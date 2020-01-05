Три снаряда в одну воронку

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«Соккер.ру» возвращается к персоне Александра Нюбеля в связи с информацией о его скором переходе в «Баварию».

Мы уже знакомили читателей с молодым вратарём «Шальке» и говорили о его возможном переходе в «Баварию». В первые дни нового года стало ясно – Нюбелю в «Баварии» быть. Голкипер отказался продлевать контракт со своим нынешним клубом и согласился на переезд в Мюнхен.

За последние 25 лет «Шальке» вывел в свет трёх прекрасных вратарей. И все трое ушли «на повышение». Йенса Леманна продали, как крепостного, в «Милан», а оттуда уже в дортмундскую «Боруссию». Чьи фанаты проводили дезинфекцию гостевой раздевалки после пребываний в ней стража ворот враждебного клуба. Но потом стерпелось и слюбилось. Только путь в Гельзенкирхен Йенсу был отрезан. Мануэля Нойера, спавшего в пижаме с эмблемой «Шальке», баварцы уломали с третьего раза. Клубу предложили большие деньги, а самому голкиперу пообещали много трофеев, хороших и разных. Мюнхенцы слово сдержали, а вот их фанаты приняли Ману недружелюбно. И фанаты «Шальке» до сих пор проклинают его на все лады.

Нюбеля долго упрашивать не пришлось. «Бавария» поманила пальчиком, он и созрел. И капитанская повязка, доверенная Александру, не подействовала. Нюбель отказался продлевать контракт с «Шальке» и летом уйдёт бесплатно. Можно только «поздравить» менеджмент «горняков» с очередной потерей. В компании Месута Озила, Леона Горецки, Макси Майера и многих других появился новый персонаж. Но дело не в этом. Сам предстоящий переход молодого вратаря может стать очень шумным.

Во-первых, этическая сторона. Да параллели с уходом Леманна и Нойера просматриваются. Но, согласно учению нашего великого математика Николая Лобачевского, параллельные пересекаются. Вот и в наших случаях всё далеко не одинаково. Леманн, перед тем как не по своей воле покинуть Гельзенкирхен, помог, да что там помог, выиграл для «Шальке» единственный еврокубок, вытянув серию пенальти в финале с «Интером». Ману тоже на совесть отработал несколько сезонов и своим уходом пополнил клубную казну. А какой след в истории «горняков» оставит Нюбель? Да никакого. Равно как и никакой материальной выгоды не принесёт. Разве что немножко сэкономил. «Шальке» был готов платить Александру 7 миллионов евро в год, а он согласился на пять с половиной в «Баварии».

Приход в «Баварию» нового вратаря может вызвать серьёзные, даже тектонические последствия. Ведь Ману только тридцать три, в этом году исполнится тридцать четыре. Детский возраст для немецких вратарей, если вспомнить Оливера Кана, Йенса Леманна, а можно и Харальда Шумахера и Ули Штайна. Те ушли в сорок с лишним, только Кан в тридцать девять. Приглашение Нюбеля – чёрная метка для Нойера. Играть будет кто-то один из них. Как думаете, кто? Стареющий, постоянно испытывающий проблемы со здоровьем и не только Мануэль или восходящая звезда Бундеслиги? Ещё недавно, боссы «Баварии» рвали рубахи на груди за первый номер Ману в сборной Германии, грозили чуть ли не бойкотом матчей Манншафт, если Йоахим Лёв сделает выбор в пользу Марка-Андре тер Штегена. А тут готовность задвинуть некогда сильнейшего вратаря планеты в запас.

Конкуренция Нойера и Нюбеля? Смешнее может быть только ротация. «Бавария» не тот клуб, где занимаются подобным. Всегда есть основной вратарь и все остальные. Роли распределяются накануне сезона. Если иначе, то значит существуют проблемы. Или с первым номером, или с менеджментом. Нюбель посидит год в запасе, подучится у Нойера, а потом плавно заменит Ману? Часто ли вы видели запасных вратарей с окладом в пять с половиной миллионов?

Конечно, разумнее было бы дождаться, пока Нойер наиграется и плавно, торжественно заменить его на Нюбеля. Но вот незадача. Александр бесплатен только сейчас. Потом он будет дорог, очень дорог. Отсюда и спешка баварцев, и не самое красиво отношение к голкиперу, с которым было выиграно всё, что только выигрывается.

И всё же вариант с возможной ротацией руководством чемпионов Германии рассматривается. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич предложил Нойеру «поделиться» – отдать потенциальному новичку чуть менее половины встреч. Ману ответил отказом. И вообще Нойер не в восторге от прихода вратаря, столь напоминающего его в молодости. Внутри команды может разразиться конфликт. Давно ли «Бавария» перестала быть « ФК Голливуд»?

Задёргался Свен Ульрайх, ранее смиренно сидевший на лавочке. Одно дело греть скамейку за чемпионом мира и совсем иное оказаться в дублёрах у голкипера, не сыгравшего двух полноценных сезонов в Бундеслиге. И совсем уж не хочется оказаться третьим. Свен уже попросил руководство трудоустроить его будущим летом.

Болельщики «Баварии» пока не определились, как встречать новичка. Не успели. Ману они в своё время приняли в штыки. Но тогда у них был любимчик Томас Крафт, воспитанник клуба и фанат «Баварии». Который получил свой шанс и не воспользовался им. Есть Кристиан Фрюхтль, которому скоро исполнится двадцать. Но он не пользуется той поддержкой, которая десять лет назад была у Крафта. Покрутится Фрюхтль ещё сезон-другой во второй команде и уйдёт куда-нибудь. Как, например, другой воспитанник «Баварии» Леопольд Цингерле, тянущий на себе хилый «Падерборн».

Предстоящий приход Нюбеля бьёт и по позициям Нойера в сборной Германии. Теперь Лёв может со спокойной душой ставить тер Штегена, раз уж Ману в клубе теряет вес. Более того, стоит ожидать скорого появления в Манншафт нового голкипера баварцев. Марку он пока не конкурент. Но в будущем Александр может задвинуть и его.

Что в этой ситуации делать Нойеру? Ману никогда, даже в юности, не был запасным. Неужели уходить в тень в 34 года? Самое разумное – попросить о трансфере. Только ценник бывшего чемпиона мира мало кто потянет. Просидеть в запасе год, а потом уйти бесплатно? Но не хочется выбрасывать год карьеры, если тебе за тридцать. Уйти в аренду разве что. Красиво было б вернуться в Гельзенкирхен, но это вряд ли возможно. Фанаты «Шальке» будут против того, кто однажды предпочёл «Баварию». Кстати, «Бавария» такими темпами может в сознании болельщиков «горняков» вытеснить дортмундскую «Боруссию» с позиции первого врага. Есть за что. Как бы сказал Кирпич из «Места встречи», «Кондрат Филимонович таких паскудных штук не делал». А тут то Нюбель, то Горецка, то возможный приход Сане. Вряд ли в Гельзенкирхене рады готовить игроков для чужого дяди.

Нюбель уедет в Мюнхен только летом. Ему предстоит отыграть второй круг за «Шальке». И как теперь ему выходить на «Фелтинс-Арену», неважно с капитанской повязкой на рукаве, либо без оной? Ещё прошлой весной болельщики «горняков» скандировали – «убирайтесь к чёрту все, кроме Нюбеля». И что теперь? Пока Александр отбывает четырёхматчевую дисквалификацию, его успешно заменяет Маркус Шуберт. Может, его и оставит Дэвид Вагнер основным голкипером. Или даст Александру доиграть сезон. В любом случае, решение вратаря нарушило микроклимат и внутри команды, и на трибунах.