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Унылое Класико. Никто не хотел рисковать

вчера, 01:20
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Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Пике Жерар
Пике Жерар
Защитник

Класико не слишком оправдало ожидания. Однако и в этой нулевой ничьей есть логика. «Соккер.ру» - о принципиальном противостоянии, не подарившем голы.

Обстановка перед игрой оказалась горячее, чем сам матч. Впервые с ноября 2002 года «Барселона» и «Реал» сыграли со счетом 0:0. Но скучной игру вряд ли стоит называть – в ней было главное: напряжение. Мы не будем в очередной раз обсуждать все политические нюансы, которые окутывали противостояние на «Камп Ноу». Пусть этим занимаются испанские политики. Больше, чем уже сказано по этому поводу, трудно написать.

Главное, что футбол в итоге восторжествовал, и сам матч прошел без видимых потрясений. Несмотря на счет 0:0, команды не выглядели беззубо и старались действовать со своих сильных сторон. «Барселона» взяла мяч и управляла им. Вероятно, каталонцы могли делать это еще лучше, более ровно, но понесли потерю – сыграть не смог Серхио Бускетс. Поэтому иногда контроль мяча в середине поля выглядел неровным и дерганным в исполнении «Барселоны». И тому же Лионелю Месси приходилось нередко опускаться глубоко для обработки мяча.

Но это нюансы. Да, из них состоит игра, но в целом они не мешали «Барселоне» в привычной манере больше владеть мячом – 54 процента времени. Этот контроль, однако, не означает игрового перевеса. Болельщики привыкли, что само по себе владение мячом не дает права той или иной команде говорить, что она владела игровым преимуществом. Чаще об этом твердят даже те, кто больше нанес ударов. И тут уже перевес на стороне «Реала».

Мадридцы использовали резкие переходы в атаку, периодически включали прессинг, иногда садились глубоко, но пружинисто отвечали, варьировали подход, что позволило им более активно стрелять по чужим воротам. В результате «Реал» пробил по воротам Марка-Андре тер Штегена 16 раз против всего девяти у «Барселоны». А точных попыток у мадридцев было четыре против всего двух у каталонцев.

Вообще, девять ударов за матч со стороны «Барселоны» – это явно ниже ее возможностей и ниже среднего. Оборона «Реала» может быть довольна своей работой. При этом до конца никто не будет удовлетворен ничьей. Дело в том, что ошибки, которые должны были стать роковыми, совершали и те, и другие. Можно вспомнить, как защитники-символы обеих команд Жерар Пике и Серхио Рамос в первом тайме вытаскивали мячи с линии ворот, страхуя своих голкиперов.

Равенство даже в этом весьма символично. Как и в не самых однозначных решениях судей. Арбитрам было очень тяжело – ВАР давал глоток свежего воздуха. Всегда можно было сослаться на видеоповторы, особенно когда случались единоборства в штрафных. Таких было несколько. В обе стороны. Были даже попадания в руки, но тоже всё в русле справедливости или актуальных футбольных правил.

Хотя наибольшие вопросы может вызвать попадание Клемана Ленгле в бедро Рафаэля Варана, у которого осталась после этого контакта с шипами отметина. Судья не придал этому значения. И этот момент не был таким, чтобы ломать баланс, установившийся между командами. Казалось, что и арбитры это понимают, поэтому не готовы трактовать в ту или иную стороны откровенно пограничные и спорные эпизоды. В таких матчах ты должен сделать нечто очевидное – фол или гол – чтобы признание этого было общим.

Даже в раздаче желтых карточек судья невольно всё сбалансировал. Можно было обратить внимание, что в первом тайме «горчичники» получали только игроки «Барселоны», причем фактически за каждый фол – ну, так складывались обстоятельства. В перерыве арбитр будто пересмотрел подход: во втором тайме желтые карточки уже обретал только «Реал». Забавная закономерность. Но она не отражает переходов в игре.

Противники действительно уперлись друг в друга лбами. Одни будут говорить, что у них не было Эдена Азара, другие сетовать на отсутствие Бускетса. Но главный итог всех этих рассуждений – полное равенство. Оно сохранилось и в турнирной таблице, где у «Реала» и «Барселоны» по 36 очков теперь. Такого похода ноздря в ноздрю давно у них не было.

Как давно не случалось и нулевых ничьих. Конечно, для увеселения публики они могли обменяться голами, но главное, что всё равно должны были оставаться равные цифры в этой графе с обеих сторон. Ни одна из команд полноценно не наиграла на победу. Ни одна из команд не наиграла на поражение. «Реал» и «Барселона» показали, что действительно переживают интересные времена. С одной стороны, они сейчас в форме, идут с хорошими сериями.

С другой – нет в их игре непоколебимости и эффекта катка, который сметал бы всё на своем пути. В качестве доказательства можно привести хотя бы предыдущие матчи, которые они тоже синхронно свели к ничьим, пусть и с более слабыми соперниками. «Барселона» и «Реал» нащупывают свой идеал, при этом находясь в жесткой стрессовой ситуации, когда нельзя совершать ошибок больше, чем совершил твой заклятый враг. Этим постулатом объясняется и нынешний итоговый результат, и нынешние действия команд.

Они создавали моменты, они обостряли, они качали игру из стороны в сторону, но никто из них не шел на отчаянный риск, который был присущ многим предыдущим Класико. Всё потому, что сейчас между ними – равенство. И они боялись навредить себе, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. Битва продолжается. Но это уже не отчаянный поединок, а ниндзя-бой.

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Roman73
Roman73
сегодня в 05:10
Они жались по углам как кошка с собакой , которых посадили в одну клетку и запретили подраться. И на самом деле запретили , попросили сверху, я не сразу догадался. Попросили , ребята " ariqa " , не надо эскалации, минимум агрессии, потише , полегче, не вздумайте биться, толпа и так взвинчена, не вздумайте выиграть, не вздумайте проиграть, мир, мир, мир...
Большое искусство, при этом они сумели показать большое искусство футбола и все были на грани гола, опасного гола, который мог стать новым "выстрелом в Сараево " .
До меня дошло , я аплодирую.
Но Эль Классико --это битва, всегда битва ! Это искры , искры из глаз Рамоса , из бутс, из столкновения лбами, это кровь , лёгкая кровь из носа Месси на газон.
Эта лёгкая кровь битвы Эль Классико , призванная заменить собой тяжёлую кровь войны.
Сегодня обошлось.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:44
Глупости пишут все. Игра держала в напряжении с первой минуты до последней. Столько ударов опасных. Отборы пяткой.. Пасы пяткой... А когда Бэйл пяткой не дал мячу покинуть пределы поля. Такое не часто видишь.
Как и то, что Реал доминирует на Камп Ноу.
Поэтому это были "вкусные" 0-0.

Ну и по поводу VAR и VARана. Это 1000% пенальти. Самое подозрительное, что судья даже не стал смотреть VAR. А его помощники ни слова не подсказали. Кого там держат? Это пееееенальтиии!
Так что Реал выиграл.

Жаль, что матч пропускали Марсело, Азар у Реала и Месси у Барсы...
egoos
egoos
вчера в 14:48
Как сказали сыграть - так и сыграли. Тут смысла нет что-то анализировать. Просто сливки сыграли лучше, вот и всё. Расходимся.
dilshod79
dilshod79
вчера в 11:42
Читая обзор подумал что, я смотрел другую игру. Прочитал несколько коментарев а нет. Наверное автор за Барсу топит.
NOVA
NOVA
вчера в 11:40
преимущество было у Реала по игре, особенно в первом тайме, ну а во втором может и сил не хватило, так как на день меньше отдыхали!! ну а из двух пенальти на Варане, все были 100%, но судья даже вар не посмотрел!! Реал заслужил победу!!! ну а барса всегда отскакивает, как с матрасами в конце, как и с сосьедадом, так и с Реалом!!
Да ладно вам
Да ладно вам
вчера в 11:18
Игра не была скучной, зря вы наговариваете. Матч было довольно интересно смотреть, были и моменты, в том числе и голевые. Был даже отменённый гол. Как зрелище - нормально.
Но есть нюансы. Реал был командой. На его игру было приятно смотреть. Каземиро выдал отличную игру, Менди забеганиями своими нагнетал постоянно, Иско брал игру на себя и неплохо смотрелся. Всё было хорошо, кроме Бэйла. Валлиец - инородное тело всё-таки.
А вот Барселона командой не была. Был тер Штеген, который выручал, был Месси, который креативил в атаке. И была ещё толпа мужиков, которые бегали по полю без какой-либо игровой мысли. Валверде может и хороший тренер, но не для Барселоны явно. Этот клуб он тянет вниз, от него нужно избавляться.
В целом игра понравилась. Моменты были, комбинации были - чего стоит подкаты Каземиро или проходы Месси. А то, что ноль-ноль, ну, бывает, в другой раз забьют и за этот матч.
bublikyo
bublikyo
вчера в 10:49
Реал прижал Барсу на её же поле, не вижу тут равной игры
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 09:52
Равный матч? Как по мне, Реал играл с преимуществом. Больше ударов, атак, подборов, перехватов, забитый гол после офсайда, упущенный пенальти.
AMaaa_777
AMaaa_777
вчера в 09:51
Жаль не было Азара)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:31
Игра была равна?
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 09:25
барса настолько не хотела рисковать, что не забыла занести в судейскую ))
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 08:47
Судья боялся резких решений. Он должен был ставить пенальти примерно на 20-й минуте в ворота Барселоны.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 07:26
Нужно как в единоборствах по очкам выдать победу Реалу
112910415
112910415
вчера в 04:48
всё главное отложили для заочной гонки
Roman73
Roman73
вчера в 01:34
Никто не хотел рисковать ,
даже больше --никто не хотел убиваться ,
многие просто не хотели играть.
Эль Классико сворачивает лавочку.
Ищите новое Классико , в английской премьер-лиге.
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