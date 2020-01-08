Папа приехал домой

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«Соккер.ру» рассказывает о дебюте знаменитого англичанина в «Дерби Каунти».

Про переход Златана Ибрагимовича в «Милан» сказано и написано очень много. А вот про второго знаменитого возвращенца из МЛС почему-то вспоминают нечасто. А ведь Уэйн Руни уже успел сыграть за «Дерби Каунти».

Он вернулся. Изрядно раздобревший, обросший рыжей бородой. Руни настоящий не очень похож на портрет Уэйна, размещённый на сайте «баранов». Во второй день нового года бывший лидер сборной Англии вышел на поле против «Барнсли» с капитанской повязкой и отдал голевой пас. «Дерби Каунти» выиграл 2:1. «Бараны» так и остались на 17-м месте, однако отрыв от идущего шестым «Суонси» сократился до 8 очков. Через пять дней клуб из графства Дербишир посетил столицу, где обыграл в матче Кубка Англии представителя Премьер-лиги «Кристал Пэлас». И снова Уэйн отыграл все 90 минут. Причём на несколько не свойственной для себя позиции центрального полузащитника.

Две игры ещё не повод для выводов, но первые впечатления от звёздного новичка «баранов» – самые хорошие. Видно, что Уэйн приехал в некогда славный клуб играть, а не доигрывать. И не делать одолжение своим присутствием. Он искренне хочет помочь своей новой команде, а заодно и поправить свою несколько пошатнувшуюся репутацию. До отъезда в американский «Ди Си Юнайтед» Уэйн успел вляпаться в ряд скандалов. Алкоголь, супружеская измена, лишение прав. Возвращение в родной «Эвертон» после тринадцати лет выступлений в «Манчестер Юнайтед» не принесло счастья ни футболисту, ни его родному клубу. За океаном англичанин неплохо играл за «Ди Си», но в Европе мало следят за событиями в МЛС . Зато улавливали все новости об очередных «залётах» нападающего. Все уже стали забывать, каким футболистом был Уэйн. Подписание контракт с «Дерби Каунти» тоже несло на себе скандальный оттенок. В новом клубе было немало свободных номеров, но Уэйн избрал 32. Всё бы ничего, но титульным спонсором «баранов» является букмекерская контора, чей логотип содержит данный набор цифр. Самые бдительные усмотрели скрытую рекламу.

Сам выбор «Дерби Каунти» в качестве места продолжения карьеры тоже выглядел несколько странным. Руни никогда не играл в этом клубе, не был к нему близок и возникали вопросы, а что он собственно тут забыл? Если б Уэйн прибыл на «Прайд Парк» годом раньше, то ещё можно было бы понять. Решил помочь молодому тренеру Фрэнку Лэмпарду по примеру Эшли Коула. В Премьер-лиге хоть и по разные стороны бились, зато в сборной Уэйн и Фрэнк играли рука об руку. Но Лэмпард уже во всю трудится в «Челси». С новым тренером «баранов» Филлипом Коку Руни если знаком, то шапочно. Тем не менее, англичанин пошёл в штаб к голландцу играющим тренером. Чем опять же дал повод для разговоров – сработаются ли? Были подозрения, - не обирается ли Уэйн подсидеть Филлипа. Коку уже пережил нечто подобное в «Фенербахче». В «Дерби Каунти» работа голландца не впечатляет, поэтому можно было предположить скорые перемены. Причём радикальные. Вплоть до замены Коку на его нового помощника.

Но Уэйн повёл себя более чем скромно. Тихо вернулся в Англию ещё 30 ноября и приступил к тренировкам. Ни с кем не спорил, в нехорошие истории не попадал, а поддерживал форму. Ждал января. Раньше наступления нового года показываться на поле было нельзя. И, несмотря на лишний вес, прекрасно подготовился.

Ещё один момент. На сумке, с которой Руни приехал на игру с «Кристал Пэласом», была размещены портреты четырёх сыновей нового капитана «Дерби Каунти». Старший – десятилетний Кай присутствовал на трибуне и искренне радовался победе «баранов». Даром, что мальчик учится в академии «Манчестер Сити». Заметьте, «Сити», а не «Юнайтед», где прошли лучшие годы отца. Уэйн последовал примеру Петера Шмейхеля и отдал сына учиться футболу в «конкурирующую фирму». Но главное не это, а то, что трещина в семейной жизни постепенно затягивается. Руни взялся за ум, и это не может не радовать.

«Дерби Каунти» отсутствует в Премьер-лиге уже двенадцать лет. Не так долго, как «Лидс» или «Ноттингем Форест», но, согласитесь, разлука одного из старейших клубов Англии с элитой затянулась. В прошлом году начинающий тренер Фрэнк Лэмпард едва не вытащил команду в класс сильнейших. Заняв шестое место в Чемпионшипе, команда пробилась в дополнительный турнир. В полуфинале был обыгран «Лидс», но в решающей встрече «бараны» уступили «Астон Вилле», оставшись ни с чем.