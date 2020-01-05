Как поймать двух зайцев

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«Соккер.ру» продолжает рассказ о блестящей команде Рафы Бенитеса.

Вы уже успели прочитать, как Рафа Бенитес пришёл в «Валенсию», увидел и победил. Этим его миссия не ограничилась. Несостоявшийся игрок «Реала» повторил свой успех в чемпионате, а заодно и взял Кубок УЕФА .

Пауза длиной в год

После чемпионского сезона 2001/02 «Валенсия» решила обойтись без больших перемен. Закончил карьеру правый защитник Жослен Англома, влился в ряды его коллега француз Антони Ревейе, арендованный у «Ренна», который делил правый фланг с Курро Торресом. Потерял место в составе Сальва, которого зимой отдали в аренду «Болтону». Больше игровой практики получил здоровенный Джон Карью.

Но второй сезон Бенитеса выдался не столь успешным, как первый. Только пятое место в Ла Лиге. В Кубке Короля поход завершился в 1/16 финала. «Альбасете» оказался более успешен в серии пенальти. В Лиге чемпионов снова дорогу перешёл «Интер» Эктора Купера. И вновь в четвертьфинале. В первой игре, проходившей в Милане, всё решил гол Кристиана Вьери. Соперники заканчивали встречу в неполных составах – во втором тайме повздорили и были выставлены вон Эмре Белезоглу («Интер») и Давид Альбельда («Валенсия»). На «Месталье» хозяева взяли реванш. Пабло Аймар ответил точным ударом на гол Вьери, затем Рубен Бараха забил второй мяч. Но гол на чужом поле вывел в полуфинал итальянский клуб.

Однако руководство не стало критиковать тренера, наоборот. Рафа Бенитес получил кредит доверия. Летняя трансферная кампания была больше похожа на разгрузку зарплатной ведомости. Карью был продан в «Рому». Вернувшийся из Англии Сальва подписал контракт с «Малагой». Кили Гонсалес отправился в «Интер». Гонсало де лос Сантос примерил полосатую футболку «Атлетико». Мирослав Джукич уехал на Канары – наслаждаться жизнью и поигрывать за «Тенерифе». Антони Ревейе вернулся во Францию, где стал игроком «Лиона». В «Рекреативо» уехал старший из братьев Альбиолей – Мигель.

Новичков оказалось немного. Нападающий «Сантоса» Рикардо Оливейра, полузащитник «Вильярреала» Хорхе Лопес, огромный опорник Мохамед Сиссоко из «Осера». Француз в течение сезона дал согласие играть за сборную своей исторической родины Мали. Уругвайский полузащитник Фабиан Каноббио был найден в «Пеньяроле». Были переведены в основу несколько игроков молодёжной команды, в том числе 18-летний полузащитник Рауль Альбиоль.

Состав и расстановка «Валенсии» остались прежними. Сантьяго Каньисарес хоть и отдал ворота сборной в распоряжении Икера Касильяса, в своём клубе оставался первым номером. В запасе - Андрес Палоп и Давид Ранхель. Справа играл Курро Торрес, слева - 37-летний Амедео Карбоне, ибо Фабио Аурелио весь сезон лечился. В центре обороны Роберто Айяла и Карлос Марчена, игравший чаще Мануэля Пеллегрино. Также в резерве - Давид Наварро, Хавьер Гарридо, Анхель Амарильо. Два опорника – Давид Альбельда и Рубен Бараха. Их могли заменить Мохамед Сиссоко и Рауль Альбиоль. Справа - Франсиско Руфете, слева - Висенте Родригес. Запасные - Хуан Санчес и Фабиан Каноббио. Пабло Аймар и Хорхе Лопес играли примерно одинаково. Иногда оба оставались в запасе, и тогда «Валенсия» действовала в два форварда – обычно Миста и Рикардо Оливейра. Но чаще Бенитес использовал одного форварда. Помимо упомянутых футболистов в его распоряжении имелись Мигель Ангуло и Ксиско (Франсиско Хавьер Муньос).

Не спать, скептики

В стартовом матче чемпионата 2003/04 «Валенсия» не впечатлила – вымучила дома ничью с «Вальядолидом». Во втором туре гол Барахи принёс гостевую победу над «Осасуной». Затем скромный счёт 1:0 в домашней игре с «Малагой». Пресса упрекала Бенитеса в игре, от которой можно уснуть. Но вот «летучие мыши» прибыли в Мадрид. Где красиво положили на лопатки «Атлетико» – 3:0. Гол Висенте и дубль Мисты. Выиграв в Стокгольме у АИКа в первой игре квалификационного раунда Кубка УЕФА за счёт гола Оливейры, «Валенсия» устроила горячий приём «Реалу». Миста и Оливейра забили по мячу в ворота Икера Касильяса, а Каньисарес провёл великолепный матч против своего бывшего клуба. Так Los Ches обнаружили себя на первой строчке. А потом гол Оливейры обеспечил победу над «Камп Ноу».

Обижать АИК в ответной игре валенсианцы не стали. Гола Мисты оказалось достаточно. Зато «Эспаньол» был разгромлен весьма эффектно. Уже в первом тайме олимпийский чемпион 1992 года Тони Систайч вытащил из ворот три мяча – два от Мисты и один от Барахи. После перерыва Висенте в четвёртый раз заставил «попугаев» начать с центра. В семи турах - шесть побед и ничья. Прекрасный старт и весомая заявка на чемпионство.

Но наступил ноябрь и начался спад. Проигрыш от «Депортиво» в Ла-Корунье, домашняя ничья с «Сельтой». Пришлось пропустить вперёд и «Депор», и «Реал». Роскошная победа в Пальме-де-Майорке (5:0) вернула «Валенсии» первое место. И тут же 1:2 от «Расинга» на «Месталье». В Кубке УЕФА «летучие мыши» заставили поволноваться, сыграв дома вничью с «Маккаби» 0:0. Но в Хайфе испанская команда забила сколько захотела – четыре, сохранив ворота «сухими».

В чемпионате лидеры менялись часто, почти после каждого тура. То «Депортиво» вырывался вперёд, то «Реал», то «Валенсия» смещала всех с вершины. Например, в самом конце первого круга Los Ches вытеснили с первой строчки «королевский клуб». Но «Реал» взял реванш в Кубке, выиграв оба четвертьфинала 3:0 в Мадриде и 2:1 в Валенсии. В промежутке между этими встречами «летучие мыши» проиграли дома «Осасуне» 1:2 и пропустили «галактикос» вперёд. «Депор» стал отставать. Но «Реал» ни в какую не хотел расставаться с чемпионством. Судьба турнира могла решиться на «Сантьяго Бернабеу». Победа сулила мадридцам зелёный свет на пути к очередному титулу. Но четвёртая за сезон встреча соперников не выявила победителя. Более того, «Реал» отскочил с помощью пенальти, который реализовал Луиш Фигу на третьей добавленной минуте. 11-метровый был, мягко говоря, не самым убедительным. Рауль налетел в штрафной на Марчену и был удивлён подарком арбитра. Ничья 1:1 (у гостей отличился Айяла) сохранила отрыв мадридцев в два очка, а вместе с ним и интригу чемпионата. Однако в следующем туре «королевский клуб» удачно навестил «Эспаньол» 4:2, а «Барса» выиграла на «Месталье» 1:0. Отрыв вырос до пяти очков, и, казалось, «Реал» своего не упустит.

Пришла пора матчей Кубка УЕФА . В 1/16 финала полурезервный состав Los Ches обыграл дома «Бешикташ» 3:2. Ворота защищал Палоп, а мячи забили Сиссоко, Каноббио и Давид Наварро. Последний отличился, когда стрелка секундомера начала отсчитывать 95-ю минуту. Отдых, предоставленный Бенитесом ряду основных игроков, не принёс ожидаемого эффекта. Команда проиграла «Эспаньолу». «Реал» увеличил отрыв до восьми очков. Зато в Стамбуле «Валенсия» выиграла 2:0, обыграла «Бешикташ», чтобы выйти на другой турецкий клуб – «Генчлербирлиги».

Визит в Анкару обернулся проигрышем 0:1. В ответной игре тот же счёт, но в пользу «Валенсии». Отличился Миста. Пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Висенте забил второй мяч и вывел представителей Испании в 1/4 финала. Тем временем в Ла Лиге «Реал» дважды сыграл вничью. «Валенсия» же свои встречи выиграла, и отрыв с 8 очков сократился вдвое. А до финиша ещё десять туров.

В четвертьфинале Кубка УЕФА «Валенсии» достался «Бордо». И «Реал» вёл борьбу за выход в полуфинал Лиги чемпионов с французским клубом – «Монако». И, если «летучие мыши» выиграли обе встречи с результатом 2:1, то «Реал» сложил оружие. На победу мадридцев 4:2, монегаски ответили результатом 3:1. Два мяча, забитых в столице Испании, вывели команду Дидье Дешама вперёд. «Реал» мог сосредоточиться на чемпионской гонке. Но что такое? Мадридцы пережили крушение в Бильбао. А Los Ches снова отправили в ворота «Мальорки» пять мячей. Отставание высохло до одного очка. Прошло ещё несколько туров, и команда Рафы Бенитеса обошла «Реал». Пока на одно очко.

Сдувшийся «Реал» и накачанная «Валенсия»

Жребию было угодно свести в полуфинале Кубка УЕФА команды из соседних городов. «Валенсии» противостоял «Вильярреал», выросший из заштатного клуба во вполне солидный коллектив. Первая игра на «Мадригале» прошла без голов. На «Месталье» всё решил 11-метровый, реализованный Мистой. «Валенсия» в финале!

А в чемпионате «Реал» продолжал тормозить. Проиграл «Депортиво» в Ла-Корунье, да ещё и Зинедин Зидан красную карточку отхватил. «Валенсия» же выиграла у «Бетиса», и за три тура до финиша «галактикос» отставали уже на четыре очка. А это означало то, что при успешном раскладе «летучие мыши» могли оформить чемпионство уже в следующем туре.

Так оно и произошло. «Реал» рухнул под ударами «Мальорки» у себя на «Сантьяго Бернабеу» 2:3. Самюэль Это'О не отказал себе в удовольствии забить два мяча в ворота клуба, отказавшегося от услуг камерунца. Висенте и Бараха, забив по мячу на севильской арене «Рамон Санчес Писхуан», принесли «Валенсии» не только гостевую победу, но и шестой чемпионский титул.

Но оставался ещё финал Кубка УЕФА . В Гётеборге «Валенсии» противостоял «Марсель». Преимущество испанского клуба обозначилось довольно быстро, но отлично играл Фабьен Бартез. Но незадолго до перерыва Миста был сбит французским вратарём. Удаление Бартеза и пенальти. Вставший в ворота «Марселя» Жереми Гаваньон не смог отбить удар Висенте. Во втором тайме Миста забил второй мяч, и оставшийся в меньшинстве «Олимпик» оказался обречён. «Валенсия» могла забить ещё, но для долгожданной победы в Кубке УЕФА оказалось достаточно двух голов. Кубок УЕФА достался «Валенсии».