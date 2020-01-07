Непокорившаяся высота

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«Соккер.ру» вспоминает прекрасную команду Дидье Дешама.

Клуб из крохотного средиземноморского княжества восемь раз выигрывал чемпионат Франции и пять раз брал Кубок соседней страны. Но в истории монегасков есть отрезок, которым болельщики гордятся не меньше, чем золотыми или хрустальными сезонами. Вы, наверное, догадались, что речь идёт о команде Дидье Дешама, дошедшей до финала Лиги чемпионов.

Капитальный ремонт

Дидье Дешам, знаменитый полузащитник сборной Франции, чемпион мира и Европы, никогда не носил красно-белую футболку «Монако». Однако именно монегаски стали первым клубом в тренерской биографии Дешама. Завершив карьеру в 2001 году в качестве игрока «Валенсии», Дидье принял «Монако». Монегаски, выиграв чемпионат Франции в 2000 году, растеряли большинство лидеров. Команду покинули Фабьен Бартез, Вилли Саньоль, Давид Трезеге, Сильвен Легвински, Сабри Лямуши, Яфет Ндорам. По сути, нужно было создавать новый коллектив. Отсюда и падение с первого места на одиннадцатое.

Первый сезон Дешама тоже сложно назвать успешным. «Красно-белые» опустились на пятнадцатое место. Дидье порой приходилось читать колкие реплики «сильный футболист не всегда становится сильным тренером». Но молодому специалисту – Дидье было тогда всего 34 года, дали второй шанс. Состав команды заметно изменился. Ушли Оливер Бирхофф, Владимир Югович, Флорин Радучою, Эрик Абидаль. Список новобранцев выглядел намного скромнее – Стефан Скиллачи, Патрис Эвра, Андреас Зикос были известны узкому кругу любителей футбола. Но перемены оказались к лучшему. В сезоне 2002-03 «Монако» запрыгнул на второе место, уступив лишь очко «Лиону», и взял Кубок лиги.

Главными звёздами той команды были маленький, но очень юркий полузащитник Людовик Жюли, и нападающий Шабани Нонда. Уроженец Бурунди, ставший к тому времени гражданином ДР Конго, обладал не только техникой и отменным ударом. У Нонда была своя особая манера бега. Он двигался не то прихрамывая, не то покачиваясь, но при этом мог убежать от самого проворного защитника и отнять мяч у африканца было невероятно трудно. В «серебряном сезоне» Шабани наколотил 26 мячей только в чемпионате.

Летом 2003 из «Монако» ушли Марко Симоне, Филипп Леонар (оба «Ницца»), Эрик Кубийе, Жан-Карл Пьер-Фрафан (оба ПСЖ ), Рафаэль Маркес («Барселона»), Понтус Форнеруд («Страсбур»), Франк Жюрьетти («Бордо»). Пополнили состав защитник Уго Ибарра («Порту»), нападающий Эмманюэль Адебайор («Метц»), Эдуар Сиссе («Пари Сен-Жермен»). Про ещё одного новичка, самого главного, немного позже.

Ворота защищал Флавио Рома. Полное соответствие фамилии и места рождения. Флавио родился в Риме и получил футбольное образование в «Лацио». Правда, играл где угодно, только не в итальянской столице. В «Монако» Флавио пришёл из «Пьяченцы» в возрасте 27 лет. В запасе голкипер сборной Сенегала Тони Силва и Стефан Порато, когда-то игравший в «Марселе». Справа в обороне Уго Ибарра, слева – Патрис Эвра. В центре защиты могли быть разные сочетания , благо что выбор исполнителей у Дешама был – Себастьен Скиллачи, Жюльен Родригез, Гаэль Живе, Хассам Эль-Факири, изредка выходили Жозеф Ошадоган, Марко Рамос, Джим Абланкур.

В центре полузащиты Лукас Бернарди, Эдуар Сиссе и Андреас Зикос. Затем атакующие полузащитники – Жером Ротен держался ближе к левому фланга, а Людовик Жюли – к правому. В роли наконечника Шабани Нонда. Нередко Дешам убирал третьего опорника и выпускал второго нападающего. Чаще всего это были хорват Дадо Пршо либо тоголезец Эммануэль Адебайор. Также в составе значились, и иногда появлялись на поле Ярослав Плашил, Себастьен Кароль, Николя Ислен и Себастьен Гракс.

Нонда очень мощно начал сезон, забив оба мяча в ворота «Бордо». Потом он забил и чемпиону, но гола африканца оказалось мало. «Лион» выиграл 3:1. Беда случилась в четвёртом туре. В самом начале матча с ПСЖ Нонда порвал «кресты». Монегаски выиграли в Париже 4:2, но потеря лучшего бомбардира не сулила ничего хорошего.

Джокер из «Реала»

И тут пришла помощь из Мадрида. «Реал» отпустил в «Монако» до конца сезона не проходившего в основу Фернандо Морьентеса. На испанца претендовал «Шальке», но сам Фернандо решил – уж если уйти на время из «Реала», то к монегаскам. И эта аренда во много помогла сделать сезон 2003-04 незабываемым. Вскоре Морьентес отличился за новый клуб и помог «красно-белым» обыграть в гостях ПСВ на старте Лиги чемпионов.

Монегаски хорошо провели осенний отрезок. Несколько побед вывели их на первое место в чемпионате. Был разгромлен АЕК в Лиге чемпионов. Но поездка в Ла-Корунью обернулась поражением. Результативное нападение «Монако» оказалось бессильно против обороны «Депортиво». Вице-чемпионы Франции от души рассчитались с обидчиками на «Луи II». Восемь мячей побывало в воротах «Депора». Половина пришлось на долю Пршо. Гости забили тоже немало. В итоге 8:3 – один из самых результативных матчей в истории Лиги чемпионов. Даже ничьи с ПСВ и АЕКом не помешали монегаскам выиграть турнир в группе С.

В чемпионате страны команда Дешама выдала серию из шести побед. Даже проигрыш «Ренну» не помешал «красно-белым» выиграть первый круг. Отрыв от ПСЖ составил 8 очков, а от «Лиона», «Осера» и «Сошо» все десять. Более, чем серьёзная заявка на чемпионство. Но впереди оставалось ещё полсезона.

Яркая весна и бледный финал

Но в январе монегаски стали слегка тормозить. Одна ничья, вторая, третья. «Лион» даром время не терял. За три тура чемпион отыграл шесть из десяти очков. Возобновились матчи Лиги чемпионов, и в конце февраля «Монако» приехал в холодную Москву в гости к «Локомотиву». В составе делегации был и приступивший к тренировкам Нонда. «Железнодорожники» вышли вперёд на 32 минуте после гола Марата Измайлова. Во втором тайме Владимир Маминов забил второй мяч. Полное преимущество российского клуба. Рома то и дело выручал гостей. Но последовала редкая атака гостей. Навес Ротена, Сергей Овчинников не дотянулся до мяча, зато Морьентес был безжалостен. Так комфортные 2:0 вместо того, чтоб вырасти до 3:0, превратились в скользкие 2:1. В ответной игре Овчинников исправился, отбив пенальти в исполнении Пршо. Но Дадо реализовал численное преимущество – у «Локомотива» был удалён Дмитрий Лоськов. Одного гола хватило монегаскам для выхода в четвертьфинал.

Победа над «Локомотивом» отняла немало сил. Команда Дешама не досчиталась двух очков в Бургундии, заключив мир с «Осером». «Лион» же сократил отставание до двух очков. В следующем туре лидеры сравнялись по количеству очков, а лучшая разница мячей вывела на первую позицию лионцев.

В четвертьфинале Лиги чемпионов жребий свёл «Монако» с самим «Реалом». «Ткачам» в соперники достался «Порту». Первые матчи французские клубы проводили в гостях. Монегаски дали бой на «Сантьяго Бернабеу», первыми добились успеха, но потом пропустили четыре мяча. Но Морьентес подпортил клубу, которому он принадлежал, победу. Отыграл один гол – в итоге 4:2. «Лион» также уступил с разницей в два мяча – 0:2. Но в ответной встрече чемпионы Франции смогли добиться лишь ничьей 2:2, причём оба гола пришлось отыгрывать. «Реал» же пожалел, что разрешил Морьентесу выходить на поле. Фернандо забил и на этот раз, причём его гол оказался победным. Ещё два мяча в ворота Икера Касильяса отправил Жюли. «Королевский клуб» смог лишь раз огорчить Рому. Рауль забил раньше Жюли и Морьентеса, да что толку. В полуфинал вышел «Монако».

Четвертьфиналы отняли много сил у двух сильнейших клубов Франции. «Лион» у себя на стадионе «Жерлан» уступил «Марселю» 1:2. «Монако» тоже на своём поле вчистую проиграл первый тайм «Аяччо» 0:3. Но после перерыва Нонда отметил голом своё возвращение в строй. Затем отличился Плашил, а в конце игры Пршо избавил «красно-белых» от домашнего поражения. «Монако» снова вырвался вперёд, правда, на одно очко.

Кубок Франции, а ещё раньше Кубок лиги, были сброшены за борт, как мешки с песком из корзины воздушного шара. Впереди замаячили куда более манящие высоты. Но «Ланс» не позволил монегаскам обыграть себя, чем воспользовались «ткачи», совершившие обгон. Если б не предстоящая игра с «Челси», то можно было поднатужиться, дожать «кроваво-золотых». Но на «Луи II» должен был пожаловать амбициозный лондонский клуб. Роману Абрамовичу очень хотелось завершить свой первый сезон в «Челси» победой в Лиге чемпионов. Но для этого нужно было убрать с пути «Монако», возглавляемый бывшим игроком «синих».

Ротен снова проявил себя, как мастер навесных передач, когда помог отличиться Пршо. Но лондонцы завелись, и через пять минут Эрнан Креспо нанёс разящий удар по воротам Ромы. До перерыва «синие» могли забить ещё парочку. Но экзекуция была отложена на вторую половину. А тут ещё грек Зикос зачем то въехал двумя ногами в Клода Макелеле и отправился в раздевалку. Однако в меньшинстве «Монако» не только выстоял, но и забил два мяча. Сначала Жюли оставил с носом самого Марселю Десайи и помог Морьентесу отличиться. Испанец записал на свой счёт восьмой гол в европейской кампании. А потом Нонда закатил третий мяч. Абрамович был зол – и на тренера Клаудио Раньери, сделавшего непонятные замены, и на вратаря Марко Амброзио. Наверное, в этот вечер Роман Аркадьевич решил, что в новом сезоне у «Челси» будет другой тренер, и другой вратарь. Однако оставался второй раунд – на «Стэмфорд Бридж».

Победа над «Челси» далась очень тяжело. Дешам дал многим игрокам отдохнуть в игре с «Нантом» В результате поражение 0:1, и «Лион» оторвался уже на четыре очка. Более того, «Монако» отступил на третье место, пропустив вперёд ПСЖ . Видимо, в этот момент в клубе решили, что с чемпионством можно повременить. А шанса сыграть в финале Лиги чемпионов может больше и не представиться.

В Лондоне в ворота «Челси» вернулся залечивший травму Карло Кудичини. В середине первого тайма Йеспер Гронкьер забил первый мяч, а за минуту до перерыва Фрэнк Лэмпард – второй. Так лондонцы изменили соотношение сил в свою пользу. Но не успели они этого толком осознать, как редко забивающий Ибарра один мяч отыграл. Всё сделали Ротен с Морьентесом. Первый навесил, второй пробил. Ибарре оставалось принять на грудь отлетевший от штанги мяч и добить его в сетку. После перерыва «Челси» мог забить и два, и три, и больше. Но мяч не хотел идти в ворота Ромы. А Морьентес не был столь добр – 2:2. Теперь «синим» нужно было забивать три, что оказалось за гранями их возможностей. «Монако» впервые пробился в финал главного из еврокубков. «Порту» преодолел сопротивление «Депортиво». Того самого, что пропустил восемь штук на «Луи Втором».

«Монако» завершил чемпионат на третье месте, отстав на четыре очка от «Лиона» и всего на одно от «Пари Сен-Жермен». Все силы были брошены на подготовку к финалу, который проводился на Гельзенкирхене.

Но, видимо, монегаски перегорели. Ожидалось, что на поле выйдут примерно равные по силам команды, а получилась игра в одни ворота. В те, что защищал Флавио Рома. Да ещё и Жюли сломался очень не вовремя – в середине первого тайма. Карлос Алберто отличился за шесть минут до перерыва. Во втором тайме Деку после паса Дмитрий Аленичева забил второй мяч. А потом уже сам Дмитрий подвёл черту – 0:3. Кубок достался «Порту».

Новый клубный чемпион довольно быстро разбежался. Покинул «драконов» и тренер Жозе Моуриньо. Дидье Дешам остался. Но без Жюли, Ротена, Морьентеса, Сиссе, Пршо. Это был уже не тот «Монако». Монегаски снова заняли третье место, но уже без прежнего блеска сыграли в Европе, закончив поход в 1/8 финала. Обновить команду Дешам не смог и осенью 2005 покинул княжество. Отдохнул до лета и отправился выручать угодивший в беду «Ювентус».