«Рубин» стал привлекательным

вчера, 10:14

Магия имени, личности – весомый аргумент. После появления в «Рубине» Леонида Слуцкого Казань снова стала притягивать людей. «Соккер.ру» - о том, кого уже сватают в «Рубин».

Переход Леонида Слуцкого в «Рубин» у кого-то вызвал недоумение, у некоторых скепсис, а у иных и восхищение. Вдумчивый грамотный специалист, за работой и даже речью которого очень приятно следить, взялся за не самый очевидный проект. Разумеется, под весьма серьезные гарантии, о которых и велись переговоры, описываемые инсайдерами всевозможной близости к ситуации.

Предполагалось, что Слуцкий получит и финансовые ресурсы для выстраивания новой команды. Но сам он говорил о том, что поспешных решений не будет. Да и деньги планировалось выделять не сразу. Плюс не очень характерны для Слуцкого любые резкие движения. Он намеревался просмотреть игры «Рубина», оценить состав, его возможности, потенциал, слабые и сильные стороны, чтобы потом уже выстраивать какую-то трансферную работу.

Однако в «Рубине» настолько воодушевились после появления Слуцкого, что решили не откладывать все обновление и новый рывок к вершине – заняться этим прямо сейчас. Поэтому прилетела первая ласточка – переговоры с Иваном Игнатьевым из «Краснодара». Причем называется весьма солидная сумма – 7 миллионов евро. Такие деньги за 20-летних игроков при переходах внутри чемпионата платили крайне редко.

А тут «Рубин», про который все думают, что эпоха рассыпания золота давно миновала. Конечно, пока это все на стадии слухов и разговоров, но достаточно убедительных. Причем казанцы грамотно работают, нанося удар именно по «Краснодару» и именно этого игрока соблазняя. Ведь Игнатьев входит в число наиболее талантливых молодых атакующих игроков России.

В «Краснодаре» он не единственный такой, но только у него были серьезные разногласия с клубом и попытки вырваться из него. Тогда конфликт достиг очень жесткого уровня, но все же был погашен, хотя казалось, что выхода нет – только расставание. После этого Игнатьев еще играл достаточно полезно и эффективно, вернувшись на профессиональные рельсы. Однако периодически проскакивала информация о желании футболиста сменить команду, причем он был готов и на внутрироссийские трансферы.

Назывались в разное время «Зенит» и «Динамо». Но, видимо, не доходило до каких-то конкретных вариантов. Плюс описывались игры агента Игнатьева, которому была бы выгодна продажа нападающего. В общем, какой-то фундамент под нынешними попытками «Рубина» купить Игнатьева был. Куда удивительнее было бы слышать о таких переговорах, например, с Даниилом Уткиным или Магомедом-Шапи Сулеймановым, которые не давали повода усомниться в лояльности «Краснодару». И все же это не объясняет спешки «Рубина», от которого ждали более вдумчивой и нерасторопной оттого работы на рынке. Отчасти ответ дал Нобель Арустамян:

Игнатьева давно хотел «Зенит». Но с рядом условий. Во-первых, аренда на полгода с последующим выкупом. Во-вторых, все это только летом, а не сейчас. Плюс многие руководители «Зенита» сейчас в отпуске, поэтому клуб был не так оперативен. «Динамо» тоже было в теме, показывало свою заинтересованность. Но клуб был, как часто бывает в последнее время, неповоротлив в переговорах, поэтому сделка ушла.

Эта спешка схожа с той, в которой было принято решение о приглашении Слуцкого на тренерский пост. И не спешка вовсе, как оказывается, а грамотное решение перехватить талантливого футболиста, пока более неповоротливые структуры этого не сделали. Готовность Игнатьева к переменам была ясна, намерения «Зенита» и «Динамо», пока еще смутные, тоже прослеживались.

Поэтому «Рубин» начал действовать. Как рванул и в ситуации со Слуцким – пока того не переманил кто-то еще. Надо заметить, что иногда такие прорывы у менеджмента «Рубина» случаются. Можно вспомнить, как ловко казанцы выцепили из «Локомотива» Хвичу Кварацхелию – никто не понял даже, как это произошло, все развели руками и вспомнили знаменитый мем «Not bad! Not bad!» Кстати, в подобном же стиле «Рубин» сработал и минувшим летом в ситуации с Алексеем Суторминым, угнанным из «Оренбурга» под носом у «Зенита».

Правда, потом включились другие силы, и Сутормин чудесным образом телепортировался в Санкт-Петербург. Но это другая история. А способность «Рубина» чувствовать момент и выхватывать нужных людей все-таки прослеживается, пусть и эпизодически, пусть об этом и не скажешь по итоговым результатам и игре команды. Это тоже уже из другой сферы. Вот как раз эта способность вкупе с мастерством и знаниями Слуцкого может создать перспективную смесь. К тому же эта способность получит хорошую подпитку.

Ведь Слуцкий весьма уважаем среди футболистов, имеет более чем приличную репутацию, и само по себе его имя станет одним из привлекательных факторов для колеблющихся игроков. Он сам по себе – гарантия. Поэтому слухи добавляют к Игнатьеву и других футболистов. Например, Олега Шатова из «Зенита» и Александра Соболева из «Крыльев Советов». Начались движения в сторону формирования как минимум интересного и интригующего состава у «Рубина». А уж насколько планы реализуются и оправдаются – скоро увидим.