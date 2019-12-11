В чемпионате Белоруссии ужесточён лимит на легионеров

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11 декабря 2019, 18:43

Сегодня, 11 декабря, в Минске состоялось заседание исполкома Белорусской федерации футбола. Председателями исполкома было решено ужесточить лимит на легионеров.

Со следующего сезона в чемпионате будут действовать следующие ограничения: минимум 5 футболистов с белорусским паспортом на поле, а также 5 иностранных игроков на поле плюс еще три в запасе.

Статус «нелегионера» получат футболисты, которые постоянно проживали в Белоруссии и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста.

Тем временем в России предлагают вообще убрать лимит на легионеров.