Унылое Класико. Никто не хотел рисковать

вчера, 01:20

Класико не слишком оправдало ожидания. Однако и в этой нулевой ничьей есть логика. «Соккер.ру» - о принципиальном противостоянии, не подарившем голы.

Обстановка перед игрой оказалась горячее, чем сам матч. Впервые с ноября 2002 года «Барселона» и «Реал» сыграли со счетом 0:0. Но скучной игру вряд ли стоит называть – в ней было главное: напряжение. Мы не будем в очередной раз обсуждать все политические нюансы, которые окутывали противостояние на «Камп Ноу». Пусть этим занимаются испанские политики. Больше, чем уже сказано по этому поводу, трудно написать.

Главное, что футбол в итоге восторжествовал, и сам матч прошел без видимых потрясений. Несмотря на счет 0:0, команды не выглядели беззубо и старались действовать со своих сильных сторон. «Барселона» взяла мяч и управляла им. Вероятно, каталонцы могли делать это еще лучше, более ровно, но понесли потерю – сыграть не смог Серхио Бускетс. Поэтому иногда контроль мяча в середине поля выглядел неровным и дерганным в исполнении «Барселоны». И тому же Лионелю Месси приходилось нередко опускаться глубоко для обработки мяча.

Но это нюансы. Да, из них состоит игра, но в целом они не мешали «Барселоне» в привычной манере больше владеть мячом – 54 процента времени. Этот контроль, однако, не означает игрового перевеса. Болельщики привыкли, что само по себе владение мячом не дает права той или иной команде говорить, что она владела игровым преимуществом. Чаще об этом твердят даже те, кто больше нанес ударов. И тут уже перевес на стороне «Реала».

Мадридцы использовали резкие переходы в атаку, периодически включали прессинг, иногда садились глубоко, но пружинисто отвечали, варьировали подход, что позволило им более активно стрелять по чужим воротам. В результате «Реал» пробил по воротам Марка-Андре тер Штегена 16 раз против всего девяти у «Барселоны». А точных попыток у мадридцев было четыре против всего двух у каталонцев.

Вообще, девять ударов за матч со стороны «Барселоны» – это явно ниже ее возможностей и ниже среднего. Оборона «Реала» может быть довольна своей работой. При этом до конца никто не будет удовлетворен ничьей. Дело в том, что ошибки, которые должны были стать роковыми, совершали и те, и другие. Можно вспомнить, как защитники-символы обеих команд Жерар Пике и Серхио Рамос в первом тайме вытаскивали мячи с линии ворот, страхуя своих голкиперов.

Равенство даже в этом весьма символично. Как и в не самых однозначных решениях судей. Арбитрам было очень тяжело – ВАР давал глоток свежего воздуха. Всегда можно было сослаться на видеоповторы, особенно когда случались единоборства в штрафных. Таких было несколько. В обе стороны. Были даже попадания в руки, но тоже всё в русле справедливости или актуальных футбольных правил.

Хотя наибольшие вопросы может вызвать попадание Клемана Ленгле в бедро Рафаэля Варана, у которого осталась после этого контакта с шипами отметина. Судья не придал этому значения. И этот момент не был таким, чтобы ломать баланс, установившийся между командами. Казалось, что и арбитры это понимают, поэтому не готовы трактовать в ту или иную стороны откровенно пограничные и спорные эпизоды. В таких матчах ты должен сделать нечто очевидное – фол или гол – чтобы признание этого было общим.

Даже в раздаче желтых карточек судья невольно всё сбалансировал. Можно было обратить внимание, что в первом тайме «горчичники» получали только игроки «Барселоны», причем фактически за каждый фол – ну, так складывались обстоятельства. В перерыве арбитр будто пересмотрел подход: во втором тайме желтые карточки уже обретал только «Реал». Забавная закономерность. Но она не отражает переходов в игре.

Противники действительно уперлись друг в друга лбами. Одни будут говорить, что у них не было Эдена Азара, другие сетовать на отсутствие Бускетса. Но главный итог всех этих рассуждений – полное равенство. Оно сохранилось и в турнирной таблице, где у «Реала» и «Барселоны» по 36 очков теперь. Такого похода ноздря в ноздрю давно у них не было.



Как давно не случалось и нулевых ничьих. Конечно, для увеселения публики они могли обменяться голами, но главное, что всё равно должны были оставаться равные цифры в этой графе с обеих сторон. Ни одна из команд полноценно не наиграла на победу. Ни одна из команд не наиграла на поражение. «Реал» и «Барселона» показали, что действительно переживают интересные времена. С одной стороны, они сейчас в форме, идут с хорошими сериями.

С другой – нет в их игре непоколебимости и эффекта катка, который сметал бы всё на своем пути. В качестве доказательства можно привести хотя бы предыдущие матчи, которые они тоже синхронно свели к ничьим, пусть и с более слабыми соперниками. «Барселона» и «Реал» нащупывают свой идеал, при этом находясь в жесткой стрессовой ситуации, когда нельзя совершать ошибок больше, чем совершил твой заклятый враг. Этим постулатом объясняется и нынешний итоговый результат, и нынешние действия команд.

Они создавали моменты, они обостряли, они качали игру из стороны в сторону, но никто из них не шел на отчаянный риск, который был присущ многим предыдущим Класико. Всё потому, что сейчас между ними – равенство. И они боялись навредить себе, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. Битва продолжается. Но это уже не отчаянный поединок, а ниндзя-бой.