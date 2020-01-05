Новые предводители «пернатых»

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«Соккер.ру» знакомит читателей с новым тренером «Витесса».

Во время зимних каникул сразу два клуба Эредивизи обзавелись новыми тренерами. Эдвард Стейринг возглавил «Витесс». Спасать «Ден Хааг» от вылета будет англичанин Алан Пардью. Оба клуба сделали весьма неожиданный выбор.

Если вы не забыли, то Леонид Слуцкий передал дела тренеру молодёжной команды «Витесса» Джозефу Остингу. Тот руководил «орлами» в трёх встречах. Сначала команда из Арнема заключила мир в домашней встрече с «Фейе, а потом последовали две крупных победы (3:0 каждая) над „Твенте“ в гостях и „Венло“ дома. Команда довольно быстро преодолела спад, казавшийся глубоким, и напомнила собой тот „Витесс“ Слуцкого, что выдал рекордный старт. Было бы логично утвердить Остинга в роли постоянного тренера, но этого не произошло. Остинг остался вторым тренером, а в роли главного был утверждён 56-летний Эдвард Стейринг. Фигура не то что знаковая. Культовая. Одна из трибун домашнего стадиона клуба „Гелредом“ носит его имя.

Эдвард Стейринг был сильным защитником. Отыграв несколько сезонов в „Де Графсхаап“, он перебрался в Арнем и оттрубил одиннадцать лет в чёрно-жёлтой футболке. В сборную привлекался лишь трижды, но в сезоне 1989-90 был признан лучшим игроком голландского чемпионата. Это в то время, когда сборная Голландии носила титул чемпиона Европы, а почти все герои играли в домашнем первенстве. И награда досталась игроку не из клуба большой тройки, а представителю команды, второй год игравшей в элите. Но „Витесс“ быстро освоился, добрался до финала Кубка, да и в дальнейшем держался очень достойно. Победа Стейринга в опросе была во многом авансом. Больше его не признавали лучшим и в сборную не вызывали, но Эдвард всегда был на хорошем счету в Нидерландах.

В 35 лет Стейринг завершил карьеру игрока и уже двадцать два года работает тренером. По большей части в „Витессе“, где он работал с резервистами, входил в разные тренерские штабы в качестве ассистента. Возглавлял команду сам на протяжении трёх лет. Нельзя сказать, что был успешен. Потом были „Волендам“, турецкий „Генчлербирлиги“ и снова „Витесс“. Например, именно он руководил тренировочными процессом, когда Хенк Фрэзер уже ушёл, а Леонид Слуцкий был на пути в Арнем.

Вот и сейчас руководство предпочло вернуть легенду клуба на должность главного тренера, а Остинга отодвинуть на вторую роль. Во всяком случае, официально. Возможно, в дальнейшем произойдёт рокировка. Но сейчас Остинг - человек относительно чужой для „Витесса“, а потому его шаги будут рассматриваться через увеличительное стекло. К знаменитому ветерану вопросов будет меньше.

Тем временем в составе команды произошли изменения. Недолгим было пребывание в „орлиной стае“ Кейсуке Хонды. Приглашённый Леонидом Викторовичем японец посчитал, что после ухода российского специалиста ему больше нечего делать в „Витессе“. Контракт был расторгнут, и Хонда теперь может заняться чем-то другим. Например, тренировать сборную Камбоджи. Его оттуда пока не увольняли.

Напомнил о себе нападающий Рой Беренс. Пока не на футбольном поле, а на газетных полосах. „Слуцкий отобрал у меня целый год футбола“, - заявил 32-летний футболист, поигравший много где - в ПСВ , „Алкмаре“, „Херенвене“, „Рединге“, „Герте“ и засветившийся в сборной Голландии. „До прихода Слуцкого я был игроком основного состава. У меня было своё мнение относительно того, как должна играть наша команда. Но оно не совпало с тренерским. В итоге я утратил доверие и место в составе. Я надеялся, что товарищи меня поддержат. Но в футболе все думают, прежде всего, о себе“, - заявил Беренс. Действительно при Слуцком Рой сыграл только в половине матчей сезона 2018-19, а в текущем сезоне ещё не попадал в заявку. И не факт, что попадёт. Ведь в интервью содержались упрёки не только в адрес нынешнего тренера „Рубина“. Хотя Беренс - нападающий довольно сильный.

Остальные футболисты пока тепло вспоминают дни работы с Леонидом Викторовичем. Но пока молчит Рихедли Базур, у которого был открытый конфликт с российским тренером. Время интересных историй ещё не пришло.

Несмотря на серию из пяти проигрышей Слуцкий оставил своим преемникам - Стейрингу и Остингу неплохое наследство. Команда идёт на шестом месте, от занимающего третью позицию ПСВ отставание всего три очка. При удачном прохождении второго круга „орлы“ могут взлететь очень высоко. Куда хуже дела у других „пернатых“ - „аистов“ из „Ден Хаага“. Англичанину Алана Пардью предстоит непростая задача - уберечь команду от прямого вылета, а ещё лучше отвести её подальше от переходного турнира.

„Ден Хааг“ провалил первый клуб. Хуже „аистов“ выступил только „Ваалвейк“. Довольно опытный тренер Алфонс Гронендайк не справился с управлением и лишился поста. Из Англии прибыла бригада спасателей Алан Пардью с помощником Крисом Пауэллом. 58-летний Пардью - известный на родине футбола специалист. Работал в „Рединге“, „Вест Хэме“, „Чарльтоне“, „Кристал Пэлас“, „Саутгемптоне“, „Ньюкасле“, „Вест Бромвиче“. И везде оставлял противоречивое впечатление. С одной стороны, его команды играли в довольно симпатичный футбол, добивались повышения в классе, добирались до финала Кубка. Но нередко Пардью покидал команды не по своей воле. Кроме этого Алан известен своим ершистым характером. В его послужном списке ссоры со многими известными персонами. Например, с Арсеном Венгером и Мануэлем Пеллегрино. В Нидерландах он ещё не успел ни с кем поругаться. Но всё впереди. Удержит ли Пардью „аистов“ в Эредивизи - тут бабушка надвое сказала. Но ссоры с судьями и коллегами наверняка произойдут. Иначе, это будет не Пардью.