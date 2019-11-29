Боллбой, покер Роберта и тот, кто круче Златана. Топ-10 событий евронедели

вчера, 14:00

«Соккер.ру» резюмирует еврокубковую неделю, которая вобрала в себя массу всего любопытного.

10. Поражения «Арсенала» и МЮ в Лиге Европы

Конечно, английские гранды создали себе задел в Лиге Европы, и поражения в 5-м туре не стали трагичными для «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», но все-таки поражение «красных дьяволов» в Казахстане, пусть и вторым составом, выглядит диковато. «Арсенал» же изначально не был фаворитом по букмекерским котировкам (что красноречиво подчеркивает текущее состояние «канониров») и по делу проиграл «Айнтрахту» на своем поле. Безвыигрышная серия команды перевалила через месяц и насчитывает уже 7 матчей.

9. «Шахтер», не проигравший в Манчестере

«Манчестер Сити» и «Шахтер» третью осень подряд играют в одной группе Лиги чемпионов, и предыдущие три матча «горняки» проиграли с общим счетом 0:12. Ничья в логове команды Гвардиолы — существенное достижение и неожиданный результат, хотя «горожан» такой результат удовлетворил даже в большей степени. «Манчестер Сити» обеспечил себе первое место в группе за тур до финиша группового этапа, а вот «Шахтер», «Аталанта» и загребское «Динамо» разыграют между собой вторую путевку.

8. Победа «Юве» над «Атлетико» и шедевр Дибалы

«Ювентус» против «Атлетико» - не рядовая афиша, пусть даже на этот раз команды из Турина и Мадрида встречаются на групповой стадии, а не в плей-офф. «Старая Синьора» выиграла, застолбила за собой первую строчку и не дала «матрасникам» досрочно оформить путевку в 1/8 финала: для «Атлетико» важное значение обретает домашний матч с уже не мотивированным «Локомотивом» в последнем туре. Но главным событием здесь стал не результат, а то, как был забит единственный мяч. Роналду на этот раз «промолчал» и никаких жестов не показывал, разве что за голову схватился от восторга, когда сделал это:

7. Двухминутное затмение «Реала» и ничья с ПСЖ

Домашний матч с ПСЖ — определенно лучший матч «Реала» за последние полтора года, но заслуженная победа ускользнула от «сливочных». Этому поспособствовал и бывший вратарь «Королевского клуба» Кейлор Навас, отразивший 10 из 12 ударов в створ своих ворот, и двухминутное затмение, случившееся в концовке при счете 2:0 (дублем отметился коварный Бензема). Сначала Рафаэль Варан подарил Килиану Мбаппе дешевый гол, а вскоре Пабло Сарабия сравнял счет. У «Реала» были шансы вырвать победу в концовке, но пришлось довольствоваться ничьей.

6. Победа «Зенита» и в сборной недели Лиги чемпионов

Как ни прекрасен был Кейлор Навас в Мадриде, Михаил Кержаков опередил трехкратного победителя Лиги чемпионов в борьбе за право считаться вратарем недели в Лиге чемпионов. «Зенит» выиграл у «Лиона» благодаря голам Дзюбы и Оздоева, но второй тайм «сине-бело-голубым» явно не удался, и если бы не надежная игра Михаила, который совершил несколько сэйвов и безупречно действовал на выходах, результат мог быть иным. «Зенит» с победой, Мише — отдельное браво!

5. Покер Роберта Левандовского в Белграде

Левандовски в этом сезоне просто не удержим! «Бавария» выиграла у «Црвены Звезды» со счетом 6:0, а четыре мяча сербам отгрузил Роберт, у которого уже 10 голов в Лиге чемпионов. Он лидирует в списке лучших снайперов текущего розыгрыша. На протяжении 12 сезонов «Золотая бутса» Лиги чемпионов доставалась или Месси, или Роналду, лишь один раз Неймар финишировал с ними вровень. Левандовски может прервать эту гегемонию. Между тем, поляк довел общее количество голов в Лиге чемпионов до 63-х, это пятое место за всю историю. Далеко впереди Месси и Роналду, а вот Рауля (71 гол) и Бензема (64 гола) Роберт может догнать.

4. Волевая ничья «РБ Лейпцига» в матче с «Бенфикой»

«Бенфика» по всем игровым компонентам уступала «РБ Лейпцигу», но португальцы воспользовались своими моментами и к исходу часа игры повели в счете 2:0. Перевес в два мяча сохранялся до 90-й минуты, когда Эмиль Форсберг реализовал пенальти, а на 90+6-й минуте он же вырвал для своей команды ничью, которая обеспечила «РБ Лейпцигу» выход в 1/8 финала. Эпично получилось! Кстати, стал самым молодым тренером, которому удалось вывести свою команду в плей-офф Лиги чемпионов. Наставник «быков» по-прежнему преступно молод: ему 32 года!

3. Два удаления за радость в Стамбуле

Понятно, что в группе с ПСЖ и «Реалом» тебе уготована борьба за Лигу Европы, если ты «Брюгге» и «Галатасарай». Так что для этих команд очная встреча в Стамбуле была наиважнейшей, поэтому не удивителен взрыв радости, накрывший бельгийскую команду с головой, когда удалось сравнять счет в добавленное ко второму тайму время («Галатасарай» выигрывал 1:0 с 11-й минуты — на протяжении почти всего матча). Футболисты «Брюгге» так бурно праздновали свой успех, что остались в двойном меньшинстве сразу после ликования: автор гола Диатта получил вторую желтую карточку за сорванную футболку, а ассистент Мата — за избитый угловой флажок. Оба теперь не сыграют с «Реалом» при своих болельщиках.

2. Суперкамбэк «Тоттенхэма» с помощью боллбоя

Вот ведь и не скажешь, что «Тоттенхэм» возглавил маэстро игры на результат и заслуженный «водитель автобуса»! Первые два матча «шпор» под руководством — драйв, кайф, эмоции и куча забитых голов. «Вест Хэм» в АПЛ обыграли со счетом 3:2, отпустив соперника со счета 3:0, а в Лиге чемпионов выиграли у «Олимпиакоса» 4:2, уступая к 20-й минуте 0:2. Одним из героев матча стал сообразительный и расторопный боллбой, который помог «Тоттенхэму» начать вторую голевую атаку, за что удостоился рукопожатия и похвалы от Жозе Моуриньо.

1. Чудо-матч в Мальме и гол Маркуса Розенберга на 90+6-й минуте

Нечасто в нашем традиционном дайджесте еврокубковой недели на высоких местах увидишь событие из Лиги Европы, тем более, если оно никак не связано с выступлениями российских клубов. На этот раз Лига чемпионов отодвинута с первой строчки, клубы РПЛ ни при чем, значит, произошло нечто экстраординарное. Всему виной Маркус Розенберг.

В невероятной перестрелке с киевским «Динамо» 37-летний форвард «Мальме» принес победу своей команде на последней из добавленных ко второму тайму минут, на 6-й! Это раз. Два — общий счет матча 4:3 в пользу «Мальме», по ходу игры обе команды вели в счете и проигрывали, а итоговый результат позволил шведам обойти «Динамо» в турнирной таблице перед заключительным туром. Три — это последний домашний матч в карьере Розенберга, он вешает бутсы на гвоздь. Выводы делайте сами.

Напрашивается вопрос: если Он уходит, то почему все эти остаются? Розенберг — настоящий герой «Мальме». Он воспитанник клуба, в середине нулевых покинул родной клуб, чтобы поиграть в «Аяксе», «Вердере» и «Вест Бромвиче», а шесть лет назад вернулся и за это время забил под сотню голов. А самое горячее вот что: Маркус совершил свой подвиг через пару дней после того, как фанаты «Мальме» потеряли другого кумира — .

А вы думали Златан неприкасаемый? Фанаты «Мальме» после того, как Ибра купил акции «Хаммарбю» (принципиального соперника) хотят снести статую бывшего кумира, а пока заклеили на ней лицо и украсили сиденьем от унитаза https://t.co/kXl7TjvAgJ pic.twitter.com/dwLzoq4Z7T — Soccer.ru (@www_Soccer_Ru) 28 ноября 2019 г.

Златан — тоже выходец из «Мальме» и гордость города Мальме, где ему даже поставили памятник. На днях Ибрагимович приобрел 25% акций «Хаммарбю», который является принципиальным противником клуба, который дал ему путевку в футбол, да еще и нагло заявил, что фанаты «Мальме» вряд ли будут недовольны его выбором.

Фанаты «Мальме» выразили свое отношение более чем внятно: пошли к памятнику Ибрагимовичу, надели на голову мусорный пакет, не забыли приторочить сиденье от унитаза, снабдили подступы к памятнику надписью «беспринципный цыган» и другими обидными выражениями, а ночью облили какой-то горючей смесью и подожгли. Видеть Ибрагимовича, пусть даже бронзового, в Мальме никто не хочет. Решение напрашивается само собой: спилить Златана, водрузить на постамент достойного — Маркуса Розенберга.