Нечего терять, кроме денег. Решайся, Федор

сегодня, 16:05

У Смолова были шансы уехать в Европу, но всегда находились отговорки. «Соккер.ру» считает, что если очень хочется, то можно и в «Эспаньол».

Было и не было

В конце теперь уже прошлого года агент Федора Смолова Герман Ткаченко разоткровенничался и рассказал, куда нападающий мог перейти, и почему так и не подписал контракт с клубом из топ-чемпионата, хотя сам неоднократно заявлял о своем желании уехать. Оказывается, Федор всегда нравился дортмундской «Боруссии», и в недрах немецкого клуба, если верить Ткаченко, была супердискуссия на тему, какой форвард нужен — молодой или опытный? Речь идет о событиях зимы-2017, когда сам Смолов во время разговоров о своем будущем загадочно улыбался и признавался, что есть вариант, ради которого он готов все бросить в России и побежать, сверкая пятками. Это как раз о Дортмунде.

На тот момент Федор был безоговорочным форвардом №1 в нашей стране, он стал лучшим бомбардиром сезона-2015/16 и шел ко второй «Золотой бутсе» РПЛ , выступая за «Краснодар». Однако в Дортмунде в конечном итоге сделали выбор в пользу Миши Батшуайи, которого «Боруссия» взяла в аренду у «Челси», а для Смолова эта возможность закрылась. «Такая досада, когда ты уже все согласовал...», - грустно резюмирует Ткаченко. И заодно подтверждает, что «Вест Хэм» действительно имел планы на Федора, но только на уровне высшего руководства:

Президент «Вест Хэма» очень его хотел. Но как только мы поговорили с тренером... Мы ему говорим про Смолова, а он нам – про Билялетдинова. А потом они договорились до того, что его лучший друг, спортивный директор на тот момент, сказал, что «мы итальянцев, черных и русских не любим». И мы как-то почувствовали так, знаешь, что тренер не очень.

Спустя год неожиданно для всех появился вариант с «Манчестер Юнайтед», у которого вроде как был совершенно четкий план: или покупка топ-форварда, или подписание «ноунейма» в помощь Лукаку и Ибрагимовичу в атаке. Этим «ноунеймом», как вы понимаете, мог стать Федор Смолов, потому что со своими основными кандидатами — Дибалой и Гризманном, манкунианцы договориться не смогли. Ткаченко рассказывает, что шли серьезные переговоры, были согласованы трансферная цена, зарплата, агентские, имиджевая часть сделки. То есть всё было готово, но эту сделку сорвал Алексис Санчес, который, несмотря на договоренность летом перейти в «Манчестер Сити», вдруг зимой переметнулся из «Арсенала» в МЮ .

Бледная тень в «Локомотиве»

Но вместо всех этих замечательных приключений Федор Смолов сменил «шило» на «мыло» и остался в РПЛ , а его карьера претерпела обратный перелом во время домашнего чемпионата мира. 11 забитых голов за полтора года — это явно не тот результат, на который рассчитывал «Локомотив», подписывая самого результативного форварда трех предыдущих лет в России. Естественно, какие-либо контакты с клубами уровня «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед» остались в прошлом, а если в Западной Европе и вспоминают про Смолова теперь, то делали это клубы вроде дюссельдорфской «Фортуны» или «Эспаньола». Впрочем, и это немало. Зависит от точки зрения и спектра желаний.

А не махнуть ли вам, Федор, в Барселону?

Ни для кого не секрет, что «Эспаньол», обосновавшийся на последней строчке в Примере на экваторе чемпионата, судорожно ищет усиление атакующей линии. «Попугаи» даже хотели выписать Халка из Китая, но бразилец оказался не по карману, сейчас основной кандидат — Рауль Де Томас, воспитанник «Реала», который летом за 20 миллионов евро перешел в «Бенфику», но пока ничего не сумевший показать в Португалии. Смолов, как утверждает Diario La Grada, входит в шорт-лист кандидатов, и пока сам Федор не успел брезгливо повести носом, рассмотрим эту возможность за него.

Во-первых, если мечта поиграть в чемпионате из топ-5 всё еще жива, то накануне 30-летия и со своей сегодняшней статистикой Смолов должен тщательно рассматривать каждый возникающий вариант. Времена переговоров с «Боруссией» и МЮ миновали, нужно подстраиваться под новую реальность.

Во-вторых, чисто теоретический шанс перейти в значимый клуб остается, но уехать напрямую из РПЛ уже точно не получится, а вот транзитом через команды второй/третьей категории – как знать.

В-третьих, Смолов сейчас ничего не теряет, кроме денег, как такового статуса у него уже нет. А в зарплате действительно придется упасть, никто в Испании не будет платить так щедро, как в России. Хотя, может быть, и в деньгах потеряет незначительно, если, например, сначала поедет в «Эспаньол» на правах аренды, а сильный агент Ткаченко настоит на том, что «Локомотив» продолжит платить большую часть зарплаты.

В-четвертых, в случае провала в Испании (программироваться на него, конечно же, не нужно) Федора снова примут с распростертыми объятиями в России. Он ничем не рискует, это не билет в один конец.

В-пятых, выступления за «Эспаньол» — это возможность жить в одном из красивейших городов мира. Если Федор задумывается о культурном обогащении, Барселона — это фактор.

В-шестых, место «Эспаньола» в турнирной таблице Ла Лиги не должно смущать. Команда точно не безнадежная — «попугаи» начали год с вдохновенной ничьей против «Барселоны», а в Лиге Европы последняя команда Примеры запросто выиграла группу, в которой одна из лучших команд России оказалась на последнем месте.

А вы бы как поступили?