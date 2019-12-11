В чемпионате Белоруссии ужесточён лимит на легионеров

Сегодня, 11 декабря, в Минске состоялось заседание исполкома Белорусской федерации футбола. Председателями исполкома было решено ужесточить лимит на легионеров.
Со следующего сезона в чемпионате будут действовать следующие ограничения: минимум 5 футболистов с белорусским паспортом на поле, а также 5 иностранных игроков на поле плюс еще три в запасе.
Статус «нелегионера» получат футболисты, которые постоянно проживали в Белоруссии и выступали здесь на протяжении трех лет до достижения 25-летнего возраста.
Тем временем в России предлагают вообще убрать лимит на легионеров.
Считается, что в Англии самая патриотично настроенная лига. Здесь действуют два главных правила. Первое: в заявке должно быть минимум восемь местных воспитанников — та самая схема «8+17», так как всего разрешено иметь не более 25 человек старше 21 года. Второе: легионеры должны получить рабочую визу. Для этого нужно либо стабильно играть за свою сборную (учитывается количество матчей за национальную команду за последние два года и ее рейтинг в таблице ФИФА: чем он ниже, тем больше игр нужно провести), либо в частном порядке добиться статуса «особо талантливого».
Италия.
В Серии А за последний десяток лет лимит претерпевал серьезные изменения. Поначалу росли ограничения на покупку и использование игроков без паспорта ЕС. Потом ввели схему «8+17», причем из восьми местных воспитанников четверо должны быть выпускниками академии того клуба, за который выступают. Сегодня в Серии А действует лишь лимит по покупке игроков без паспорта ЕС — до двух человек за сезон. Но осенью прошлого года вице-премьер Италии Маттео Сальвини, услышав жалобы Роберто Манчини на форму сборников, заявил, что нужно ввести лимит на количество иностранных игроков на поле, чтобы дать больше игрового времени итальянцам. Так что здесь в скором времени вероятны изменения.
Испания.
В Испании успешно практикуется получение двойного гражданства. По здешним правилам из 25 игроков в заявке только трое могут быть без паспорта ЕС, но получить документы гражданина Испании не составляет труда. Более того, легионерами здесь не считаются африканцы, турки, сербы, русские и многие другие. Исландия, Норвегия и Швейцария по правилам УЕФА тоже считаются странами ЕС, поэтому по факту лимит тут действует только для азиатов и латиноамериканцев.
Франция и Германия.
Во Франции в заявке допускается четверо игроков без паспорта ЕС. Еще проще подход в Германии: 12 доморощенных футболистов в заявке. Похожая система, кстати, применяется в Бельгии, взрастившей могучую сборную: в заявке положено иметь шестерых местных воспитанников.
Южная Америка.
Жестким лимитом отличаются страны Латинской Америки. В Бразилии заявка на сезон может содержать до пяти иностранцев, в Чили — до семи, причем на поле выйти могут только пятеро. В Колумбии в сезонной заявке разрешается иметь четырех легионеров, но на матч можно заявить лишь троих. Проще ситуация лишь в Аргентине, где допускается иметь не более четырех иностранцев, и их появление на поле не лимитируется.
Азия.
Жесткие ограничения присущи и странам Азии. В Китае с 2017 года из пяти иностранцев, которых можно заявить на сезон, на игру допускаются четверо, а на поле имеют право выйти трое. Причем один из них непременно должен представлять азиатскую страну. Кроме этого на игру должны быть заявлены хотя бы двое игроков, не достигших 23-летнего возраста, и один из них обязательно должен выйти в старте. В Японии разрешено иметь четырех иностранцев в заявке (один из которых должен быть выходцем из Азии), а в Южной Корее – и вовсе трех, притом что также необходимо располагать двумя игроками до 23 лет. Но самое любопытное, что корейцам нельзя покупать иностранных вратарей.
Считается, что в Англии самая патриотично настроенная лига. Здесь действуют два главных правила. Первое: в заявке должно быть минимум восемь местных воспитанников — та самая схема «8+17», так как всего разрешено иметь не более 25 человек старше 21 года. Второе: легионеры должны получить рабочую визу. Для этого нужно либо стабильно играть за свою сборную (учитывается количество матчей за национальную команду за последние два года и ее рейтинг в таблице ФИФА: чем он ниже, тем больше игр нужно провести), либо в частном порядке добиться статуса «особо талантливого».
Италия.
В Серии А за последний десяток лет лимит претерпевал серьезные изменения. Поначалу росли ограничения на покупку и использование игроков без паспорта ЕС. Потом ввели схему «8+17», причем из восьми местных воспитанников четверо должны быть выпускниками академии того клуба, за который выступают. Сегодня в Серии А действует лишь лимит по покупке игроков без паспорта ЕС — до двух человек за сезон. Но осенью прошлого года вице-премьер Италии Маттео Сальвини, услышав жалобы Роберто Манчини на форму сборников, заявил, что нужно ввести лимит на количество иностранных игроков на поле, чтобы дать больше игрового времени итальянцам. Так что здесь в скором времени вероятны изменения.
Испания.
В Испании успешно практикуется получение двойного гражданства. По здешним правилам из 25 игроков в заявке только трое могут быть без паспорта ЕС, но получить документы гражданина Испании не составляет труда. Более того, легионерами здесь не считаются африканцы, турки, сербы, русские и многие другие. Исландия, Норвегия и Швейцария по правилам УЕФА тоже считаются странами ЕС, поэтому по факту лимит тут действует только для азиатов и латиноамериканцев.
Франция и Германия.
Во Франции в заявке допускается четверо игроков без паспорта ЕС. Еще проще подход в Германии: 12 доморощенных футболистов в заявке. Похожая система, кстати, применяется в Бельгии, взрастившей могучую сборную: в заявке положено иметь шестерых местных воспитанников.
Южная Америка.
Жестким лимитом отличаются страны Латинской Америки. В Бразилии заявка на сезон может содержать до пяти иностранцев, в Чили — до семи, причем на поле выйти могут только пятеро. В Колумбии в сезонной заявке разрешается иметь четырех легионеров, но на матч можно заявить лишь троих. Проще ситуация лишь в Аргентине, где допускается иметь не более четырех иностранцев, и их появление на поле не лимитируется.
Азия.
Жесткие ограничения присущи и странам Азии. В Китае с 2017 года из пяти иностранцев, которых можно заявить на сезон, на игру допускаются четверо, а на поле имеют право выйти трое. Причем один из них непременно должен представлять азиатскую страну. Кроме этого на игру должны быть заявлены хотя бы двое игроков, не достигших 23-летнего возраста, и один из них обязательно должен выйти в старте. В Японии разрешено иметь четырех иностранцев в заявке (один из которых должен быть выходцем из Азии), а в Южной Корее – и вовсе трех, притом что также необходимо располагать двумя игроками до 23 лет. Но самое любопытное, что корейцам нельзя покупать иностранных вратарей.