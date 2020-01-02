Объект охоты

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«Соккер.ру» рассказывает читателям о футболисте, который в январе наверняка покинет загребское «Динамо».

Что объединяет «Барселону», «Атлетико», «Тоттенхэм» и оба «Манчестера», а также «Зенит»? То, что все эти клубы заинтересованы в одном футболисте загребского «Динамо». Сильнейший клуб Хорватии неудачно выступил в групповом этапе Лиги чемпионов. Однако Дани Ольмо вырос в цене. Недавно «Барселона» хотела вернуть своего воспитанника за 30 миллионов евро и получила отказ. «Динамо» не будет рассматривать предложений, если в них указана цена менее сорока миллионов.

Сам же 21-летний Даниэль Ольмо Карвальо уже объявил, что хорватский период его карьеры завершён. Пора переходить в более серьёзный чемпионат. Сам Дани пока не в курсе, где скоро окажется в январе. Известно лишь, что его трансфер станет самым дорогим в истории Хорватии. На сегодняшний день Ольмо – сильнейший футболист хорватской лиги. А также четырёхкратный чемпион балканской страны, трёхкратный обладатель Кубка и обладатель целой кучи индивидуальных наград.

Он действительно одарённый парень. С волшебной правой и вполне приличной левой ногами. Очень быстрый, обладает первоклассным дриблингом и поставленным ударом. В академии «Барселоны» он был одним из лучших учеников. Но в 16 лет юный каталонец совершил необычный поступок – уехал в Хорватию. Обычно происходит наоборот. Таланты из Восточной Европы стремятся уехать в элитные клубы, порою толком не оперившись. Как, например, Ален Халилович, перебравшийся в «Барсу» из «Динамо» немногим раньше Ольмо. Не стал ждать, чем подставил и свой новый клуб, - «сине-гранатовым» едва не запретили приобретать новых футболистов. Своим скоропалительным переходом Халилович стремился достигнуть быстрого роста. Вышло всё наоборот. Не заиграл «Барселоне», не нашёл себя в «Гамбурге», сейчас выходит на замены в «Херенвене».

Дани Ольмо поступил с точностью до наоборот. Полузащитник не стал ждать, пока на него обратит внимание первая команда «Барселоны». Как только выдалась возможность, он уехал в Хорватию, где поиграл пару лет за резервистов, а в восемнадцать стал игроком основы. Успел сыграть за «Динамо» без малого полторы сотни матчей и забить сорок мячей. Сейчас он уже не зелёный юнец, а вполне состоявшийся футболист с приличным ценником. Лучший дриблёр чемпионата Хорватии и одно из открытий Лиги чемпионов. А останься он в «Барсе»… Часто выходят на поле два других юных дарования – Карлес Аленья и Рики Пуч? Первый уже одной ногой в «Бетисе». Не исключено, что и второй попросится в аренду. За Ольмо «Барселона» была заплатить тридцать миллионов. При том, что отпустила Дани в Хорватию бесплатно. Вот такой рост в цене за пять лет.

В Загребе Дани первым делом выучил хорватский язык, чем расположил к себе местную публику. Не каждый легионер утруждает себя подобным занятием. Хорваты же считали Ольмо своим и даже предлагали Дани сменить гражданство. В составе вице-чемпионов мира он был бы лишним. Но при всем уважении к стране, где Ольмо провёл пять пока лучших лет своей спортивной биографии, футболист остался верен своей мечте – сыграть за сборную Испании. В составе молодёжки он поиграл немало, а летом выиграл чемпионат Европы среди молодёжных сборных. Ольмо забил три мяча, больше чем кто-либо в сборной Испании. В том числе и победный гол в финале в ворота немцев. По итогам первенства Дани был включён в символическую сборную турнира. Золотой мяч, правда, достался не ему, а другому испанцу – Фабиану Руису.

Осуществилась и другая мечта Ольмо, он дебютировал в главной сборной Испании. В игре со сборной Мальты Дани вышел на замену и забил один из семи мячей в ворота островитян. В той же встрече отличился и другой герой блога Пау Торрес. Впервые за тридцать лет сразу два новичка «красной фурии» смогли отличиться в первом матче за сборную.

Где же продолжит карьеру один из объектов зимней охоты? «Манчестер Юнайтед» одним из первых заявил о претензиях на молодого испанского футболиста. Более того, была названа сумма в сорок миллионов. А чем ответило купечество, а именно «Манчестер Сити»? «Горожане» готовы добавить ещё пять миллионов. «Тоттенхэм», напротив, оценил молодого футболиста в 35 миллионов. Диего Симеоне убеждён, что не только Ольмо нужен «Атлетико», а самому Дани лучше перейти в Мадрид. Болельщики «матрасников» согласны со своим тренером.

Многие из них видят в Ольмо второго Паулу Футре. Симеоне же ещё считает, что Дани способен раскрыться наилучшим образом не на флангах, а в центре. Руководство «Барселоны» не хочет, чтобы их воспитанник и коренной барселонец играл где-то на стороне. Поэтому сыграет на патриотических чувствах. Первое предложение «сине-гранатовых» отклонено, но вряд ли «Барса» остановится. Она умеет покупать нужных футболистов. Кстати, в отличие от «Атлетико» , «Барселона» видит Ольмо правым защитником.

Не так давно выяснилось, что Дани мог уехать из Загреба не на запад, а на восток. Летом «Зенит» выбирал между ним и Малкомом. В итоге чемпион России заплатил большую сумму на нездорового бразильца. А купи питерцы Дани, глядишь, и результат группового турнира был бы иным.

Уход Дани Ольмо из «Динамо» - дело почти решённое. Но в Загребе останется его старший брат – защитник Карлос. Который пока играет за второй состав чемпионов Хорватии.