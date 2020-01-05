Как поймать двух зайцев

«Соккер.ру» продолжает рассказ о блестящей команде Рафы Бенитеса.
Вы уже успели прочитать, как Рафа Бенитес пришёл в «Валенсию», увидел и победил. Этим его миссия не ограничилась. Несостоявшийся игрок «Реала» повторил свой успех в чемпионате, а заодно и взял Кубок УЕФА.
Пауза длиной в год
После чемпионского сезона 2001/02 «Валенсия» решила обойтись без больших перемен. Закончил карьеру правый защитник Жослен Англома, влился в ряды его коллега француз Антони Ревейе, арендованный у «Ренна», который делил правый фланг с Курро Торресом. Потерял место в составе Сальва, которого зимой отдали в аренду «Болтону». Больше игровой практики получил здоровенный Джон Карью.
Но второй сезон Бенитеса выдался не столь успешным, как первый. Только пятое место в Ла Лиге. В Кубке Короля поход завершился в 1/16 финала. «Альбасете» оказался более успешен в серии пенальти. В Лиге чемпионов снова дорогу перешёл «Интер» Эктора Купера. И вновь в четвертьфинале. В первой игре, проходившей в Милане, всё решил гол Кристиана Вьери. Соперники заканчивали встречу в неполных составах – во втором тайме повздорили и были выставлены вон Эмре Белезоглу («Интер») и Давид Альбельда («Валенсия»). На «Месталье» хозяева взяли реванш. Пабло Аймар ответил точным ударом на гол Вьери, затем Рубен Бараха забил второй мяч. Но гол на чужом поле вывел в полуфинал итальянский клуб.
Однако руководство не стало критиковать тренера, наоборот. Рафа Бенитес получил кредит доверия. Летняя трансферная кампания была больше похожа на разгрузку зарплатной ведомости. Карью был продан в «Рому». Вернувшийся из Англии Сальва подписал контракт с «Малагой». Кили Гонсалес отправился в «Интер». Гонсало де лос Сантос примерил полосатую футболку «Атлетико». Мирослав Джукич уехал на Канары – наслаждаться жизнью и поигрывать за «Тенерифе». Антони Ревейе вернулся во Францию, где стал игроком «Лиона». В «Рекреативо» уехал старший из братьев Альбиолей – Мигель.
Новичков оказалось немного. Нападающий «Сантоса» Рикардо Оливейра, полузащитник «Вильярреала» Хорхе Лопес, огромный опорник Мохамед Сиссоко из «Осера». Француз в течение сезона дал согласие играть за сборную своей исторической родины Мали. Уругвайский полузащитник Фабиан Каноббио был найден в «Пеньяроле». Были переведены в основу несколько игроков молодёжной команды, в том числе 18-летний полузащитник Рауль Альбиоль.
Состав и расстановка «Валенсии» остались прежними. Сантьяго Каньисарес хоть и отдал ворота сборной в распоряжении Икера Касильяса, в своём клубе оставался первым номером. В запасе - Андрес Палоп и Давид Ранхель. Справа играл Курро Торрес, слева - 37-летний Амедео Карбоне, ибо Фабио Аурелио весь сезон лечился. В центре обороны Роберто Айяла и Карлос Марчена, игравший чаще Мануэля Пеллегрино. Также в резерве - Давид Наварро, Хавьер Гарридо, Анхель Амарильо. Два опорника – Давид Альбельда и Рубен Бараха. Их могли заменить Мохамед Сиссоко и Рауль Альбиоль. Справа - Франсиско Руфете, слева - Висенте Родригес. Запасные - Хуан Санчес и Фабиан Каноббио. Пабло Аймар и Хорхе Лопес играли примерно одинаково. Иногда оба оставались в запасе, и тогда «Валенсия» действовала в два форварда – обычно Миста и Рикардо Оливейра. Но чаще Бенитес использовал одного форварда. Помимо упомянутых футболистов в его распоряжении имелись Мигель Ангуло и Ксиско (Франсиско Хавьер Муньос).
Не спать, скептики
В стартовом матче чемпионата 2003/04 «Валенсия» не впечатлила – вымучила дома ничью с «Вальядолидом». Во втором туре гол Барахи принёс гостевую победу над «Осасуной». Затем скромный счёт 1:0 в домашней игре с «Малагой». Пресса упрекала Бенитеса в игре, от которой можно уснуть. Но вот «летучие мыши» прибыли в Мадрид. Где красиво положили на лопатки «Атлетико» – 3:0. Гол Висенте и дубль Мисты. Выиграв в Стокгольме у АИКа в первой игре квалификационного раунда Кубка УЕФА за счёт гола Оливейры, «Валенсия» устроила горячий приём «Реалу». Миста и Оливейра забили по мячу в ворота Икера Касильяса, а Каньисарес провёл великолепный матч против своего бывшего клуба. Так Los Ches обнаружили себя на первой строчке. А потом гол Оливейры обеспечил победу над «Камп Ноу».
Обижать АИК в ответной игре валенсианцы не стали. Гола Мисты оказалось достаточно. Зато «Эспаньол» был разгромлен весьма эффектно. Уже в первом тайме олимпийский чемпион 1992 года Тони Систайч вытащил из ворот три мяча – два от Мисты и один от Барахи. После перерыва Висенте в четвёртый раз заставил «попугаев» начать с центра. В семи турах - шесть побед и ничья. Прекрасный старт и весомая заявка на чемпионство.
Но наступил ноябрь и начался спад. Проигрыш от «Депортиво» в Ла-Корунье, домашняя ничья с «Сельтой». Пришлось пропустить вперёд и «Депор», и «Реал». Роскошная победа в Пальме-де-Майорке (5:0) вернула «Валенсии» первое место. И тут же 1:2 от «Расинга» на «Месталье». В Кубке УЕФА «летучие мыши» заставили поволноваться, сыграв дома вничью с «Маккаби» 0:0. Но в Хайфе испанская команда забила сколько захотела – четыре, сохранив ворота «сухими».
В чемпионате лидеры менялись часто, почти после каждого тура. То «Депортиво» вырывался вперёд, то «Реал», то «Валенсия» смещала всех с вершины. Например, в самом конце первого круга Los Ches вытеснили с первой строчки «королевский клуб». Но «Реал» взял реванш в Кубке, выиграв оба четвертьфинала 3:0 в Мадриде и 2:1 в Валенсии. В промежутке между этими встречами «летучие мыши» проиграли дома «Осасуне» 1:2 и пропустили «галактикос» вперёд. «Депор» стал отставать. Но «Реал» ни в какую не хотел расставаться с чемпионством. Судьба турнира могла решиться на «Сантьяго Бернабеу». Победа сулила мадридцам зелёный свет на пути к очередному титулу. Но четвёртая за сезон встреча соперников не выявила победителя. Более того, «Реал» отскочил с помощью пенальти, который реализовал Луиш Фигу на третьей добавленной минуте. 11-метровый был, мягко говоря, не самым убедительным. Рауль налетел в штрафной на Марчену и был удивлён подарком арбитра. Ничья 1:1 (у гостей отличился Айяла) сохранила отрыв мадридцев в два очка, а вместе с ним и интригу чемпионата. Однако в следующем туре «королевский клуб» удачно навестил «Эспаньол» 4:2, а «Барса» выиграла на «Месталье» 1:0. Отрыв вырос до пяти очков, и, казалось, «Реал» своего не упустит.
Пришла пора матчей Кубка УЕФА. В 1/16 финала полурезервный состав Los Ches обыграл дома «Бешикташ» 3:2. Ворота защищал Палоп, а мячи забили Сиссоко, Каноббио и Давид Наварро. Последний отличился, когда стрелка секундомера начала отсчитывать 95-ю минуту. Отдых, предоставленный Бенитесом ряду основных игроков, не принёс ожидаемого эффекта. Команда проиграла «Эспаньолу». «Реал» увеличил отрыв до восьми очков. Зато в Стамбуле «Валенсия» выиграла 2:0, обыграла «Бешикташ», чтобы выйти на другой турецкий клуб – «Генчлербирлиги».
Визит в Анкару обернулся проигрышем 0:1. В ответной игре тот же счёт, но в пользу «Валенсии». Отличился Миста. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Висенте забил второй мяч и вывел представителей Испании в 1/4 финала. Тем временем в Ла Лиге «Реал» дважды сыграл вничью. «Валенсия» же свои встречи выиграла, и отрыв с 8 очков сократился вдвое. А до финиша ещё десять туров.
В четвертьфинале Кубка УЕФА «Валенсии» достался «Бордо». И «Реал» вёл борьбу за выход в полуфинал Лиги чемпионов с французским клубом – «Монако». И, если «летучие мыши» выиграли обе встречи с результатом 2:1, то «Реал» сложил оружие. На победу мадридцев 4:2, монегаски ответили результатом 3:1. Два мяча, забитых в столице Испании, вывели команду Дидье Дешама вперёд. «Реал» мог сосредоточиться на чемпионской гонке. Но что такое? Мадридцы пережили крушение в Бильбао. А Los Ches снова отправили в ворота «Мальорки» пять мячей. Отставание высохло до одного очка. Прошло ещё несколько туров, и команда Рафы Бенитеса обошла «Реал». Пока на одно очко.
Сдувшийся «Реал» и накачанная «Валенсия»
Жребию было угодно свести в полуфинале Кубка УЕФА команды из соседних городов. «Валенсии» противостоял «Вильярреал», выросший из заштатного клуба во вполне солидный коллектив. Первая игра на «Мадригале» прошла без голов. На «Месталье» всё решил 11-метровый, реализованный Мистой. «Валенсия» в финале!
А в чемпионате «Реал» продолжал тормозить. Проиграл «Депортиво» в Ла-Корунье, да ещё и Зинедин Зидан красную карточку отхватил. «Валенсия» же выиграла у «Бетиса», и за три тура до финиша «галактикос» отставали уже на четыре очка. А это означало то, что при успешном раскладе «летучие мыши» могли оформить чемпионство уже в следующем туре.
Так оно и произошло. «Реал» рухнул под ударами «Мальорки» у себя на «Сантьяго Бернабеу» 2:3. Самюэль Это'О не отказал себе в удовольствии забить два мяча в ворота клуба, отказавшегося от услуг камерунца. Висенте и Бараха, забив по мячу на севильской арене «Рамон Санчес Писхуан», принесли «Валенсии» не только гостевую победу, но и шестой чемпионский титул.
Но оставался ещё финал Кубка УЕФА. В Гётеборге «Валенсии» противостоял «Марсель». Преимущество испанского клуба обозначилось довольно быстро, но отлично играл Фабьен Бартез. Но незадолго до перерыва Миста был сбит французским вратарём. Удаление Бартеза и пенальти. Вставший в ворота «Марселя» Жереми Гаваньон не смог отбить удар Висенте. Во втором тайме Миста забил второй мяч, и оставшийся в меньшинстве «Олимпик» оказался обречён. «Валенсия» могла забить ещё, но для долгожданной победы в Кубке УЕФА оказалось достаточно двух голов. Кубок УЕФА достался «Валенсии».
Погнавшись за двумя зайцами, - чемпионским титулом и Кубком УЕФА, «Валенсия» преуспела в обеих гонках. Оба турнира были выиграны с блеском. Уже никто не упрекал Los Ches в скучной, снотворной, тошнотворной игре. Победителей не судят. Рафаэль Бенитес доказал, точнее подтвердил, что является тренером высокой квалификации. Летом его позвали в «Ливерпуль», и испанец согласился. Через год он покорил Лигу чемпионов. «Валенсия» же без своего рулевого быстро скисла, даром, что её принял Клаудио Раньери, заложивший фундамент великой команды. Видимо, этот проект был слишком авторским. Выиграв с итальянским специалистом Суперкубок Европы, «Валенсия» редко баловала своих многочисленных болельщиков. За 15 лет - два Кубка короля. Один образца 2008 года, а второй был завоёван в прошлом году.