentlewolf
gentlewolf
   463 / 863
сегодня в 01:29
Даже разница голов схожа примерно: +21 у «Реала» и +23 у «Барселоны
Самое время подравнять бы разницу в мячах. ;)
steelhead
steelhead ответил Roman73
   72 / 863
сегодня в 00:48
Реал поймал, стабилизировал свою игру, Мадрид тактически разнообразен , не зависит ни от какого одного футболиста и Мадрид ещё прибавляет. Барса не стабильна, у неё нет запаса прочности, переломить ход неудачного поединка ей не удаётся , есть степень сопротивления , который Барса не умеет преодолевать. Тактически Барса очень однообразна, скудна. На этот раз Реал сильнее Реал выиграет это Классико.
У Барсы есть Месси, у Реала - ничего, к сожалению.
Ruslan3132
Ruslan3132
   114 / 863
сегодня в 00:36
статья о Класико, на фото страшная девочка в футболе Барсы...мда
dimagas2
dimagas2 ответил Roman73
   137 / 863
сегодня в 00:17
Реал поймал, стабилизировал свою игру, Мадрид тактически разнообразен , не зависит ни от какого одного футболиста и Мадрид ещё прибавляет. Барса не стабильна, у неё нет запаса прочности, переломить ход неудачного поединка ей не удаётся , есть степень сопротивления , который Барса не умеет преодолевать. Тактически Барса очень однообразна, скудна. На этот раз Реал сильнее Реал выиграет это Классико.
Не выиграет,класса нет у команды.
Правдин Семён
Правдин Семён
   41 / 863
вчера в 23:26
Автор:"не знал,чем закончить этот поток слов,поэтому вот вам котики".
Roman73
Roman73
   47 / 863
вчера в 23:13
Реал поймал, стабилизировал свою игру, Мадрид тактически разнообразен , не зависит ни от какого одного футболиста и Мадрид ещё прибавляет.
Барса не стабильна, у неё нет запаса прочности, переломить ход неудачного поединка ей не удаётся , есть степень сопротивления , который Барса не умеет
преодолевать. Тактически Барса очень однообразна, скудна.
На этот раз Реал сильнее Реал выиграет это Классико.
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