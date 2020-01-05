Новая жизнь для Кавани

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Делегация из «Атлетико» прибыла в Париж, чтобы завербовать Эдинсона Кавани. «Соккер.ру» - о сделке, которая практически завершена.

Имя уругвайского нападающего ПСЖ связывают с уходом из команды уже много лет. Кавани играет удивительную роль в истории французского клуба. Чем-то ситуация его напоминает с тем, что окружает Карима Бензема в «Реале». Вот каждый год пресса, болельщики, специалисты говорят о том, что он не соответствует уровню команды, что с ним нужно расстаться, что нужно найти нового центрфорварда, а Бензема все играет и играет, становясь потихоньку легендой «Реала».

Да, по-прежнему от его промахов хватаются за голову, но когда некому больше – Бензема приходит на выручку. Конечно, неправильно было бы вчистую сравнивать ситуации Бензема и Кавани. Хотя бы по тому, как их выпроваживают из клубов. К Кариму, по сути, нет реального интереса – все в курсе, что он крепко сидит в «Реале», несмотря на слухи, он полезен, он не слишком явно привлекателен для других клубов, нет какого-то нераскрытого потенциала, который мог бы привлечь другого гранда. По крайней мере, за те деньги, которые непременно попросит «Реал».

Да и сам Бензема, что важно, не хочет уходить. Ситуация с Кавани иная. Он тоже давно в Париже, его относят к еще первой волне закупок, произведенных катарскими владельцами « ПСЖ ». А этих волн было уже немало. Но Эдинсон – последний, пожалуй, кто держится, несмотря на все слухи и обновления состава. Неоднократно говорилось о том, что его уровень уже не тот для парижан, что результативность не так высока. И постоянно у ПСЖ были форварды, в тени которых оказывался очень толковый в общем-то завершитель Кавани.

Сначала все затачивалось под Златана Ибрагимовича, который сместил уругвайца на фланг атаки. Потом появились Килиан Мбаппе и Неймар. Но Кавани выдерживал все это. Пока перед нынешним сезоном ПСЖ не арендовал Мауро Икарди у «Интера». Казалось, что Кавани и это перенесет спокойно, поскольку намечался скандальный разрыв между ПСЖ и Неймаром. Но бразилец остался. И в тройке атакующей места не осталось.

Именно для Кавани не осталось. Поскольку и более глубокие позиции оказались заняты, точнее, на них Эдинсон менее эффективен, чем тот же Анхель Ди Мария, например. Сейчас уругваец уже не в том возрасте, чтобы экспериментировать с позициями и подстраиваться. Тем более с учетом общего нежелания со стороны Томаса Тухеля переделывать что-то под Кавани, который именно в нынешнем сезоне оказался по-настоящему списанным, а не ранее, несмотря на все попытки окружающих.

Для сравнения, в Лиге 1 Кавани в нынешнем сезоне отыграл всего 326 минут в восьми матчах, забил дважды, в Лиге чемпионов на его счету всего 40 минут в двух матчах и гол. В прошлом сезоне в Лиге 1 он наиграл почти 1700 минут и забил 18 мячей. В предыдущих сезонах меньше 2200 минут в Лиге 1 он не наигрывал. По всему видно, что дни Кавани в ПСЖ сочтены. При этом ощущение, что в свои 32 года Эдинсон способен на большее, не покидало.

Поэтому в отличие от Бензема Кавани имеет солидную востребованность. Интерес к нему проявляли итальянские клубы, но наиболее настойчивым оказался «Атлетико», который как раз испытывает кризис в атакующей игре после ухода Антуана Гризманна в «Барселону». На французе держалось слишком многое в мадридской команде.

Сейчас атака «Атлетико» - худшая в первой семерке чемпионата Испании. Конечно, «матрасники» никогда не дарили атакующую феерию, но держали нападение на приличном уровне, имели свою философию в нападении, которая подразумевала хорошую реализацию при не самом большом количестве моментов. Сейчас же многие матчи мадридцами недокручиваются, так сказать.

Опять же, в первой семерке у «Атлетико» больше всего ничьих – восемь штук. При девяти победах. Да, защита по-прежнему надежная – самая надежная наравне с обороной «Реала» - по 12 пропущенных мячей. Но «Реал» при этом забил на 14 голов больше. Поэтому «Атлетико» хоть и держится на третьем месте в Ла Лиге, есть ощущение, что команда способна на большее, что сейчас она при своем не самом мощном атакующем потенциале берет даже больше, чем могла бы. Проблема комплексная.

Нельзя из устоявшейся структуры вынуть один фундаментальный элемент и сохранить ее стройность. При всем таланте Диего Симеоне, у которого коллективная структурная игра была важнее индивидуальных качеств исполнителей. Попытки компенсировать потерю Гризманна были, причем и заблаговременные, и постфактум. Возвращение Диего Косты – из этой оперы. Но не сработало. Приглашение Альваро Мораты отчасти работает, но ему не хватает стабильности – как всегда не хватало.

Безусловно, гениальный, пусть и дорогостоящий шаг, был предпринят с покупкой Жоао Феликса, но 20-летний португалец при всем своем безумном таланте забил только два мяча в 15 матчах Ла Лиги. Ему еще нужен опыт. Он станет шикарным бомбардиром. Но результат без просадки «Атлетико» нужен сейчас. И форвард типажа Кавани – в самый раз. Если верить итальянской прессе, делегация мадридцев, которая поехала в Париж, пыталась убедить ПСЖ продать Кавани уже сейчас, чтобы «матрасники» могли ударнее в атаке провести вторую часть сезона.

Но Тухель воспротивился, поскольку рассчитывает на Эдинсона как на надежного запасного в случае чего. Больших денег за Кавани, которому осталось полгода контракта, выручить ПСЖ не мог бы, поэтому руководство французского клуба решило послушать тренера и не биться за копеечку, а отпустить уже Кавани летом свободным агентом. Собственно, в это русло и перешли переговоры. Сам Эдинсон хотел бы перейти в «Атлетико» уже сейчас – понятно, что ему приятнее роль спасителя и главного фигуранта в атаке, а не стабильно запасного.