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«Соккер.ру» знакомит читателей с потенциальным новичком «Барселоны».

Чемпион Испании сделал свой выбор. Во время зимнего трансферного окна «Барса» собирается приобрести французского защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. В свою очередь, «сине-гранатовые» готовы отдать в «хорошие руки» другого француза Самюэля Умтити.

Хотеть то они могут. Но продаст ли «Лейпциг» 21-летнего футболиста? «Быки» ведут борьбу за победу в бундеслиге. Неплохо играет обидчик «Зенита» и в Лиге чемпионов. «Барселона» - не первая в очереди за афрофранцузским дарованием. В Лейпциг заезжали сваты сразу из трёх английских клубов - «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Особенно настойчив был «Арсенал», засылавший «сватов» и летом, и перед новым годом. Позиция лидера бундеслиги была неизменной. Этот футболист нам нужен самим, а контракт Упамекано в силе до июня 2021 года. Вот в 2021 году и приходите. А пока Дайо не продаётся.

Но, возможно, «Барселона» будет более успешна, нежели английские клубы. Ещё и Умтити предложит взамен. Или сам Дайо вдруг обнаружит в себе желание играть на «Камп Ноу». Две трети трансферного окна впереди. На всякий случай. Дешевле, чем за 70 миллионов евро француз продан не будет.

Кто же такой Дайотчанкуль Освальд Упамекано, что за него готовы спорить сразу несколько не последних клубов Англии и «Барселона». Здоровенный темнокожий детинушка, чьи предки прибыли во Францию из Гвинеи-Биссау. Заметьте во Францию, а не в Португалию, чьей колонией была историческая родина Упамекано. Жил в городе Валансьен, с юных лет выделялся среди сверстников, причём не только габаритами. Пока ПСЖ и «Марсель» спорили, где лучше продолжить карьеру юному футболисту, самым расторопным оказался австрийский «Ред Булл». Два миллиона и двести тысяч, после чего Дайо уехал в Зальцбург.

Чемпионы Австрии тут же отдали француза в свой дочерний коллектив «Лиферинг», но через полгода вернули в главную команду. В 17 лет Упамекано - игрок ротации, в 18 - основной защитник «красных быков». Специалисты сразу отметили, что Дайо не просто гора мускулов. Он быстр, расторопен, хорошо чувствует позицию, довольно корректен. При росте метр восемьдесят шесть (а на вид Дайо кажется выше) он превосходно играет головой. Полезен не только в своей штрафной, но и у чужих ворот. Обладает хорошим пасом. В детских командах Дайо был опорным полузащитником и лишь с возрастом отошёл назад в «интересах команды». При желании можно вспомнить всё и вернуться в среднюю линию. Удивительно, что у такого богатыря довольно слабенький ударчик. Но, согласитесь, это не повод горевать. Дайо не рассматривается, как бомбардир. Хотя в прошлом сезоне он трижды огорчал соперников «Лейпцига».

До «Лейпцига», за который француз играет уже четвёртый сезон, Упамекано довольно быстро перерос австрийскую Бундеслигу и перебрался в Бундеслигу немецкую. Благо, что «Зальцбург» и «Лейпциг» входят в один холдинг. И на более высоком уровне Дайо не потерялся. Напротив, заслужил и хорошую прессу, и внимание более именитых, чем «РБ Лейпциг» клубов. Как вам такой комплимент - «Упамекано, как ван Дейк. Только моложе и сильнее».

Упамекано играл за разные сборные Франции. В 2015 году он стал чемпионом Европы среди 17-летних футболистов и вошёл в символическую сборную турнира. Сейчас он входит во французскую молодёжку и мечтает о поездке на чемпионат Европы в составе первой команды. Но пока Дидье Дешам его не приглашал. Пока. Рано или поздно Дайо сыграет за «les blues». Во Франции знают, что если не заиграть Упамекано в ближайшее время, то может проявить активность сборная Португалии.

Интересный момент. Футболист очень ценит своё редкое и труднопроизносимое имя. Примерно, как учёный филин Гуамоколатакинт из сказки Александра Волкова про Урфина Джуса. И очень любит, когда к нему обращаются Дайотчанкуль, даром что смирился с сокращённым вариантом. Юлиан Нагельсманн, прежде возглавить «быков», потрудился выучить довольно сложную речевую конструкцию. Когда Нагельсманн обратился к защитнику «Привет, Дайотчанкуль», Упамекано прямо растаял. Между тренером и футболистом установилось полное взаимопонимание. Правда, начало сезона французу пришлось пропустить из-за травмы колена. Но потом Дайо восстановился и сейчас его место в основе сомнению не подвергается.

Отпустит ли «Лейпциг» свою звезду в «Барселону»? Аргументов против пока больше. Травмирован капитан команды Вилли Орбан. Раньше апреля не появится. В лазарете пребывает и ещё один игрок обороны Ибрахима Конате. У Штефана Илсанкера возникли иные проблемы. Австрийцу предъявлено обвинение в изнасиловании. Борьба за чемпионский титул в Германии ожидается сложная. «Быки» могут впервые в истории «сорвать банк». Продавать лучшего защитника в такой ситуации в высшей степени неразумно. Денег у «Ред Булл» предостаточно. Какой смысл продавать Дайо именно сейчас.

Таким образом, чтобы добиться своей цели на зимнем трансферном рынке «Барселоне» нужно постараться. Не только добавить денег. Не мешало бы еще и выучить имя футболиста. Не то, что значится в протоколах, а полное. Чтоб заинтересовать самого Дайотчанкуля. Иначе купить потенциально сильнейшего защитника ближайших лет будет невозможно.