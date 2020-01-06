Рим времён Тотти и Де Росси

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«Соккер.ру» рассказывает о становлении «Ромы» Лучано Спаллетти.

Свой третий и последний скудетто столичный клуб выиграл в 2001 году под руководством Фабио Капелло. «Соккер.ру» рассказывал об этом грандиозном успехе. Но и потом в истории «джаллоросси» были славные страницы. Например, сезон 2006-07, в котором команда Лучано Спаллетти заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Италии.

Но становление команды произошло именно годом раньше. Когда в Рим пришёл тренер Лучано Спаллетти. Весной 2005 года 46-летний Спаллетти вытащил «Удинезе» на четвёртое место. «Рома» же, оставшаяся без вернувшегося в «Ювентус» Фабио Капелло, сменила за сезон четырёх тренеров и пришла на финиш восьмой.

Сам Спаллетти в бытность футболистом не имел никакого отношения к «Роме». Он выступал за «Эмполи» и «Специю». Но в Риме его приняли довольно тепло. Поверили, что рано облысевший тренер поможет «волкам» преодолеть возникшую неразбериху. Ведь «Рома» обладала крепким составом, с которым можно было бороться за высокие места в домашних турнирах и успешно выступать в еврокубках.

Однако ряды были основательно обновлены. Ушли возрастные футболисты – Венсан Кандела, Марко Дельвеккио, Абель Шавьер или игроки, не проходившие в состав – Маттео Феррари, Траянос Деллас, Мидо. Вратарь Иван Пелиццоли отправился в «Реджину», чтобы уже оттуда перейти в «Локомотив». Появились бразильский вратарь Дони, его соотечественник полузащитник Рикардо Таддеи, защитники Чезаре Бово и Самуэль Куффур, нападающий Шабани Нонда. В сезоне 2005-06 «джаллоросси» заняли пятое место, которое после взрыва бомбы под названием кальчополи превратилось во второе. В Кубке Италии римляне дошли до финала. Туда же добрался и «Интер». В Риме соперники разошлись с миром 1:1, а в Милане сильнее были хозяева – 3:1. Им и достался трофей. «Рома» делегировала на чемпионат мира немало футболистов. Франческо Тотти и Даниэле Де Росси вернулись из Германии с золотыми медалями.

Летом команду покинули немало футболистов, в том числе большинство новичков предыдущего межсезонья – Нонда, Куффур, Бово. Полузащитник Оливье Дакур стал игроком «Интера», а Антонио Кассано подписал контракт с «Реалом», а Дамиано Томмази – с «Леванте». Главным приобретением стал чилийский полузащитник «Интера» Давид Писарро, хорошо знакомый Спаллетти по работе в «Удинезе». Вернулся из «Эвертона» Маттео Феррари, опытный Макс Тонетто прибыл из «Сампдории», а Марко Кассетти – из «Лечче». Появился французский защитник Рикардо Фати. Тёзка вратаря сборной Бразилии и «Интера», также голкипер Жулио Сезар стал дублёром Дони.

Дониэбер Алешандре Марангон или просто Дони второй год стоял на страже ворот. В запасе Жулио Сезар. Справа – искушённый боец Кристиан Пануччи, поигравший у Капелло и в «Милане», и в «Реале», и в «Роме». В игроке середины поля Максе Тонетто Спаллетти разглядел левого защитника. Центр обороны цементировали француз Филипп Мексес и румын Кристиан Киву. Запасные Маттео Феррари, Марко Кассетти, Родриго Дефенди, Алеандро Рози, и Дарио Полверини. В опорной зоне расположились Даниэле Де Росси и Давид Писарро. Итальянец больше занимался разрушением, а чилиец – созиданием. Справа играл Родриго Таддеи, слева – другой бразилец Мансини (он же Алессандро Файоль Амантино). Атакующий полузащитник – уроженец Англии Симоне Перотти. В резерве Родриго Фати, Альберто Аквилани и Кристиан Вильхельмссон. Если «Рома» играла с одним нападающим, то им был «Император» – капитан команды Франческо Тотти. Также в распоряжении Спаллетти имелись Мирко Вучинич, Франческо Тавано, совсем юный Стефано Окака Чука, а также Винценцо Монтелла, пополнивший в январе ряды лондонского «Фулхэма».

Сезон 2006-07 был особенным. Как вы уже знаете, «Ювентус» был изгнан из Серии А в связи с кальчополи. С «Милана», «Лацио» и «Фиорентины» были сняты очки. Всё это несколько делало безоговорочным фаворитом «Интер» и несколько облегчало задачу «Ромы» подняться как можно выше. Кроме того, римляне получили право сыграть в Лиге чемпионов.

Первый гол сезона забил Де Росси. Чемпион мира поразил ворота «Ливорно», который защищал ещё один обладатель золотой медали Марко Амелия. Закрепил победу Мансини – 2:0. «Шахтёру» в первом туре группового турнира Лиги чемпионов римляне забили в два раза больше – 4:0. Не составило труда взять три очка в Сиене – 3:1. А потом в столицу пожаловал «Интер».

Перегорели римляне, проиграв «нерадзурри» 0:1. Единственный гол незадолго до перерыва забил Эрнан Креспо. Могло быть и хуже, но Дони не позволил Златану Ибрагимовичу реализовать пенальти. Эта неудача разозлила столичный клуб. От «Пармы» на «Эннио Тардини» полетели клочки по закоулочкам – 4:0. И сразу после этой эффектной победы проигрыш «Валенсии» в Лиге чемпионов.

В осенних матчах «Роме» не всегда хватало стабильности. Проигрыш «Реджине», ничьи с «Кьево» и «Лацио» облегчали задачу убегающему за скудетто «Интеру». «Джаллоросси» шли вторыми-третьими-четвёртыми. В Лиге чемпионов ситуация также находилась под контролем. «Волки» отдали «Валенсии» первое место в группе D, но второе не отдали никому – ни «Шахтёру», ни «Олимпиакосу».

В конце октября «Рома» начала свою яркую победную серию из шести побед. Под ударами команды Спаллетти пали «Удинезе», «Фиорентина», «Милан», «Катания», «Сампдория», «Аталанта». Тиффози не могли не нарадоваться. Их любимая команда закрепилась на втором месте, да и «Интер» недалеко убежал. Каких-то четыре очка отрыва. Болельщики ждали столичного дерби. Души требовали продолжения праздника. Но «Лацио» забил три безответных мяча, чем ввел красно-жёлтую половину Рима в уныние. «Интер» сразу увеличил зазор до семи очков, а «на хвост волкам» наступал «Палермо», с которым римлянам предстояло сыграть в следующем туре. Гости из Сицилии получили четыре безответных гола – по два от Мансини и Тотти.

Первый круг «Рома» встретила на втором месте, имея в активе 42 очка. «Интер» уже оторвался на девять, «Палермо» отставал на четыре. В штабе Спаллетти понимали, что вторая позиция в чемпионате – это потолок. Главное – не спуститься ниже. А второе место тоже неплохо – прямой допуск в групповой турнир Лиги чемпионов. Можно было уделить больше внимания борьбе на остальных фронтах. В начале второго круга «Рома» ещё больше оторвалась от «Палермо», исход борьбы был предрешён. Только форс-мажорные обстоятельства могли помешать столичному клубу стать вице-чемпионом.

Зимой «жёлто-красные» преодолели несколько барьеров в домашнем Кубке – были пройдены «Триестина», «Парма» и «Милан». Так римляне ещё в январе пробились в финал, оба раунда которого были запланированы на май. Вторым финалистом стал «Интер», собиравшийся оставить Кубок у себя и сделать дубль.

В 1/8 финала Лиги чемпионов римлянам достался «Лион». На «Стадио Олимпико» оба коллектива больше заботились, чтобы не пропустить. Атакующие действия свелись к штрафным в исполнении Тотти и Жуниньо Пернамбукано. Пару раз опасно бил по воротам Грегори Купе Таддеи. Но ни один из ударов цели не достиг. В результате 0:0. Сразу восемь игроков римской команды получили жёлтые карточки.

Во Франции больше преуспела «Рома». В середине первого тайма римляне провели быструю контратаку, точку в которой поставил Тотти. Навес Тонетто был столь хорош, что «Император» не имел права промахнуться. Незадолго до перерыва Мансини продемонстрировал свою бразильскую технику и, оставив не у дел Антони Ревейера, оформил выход «джаллоросси» в четвертьфинал. На встречу с «Манчестер Юнайтед».

Тяжёлым оказался матч в Риме. «Рома» обрушила на ворота Эдвина ван дер Сара град атак. Но гости держались, даже оставшись в меньшинстве после удаления Пола Скоулза. Лишь за минуту до перерыва розыгрыш углового завершился голом Таддея. Но одного гола команде Спаллетти было мало, она устремилась забивать второй. И пропустила. Уэйн Руни завершил комбинацию с участием Криштиану Роналду и Уле-Гуннара Сульшера. Вышедший на замену Мирко Вучинич наказал ван дер Сара, отбившего мяч перед собой. Но победа с результатом 2:1 вряд ли удовлетворила Лучано Спаллетти и его игроков. Они знали, что на «Олд Траффорд» будет очень тяжело.

Начало ответной встречи оказалось за римлянами. «Рома» делала всё, что хотело. Только не забивала мячи. Зато первая же атака «красных дьяволов» завершилась голом Майкла Кэррика. Затем отличился давно не игравший Алан Смит. К 19-й минуте МЮ вёл 3:0 после удара Руни. И это было ещё не всё. Дони вспоминал этот матч как страшный сон. Семь мячей он не пропускал ни до, ни после. В итоге 7:1. Европейская кампания была закончена.

Своего второго места в чемпионате римляне не отдали никому. Отстали на 22 очка от чемпиона «Интера», но и третью команду, которой оказался не «Палермо», а «Лацио» опередили на 13 очков. Но оставался ещё финал Кубка, который в Италии разыгрывается в два раунда. В Риме хозяева проделали с «Интером» примерно тоже, что и «Манчестер Юнайтед» с «Ромой» – 6:2. В Милане чемпион намеревался ответить четырьмя безответными голами. Хулио Крус и Эрнан Креспо выполнили половину нормы, но точный удар Симоне Перотты снял все вопросы. Кубок отправился в Рим.

Если не считать унизительного поражения в Манчестере, то сезон можно назвать успешным. Второе место с прямой путёвкой в Лигу чемпионов, Кубок Италии. Блестящий сезон провёл Франческо Тотти, забивший 26 мячей во всех турнирах. «Император» выиграл Золотую бутсу, как самый меткий в Европе. Даниэле Де Росси тоже подтвердил, что не зря привлекался в сборную страны. Отменно отработали Симоне Перотта, Кристиан Пануччи, Таддеи и Мансини.

В следующем сезоне «Рома» повторила свой успех - второе место в чемпионате и взяла Кубок. Да ещё и Суперкубок Италии в придачу. Но об этом как-нибудь в другой раз.