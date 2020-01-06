Д’Артаньян из Монтевидео

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«Соккер.ру» знакомит читателей с полузащитником «Реала» Федерико Вальверде.

Вы заметили, как изменился «Реал»? Тяжело начавший сезон мадридский суперклуб вдруг заиграл легко и раскованно. Стал действовать намного быстрее, больше забивать и почти перестал пропускать. Тема отставки Зинедина Зидана, активно обсуждавшаяся в сентябре, перестала быть актуальной. И всё потому, что французский тренер ввёл в состав одного полузащитника.

21-летний уругваец Федерико Вальверде оказался тем, кто изменил игру «Реала» и спас Зидана от критики, а может и от отставки. Молодой футболист резко усилил среднюю линию «сливочных». Как бы это парадоксально не звучало. Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро - куда там усиливать. Однако было куда.

Первое, что приходит в голову при упоминании имени Феде Вальверде, - прессинг. Тут молодой уругваец - король. Он проделывает колоссальный объём работы и обеспечивает превосходство мадридцев в середине поля. Отборы, перехваты, контроль мяча. Он проделывает огромный объём работы на любом из участков в середине поля. Вальверде разгрузил Каземиро и освободил Тони Крооса от оборонительных действий. Без Феде «Реал» пропустил в чемпионате 8 мячей, после его внедрения в основу - в два раза меньше. Южноамериканец хорош в подстраховке. С его появлением нападающим не нужно резко возвращаться назад после потери мяча. Вальверде всё решит.

Но Феде - это не только разрушение. Конечно, он не столь искусен в созидании, как Модрич или Кроос, но он молод, быстр, вынослив. Он дорожит мячом и редко теряет его по своей воле. Нельзя сказать, что Вальверде владеет искусством точных передач. Однако Феде избегает поперечных пасов, только вперёд. С его появлением в основе «Реал стал играть быстрее. Мяч перестал надолго задерживаться в центре поля. А это усилило атакующий потенциал „королевского клуба“. И „Реал“ не только стал пропускать реже, он и забивает в два раза чаще. Сам Вальверде пока два раза огорчал чужих вратарей. Что вообще-то неплохо для центрального полузащитника. Но могло быть и больше, пользуйся Феде чаще своим пушечным ударом. Но он иногда скромничает. Всё же рядом такие звёзды. Хотя этот молодой уругваец весьма уверенно чувствует себя в именитой компании. Как Д’Артаньян в полку королевских мушкетёров.

Один из лучших матчей Вальверде пришелся на Эль-Класико. „Реал“ смотрелся предпочтительнее „Барселоны“ на „Камп Ноу“. Гости лишили „сине-гранатовых“ преимущества в центре поля. Главный тренер чемпионов Эрнесто Вальверде так и не придумал, что делать со своим юным однофамильцем. Встреча завершилась нулевой ничьёй. А первый круг - хрупким двоевластием. Всё решится во второй половине сезона.

Важно и то, что в лице Вальверде „Реал“ получил не только сильного игрока с фантастической работоспособностью. Федерико при этом весьма скромный и непубличный человек, погружённый в футбол. Он скромен, избегает публичности. Всегда внимательно слушает Зидана. Но слушать тренера мало. Надо его понимать и уметь воплощать свои замыслы на поле. Феде это умеет. А Зинедин Зидан похоже нашёл в молодом игроке родственную душу. Он сам таким же был в 21 год.

Федерико Вальверде родился в столице Уругвая Монтевидео и начинал в одном из самых титулованных клубов южноамериканской страны „Пеньяроле“. В 17 лет сыграл в основном составе. Но за родной клуб Феде успел провести всего 16 встреч. За юным полузащитником следили разведчики „Реала“, и в июле 2016 года мадридцы заплатили „Пеньяролю“ 5 миллионов евро. Вальверде прибыл в Мадрид.

Но прибыть в Мадрид и заиграть в „Реале“ далеко не одно и то же. Сначала южноамериканец отправился во вторую команду - „Кастилью“. Тренер резервистов Сантьяго Солари сразу оценил новичка и доверил ему место в основном составе. Другое дело, что Феде довольно быстро вырос из Сегунды В, где играли дублёры „королевского клуба“. Полузащитнику нужна была практика на более высоком уровне. В следующем сезоне Вальверде отдали в аренду „Депортиво“ из Ла-Коруньи. Там он получил столь нужную игровую практику. Однако „Депор“ давно утратил приставку Супер. Команда из Галисии весь сезон билась за выживание в Примере, но безуспешно.

Что делать дальше? Феде был готов остаться в „Депоре“ и играть в Сегунде. При этом продолжать оставаться игроком „Реала“. Но мадридцы не стали продлевать аренду. Новый тренер Хулен Лопетеги решил дать полузащитнику шанс и взял футболиста в турне по США . Феде дебютировал в основе. Но игроком основного состава не стал. Выходил на замены, затыкал дыры. Что при Лопетеги, что при Солари, что при Зидане. Редко ему удавалось сыграть полный матч или выйти с первых минут. 15, 16, 20 минут. Не то, о чём мечтал молодой футболист. Можно было попросить об аренде ещё раз. Но Зидан оставил уругвайца. „Ты нам ещё пригодишься“.

Зинедин бросил Феде в бой, когда над тренером стали сгущаться тучи. Не прогадал, как видим. Вальверде не только оправдал доверие, он и превзошёл ожидания. Похоже, что „Реал“ получил игрока, который на долгое время станет одним из ключевых. Да и в сборной Уругвая появился новый лидер, вокруг которого будет строиться новая команда.