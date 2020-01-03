Хорошо то, что хорошо кончается

сегодня, 16:30

«Соккер.ру» рассказывает, как Рафа Бенитес подарил «Валенсии» долгожданное чемпионство.

Давно мы что-то не вспоминали «Валенсию». В последний раз мы рассказывали, как команда Эктора Купера второй год подряд вышла в финал Лиги чемпионов. И снова осталась ни с чем. Трофей достался «Баварии», преуспевшей в серии пенальти.

Тренерское безрыбье

И хотя три еврокубковых финала Эктора Купера – с «Мальоркой» и два с «Валенсией» оказались проигранными, аргентинский специалист высоко котировался в Европе. Неслучайно летом 2001 года его позвали в миланский «Интер», который по привычке находился в поиске своей игры и не только. «Валенсии» пришлось искать нового тренера. Хавьер Ирурета, несмотря на уговоры, решил остаться в «Депортиво». Хосе Мануэль Эсналь, он же Мане, не захотел уходить из «Алавеса». Не увенчались успехом и переговоры с Луисом Арагонесом. Пришлось обратиться к тренеру «Тенерифе» 41-летнему Рафаэлю Бенитесу, которого долго уговаривать не пришлось. В июле 2001 года моложавый, плотно сложенный мужчина тогда ещё без знаменитой бородки-эспаньолки прибыл на «Месталью» с Канарских островов. Да не один, а с защитником Курро Торресом и нападающим Мистой.

Рафаэль или как его чаще называли Рафа Бенитес – коренной мадридец и воспитанник «Реала». Но больших успехов полузащитник не обился. Вехом карьеры Рафы стало участие в составе сборной Испании в Универсиаде, где он получил травму и в двадцать лет завершил карьеру игрока. Быстро выучился на тренера. Работал в родном клубе на разных должностях, потом начал самостоятельную практику. Было всякое – вылет с «Вальядолидом», повышение в классе с «Осасуной», то и другое с «Эстремадурой». Снова выход в Примеру с «Тенерифе», откуда его пригласили в «Валенсию». Но согласитесь, предыдущие команды Рафы были не чета двукратному финалисту Лиги чемпионов.

Естественно, летом произошли перемены в составе. Капитан и лидер «Los Ches», белокурый баск Гаиска Мендьета был продан за 48 миллионов евро в «Лацио». Завершил карьеру игрока и начал тренерскую биографию будущий триумфатор чемпионата мира 2018 года Дидье Дешам. Ушёл на пенсию бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» Луис Мийя. Златко Захович стал футболистом «Бенфики», а Йоахим Бьорклунд уехал в «Венецию».

Теперь о пополнении. Рафа Бенитес привёл с собой из «Тенерифе» правого защитника Кристиана (Курро) Торреса, репатрианта из Германии. Из «Бенфики» вернулся в Испанию и обосновался на «Месталье» центральный защитник Карлос Марчена. Правый полузащитник Франсиско Руфете – воспитанник «Барселоны», но прославился матчами за «Малагу». Нападение усилил воспитанник «Реала» Мигель Анхель Феррер, он же Миста, игравший у Бенитеса в «Тенерифе». Сальва, он же Сальваторе Бальестерос, долго искал свою команду, пока не попал в потерпевший бедствие «Атлетико». Помог матрасникам вернуться в элиту, после чего со спокойной совестью перешёл в «Валенсию».

Ворота по прежнему защищал основной голкипер сборной Испании Сантьяго Каньисарес. Андрес Палоп терпеливо сидел на скамейке. Курро Торрес вытеснил с правого фланга французского ветерана Жослена Англома. Другой «старик» - 36-летний Амедео Карбони по-прежнему контролировал левый фланг. В центре обороны действовала аргентинская пара Мануэль Пеллегрино – Роберто Айяла. Запасные Карлос Марчена, Мирослав Джукич, Фабио Аурелио, Жослен Англома, Давид Наварро и Деннис Щербан. В опорной зоне Бенитес объединил усилия Рубена Барахи и Давида Альбельды. Справа носился Франсиско Руфете, слева – Висенте Родригес. Пабло Аймар занял место атакующего полузащитника. При необходимости среднюю линию могли усилить Кили Гонсалес, Мигель Ангуло, Хуан Санчес, Гонсало де Лос Сантос и Хандро. «Валенсия» играла с одним нападающим, и в зависимости от задач на игру эту роль исполняли Миста, Сальва, Джон Карью и Адриан Илие.

В 45 минутах от отставки

В первом туре «Валенсия» принимала «Реал» и победила 1:0 благодаря быстрому голу Ангуло. О лучшем дебюте Рафа Бенитес и мечтать не мог. Перед началом европейской кампании «Los Ches» сыграли в гостях с «Вальядолидом» и обыграли дома «Лас-Пальмас». Первый соперник по Кубку УЕФА не доставил испанскому клубу хлопот 1:0 в Новороссийске и 5:0 в «Валенсии». Да и с польской «Легией» всё прошло успешно. Ничья в Варшаве 1:1. На «Месталье» в воротах Войцеха Ковалевского побывало шесть мячей. Гости ответили одним голом.

Но в чемпионате Испании «Los Ches» не были столь результативны. Каждый гол давался с трудом. Команда Бенитеса играла в более скучный футбол, нежели «Валенсия» Купера. В Ла Лиге валенсийцы долго шли без поражений, но большое количество ничьих не позволяло «летучим мышам» подняться выше третьего места. Из Кубка короля «Los Ches» вылетели очень глупо, после технического поражения в игре с заштатной «Новельдой». «Валенсия» выиграла в гостях 1:0, но Бенитес не вписался в лимит, выпустив на поле четвёртого легионера не из стран ЕС .

В ноябре наступил спад, едва не приведший к отставке Бенитеса. Безвыигрышная серия длилась шесть туров, проигрыш «Эспаньолу» сулил перемены на тренерском мостике. Всё шло к этому, ибо в первом тайме «попугаи» забили два мяча в ворота Каньисареса. Говорят, что распоряжение об увольнении тренера было составлено и ждало визы президента. До подписания оставалось 45 минут. Но после перерыва Руфете быстренько забил два мяча, а потом нечасто выходивший на поле Илие принёс «Валенсии» победу. Спасительную для Бенитеса.

Выигрыши у «Малаги» и «Бетиса» позволили «Валенсии» завершить первый круг на третьей позиции. Но «Реал» взял реванш с тем же счётом 1:0, укрепившись в лидерах. «Летучие мыши» отступили с третьего сразу на шестое место. Затем домашний проигрыш «Вальядолиду». Бенитес снова начал чувствовать себя неуверенно. Всё исправили выигрыши у «Лас-Пальмаса» и «Атлетика». Валенсианцы снова третьи, на расстоянии одного очка от «Сельты» и «Реала». А в 24-м туре «Los Ches», обыграв в гостях «Алавес», впервые в сезоне забрались на самый верх.

Очень важной была встреча с «Барселоной» на «Месталье». Руфете и Аймар забили по мячу и укрепили команду Бенитеса в лидерах. Но всё ещё было впереди. Оставались ещё матчи Кубка УЕФА , где «Валенсия» добралась до четвертьфинала. Жребий свёл «летучих мышей» с «Интером» Эктора Купера. Исход первого матча в Милане – 1:1 был на руку испанскому клубу. Но на хорошо знакомой Куперу «Месталье» новая команда аргентинца оказалась сильнее 0:1 за счёт быстрого гола Николы Вентолы. «Валенсии» не помогло и удаление Франческо Тольдо. В ворота встал бывший полузащитник «Los Ches» Франсиско Фаринос, которому за полторы минуты так и не довелось вступить в игру.

Неправильный чемпион

Вылет из Кубка УЕФА , позволил «Валенсии» сосредоточится на внутренних делах. В промежутке между встречами с «Интером», команда Бенитеса проиграла в Мадриде «Райо Вальекано» и утратила лидерство. Нужно было навёрстывать упущенное. «Реал» и «Валенсия» делили первую строчку и уже сумели создать небольшой задел, - шедший третьим «Депортиво» отставал на четыре очка.

Лидеры шли рука об руку, пока «Реал» не оступился в Памплоне, проиграв «Осасуне» 1:3. Но и «Валенсия» довольствовалась ничьей на Мальорке. «Летучим мышам» удалось выйти вперёд, но всего на одно очко.

35 тур. Автогол Альдо Душера обеспечил «Los Ches» важнейшую победу над «Депором», «Реал» же катком прошёлся по «Тенерифе» 4:1. Всё тоже одно очко преимущества. Судьбоносным оказался 36 тур. «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне разгромил мадридских одноклубников. Один из трёх безответных мячей в ворота Сесара Санчеса отправил Дмитрий Хохлов. «Валенсия», принимавшая дома «Эспаньол», сначала пропустила. Потом потеряла Карбони, удалённого с поля. Но во втором тайме два точных удара нанёс Рубен Бараха. За два тура до финиша «Валенсия» оторвалась на четыре очка. Долгожданное чемпионство, первое с 1971 года, становилось всё ближе и ближе.

Подопечные Рафы Бенитеса не стали ждать милости от соперников, а решили свои дела сами, ещё в первом тайме гостевой игры с «Малагой». Оба мяча забили защитники – Роберто Айяла и Фабио Аурелио. После этой встречи «Валенсия» стала недосягаемой. «Реал» же финишировал третьим, пропустив вперёд «Депортиво». Зато мадридцы покорили Лигу чемпионов.

«Валенсия» в пятый раз стала чемпионом, подарив праздник своим болельщикам. 31 год «Los Ches» не становились чемпионами. Но в Испании успех команды Рафы Бенитеса оценили весьма критически. «Летучих мышей» упрекали в неинтересном, оборонительном футболе, в низкой результативности – чемпион забил всего 54 мяча. Говорили, что «Валенсия» просто воспользовалась неудачами конкурентов и подобрала титул, оказавшийся бесхозным. Что команда измельчала без Мендьеты, Херарда и Фариноса.

И эта критика задевала Бенитеса за живое, стимулировала его на новые дела. И «Валенсия» Рафы еще выстрелила. Причём дуплетом. Но об этом в другой раз.